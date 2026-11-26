В статье разбираем особенности использования ИИ в HR и кадровом делопроизводстве (КДП): при подборе, адаптации и разборе типовых обращений сотрудников. Показываем примеры инструментов, объясняем, какие решения должны оставаться за специалистом по управлению персоналом (HR) и что учесть HR и менеджерам по кадровому администрированию при внедрении искусственного интеллекта.
Использование ИИ в HR: что показывают исследования
Российские компании все активнее интегрируют ИИ в HR. По данным get experts, в 2026 году 70% работодателей планировали использовать искусственный интеллект при найме или собирались встроить его в текущие процессы.
Где ИИ в работе HR применяют чаще всего
По данным HR-аналитиков, ИИ в HR-сфере и автоматизация приносят наибольший эффект при использовании в следующих блоках работы:
сбор и обработка аналитики, формулирование инсайтов;
ускорение повторяющихся рутинных процессов;
кадровое администрирование и документооборот;
подбор и адаптация;
обучение персонала;
работа с ФОТ — планирование численности;
оптимизация рабочей нагрузки.
В 2026 году бизнес переходит от периода экспериментов и увлечения технологиями к жесткому прагматизму и оценке реальной окупаемости (ROI) ИИ-инструментов в сфере HR.
Что мешает получить результат
Препятствия на пути к измеримому эффекту можно свести к четырем группам.
Нехватка компетенций. По данным Sk Финтех Хаба Фонда «Сколково» (январь 2026 г.), 54% HR-специалистов готовы поручить ИИ подбор и скрининг резюме, но обучены работе с ним менее 30%. Измерять окупаемость внедрения умеют не более трети респондентов.
Отсутствие правил работы с нейросетями и «теневой ИИ». По данным hh.ru (сентябрь 2026 г., 3 068 соискателей), нейросети для рабочих задач хотя бы раз применяли 51% опрошенных. При этом в 52% компаний нет правил использования нейросетей.
Недоверие к алгоритмам. В исследовании get experts, среди компаний, которые не используют ИИ в найме, четверть называют риски, связанные с персональными данными и утечками. Сотрудники тоже насторожены: по данным Teachbase, 22% опасаются утечки данных компании, а 17% боятся отвечать за ошибки нейросети.
Использование ИИ кандидатами. По данным hh.ru (октябрь 2026 г., 1 200 участников найма), 87% компаний уже сталкивались с тем, что кандидаты используют нейросети, а работодатели реактивно меняют подход к оценке. ИИ помогает с рутиной обеим сторонам, но оценку кандидата по-прежнему проводит рекрутер.
Как внедрять искусственный интеллект в управлении персоналом: этапы и правила
Работа с сотрудником складывается из этапов: подбор, оформление, адаптация, ежедневные кадровые процессы и расчеты, удержание. На каждом этапе есть однотипные задачи с большим объемом. Здесь ИИ в управлении персоналом экономит время: готовит черновики текстов, сортирует отклики, собирает сводки по ответам. Чтобы искусственный интеллект в системе управления персоналом приносил пользу, его используют для конкретных задач, а итоговые решения принимает человек.
Задача
Что можно поручить ИИ
Что остается ответственностью человека
Подбор
Черновик вакансии, сортировка откликов
Решение о приеме на работу
Адаптация
Новости для новичков, анализ ответов в опросах
Выводы по итогам испытательного срока
Рабочие процессы: кадровое делопроизводство и расчеты
Понятные пояснения к начислениям
Расчет зарплаты и кадровые решения
Удержание
Сводки по выходным интервью
Меры по снижению текучести
ИИ для подбора персонала: возможности и ограничения
Подбор — процесс, в котором ИИ используют чаще всего. По данным исследования get experts, компании, которые применяют ИИ при найме, поручают ему описания вакансий, расшифровку встреч, коммуникацию с соискателями, отсев резюме. Почти каждая пятая компания сократила время закрытия вакансий.
При этом искусственный интеллект в рекрутинге требует контроля: в черновиках вакансий могут встречаться некорректные формулировки, а алгоритм отбора может повторять ошибки, которые были в исторических данных компании.
Нейросети для HR: как подготовить вакансию и не нарушить закон
Нейросеть для подбора персонала может подготовить черновик вакансии по тезисам руководителя: обязанности, требования, условия. Важно, чтобы перед публикацией текст проверял человек. Модели обучаются в том числе на реальных объявлениях, и в черновик могут попасть дискриминационные формулировки: «до 35 лет», «только мужчины», «без детей». Распространять информацию о вакансиях с такими ограничениями запрещает ч. 3 ст. 53 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». Штраф по ст. 13.11.1 КоАП РФ для должностного лица — от 3 000 до 5 000 рублей, для организации — от 10 000 до 15 000 рублей.
