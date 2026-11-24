Почему набор отдельных корпоративных сервисов снижает производительность компании

По данным исследования НАФИ и «Яндекс 360», 28% офисных сотрудников называют одной из главных помех в работе постоянное переключение между почтой, мессенджерами и файловыми хранилищами. В кадровых процессах это особенно заметно: заявление приходит по почте, приказ формируют в «1С», а справку просят в мессенджере.

Под каждую новую задачу компании нередко подключают отдельные HR-сервисы со своей базой сотрудников. В результате данные расходятся между системами, списки рассылок и маршруты согласования приходится обновлять вручную, а сотрудники по привычке идут с вопросами к HR и кадровым специалистам.

Автоматизация HR-процессов сама по себе эту проблему не решает. По данным hh.ru за первое полугодие 2026 года, в 38% компаний сотрудники могут онлайн оформить отпуск или заказать справку. Но если HR-системы не связаны между собой и данные по-прежнему переносят вручную, нагрузка на кадровую службу не снижается.