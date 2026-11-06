Копия паспорта работника: когда можно хранить и почему одного согласия мало

Хранить копию паспорта работника законно, только если у работодателя есть конкретная цель и изображение для неё действительно необходимо. В России это регулируют часть 5 статьи 5 и статья 6 закона № 152-ФЗ, а также статья 86 ТК РФ; правило касается кадрового учёта, дистанционного оформления и найма иностранцев.
Кратко:
Согласие работника — законное основание, но объём данных всё равно ограничен целью (ч. 5 ст. 5 закона № 152-ФЗ).
Общей обязанности хранить копию паспорта нет: реквизиты вносят в трудовой договор (ст. 57 и 65 ТК РФ).
Исключения: государственные гражданские служащие (Указ № 609) и миграционный учёт иностранцев (п. 28.1 Правил, постановление Правительства РФ № 9).
Штраф для организации — 150–300 тыс. руб., за повторное нарушение — до 500 тыс. руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).
Когда цель достигнута, копию уничтожают в срок не более 30 дней и подтверждают это актом (ч. 4 ст. 21 закона № 152-ФЗ, приказ Роскомнадзора № 179).
Работодатель может хранить копию паспорта, если у него есть законное основание и конкретная цель, для которой нужно изображение документа. Согласие работника — одно из законных оснований обработки, но оно не снимает требование закона о неизбыточности данных. Даже при согласии компании нужно обосновать, зачем ей изображение, какие страницы и на какой срок.
По части 5 статьи 5 закона № 152-ФЗ объём обрабатываемых данных должен соответствовать заявленной цели и не быть избыточным. Для работников действует и пункт 1 статьи 86 ТК РФ: данные обрабатывают исключительно для соблюдения законов и иных нормативных актов, содействия в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества работы и сохранности имущества. По пункту 2 той же статьи объём данных определяют по Конституции, ТК РФ и иным федеральным законам.
Что работодатель вправе получить при трудоустройстве
При заключении трудового договора кандидат предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, по статье 65 ТК РФ. Работодатель вносит сведения об этом документе в договор по статье 57 ТК РФ. Общей обязанности хранить копию паспорта каждого сотрудника в личном деле у работодателя нет.
Во время оформления кадровик может сверить паспорт, перенести реквизиты в договор и отсканировать страницы. Для каждого действия нужно определить, какие данные требуются и как компания будет их использовать.
Действие
Что проверить
Посмотреть предъявленный паспорт
Какие сведения нужно установить для оформления работника
Внести реквизиты в договор
Какие сведения работодатель должен внести в договор или использовать для исполнения конкретной обязанности
Скопировать отдельные страницы
Зачем необходимо изображение и какие сведения на этих страницах относятся к цели
Отсканировать весь паспорт
Для чего нужны все страницы, отметки и дополнительные сведения
Сохранить файл после оформления
Для какой задачи компания продолжает хранить изображение и почему без него нельзя её выполнить
Условный пример: кадровик сверил реквизиты, подготовил договор и оставил скан в папке «Новые сотрудники». Через год файл по-прежнему доступен всему отделу. Компании придётся объяснить, для какой текущей задачи она хранит изображение и кому из сотрудников нужен доступ. Доступ всего отдела к сканам — отдельное нарушение требований к защите данных по статье 19 закона № 152-ФЗ.
Проверьте, нужно ли изображение после оформления работника. Если достаточно реквизитов, пересмотрите решение о хранении скана «на всякий случай». Законно оформленный трудовой договор с паспортными данными сохраняйте в течение установленного для него срока.
Почему согласия работника недостаточно для хранения копии паспорта
Работодатель может обрабатывать персональные данные с согласия работника или на другом основании по части 1 статьи 6 закона № 152-ФЗ: например, для осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на работодателя законодательством (п. 2), или для исполнения трудового договора, стороной которого является работник (п. 5). Объём таких данных ограничивают статья 86 ТК РФ и часть 5 статьи 5 закона № 152-ФЗ.
