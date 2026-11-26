Использование ИИ в HR: что показывают исследования

Российские компании все активнее интегрируют ИИ в HR. По данным get experts, в 2026 году 70% работодателей планировали использовать искусственный интеллект при найме или собирались встроить его в текущие процессы.

Где ИИ в работе HR применяют чаще всего

В 2026 году бизнес переходит от периода экспериментов и увлечения технологиями к жесткому прагматизму и оценке реальной окупаемости (ROI) ИИ-инструментов в сфере HR .

По данным HR-аналитиков, ИИ в HR-сфере и автоматизация приносят наибольший эффект при использовании в следующих блоках работы:

Что мешает получить результат

Препятствия на пути к измеримому эффекту можно свести к четырем группам.

Нехватка компетенций. По данным Sk Финтех Хаба Фонда «Сколково» (январь 2026 г.), 54% HR-специалистов готовы поручить ИИ подбор и скрининг резюме, но обучены работе с ним менее 30%. Измерять окупаемость внедрения умеют не более трети респондентов.

Отсутствие правил работы с нейросетями и «теневой ИИ». По данным hh.ru (сентябрь 2026 г., 3 068 соискателей), нейросети для рабочих задач хотя бы раз применяли 51% опрошенных. При этом в 52% компаний нет правил использования нейросетей.

Недоверие к алгоритмам. В исследовании get experts, среди компаний, которые не используют ИИ в найме, четверть называют риски, связанные с персональными данными и утечками. Сотрудники тоже насторожены: по данным Teachbase, 22% опасаются утечки данных компании, а 17% боятся отвечать за ошибки нейросети.

Использование ИИ кандидатами. По данным hh.ru (октябрь 2026 г., 1 200 участников найма), 87% компаний уже сталкивались с тем, что кандидаты используют нейросети, а работодатели реактивно меняют подход к оценке. ИИ помогает с рутиной обеим сторонам, но оценку кандидата по-прежнему проводит рекрутер.