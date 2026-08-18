Документы, подтверждающие постановку на учёт: переход на выписки из реестра с 2026 года

Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков — документ, который с 1 января 2026 года подтверждает постановку на налоговый учёт и снятие с учёта для любой категории налогоплательщиков. Порядок установлен статьями 11, 83 и 84 НК РФ в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Применяется при онбординге контрагентов, в правилах внутреннего контроля по 115-ФЗ и при допуске продавцов на маркетплейсы.
Кратко:
Что подтверждает учёт: выписка из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП или реестра аккредитованных филиалов — в зависимости от организационно-правовой формы налогоплательщика.
С какой даты: с 1 января 2026 года свидетельства и уведомления о постановке на учёт налоговые органы не выдают.
Что со старыми документами: выданные до 1 января 2026 года действуют, замена не требуется.
Срок получения: пять рабочих дней при постановке на учёт по заявлению; пять дней со дня поступления запроса — при отдельном запросе выписки (пункт 8 статьи 84 НК РФ).
Что проверять по существу: актуальную запись в реестре на дату обращения, а не форму предъявленного документа.
Свидетельства и уведомления о постановке на учёт с 1 января 2026 года не выдаются. Такой порядок установили статьи 11, 83 и 84 Налогового кодекса в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ, а также приказы ФНС России от 30.06.2025 № ЕД-7-14/568@ (порядок постановки на учёт и снятия с учёта российских организаций, граждан и индивидуальных предпринимателей) и от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@ (порядок присвоения, применения и изменения ИНН, зарегистрирован в Минюсте России 08.10.2025 № 83789). Оба приказа вступили в силу 1 января 2026 года.
Кроме универсальной выписки из ЕГРН факт постановки на учёт подтверждает выписка из того реестра, в который налогоплательщик включён по своей организационно-правовой форме: ЕГРЮЛ — для российской организации, ЕГРИП для индивидуального предпринимателя, реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц для иностранной компании. Документы, выданные до 1 января 2026 года, сохраняют силу, и менять их не нужно.
Формы запроса и выписки утверждены приказом ФНС России от 13.11.2025 № ЕД-7-14/975@ (Минюст 15.12.2025 № 84585) и применяются с 15 января 2026 года. Приказом ФНС России от 11.06.2026 № ЕД-1-14/390@ в приложения к нему внесены изменения: они вступили в силу 15 августа 2026 года и обновили коды оснований учёта. С 16 июля 2026 года действует порядок ведения ЕГРН, утверждённый приказом ФНС России от 15.05.2026 № ЕД-1-14/315@ (Минюст 15.06.2026 № 87031). Прежде чем переносить формулировки в регламент, проверьте актуальность редакции на дату, которой вы утверждаете документ.
В глоссарии восемнадцать терминов, которые встречаются в переписке с контрагентами и в правилах внутреннего контроля. Для каждого термина мы даём определение, норму-основание, практическое следствие и типичную ошибку.
Какие документы подтверждают постановку на учёт в 2026 году
Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
Выписка из ЕГРН — универсальный документ, который подтверждает постановку на учёт или снятие с учёта в налоговом органе. Она применяется к любой категории налогоплательщиков: физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, российским и иностранным организациям.
Норма: пункт 2 статьи 84 НК РФ в редакции Закона № 259-ФЗ. Выписка выдаётся или направляется при постановке на учёт и снятии с учёта в случаях, установленных Кодексом, либо по запросу организации или физического лица, поданному в любой налоговый орган по их выбору.
Формы: приказ ФНС России от 13.11.2025 № ЕД-7-14/975@ с изменениями от 11.06.2026. Он утвердил формы выписки по российским организациям, по иностранным организациям и по физическим лицам, а также форму сообщения об отсутствии запрашиваемых сведений. Электронную выписку налоговый орган формирует в формате XML и передаёт без печати.
Состав сведений: ИНН, КПП для организаций, наименование или фамилия, имя, отчество налогоплательщика, дата и основание постановки на учёт, сведения об объекте учёта, наименование налогового органа.