Даже если работник подписал согласие, нужно объяснить, почему компания сохраняет именно эти страницы и на какой срок. Если весь паспорт хранится «для кадрового учёта», уточните, какие действия кадровика требуют изображения и почему ему недостаточно реквизитов в договоре.
«Работник согласился». На какие цели и операции? Почему выбранный объём необходим для них?
«Так написано в нашей анкете». На каком законном основании компания запрашивает указанные в ней сведения? Требования 152-ФЗ действуют и для внутренних шаблонов.
«Вдруг запросит проверяющий». Какой орган, в рамках какой процедуры и на основании какой нормы должен получить именно копию?
Позиции по этому вопросу расходятся. В подборке КонсультантПлюс приведена позиция Роструда, который допускал хранение копии с согласия работника. Суды и Роскомнадзор в ряде дел признавали хранение копий паспортов избыточным. Так, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 14.03.2014 № 15АП-22502/2013 по делу № А53-12557/2013 согласился, что работодатель, храня в кадровых документах копии страниц паспорта и военного билета, превысил объём данных, допустимый по пункту 2 статьи 86 ТК РФ и части 5 статьи 5 закона № 152-ФЗ. В консультации ГАРАНТа также рекомендовано проверять основание, цель и объём обработки.
Что пояснил Роскомнадзор
В сообщении от 23 апреля 2025 года управление Роскомнадзора по Амурской области рассказало о привлечении директора магазина к ответственности за нарушение части 5 статьи 5 закона № 152-ФЗ — обработку данных, избыточных по отношению к цели трудоустройства. Суд назначил предупреждение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. Какие именно документы собрал директор, ведомство не уточнило.
В той же публикации Роскомнадзор отдельно прокомментировал хранение копий паспортов: у работодателя должна быть конкретная, заранее определённая и законная цель. Наличие копии паспорта может свидетельствовать об избыточности обработки, а собирать копии допустимо только при правовых основаниях, предусмотренных федеральными законами.
С 30 мая 2025 года санкции по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ выросли: для граждан — 10–15 тыс. руб., для должностных лиц — 50–100 тыс. руб., для организаций — 150–300 тыс. руб. За повторное нарушение (часть 1.1) — 15–30 тыс., 100–200 тыс. и 300–500 тыс. руб. соответственно.
Дело в Амурской области рассматривали до вступления поправок, поэтому предупреждение не стоит считать типичным исходом.
В каких случаях работодатель вправе хранить копию паспорта
В личное дело государственного гражданского служащего кадровая служба приобщает «копию паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» по подпункту «г» пункта 16 Положения, утверждённого Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609. Этот порядок применяется только к государственным гражданским служащим. Распространять его на всех работников государственных учреждений и коммерческих организаций нельзя, и название папки «Личное дело» такого права не даёт.
Для иностранных работников основание может дать миграционное законодательство. Если работодатель выступает принимающей стороной, он по статье 22 закона № 109-ФЗ направляет уведомление о прибытии, а по пункту 28.1 Правил миграционного учёта (постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9) прикладывает копии страниц паспорта иностранца с данными о нём и отметками о пересечении границы, копию миграционной карты и документа о праве пользования помещением. Нужно ли хранить свой экземпляр после постановки на учёт, решают отдельно.
Если специального требования нет, проверьте цель обработки, основание по статье 6 закона № 152-ФЗ и необходимость изображения. Без этой проверки нельзя сделать вывод ни о запрете хранения, ни о его законности. Скан «чтобы был под рукой» целью обработки не считается.
Если копию запросил банк или страховщик, уточните у получателя состав документов, цель и основание передачи. Отдельно проверьте, нужно ли работодателю хранить свой экземпляр после отправки: однократная передача не даёт права хранить файл бессрочно.
Для данных сотрудников работодатель в финансовой сфере определяет основание отдельно. При выборе состава сведений учитывайте границы скрининга при приёме на работу.
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Как поступить с копией паспорта в типовых ситуациях
Один и тот же скан может понадобиться для разных процедур. Для каждой из них основание и срок определяют отдельно, и они не обязательно совпадают со сроками кадровых документов с реквизитами.