ИИ в рекрутинге на примере hh.ru: функции и результаты
Среди инструментов ИИ для подбора персонала показателен пример hh.ru. С 1 октября 2026 года ИИ-помощник доступен всем работодателям на платформе. По данным hh.ru, помощник обрабатывает до 1 000 откликов за 10 минут. В кейсах первых крупных клиентов работа с откликами ускорилась в 2–3 раза. Решение о кандидате принимает рекрутер, помощник только готовит информацию для него.
За рекламной формулой «умный подбор персонала с искусственным интеллектом» кроется распределение ролей: модель помогает быстрее отобрать резюме для интервью, а рекрутер проводит собеседования и оценивает мотивацию. В массовом найме ИИ для поиска сотрудников особенно полезен: когда откликов сотни в день, разбирать их вручную долго и легко пропустить подходящего кандидата.
Подбор персонала с помощью ИИ и чат-боты: какие решения нужно проверять
Чат-бот при использовании ИИ в подборе персонала справляется с типовыми шагами: уточнить опыт и график, ответить на частые вопросы о вакансии, назначить время собеседования. С оценкой сложнее. Если бот отсекает кандидатов по формальным признакам, компания может потерять сильных соискателей и получить претензии.
Когда кандидат выбран и принял предложение о работе, начинается оформление. Это задача кадрового электронного документооборота. В модуле HRlink «Кандидаты» (Start Link) новый сотрудник заполняет анкету, загружает документы и подписывает их онлайн — оформление занимает до 15 минут.
ИИ в адаптации: новости и опросы для новых сотрудников
В планах компаний на 2026 год адаптация на первом месте: по данным исследования hh.ru, ИИ на этом этапе собираются внедрять 22% работодателей. Новичку в первые недели нужно много информации: правила, контакты, документы на ознакомление. HR-команде — понять, как он себя чувствует и где ему не хватает поддержки.
Часть этой работы можно передать ИИ. На платформе HRlink для этого есть два модуля:
«Новости» — чтобы информировать новичков: ИИ-редактор помогает быстрее готовить тексты, а обложки генерируются в фирменном стиле;
«Опросы» — чтобы понять, как новичок проходит адаптацию: ИИ подводит итоги по открытым ответам и готовит отчет с выводами.
При этом сведения о сотрудниках не покидают российский контур, данные разных компаний изолированы друг от друга, а доступ разграничен по ролям.
ИИ-редактор и иллюстрации в «Новостях»
Приветственная коммуникация для новичков, напоминание об ознакомлении с локальными нормативными актами, анонс обучения — регулярные публикации, которые отнимают время. ИИ-редактор работает с выделенным фрагментом текста и выполняет базовые операции.
В режиме «Помочь с текстом» можно задать собственную инструкцию, например, «разбей текст на короткие абзацы и выдели главное». Предложенный вариант пользователь оставляет, правит или отклоняет. К новости можно сгенерировать обложку в фирменном стиле: модель создает изображение, а оригинальный логотип система накладывает сверху без искажений.
По экспертной оценке HRlink, с ИИ-редактором медианное время на подготовку текста новости сокращается на 30%, а на визуальное оформление — вдвое.
Итоги опроса новичков с ИИ за несколько минут
Опросы новичков помогают вовремя заметить проблемы: не хватает наставника, неясны задачи, долго выдают доступы. Пример короткой анкеты на конец первого месяца:
насколько понятны ваши задачи на испытательный срок;
получили ли вы все доступы и оборудование в первые дни;
к кому вы обращаетесь с вопросами и насколько быстро получаете ответ;
чего вам не хватало в первые недели — открытый вопрос.
Больше всего времени занимает анализ открытых ответов. Для завершенного опроса в HRlink доступна кнопка «Подвести итоги с ИИ». Модель группирует ответы на открытые вопросы, распределяет их по категориям и формирует сводный отчет с выводами. Отчет по 150 ответам готов за 5–7 минут. ИИ формирует его на основании полученных данных, а возможные причины отклонений обозначает как гипотезы.
Анкеты не нужно рассылать сотрудникам вручную: в модуле «Опросы» запуск настраивается по расписанию или событию — например, опросы новичка на 7-й, 30-й и 90-й день после выхода на работу. В каталоге модуля более 10 готовых шаблонов для ключевых HR-сценариев: адаптации, оценки настроения коллектива, выходного интервью. Шаблоны разработаны на основе проверенных HR-методик, поэтому опрос не нужно составлять с нуля.
ИИ в кадровом делопроизводстве и расчетах: меньше однотипных обращений
ИИ в кадрах помогает кадровым специалистам готовить черновики писем и пояснений, пересказывать сложные нормы простым языком, искать ответы на типовые вопросы. Каждый такой текст стоит сверить с ТК РФ и локальными нормативными актами: ответственность за документ несет компания.
