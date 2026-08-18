Документы, подтверждающие постановку на учёт: переход на выписки из реестра с 2026 года

Часто задаваемые вопросы

Какой документ с 2026 года подтверждает постановку на налоговый учёт?

С 1 января 2026 года постановку на учёт подтверждает выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Она применяется к любой категории налогоплательщиков: физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, российским и иностранным организациям. Основание — пункт 2 статьи 84 НК РФ в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Формы запроса и выписки утвердил приказ ФНС России от 13.11.2025 № ЕД-7-14/975@, они применяются с 15 января 2026 года. Кроме универсальной выписки из ЕГРН учёт подтверждает выписка из профильного реестра: ЕГРЮЛ для российской организации, ЕГРИП для предпринимателя, реестр аккредитованных филиалов и представительств для иностранной компании.

Нужно ли менять свидетельство о постановке на учёт, выданное до 2026 года?

Нет. Документы, выданные до 1 января 2026 года, сохраняют силу, и заменять их не нужно. Отказ клиенту на том основании, что он предъявил свидетельство, законодательство не поддерживает. Обратное тоже верно: у контрагента, который зарегистрировался после 1 января 2026 года, свидетельства нет и быть не может, поэтому требовать его бессмысленно. В переходный период сотрудник принимает любой действительный документ и сверяет состояние учёта по реестру на дату проверки. Если номер в реестре активен, он действителен независимо от формы документа. Госпошлину за повторную выдачу свидетельства отменили с 8 августа 2024 года.

Какой документ запрашивать у иностранной организации с аккредитованным филиалом?

Выписку из реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Основание — Порядок, утверждённый приказом ФНС России от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@. Выписка из ЕГРЮЛ для этого случая не подходит: иностранная коммерческая компания в ЕГРЮЛ не значится и предоставить такой документ не сможет. В перечне принимаемых документов правил внутреннего контроля позицию по профильному реестру прописывают отдельной строкой, иначе сотрудник фронт-офиса будет искать выписку из ЕГРЮЛ. Иностранная некоммерческая неправительственная организация, которая действует в форме отделения, наоборот, подтверждает учёт выпиской из ЕГРЮЛ.

Сколько дней налоговый орган выдаёт выписку из ЕГРН?

При постановке на учёт по заявлению — пять дней со дня получения заявления по пункту 2 статьи 84 НК РФ; Порядок, утверждённый приказом ФНС России от 30.06.2025 № ЕД-7-14/568@, называет пять рабочих дней. При отдельном запросе выписки налоговый орган выдаёт или направляет её в течение пяти дней со дня поступления запроса (пункт 8 статьи 84 НК РФ). Запрос подаётся в любой налоговый орган по выбору заявителя, на бумаге или в электронной форме. По пункту 6 статьи 6.1 НК РФ срок, заданный в днях без оговорки о календарных, считается в рабочих днях.

Получает ли работодатель документ о постановке иностранного работника на учёт?

Нет. Налоговый орган ставит иностранного гражданина на учёт без его заявления по пункту 7.4 статьи 83 НК РФ — в течение пятнадцати дней со дня получения сведений от источника выплаты дохода. Федеральный закон № 259-ФЗ отменил обязанность налогового органа направлять источнику выплаты документ о постановке таких лиц на учёт, поэтому работодатель не получает ни уведомление, ни выписку. ИНН иностранного работника проверяют через сервис ФНС России «Узнай ИНН» либо запрашивают у самого работника. Сам иностранный гражданин вправе получить выписку по запросу в порядке пункта 8 статьи 84 НК РФ.

Чем выписка из ЕГРН отличается от выписки из ЕГРЮЛ?

Выписка из ЕГРН универсальна: она подтверждает учёт любой категории налогоплательщика, включая физических лиц и иностранные организации. Выписка из ЕГРЮЛ подтверждает учёт только российской организации по месту нахождения, а также по месту нахождения филиала или представительства. Для индивидуального предпринимателя аналогичную роль играет выписка из ЕГРИП, для физического лица без статуса предпринимателя выписка из ЕГРИП не формируется. Отдельная сложность — совпадение аббревиатур: то же сокращение закреплено за Единым государственным реестром недвижимости, поэтому в анкетах и запросах контрагентам приводят полное наименование реестра налогоплательщиков.

Нужно ли запрашивать выписку сразу после регистрации компании?

Нет. Вновь созданная организация получает выписку из ЕГРН в составе документов о государственной регистрации, вместо свидетельства о постановке на учёт; так же налоговый орган поступает с вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. Автоматически выписку получают и те, кого ставят на учёт по «беззаявительным» основаниям: нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и медиаторы — по сведениям, поступающим в порядке статьи 85 НК РФ. Исключение — учёт по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств: там выписку выдают только по запросу организации либо физического лица.

Может ли банк открыть счёт по старому свидетельству о постановке на учёт?

Да, ранее выданное свидетельство действительно и после 1 января 2026 года. Банк идентифицирует клиента по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Инструкции Банка России № 153-И и вправе запросить выписку для сверки сведений. Приоритет при расхождении между свидетельством и актуальной выпиской имеют сведения реестра на дату проверки: если номер в реестре активен, документ старого образца не блокирует открытие счёта. Отдельно учитывайте, что с 1 сентября 2026 года меняется порядок учёта иностранных организаций при открытии счёта в российском банке.

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