Ситуация
Что выяснить
Как действовать
Копия лежит в личном деле с даты приёма
Зачем её получили и какая цель сохраняется сейчас
Проверьте необходимость изображения. При неправомерной обработке выполните требования статьи 21. Новое согласие нарушение не устранит
Фото прислали для дистанционного оформления
На каком основании получен файл, завершено ли оформление и где сотрудники сохранили дубликаты
Разделите данные в оформленных документах и временные изображения; по сканам примите отдельное решение
Копию запросил банк или страховщик
Кто получатель, какая процедура проводится, нужен ли экземпляр работодателю
Проверьте передачу и последующее хранение отдельно; запрос не даёт бессрочного разрешения
Работник сам прислал фото паспорта
Для какого обращения он его направил и нужно ли изображение для ответа
Не добавляйте файл в постоянное досье автоматически; определите законный порядок дальнейшей обработки
В папке осталась копия старого паспорта
Нужна ли она для действующей задачи или подтверждения обстоятельств
Не храните обе версии по привычке; проверьте необходимость старого изображения отдельно от реквизитов в ранее созданных документах
Сотрудник уволился, копия осталась
К какому документальному комплексу она относится и какие правила хранения применимы
Если копия не входит в архивное дело и другой цели нет, цель достигнута: уничтожьте её в срок по части 4 статьи 21. Документы с установленным сроком хранения сохраняются
Можно ли оставить только первую страницу
Даже для хранения одного разворота с фотографией нужно обосновать необходимость изображения и проверить, хватит ли отдельных реквизитов. Принцип неизбыточности действует независимо от числа страниц. Если законная процедура требует других страниц, одного разворота не хватит: состав определяют по требованиям этой процедуры.
Фотография в копии паспорта сама по себе не делает данные биометрическими. По письму Роскомнадзора от 01.08.2024 № 62450-02-11/77 к биометрии относятся сведения о физиологических особенностях, на основании которых устанавливают личность. Изображение становится биометрией, когда его используют для установления личности: например, охранник сверяет лицо с фото на пропуске. В этом случае действует режим статьи 11 закона № 152-ФЗ.
Что меняется после увольнения
После увольнения работодатель продолжает хранить документы, которые обязан сохранять по закону. Для копии паспорта основание и срок проверяют отдельно: срок хранения кадрового документа нельзя применять к ней только потому, что они лежат в одной папке.
По части 7 статьи 5 закона № 152-ФЗ данные хранят не дольше, чем нужно для целей обработки, если срок не установлен федеральным законом или договором, стороной которого является субъект. Если кадровик уже включил копию в сформированное архивное дело, не извлекайте листы самостоятельно: поручите ответственному за архив и юристу определить статус документа и назначьте срок решения.
Как провести аудит копий паспортов сотрудников
Проверьте бумажные личные дела, кадровую систему, почту, сетевые папки, рабочие переписки, папки загрузок и хранилища подрядчика. После уничтожения бумажной копии сканы могут оставаться в нескольких системах.
Назначьте координатора и участников. Кадровик объясняет процесс получения документов, ИТ-специалист находит электронные копии, ответственный за персональные данные и юрист проверяют основания.
Составьте перечень мест хранения. Для каждой системы или папки укажите категории работников, ответственного за процесс, получателей данных и сотрудников с доступом.
Разделите документы действующих работников, уволенных и кандидатов. Для каждой группы проверьте цели обработки; общий срок без обоснования не устанавливайте.
Проверьте каждую группу документов. Запишите цель, правовое основание, причину хранения изображения и дату или событие окончания хранения. Ссылки на «обычную практику» недостаточно.
Определите дальнейшие действия. Обоснованное хранение продолжайте; при неправомерной обработке соблюдайте сроки и порядок статьи 21; по спорному архивному документу привлеките юриста и ответственного за архив.
Проверьте исполнение решения во всех местах хранения. Получите подтверждения от сотрудников и подрядчиков, которые обрабатывают данные по поручению компании.
