Чем грозит заказчику переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые

Реальная опасность ГПД

Есть риски, если без законных на то оснований заключается договор ГПД, чтобы маскировать фактические трудовые отношения, когда вам нужен не исполнитель, а именно тот, кто станет подчиняться:

вашему внутреннему распорядку, в том числе присутствовать на рабочем месте с 9 до 18 и прерываться лишь на «обед»;

всем вашим распоряжениям, даже если сам считает, что можно достичь желаемого результата иначе.

В перечисленных случаях заключать ГПД чревато доначислениями взносов на травматизм и штрафами до 100 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП). А также не исключено, что суд обяжет выплатить все, что причиталось бы по трудовому договору (см. постановление Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, определение ВС от 25.09.2017 № 66-КГ17-10, включенное в обзор судебной практики ВС № 3 (2018), п. 15).

И не стоит полагать, что переквалификация ГПД – нечто экзотическое. Можно привести немало примеров из практики различных регионов и уровней. Вот несколько кейсов из практики арбитражных судов: постановления Арбитражных судов Дальневосточного округа от 14.06.2022 № Ф03-2105/2022, от 11.09.2020 № Ф03-3529/2020, Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 № Ф02-3691/2021, Волго-Вятского округа от 05.04.2021 № Ф01-851/2021, Дальневосточного округа от 14.06.2022 № Ф03-2105/2022 и т.п.

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«Трудовые» последствия

Начнем c того, что ТК просто запрещает заключать ГПД, которые фактически регулируют трудовые отношения (ч. 2 ст. 15 ТК). Если он все-таки будет заключен, то отношения, возникшие в связи с его подписанием, могут быть переквалифицированы в трудовые (ст. 19.1 ТК). ВС особо подчеркнул, что если отношения сторон фактически трудовые, то оформление значения не имеет: применяются положения трудового законодательства (п. 15 обзора ВС от 2018, п. 8 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2), что особенно актуально, если «исполнитель» получил травму в процессе работы.

В результате переквалификации исполнитель становится работником, следовательно, он имеет право на все гарантии, установленные ТК, в частности:

на доплаты, надбавки (ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 135 ТК);

ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 114, 116-119 ТК);

получение пособия по временной нетрудоспособности и других пособий за счет СФР (ст. 21, 22 ТК, подп. 1 п. 1 ст. 10, ст. 8 закона об основах обязательного социального страхования).

Сообщить в ГИТ о факте маскировки трудовых отношений могут:

сами «исполнители» (в том числе самозанятые, ИП);

юридические лица (как правило, конкуренты);

органы государственной власти и местного самоуправления;

СМИ (в том числе интернет).

В любом случае подобный сигнал – веское основание для проведения ГИТ внеплановой проверки (ст. 352, 356 ТК, ст. 58, 60, 66 закона о контроле (надзоре), п. 3, 8, 35 положения, утв. постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1230).

Внимание: для проведения документарной внеплановой проверки даже не понадобится согласование с прокурором! Выездные проверки должны быть, по общему правилу, согласованы.

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Если проверка установит факт маскировки, должностные лица и организация в целом могут быть привлечены к административной ответственности. Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет за собой следующие штрафы (ст. 5.27 КоАП):

10 000 – 20 000 руб . – на должностных лиц;

5 000 – 10 000 руб . – для ИП;

50 000 – 100 000 руб. – для юридических лиц.

К тому же в течение трех дней (рабочих) со дня признания отношений трудовыми должен быть заключен трудовой договор (ч. 2 ст. 67 ТК), но днем начала трудовых отношений будет считаться день фактического допущения лица к работе по ГПД (ч. 4 ст. 19.1 ТК).

«Налоговые» последствия

Могут быть доначислены налоги и страховые взносы (ст. 419, 420 НК), и взносы на травматизм (ст. 5, 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Налоговые органы вправе самостоятельно переквалифицировать сделку, совершенную для занижения налоговой базы и получения необоснованной налоговой выгоды, и эта переквалификация повлечет за собой доначисление налогов, в частности, НДФЛ (подп. 2 п. 3 ст. 45, ст. 226 НК).

Если есть сомнения в том, вправе ли налоговики в данном случае обойтись без суда, то оставьте их: это право уже подтвердил КС (определение от 26.10.2017 № 2470-О). Он же, впрочем, подчеркнул: произвольная переквалификация недопустима. Иное дело, если у налоговиков имеются веские доказательства, но за этим, скорее всего, дело не станет, особенно при активном сотрудничестве самого «исполнителя», конкурентов и т.п.

К тому же Роструд и ФНС договорились об информационном взаимодействии (соглашение от 25.11.2016 № ММВ-23-2/24). Они информируют друг друга о тех, кто не начисляет налоги и страховые взносы на зарплату. По п. 5.1 соглашения если Роструд и его территориальные органы установят, что проверяемый субъект не отчисляет обязательные платежи, в том числе и в связи с маскировкой трудовых отношений ГПД, они сообщают об этом в ФНС и отправляют собранные материалы.

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