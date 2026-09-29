Как КЭДО помогает кадровым специалистам на производстве справляться с нагрузкой и почему система не заменит человека

На производстве кадровый специалист может оформлять десятки сотрудников в неделю и обрабатывать сотни документов. При этом значительная часть времени уходит не на работу с людьми, а на печать, логистику и контроль подписания.
В одном из спецпроектов HRlink «Человеческий взгляд на HR-цифровизацию» кадровые специалисты из разных компаний описывали бумажный документооборот очень образно. Для кого-то это «белый неповоротливый слон», другие сравнивают бумажные процессы с воздушным шаром с утяжелителем — вроде бы система готова работать быстрее, но груз бумажных операций не дает ей «взлететь». Есть и более прямое сравнение. Один из участников проекта рассказал, что при бумажном документообороте кадровая команда фактически превращается в «почтальонов Печкиных» — большую часть времени занимают отправка документов, контроль доставки и отслеживание подписей.
Такие сравнения хорошо отражают реальность: чем больше сотрудников и площадок у компании, тем сложнее становится управлять бумажными кадровыми процессами.
С какими сложностями сталкивается команда КДП на производстве
Сменный и вахтовый график
На производстве сотрудники работают посменно, а иногда и вахтовым методом. Это означает, что кадровым специалистам и руководителям подразделений приходится подстраиваться под график сотрудников, чтобы собрать подписи на заявлениях и приказах. Нередко документы подписываются вне рабочего времени: после смены, в выходные или во время перерывов. Кроме того нередко контрольную функцию берет на себя руководитель подразделения: обходит сотрудников, координирует курьеров при пересылке документов, что отвлекает его от основных задач. Эти факторы усложняют работу кадровой службы и увеличивает сроки оформления документов.
Массовый найм и текучесть персонала
Производственные компании регулярно сталкиваются с непрерывным оформлением сотрудников: при запуске новой линии, расширении производства или сезонных пиках.
Прием одного сотрудника — это десятки документов. Даже если на подписание одного документа уходит 10 минут, при массовом оформлении это уже несколько часов работы, особенно если кадровый специалист-новичок или соискатель допустит ошибку и придется заново распечатывать всю пачку документов. По мере роста компании нагрузка на кадровую службу кратно увеличивается.
Высокая доля рутинных операций и сложные маршруты согласования
Монотонные повторяющиеся задачи занимают значительную часть рабочего времени специалиста по кадровому делопроизводству:
подготовка и печать документов и заявлений;
проверка корректности данных;
контроль сроков подписания и высокая операционная нагрузка.
Ситуация усложняется, когда кадровая служба и сотрудники находятся на разных производственных площадках или подчинены сложной холдинговой структуре. Документы приходится пересылать, отслеживать и повторно согласовывать при утере.
Риски ошибок и штрафов
Влияние человеческого фактора может привести к ошибкам, срывам сроков подписания, проблемам во время проверок регуляторов. Для кадровых специалистов это означает дополнительный стресс: любая неточность в документе может стать причиной претензий со стороны руководства или вопросов от контролирующих органов.
Переработки и выгорание команды
Постоянный поток документов, жесткие сроки и необходимость контролировать десятки процессов одновременно приводят к перегрузке отдела КДП. Кадровые специалисты на производстве нередко сталкиваются с переработками, особенно в период подготовки к аудиту.
Дополнительная нагрузка на руководителей подразделений
В бумажных процессах значительная часть задач ложится и на линейных руководителей. Им приходится:
собирать подписи сотрудников;
передавать документы в кадровую службу;
отвечать на вопросы сотрудников об особенностях документооборота;
контролировать оформление заявлений и напоминать о необходимости подписать документ.
Это отвлекает руководителей от основной работы и создает дополнительную административную нагрузку.
Как КЭДО HRlink помогает упростить работу кадровых специалистов и руководителей
Кадровый электронный документооборот переводит привычные ручные процессы в удобный формат и снимает значительную часть операционной нагрузки.
Сокращается объем рутинной работы. Шаблоны документов и автоматизация маршрутов согласования помогают минимизировать ошибки и ускоряют массовые процессы.
Снижается операционная нагрузка. Система КЭДО показывает, на каком этапе находится документ и какие действия необходимо выполнить. Сотрудники могут подписывать документы дистанционно — со смартфона, ПК или точки учета на предприятии, а кадровым специалистам и руководителям не приходится тратить время и нервы на обход должников или обзвон курьерских служб.
Сокращаются временные затраты на подготовку к проверкам. Все документы хранятся в единой системе, их легко найти и предоставить по запросу.
Благодаря внедрению КЭДО Московской Пивоваренной Компании стало проще проходить аудиторские проверки. Все документы под рукой, а процессы построены прозрачно.