Зафиксируйте результат и измените процесс сбора, иначе при следующем приёме компания снова получит те же лишние копии.
Результаты удобно вести в рабочем реестре. Образец ниже можно адаптировать, утверждённой государственной формой он не является.
Поле реестра
Что записать
Группа документов и место
Например: изображения паспортов действующих работников в кадровой системе
Цель и основание
Конкретная операция и применимая норма или иное законное основание
Необходимость копии
Почему нужны изображения и выбранные страницы
Срок или событие
Дата либо проверяемое событие окончания хранения
Решение
Продолжить обоснованное хранение, прекратить неправомерную обработку, уничтожить в применимый срок
Ответственный и подтверждение
Кто выполняет действие, когда и какими документами подтверждает
Не вкладывайте сканы паспортов в реестр «для наглядности». Используйте идентификаторы, которые позволяют найти документ без создания ещё одной коллекции изображений.
Когда прекратить обработку и уничтожить копию
Сроки прекращения обработки и уничтожения установлены статьёй 21 закона № 152-ФЗ и зависят от причины: выявленного нарушения, достижения цели, отзыва согласия или требования работника.
Если работник или Роскомнадзор сообщил о неправомерной обработке, сначала заблокируйте данные на период проверки (часть 1 статьи 21).
Основание
Действие и срок
Выявлена неправомерная обработка
Прекратить её или обеспечить прекращение не позднее трёх рабочих дней с даты выявления (часть 3)
Обеспечить правомерность невозможно
Уничтожить данные или обеспечить уничтожение не позднее десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки (часть 3)
Цель обработки достигнута
Прекратить обработку и уничтожить данные в срок не более 30 дней с даты достижения цели, если иное не предусмотрено договором с работником, иным соглашением между ним и работодателем или если у работодателя есть основание обрабатывать данные без согласия (часть 4)
Работник отозвал согласие
Прекратить обработку на основании согласия. Если другого основания нет и хранение больше не требуется для целей обработки, уничтожить данные не позднее 30 дней с даты получения отзыва (часть 5)
Три и десять рабочих дней отсчитывают с даты выявления нарушения, складывать их нельзя. Пример: нарушение выявили в понедельник, 2 марта 2026 года. Прекратить обработку нужно не позднее 5 марта. Уничтожить данные, если правомерность обеспечить невозможно, — не позднее 17 марта: дни с 7 по 9 марта нерабочие.
Если работник требует прекратить обработку, применяйте часть 5.1 статьи 21. Требование исполняют не позднее десяти рабочих дней, кроме случаев, когда обработка ведётся на основаниях из пунктов 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 или части 2 статьи 11. Для обработки по трудовому договору и ТК РФ такое исключение обычно действует. Срок можно мотивированно продлить не более чем на пять рабочих дней.
Если уничтожить данные в сроки по частям 3–5.1 невозможно, их блокируют и уничтожают не позднее шести месяцев, если федеральный закон не устанавливает иной срок (часть 6). Это правило применяется только при реальной невозможности своевременного уничтожения и произвольной отсрочки не даёт.
После устранения нарушения или уничтожения данных работодатель уведомляет работника, а если обращение или запрос направил Роскомнадзор, также уведомляет Роскомнадзор (часть 3 статьи 21).
Чем подтвердить уничтожение
Порядок подтверждения установлен приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179. При обработке без средств автоматизации оформляют акт. При автоматизированной и смешанной обработке — акт и выгрузку из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.
В акте указывают оператора, обработчика по поручению при его наличии, людей, чьи данные уничтожены, категории данных, исполнителей и их подписи, способ, причину и дату уничтожения. Для бумажных носителей указывают наименования и количество листов, для автоматизированной обработки — информационные системы. Полный состав реквизитов установлен пунктом 3 требований. Если в выгрузке не хватает сведений, их дополняют в акте по пункту 6.
Акт и выгрузку хранят три года с момента уничтожения данных. Скриншот пустой папки или сообщение «я всё удалил» подтверждением не считаются.