Отдельная зона рутины — вопросы о зарплате. Если сумма в расчетном листке меньше ожидаемой, сотрудник идет к руководителю, кадровому специалисту или в бухгалтерию. Типовые темы обращений:
почему зарплата меньше обычной, если в месяце были отпуск, командировка или больничный;
почему отпускные и зарплата за месяц не складываются в сумму оклада;
как оплачиваются сверхурочная работа и работа в выходные;
из чего складывается заработок при вахтовом методе с учетом коэффициентов и надбавок.
Десятки таких вопросов в месяц — рабочие часы, которые можно потратить на сложные задачи. При этом компенсации — самая непопулярная для ИИ область: по данным hh.ru, ИИ здесь применяют лишь 7% компаний. Есть сценарий с меньшими рисками: ИИ готовит понятные пояснения к начислениям, а расчет остается за бухгалтерией. Пояснения можно проверить до того, как их увидят сотрудники.
Как устроен ИИ-помощник в модуле «Финансы» HRlink
«Финансы» — модуль платформы HRlink, доступный на тарифе «Продвинутый». Расчетные листки и справочник «Виды начислений и удержаний» передаются в него из «1С» через интеграцию.
Бухгалтер или специалист по расчетам дополняет справочник с помощью ИИ-редактора. Для каждого вида начисления заполняются три поля:
«Название для сотрудника» — например, вместо сокращения «Праздн. и выходн.» сотрудник прочитает «Доплата за работу в праздничные и выходные дни»;
«Детальное описание для сотрудника» — пояснение, что это за начисление и чем ограничен его размер;
«Скрипт для расшифровки для сотрудника» — шаблон пояснения, который ИИ формирует из формулы «1С» и описания с переменными для данных конкретного человека.
В личном кабинете сотрудник открывает расчетный листок за нужный месяц и нажимает «Подробнее о расчете». По каждому начислению и удержанию открывается ИИ-карточка с подробным пояснением.
Как оценить эффект: инструменты ИИ в HR и метрики
Эффективность ИИ-инструментов проще всего оценить сравнением: зафиксируйте показатели до пилота и повторите замер через два-три месяца.
Этап
Метрика
Как считать
Подбор
Время до отбора кандидатов на интервью
Дни от публикации вакансии до списка кандидатов для интервью
Подбор
Доля релевантных откликов
Кандидаты, прошедшие на следующий этап, к числу всех откликов
Адаптация
Время на подготовку публикации
Минуты на текст и обложку одной новости
Адаптация
Время на отчет по опросу
Часы от закрытия опроса до отчета для руководства
Расчеты
Обращения о расчетном листке
Число вопросов в месяц к кадровым специалистам, руководителям и бухгалтерии
Пример расчета для «Новостей». По экспертной оценке HRlink, текст новости с ИИ-редактором готовится за 85 минут вместо 120 — так проходит 70% публикаций. Обложка — за 15 минут вместо 30, это половина публикаций. При 20 публикациях в месяц команда экономит 10,7 человеко-часа, за год — 128 часов. При стоимости часа HR-специалиста 2 000 рублей это 256 000 рублей в год.
Вместо заключения: как начать применять ИИ в кадровой работе
Искусственный интеллект в HR используют для повторяющихся рутинных задач: подготовить текст вакансии, разобрать отклики, составить новость для сотрудников. Это позволяет сократить время на выполнение задачи в моменте, но измеримый эффект для компании, как и при автоматизации, появляется при системном подходе, когда HR-процессы описаны, определены зоны ответственности ИИ и человека, зафиксированы метрики, критерии оценки и ожидания.
Чтобы искусственный интеллект в кадрах работал без рисков, держите в голове три правила: решения о людях принимает человек, персональные данные остаются в защищенном российском контуре, а эффект измеряется цифрами до и после пилота.
С чего начать: внедрение ИИ для HR за пять шагов
Закрепите правила работы с данными: какие сервисы разрешены, какие сведения нельзя загружать во внешние нейросети, кто проверяет результат.
Выберите одну повторяющуюся рутинную задачу. Например, разбор откликов на массовые вакансии или ответы на вопросы о зарплате.
Замерьте исходные показатели: сколько часов уходит на задачу, сколько обращений приходит в месяц.
Проведите пробный запуск (пилот) на реальных задачах, чтобы проверить возможности инструмента на своих данных.
Обучите команду. ИИ для HR-менеджеров и кадровых специалистов — новый рабочий инструмент, и короткий внутренний гайд с примерами запросов к нейросети (промтов) сэкономит часы проб и ошибок.
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