О сокращении: в отраслевой практике встречается сокращение «выписка из ЕГРН». То же сокращение закреплено за Единым государственным реестром недвижимости, поэтому в анкетах и запросах контрагентам приводите полное наименование реестра.
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ подтверждает постановку на учёт российской организации по месту нахождения, а также по месту нахождения филиала или представительства. Тот же документ подходит иностранной некоммерческой неправительственной организации, которая действует в форме отделения.
Норма: Порядок, утверждённый приказом ФНС России от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@ (перечень документов, подтверждающих присвоенный ИНН).
Ошибка: требовать выписку из ЕГРЮЛ от иностранной коммерческой компании с аккредитованным филиалом. Такая компания в ЕГРЮЛ не значится, поэтому предоставить этот документ она не сможет — её статус подтверждает выписка из реестра аккредитованных филиалов и представительств.
Выписка из ЕГРИП
Выписка из ЕГРИП подтверждает постановку на учёт индивидуального предпринимателя по месту жительства.
Норма: Порядок, утверждённый приказом ФНС России от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@.
Практическое следствие: для физического лица без статуса предпринимателя выписка из ЕГРИП не формируется; такому клиенту выдают универсальную выписку из ЕГРН.
Выписка из реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц
Выписка из этого реестра подтверждает постановку на учёт иностранной организации, у которой в России аккредитован филиал или представительство.
Норма: Порядок, утверждённый приказом ФНС России от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@.
Практическое следствие: пропишите эту позицию в перечне принимаемых документов отдельной строкой. Иначе сотрудник, который принимает документы, будет искать выписку из ЕГРЮЛ, а у такой организации её нет.
Свидетельство о постановке на учёт
Свидетельство о постановке на учёт — документ, который налоговый орган выдавал организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам до 1 января 2026 года. Для гражданина это привычное «свидетельство ИНН». С 1 января 2026 года налоговые органы свидетельство не выдают.
Статус ранее выданных документов: они действительны, и менять их не нужно.
Ошибка: отказывать клиенту из-за того, что он предъявил свидетельство. Законодательство не даёт оснований не принимать ранее выданный документ.
Важное следствие: у контрагента, который зарегистрировался после 1 января 2026 года, свидетельства нет и быть не может. Требовать его бессмысленно.
Справочно: госпошлину за повторную выдачу свидетельства отменили с 8 августа 2024 года; подпункт 132 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ утратил силу.
Уведомление о постановке на учёт
Уведомление о постановке на учёт — документ, который налоговый орган выдавал до 1 января 2026 года при постановке на учёт по основаниям, не требующим заявления налогоплательщика: по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств, по месту нахождения обособленного подразделения, а также при постановке на учёт иностранного гражданина по месту выплаты дохода. С 1 января 2026 года уведомление больше не подтверждает постановку на учёт.
Разграничение: закон упразднил именно уведомление о постановке на учёт. Прочие уведомления налоговый орган продолжает направлять.
Ошибка: считать, что уведомление выдавалось только физическим лицам. Оно применялось и к организациям по «беззаявительным» основаниям учёта.
Чем ЕГРН отличается от ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Единый государственный реестр налогоплательщиков
ЕГРН — централизованная база данных, которая содержит сведения обо всех налогоплательщиках: физических лицах, предпринимателях, российских и иностранных организациях. Налоговый орган вносит в неё записи о постановке на учёт и формирует из неё выписки.
Практическое следствие: реестр меняется каждый день, выписка —состояние данных на момент выдачи. Проверяйте контрагента по актуальной записи реестра, а не по дате на бланке, иначе есть риск принять решение по устаревшим сведениям.
Порядок получения по запросу: подайте запрос в любой налоговый орган по своему выбору, на бумаге или в электронной форме. Налоговый орган выдаёт или направляет выписку в течение пяти дней со дня, когда запрос поступил (пункт 8 статьи 84 НК РФ).
Порядок ведения реестра: с 16 июля 2026 года применяется порядок, утверждённый приказом ФНС России от 15.05.2026 № ЕД-1-14/315@. Он уточнил состав сведений по организациям, предпринимателям и плательщикам налога на профессиональный доход.
