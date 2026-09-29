Как КЭДО помогает кадровым специалистам на производстве справляться с нагрузкой и почему система не заменит человека

На производстве кадровый специалист может оформлять десятки сотрудников в неделю и обрабатывать сотни документов. При этом значительная часть времени уходит не на работу с людьми, а на печать, логистику и контроль подписания.

В одном из спецпроектов HRlink «Человеческий взгляд на HR-цифровизацию» кадровые специалисты из разных компаний описывали бумажный документооборот очень образно. Для кого-то это «белый неповоротливый слон», другие сравнивают бумажные процессы с воздушным шаром с утяжелителем — вроде бы система готова работать быстрее, но груз бумажных операций не дает ей «взлететь». Есть и более прямое сравнение. Один из участников проекта рассказал, что при бумажном документообороте кадровая команда фактически превращается в «почтальонов Печкиных» — большую часть времени занимают отправка документов, контроль доставки и отслеживание подписей.

Такие сравнения хорошо отражают реальность: чем больше сотрудников и площадок у компании, тем сложнее становится управлять бумажными кадровыми процессами.