Почему система КЭДО не заменит кадровых специалистов
Несмотря на автоматизацию процессов, роль кадровых специалистов остается ключевой. Платформа КЭДО освобождает от рутинных операций, но не заменяет профессиональную экспертизу специалистов КДП и важность взаимодействия с сотрудниками.
Именно команда кадрового отдела продолжает:
настраивать и контролировать корректность процессов;
взаимодействовать с сотрудниками и руководителями — не отвечать на однотипные вопросы, а обсуждать новые проекты или инициативы;
следить за соблюдением требований законодательства;
находить время и вдохновение на новые проекты.
Поэтому внедрение КЭДО не означает сокращение кадровых специалистов. Напротив, система помогает уменьшить стресс и переработки, а также сделать работу отдела КДП более управляемой и предсказуемой.
Инструкция по обоснованию КЭДО руководителю
Недостаточно аргументов для руководителя, а бумажная рутина уже утомила? Мы создали гайд, чтобы вы обосновали, почему вашей компании необходим электронный документооборот.
Как HRlink помогает внедрить КЭДО без стресса для кадровой службы и сотрудников
Переход на КЭДО — это не только внедрение новой системы, но и изменение привычных рабочих процессов. Поэтому важно, чтобы кадровые специалисты и работники не оставалась один на один с цифровизацией.
Поддержка кадровых специалистов
Команда HRlink сопровождает компании на всех этапах:
предоставляет доступ к десктопной и мобильной версии HRlink, приложению, которые интуитивно понятны;
открывает возможность для бесшовного подключения сотрудников, включая иностранных граждан, без множества сложных итераций;
открывает возможность работать с разными площадками в онлайн-формате;
гарантирует соблюдение 152-ФЗ «О персональных данных» и обеспечивает надежную защиту информации;
предоставляет возможность интеграции с «1С:ЗУП» или другими конфигурациями «1С», либо «Босс-Кадровик», SAP, «Парус-Бюджет 8»;
организует полноценное внедрение;
проводит обучающие мероприятия для кадровых специалистов и сотрудников;
отвечает на вопросы команды в процессе и после внедрения — специалисты службы заботы помогут разобраться с особенностями новой системы.
Поддержка на всем пути: помощь с обучением работников в период внедрения
Нередко одним из факторов, который тревожит кадровых специалистов, является опасение, что сотрудники не поддержат переход на КЭДО и проект придется свернуть.
Специалисты HRlink помогает облегчить процесс адаптации:
направляют кадровым специалистам информационные материалы для работников;
обеспечивает связь с командой поддержки через разные каналы, такие как почта, бот в HRlink и MAX — при этом на вопросы отвечают люди, а не ИИ-помощники;
открывают доступ к базе знаний в личном кабинете;
предоставляют систему и мобильное приложение с понятным интерфейсом, в которых легко разобраться;
отвечают на частые вопросы о КЭДО — делимся примерами ниже.
Разбор популярных вопросов об HRlink
1. Стоит ли переживать, что мошенники получат доступ к моей электронной подписи (ЭП) и оформят кредит?
ЭП, выпущенной в системе КЭДО, можно подписать только кадровые документы в HRlink.
2. Как убедиться, что предназначенные мне кадровые документы не подпишут без моего участия?
Команда HRlink предусмотрела риски и создала надежные решения:
секретный пароль для входа в личный кабинет;
двухфакторная аутентификация;
вход в мобильное приложение с помощью кода или биометрии;
отправка уведомлений на подтвержденный канал связи сотрудника, включая мобильное приложение, почту, Telegram-бота, СМС.
3. Точно ли мои персональные данные не похитят?
Мы тщательно следим за безопасностью:
платформа HRlink соответствует требованиям законодательства: 122-ФЗ, 377-ФЗ, 407-ФЗ, 63-ФЗ, 152-ФЗ, а также имеет аттестат безопасности ФСТЭК;
данные хранятся на серверах сертифицированного дата-центра «Селектел» в соответствии с 152-ФЗ;
компания HRlink обладает необходимыми сертификатами соответствия ISO и полным пакетом документов по информационной безопасности и производит регулярное сканирование продукта на уязвимости.
4. У меня нет электронной подписи. Что делать?
Электронная подпись выпускается бесплатно и дистанционно всем сотрудникам компании
5. У меня нет ноутбука, планшета и смартфона, а доступ к мобильным средствам связи на производстве ограничен. Я не смогу подписывать документы в HRlink?
Вы сможете подписывать документы с устройств ваших родных или обсудить с руководством возможность технического оснащения коллектива, включая:
закупку недорогих смартфонов для персонала;
организацию общего рабочего места на производстве или в офисе;
установку терминалов в местах общего пользования.
6. А вдруг я не смогу разобраться в системе КЭДО?
Интерфейс платформы HRlink простой и понятный. А если появятся вопросы, вы не останетесь один на один с системой.
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