ИНН
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Налоговый орган присваивает его, когда вносит сведения о постановке на учёт в Единый государственный реестр налогоплательщиков, отдельное заявление о присвоении номера подавать не нужно.
Связь с документом: Выписка из ЕГРН подтверждает присвоенный номер, а не его структуру: изменение знаков 3–4 ИНН — отдельный вопрос, который разбирает статья «Структура ИНН с 2026 года».
Ошибка: отказывать контрагенту из-за того, что старое свидетельство выдано по прежним правилам формирования номера. Действительность номера определяет запись в реестре.
Режим доступа: подпункт 2 пункта 1 статьи 102 НК РФ прямо исключает сведения об ИНН из состава налоговой тайны. Ограничения действуют для иных сведений реестра, а сам номер под них не подпадает.
КПП
КПП — код причины постановки на учёт. Он входит в состав сведений выписки наряду с ИНН. При проверке контрагента сопоставляйте пару «ИНН и КПП»: одному ИНН организации может соответствовать несколько КПП по разным основаниям учёта, а у физического лица и предпринимателя КПП нет.
Как получить выписку и в какой срок её выдаёт налоговый орган
Постановка на учёт по заявлению
Налогоплательщик сам инициирует постановку на учёт по пунктам 6, 7 или 7.2 статьи 83 НК РФ.
Срок: пункт 2 статьи 84 НК РФ отводит пять дней со дня получения заявления, а Порядок, утверждённый приказом ФНС России от 30.06.2025 № ЕД-7-14/568@, называет пять рабочих дней. В тот же срок налоговый орган выдаёт или направляет выписку из ЕГРН. Срок, заданный в днях без оговорки о календарных, считается в рабочих днях (пункт 6 статьи 6.1 НК РФ).
Физическое лицо: гражданин получает выписку со сведениями о постановке на учёт по своему заявлению.
Способы подачи: лично в налоговый орган, через МФЦ, в Личном кабинете налогоплательщика, на портале «Госуслуги» с электронной подписью из приложения «Госключ», а также почтой — заказным письмом с нотариально заверенными копиями.
Выдача выписки без заявления
Значительную часть выписок налоговый орган выдаёт автоматически: обращаться за ними не нужно.
Вновь созданная организация получает выписку из ЕГРН в составе документов о государственной регистрации, вместо свидетельства о постановке на учёт. Так же налоговый орган поступает с вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем.
При постановке на учёт по месту нахождения обособленного подразделения, кроме филиала и представительства, налоговый орган ставит организацию на учёт в течение пяти дней со дня получения сообщения по пункту 2 статьи 23 НК РФ и в тот же срок выдаёт или направляет выписку.
Нотариус, адвокат, арбитражный управляющий, оценщик, патентный поверенный и медиатор получают выписку при постановке на учёт по сведениям, которые поступают в налоговый орган в порядке статьи 85 НК РФ.
По месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств налоговый орган выдаёт или направляет выписку только по запросу организации либо физического лица (пункт 2 статьи 84 НК РФ). Если у налогоплательщика есть личный кабинет, сведения появляются в нём.
Ошибка: закладывать в регламент обязательный запрос выписки во всех случаях. По большинству оснований документ поступает без обращения.
Постановка на учёт иностранного гражданина по месту выплаты дохода
Иностранного гражданина налоговый орган ставит на учёт без заявления, по сведениям источника выплаты дохода (пункт 7.4 статьи 83 НК РФ).
Переходный период — время, когда в обороте одновременно ходят и старые свидетельства с уведомлениями, и новые выписки.
Правило приёма: примите старый документ и сверьте состояние учёта по реестру на дату проверки.
Правило разрешения расхождений: расхождение между свидетельством и актуальной выпиской не означает, что номер недействителен. Приоритет имеют сведения реестра на дату проверки: если номер в реестре активен, он действителен независимо от формы документа.
Незавершённые процедуры: организациям и предпринимателям, которые начали постановку на учёт или снятие с учёта до 1 января 2026 года и не завершили её на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений выдают выписки.
