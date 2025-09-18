Правила работы с персональными данными: как нанять сотрудника в 2025 году и не получить штраф

Какие данные считают персональными

Персональные данные — это информация, по которой можно прямо или косвенно установить личность человека.

Закон рассматривает персональные данные не только как уникальные идентификаторы (паспорт, СНИЛС, ИНН), но и как комбинации сведений, которые в совокупности позволяют идентифицировать личность.

Не каждое отдельное сведение уникально само по себе — одинаковые даты рождения или фамилии встречаются у тысяч людей. По одному признаку не всегда можно достоверно идентифицировать человека. Но зная место работы, должность и e-mail, мы можем определить сотрудника.

Согласно 152-ФЗ персональные данные бывают:

Общими. Это стандартный набор, с которым HR сталкивается каждый день: ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные, контакты. Такая информация нужна для трудового договора, налоговой отчетности и кадрового учета.

Специальными. Сюда входят национальность, религиозные и политические взгляды, состояние здоровья. Обработка таких данных разрешена только с согласия работника или в случаях, установленных законом.

Биометрическими. Это особая группа информации, которая описывает физиологические особенности и позволяет однозначно идентифицировать человека. Например, отпечатки пальцев, фото, запись голоса.

При найме и ведении кадровой документации важно четко понимать, как работать с персональными данными сотрудников. Общие можно обрабатывать в рамках трудового договора, для специальных и биометрических чаще всего нужно письменное согласие.