Как учесть резервные копии и подрядчиков
Поручите ИТ-специалисту найти версии файлов и резервные экземпляры, определить способ их уничтожения и проверить, можно ли восстановить удалённые данные вместе с системой. Внутренний график резервирования не продлевает сроки по закону; при невозможности своевременного уничтожения действует часть 6 статьи 21.
Уточните, обрабатывает ли подрядчик данные по поручению работодателя или сам определяет цели обработки. В первом случае согласуйте с ним исполнение решения и получение подтверждений. У самостоятельного оператора могут быть свои основания и сроки, поэтому не обещайте работнику, что по одному письму данные исчезнут во всех внешних организациях.
Как изменить кадровый процесс, чтобы не собирать лишние копии
Пересмотрите инструкцию кадровика и форму передачи сведений работниками. Для каждой операции укажите, что сотрудник предоставляет: реквизиты, изображения определённых страниц или иной документ. Для временного хранения изображения заранее определите дату или событие удаления, ответственного и технический способ уничтожения. Доступ к сканам и к кадровым документам с реквизитами настройте отдельно.
В карточке процесса запишите цель, основание, необходимые сведения, причину хранения копии, место хранения, доступ, срок и действие после его окончания. Используйте карточку при изменении кадровой системы и подключении подрядчика.
Даже если данные переносит сервис распознавания, основание обработки определяет работодатель. В материале о распознавании паспортов описаны различия между изображением, извлечёнными полями и последующей проверкой. При подключении сервиса определите, кто и сколько хранит исходный файл, у кого есть доступ и на каких условиях поставщик обрабатывает данные. Если в процессе лицо сверяют с фото в документе, это обработка биометрии по статье 11 закона № 152-ФЗ. Подключение IDX само по себе не даёт основания хранить копии.
IDX распознаёт реквизиты документов 254 стран и территорий. В базе IDX более 16 800 шаблонов документов, текст распознаётся более чем на 138 национальных языках. IDX читает латиницу, кириллицу, арабское письмо, иероглифы и другие системы письма.
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Чек-лист: можно ли хранить копию паспорта
Можем ли мы назвать конкретную законную цель хранения?
Определили ли мы правовое основание обработки?
Обосновали ли мы необходимость изображения и проверили, достаточно ли отдельных реквизитов?
Проверили ли мы, какие страницы и сведения нужны?
Установили ли мы все места хранения, получателей и сотрудников с доступом?
Определили ли мы срок или событие окончания хранения?
Назначили ли мы ответственного за исполнение решения и подтверждение уничтожения?
Если необходимость копии обосновать нельзя, новое согласие нарушение не устранит. Сначала проверьте цель, основание и состав данных.
Частые вопросы о хранении копии паспорта работника
Можно ли хранить копию паспорта работника, если он дал согласие?
Согласие — одно из законных оснований обработки по части 1 статьи 6 закона № 152-ФЗ, но оно не снимает требования о неизбыточности. По части 5 статьи 5 объём данных должен соответствовать заявленной цели. Работодатель должен объяснить, для какой операции нужно именно изображение, какие страницы и на какой срок. Позиции расходятся: Роструд допускал хранение копии с согласия работника, а суды и Роскомнадзор в ряде дел признавали такое хранение избыточным.
Обязан ли работодатель хранить копию паспорта в личном деле сотрудника?
Нет. По статье 65 ТК РФ кандидат предъявляет паспорт при заключении трудового договора, а работодатель вносит сведения о документе в договор по статье 57 ТК РФ. Общей обязанности хранить копию паспорта каждого работника закон не устанавливает. Исключение касается государственных гражданских служащих: копию паспорта приобщают к их личному делу по подпункту «г» пункта 16 Положения, утверждённого Указом Президента РФ № 609. На работников коммерческих организаций это правило не распространяется.
Какой штраф грозит за хранение избыточных копий паспортов?