Что обязан обновить комплаенс в правилах внутреннего контроля в 2026 году
Дата актуальности сведений
Дата актуальности сведений — момент, на который полученный документ фиксирует состояние учёта.
Практическое следствие: документ подтверждает факт на дату выдачи. Компания могла реорганизоваться, сменить адрес или прекратить деятельность позже этой даты, поэтому фиксируйте в досье реквизиты документа и дату проверки.
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля — внутренний документ организации, который определяет порядок приёма клиентов и их идентификации.
Что обновить: дополните перечень принимаемых документов четырьмя видами выписок и сохраните в нём свидетельства и уведомления, выданные до 1 января 2026 года.
Отдельная строка для иностранных структур: статус аккредитованного филиала подтверждает выписка из профильного реестра.
Что проверять по существу: актуальную запись в реестре на дату обращения.
Установление ИНН при идентификации
Установление ИНН — требование к составу сведений о клиенте по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Состав сведений, работу с ИНН при смене паспорта и упрощённую идентификацию разбирает материал «Хранение клиентского досье по 115‑ФЗ: сроки, состав, уничтожение».
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Что меняется в приёме контрагентов
Раньше решение зависело от формы документа: сотрудник принимал свидетельство и на этом основании считал постановку на учёт подтверждённой. Теперь решение зависит от записи в реестре: сотрудник принимает любой действительный документ и сверяет актуальные сведения на дату обращения.
Внесите в регламент три изменения:
Добавьте в перечень принимаемых документов четыре вида выписок и не удаляйте из него старые свидетельства и уведомления.
Укажите для иностранных структур профильный реестр аккредитованных филиалов и представительств.
Фиксируйте в карточке контрагента реквизиты предъявленного документа и дату сверки по реестру.
Отдельно пересмотрите блок по иностранным работникам: уберите из процедуры ожидание уведомления от инспекции, а ИНН проверяйте в сервисе ФНС, запрашивайте у работника или используйте специализированные проверки IDX.
Какой документ принимать от каждой категории контрагентов: таблица по типам организаций
Категория
Документ с 1 января 2026 года
Что было до
Любой налогоплательщик
выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
зависело от категории и основания учёта
Российская организация
выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРН
свидетельство о постановке на учёт, по «беззаявительным» основаниям уведомление
Иностранная организация с аккредитованным филиалом
выписка из реестра аккредитованных филиалов и представительств
свидетельство
Индивидуальный предприниматель
выписка из ЕГРИП или выписка из ЕГРН
свидетельство
Физическое лицо
выписка из ЕГРН по заявлению
свидетельство ИНН, по отдельным основаниям уведомление
Иностранный работник по п. 7.4 ст. 83 НК РФ
выписка по запросу самого работника, работодателю документ не направляется
уведомление источнику выплаты дохода
Ранее выданные документы
действуют, замена не требуется
без изменений
IDX подтверждает статус контрагента по актуальной записи ЕГРЮЛ, ЕГРИП и данным ФНС — без запроса выписки у продавца и без ручной сверки бланков.
Часто задаваемые вопросы
Какой документ с 2026 года подтверждает постановку на налоговый учёт?
С 1 января 2026 года постановку на учёт подтверждает выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Она применяется к любой категории налогоплательщиков: физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, российским и иностранным организациям. Основание — пункт 2 статьи 84 НК РФ в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Формы запроса и выписки утвердил приказ ФНС России от 13.11.2025 № ЕД-7-14/975@, они применяются с 15 января 2026 года. Кроме универсальной выписки из ЕГРН учёт подтверждает выписка из профильного реестра: ЕГРЮЛ для российской организации, ЕГРИП для предпринимателя, реестр аккредитованных филиалов и представительств для иностранной компании.
Нужно ли менять свидетельство о постановке на учёт, выданное до 2026 года?
Нет. Документы, выданные до 1 января 2026 года, сохраняют силу, и заменять их не нужно. Отказ клиенту на том основании, что он предъявил свидетельство, законодательство не поддерживает. Обратное тоже верно: у контрагента, который зарегистрировался после 1 января 2026 года, свидетельства нет и быть не может, поэтому требовать его бессмысленно. В переходный период сотрудник принимает любой действительный документ и сверяет состояние учёта по реестру на дату проверки. Если номер в реестре активен, он действителен независимо от формы документа. Госпошлину за повторную выдачу свидетельства отменили с 8 августа 2024 года.
