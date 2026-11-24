Даже на фоне замедления рынка HRTech российские компании продолжают переходить на КЭДО, чтобы ускорить подписание кадровых документов и повысить прозрачность процессов. Однако после внедрения КЭДО найм, внутренние коммуникации и опросы часто по-прежнему ведут в отдельных системах, а за разъяснениями по начислениям сотрудники идут в бухгалтерию. Рассказываем, как эту задачу решает HR-платформа HRlink и что такой подход дает руководителям и сотрудникам.
Почему набор отдельных корпоративных сервисов снижает производительность компании
По данным исследования НАФИ и «Яндекс 360», 28% офисных сотрудников называют одной из главных помех в работе постоянное переключение между почтой, мессенджерами и файловыми хранилищами. В кадровых процессах это особенно заметно: заявление приходит по почте, приказ формируют в «1С», а справку просят в мессенджере.
Под каждую новую задачу компании нередко подключают отдельные HR-сервисы со своей базой сотрудников. В результате данные расходятся между системами, списки рассылок и маршруты согласования приходится обновлять вручную, а сотрудники по привычке идут с вопросами к HR и кадровым специалистам.
Автоматизация HR-процессов сама по себе эту проблему не решает. По данным hh.ru за первое полугодие 2026 года, в 38% компаний сотрудники могут онлайн оформить отпуск или заказать справку. Но если HR-системы не связаны между собой и данные по-прежнему переносят вручную, нагрузка на кадровую службу не снижается.
Платформа HRlink: цифровизация HR-процессов без хаоса корпоративных программ
HRlink — платформа управления опытом сотрудников (employee experience, или EXP-платформа) для среднего и крупного бизнеса. Ее фундамент — КЭДО №1 по версии РБК. Компания работает с 2020 года и стояла у истоков российского рынка КЭДО, стратегический партнер hh.ru. Платформу используют более 8 500 компаний и свыше 2 млн активных пользователей.
Система КЭДО уже содержит основу для остальных HR-процессов: актуальные данные сотрудников, интеграцию с учетной системой, электронные подписи и юридически значимый архив. В КЭДО зарегистрированы работники компании — в отличие от обособленной HRM-системы, которой часто пользуются лишь некоторые отделы. Поэтому HR-систему не нужно собирать из разных сервисов. Единая точка входа для всех сотрудников — один из HR-запросов 2026 года.
Основные возможности КЭДО HRlink:
все виды электронных подписей — УНЭП, УКЭП, «Госключ» (УНЭП ЕСИА), профиль на «Госуслугах», ПЭП;
доступ с компьютера или телефона — сотрудники подписывают 75% документов в течение суток;
массовое подписание и гибкие маршруты согласования с контролем сроков;
график отпусков с подсветкой пересечений;
электронное хранилище;
интеграция КЭДО с «1С:ЗУП» и другими учетными системами.
Модули HRlink для всего пути сотрудника
С модулями HR-платформы HRlink в цифровой формат можно перевести весь путь сотрудника в компании — от офера и ежедневных запросов до завершения работы. Трудоустройство, информирование и сбор обратной связи проходят в одном защищенном контуре — так складывается единая система HR-процессов.
«Кандидаты»: оформление до 15 минут и передача данных из ATS-системы без ручного ввода.
«Оргструктура»: несколько структур одновременно и автоматический подбор согласующих.
«Новости»: адресные публикации с подтверждением ознакомления и ИИ-редактором.
«Опросы»: анонимные и открытые опросы по расписанию или событиям внутри платформы и отчет с ИИ по 150 ответам за 5–7 минут.
«Финансы»: расшифровка каждого начисления и расчетные листки по всем юрлицам.
«Сервисы сотрудника» (скоро): запросы в HR, АХО и ИТ-отдел в одной очереди со статусами и сроками.
Что HR-платформа дает каждой роли
HR-директору
Типовых обращений становится меньше, и у команды остается время на развитие функции и вовлеченность. Быстрое оформление — первый шаг онбординга сотрудников. Подробнее о том, почему онбординг не заканчивается после оформления, — в блоге HRlink.
Руководителю отдела кадров
Для кадровой службы HR-автоматизация — это отказ от печати документов, ручного контроля подписания и переноса данных в «1С».
ИТ-директору
Вместо нескольких HR-систем — единый защищенный контур и одна база сотрудников. HRlink интегрируется с «1С» и Active Directory, поддерживает единый вход (SSO) и размещение в облаке или на серверах компании.
Генеральному директору
Кадровые процессы масштабируются без линейного роста штата, а расходы на печать, курьеров и бумажный архив снижаются — это стоит учитывать при оценке стоимости КЭДО. Например, СК «Ренессанс Жизнь» и НПФ «Ренессанс Накопления» сэкономили с КЭДО 3,4 млн рублей, а штат вырос на 40% без расширения кадровой службы.
Сотрудникам
Рабочие вопросы решаются в одном окне — в личном кабинете или мобильном приложении: подписание документов, оформление отпуска, получение новостей и детализация выплат.
Почему HRlink можно доверять
Один из ключевых рисков КЭДО — утечка персональных данных. Мы аттестованы ФСТЭК, платформа соответствует требованиям 152-ФЗ и 63-ФЗ и входит в Единый реестр российского ПО.
С чего начать HR-цифровизацию: план перехода от КЭДО к единой платформе
Составьте карту пути сотрудника: этапы, системы на каждом этапе и места, где данные переносятся вручную.
Выберите процессы, на которые кадровая служба тратит больше всего времени.
Спланируйте переход на КЭДО, если его еще нет, и настройте интеграцию с «1С» или другой учетной системой.
Подключите модули HR-платформы для приема, коммуникации и сбора обратной связи.
Хотите посмотреть, как выстроить путь сотрудника в вашей компании с HRlink?
Запишитесь на демо.
Реклама: ООО «Инновации в управлении кадрами», ИНН 7801683312, erid: 2W5zFGs1twU