Какой документ запрашивать у иностранной организации с аккредитованным филиалом?
Выписку из реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Основание — Порядок, утверждённый приказом ФНС России от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@. Выписка из ЕГРЮЛ для этого случая не подходит: иностранная коммерческая компания в ЕГРЮЛ не значится и предоставить такой документ не сможет. В перечне принимаемых документов правил внутреннего контроля позицию по профильному реестру прописывают отдельной строкой, иначе сотрудник фронт-офиса будет искать выписку из ЕГРЮЛ. Иностранная некоммерческая неправительственная организация, которая действует в форме отделения, наоборот, подтверждает учёт выпиской из ЕГРЮЛ.
Сколько дней налоговый орган выдаёт выписку из ЕГРН?
При постановке на учёт по заявлению — пять дней со дня получения заявления по пункту 2 статьи 84 НК РФ; Порядок, утверждённый приказом ФНС России от 30.06.2025 № ЕД-7-14/568@, называет пять рабочих дней. При отдельном запросе выписки налоговый орган выдаёт или направляет её в течение пяти дней со дня поступления запроса (пункт 8 статьи 84 НК РФ). Запрос подаётся в любой налоговый орган по выбору заявителя, на бумаге или в электронной форме. По пункту 6 статьи 6.1 НК РФ срок, заданный в днях без оговорки о календарных, считается в рабочих днях.
Получает ли работодатель документ о постановке иностранного работника на учёт?
Нет. Налоговый орган ставит иностранного гражданина на учёт без его заявления по пункту 7.4 статьи 83 НК РФ — в течение пятнадцати дней со дня получения сведений от источника выплаты дохода. Федеральный закон № 259-ФЗ отменил обязанность налогового органа направлять источнику выплаты документ о постановке таких лиц на учёт, поэтому работодатель не получает ни уведомление, ни выписку. ИНН иностранного работника проверяют через сервис ФНС России «Узнай ИНН» либо запрашивают у самого работника. Сам иностранный гражданин вправе получить выписку по запросу в порядке пункта 8 статьи 84 НК РФ.
Чем выписка из ЕГРН отличается от выписки из ЕГРЮЛ?
Выписка из ЕГРН универсальна: она подтверждает учёт любой категории налогоплательщика, включая физических лиц и иностранные организации. Выписка из ЕГРЮЛ подтверждает учёт только российской организации по месту нахождения, а также по месту нахождения филиала или представительства. Для индивидуального предпринимателя аналогичную роль играет выписка из ЕГРИП, для физического лица без статуса предпринимателя выписка из ЕГРИП не формируется. Отдельная сложность — совпадение аббревиатур: то же сокращение закреплено за Единым государственным реестром недвижимости, поэтому в анкетах и запросах контрагентам приводят полное наименование реестра налогоплательщиков.
Нужно ли запрашивать выписку сразу после регистрации компании?
Нет. Вновь созданная организация получает выписку из ЕГРН в составе документов о государственной регистрации, вместо свидетельства о постановке на учёт; так же налоговый орган поступает с вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. Автоматически выписку получают и те, кого ставят на учёт по «беззаявительным» основаниям: нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и медиаторы — по сведениям, поступающим в порядке статьи 85 НК РФ. Исключение — учёт по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств: там выписку выдают только по запросу организации либо физического лица.
Может ли банк открыть счёт по старому свидетельству о постановке на учёт?
Да, ранее выданное свидетельство действительно и после 1 января 2026 года. Банк идентифицирует клиента по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Инструкции Банка России № 153-И и вправе запросить выписку для сверки сведений. Приоритет при расхождении между свидетельством и актуальной выпиской имеют сведения реестра на дату проверки: если номер в реестре активен, документ старого образца не блокирует открытие счёта. Отдельно учитывайте, что с 1 сентября 2026 года меняется порядок учёта иностранных организаций при открытии счёта в российском банке.
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