Нарушение части 5 статьи 5 закона № 152-ФЗ квалифицируют по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. С 30 мая 2025 года штраф для граждан составляет 10–15 тыс. руб., для должностных лиц — 50–100 тыс. руб., для организаций — 150–300 тыс. руб. За повторное нарушение по части 1.1 — 15–30 тыс., 100–200 тыс. и 300–500 тыс. руб. соответственно. В деле управления Роскомнадзора по Амурской области 2025 года суд назначил предупреждение, но дело рассматривали до вступления поправок.
Можно ли хранить только разворот паспорта с фотографией?
Принцип неизбыточности по статье 5 закона № 152-ФЗ действует независимо от числа страниц. Даже для одного разворота работодатель обосновывает, почему нужно изображение и почему недостаточно отдельных реквизитов в договоре. Если законная процедура требует других страниц, например миграционный учёт иностранца по пункту 28.1 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ № 9, состав копий определяют по требованиям этой процедуры, а не по привычке кадровой службы.
Что делать, если работник сам прислал фото паспорта?
Уточните, для какого обращения работник направил фото и нужно ли изображение для ответа. Самостоятельная отправка не даёт права хранить файл бессрочно и не делает его частью постоянного досье. Определите цель и основание обработки по статьям 5 и 6 закона № 152-ФЗ, а когда цель достигнута, уничтожьте изображение в срок по части 4 статьи 21. Проверьте также почту и рабочие чаты: дубликаты часто остаются там после удаления основного файла.
Считается ли фотография в копии паспорта биометрическими данными?
Сама по себе нет. По письму Роскомнадзора от 01.08.2024 № 62450-02-11/77 к биометрии относятся сведения о физиологических особенностях, на основании которых устанавливают личность. Изображение становится биометрией, когда его используют для установления личности, например когда лицо сверяют с фото в документе. В этом случае действует режим статьи 11 закона № 152-ФЗ. Ранее письмо Роскомнадзора от 10.02.2020 содержало противоположную позицию, поэтому формулировку 2024 года подают как актуальную позицию ведомства.
Когда нужно уничтожить копию паспорта после увольнения работника?
Требования удалить копию в день увольнения нет. Если копия не входит в архивное дело и другой цели обработки нет, цель считается достигнутой: по части 4 статьи 21 закона № 152-ФЗ данные уничтожают в срок не более 30 дней. Документы с установленным сроком хранения, например трудовой договор с паспортными реквизитами, сохраняют по своим правилам. Если копия уже подшита в сформированное архивное дело, её статус определяют ответственный за архив и юрист.
В какие сроки прекращают неправомерную обработку и уничтожают данные?
Сроки установлены статьёй 21 закона № 152-ФЗ. Выявленную неправомерную обработку прекращают не позднее трёх рабочих дней с даты выявления. Если обеспечить правомерность невозможно, данные уничтожают не позднее десяти рабочих дней с той же даты: сроки не складываются. При достижении цели или отзыве согласия, если другого основания нет, срок — не более 30 дней. Если уничтожить данные вовремя невозможно, их блокируют и уничтожают не позднее шести месяцев по части 6.
Чем подтвердить уничтожение копий паспортов?
Порядок установлен приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179. При обработке без средств автоматизации оформляют акт об уничтожении. При автоматизированной и смешанной обработке нужны акт и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных. В акте указывают оператора, субъектов, категории данных, исполнителей, способ, причину и дату уничтожения. Акт и выгрузку хранят три года. Скриншот пустой папки подтверждением не считается.
Распространяются ли требования 115-ФЗ к идентификации на кадровое оформление?
Нет. Требования закона № 115-ФЗ к идентификации клиентов касаются клиентов организации, а не её работников. Даже банк или другая организация финансового рынка определяет основание обработки данных сотрудников отдельно: по статье 6 закона № 152-ФЗ и статье 86 ТК РФ. Ссылка на «требования ПОД/ФТ» не обосновывает хранение копий паспортов в личных делах. Если копию запросил банк или страховщик, работодатель проверяет состав, цель и основание передачи и отдельно решает, нужен ли ему свой экземпляр.
Настроить распознавание документов сотрудников
Распознавание переносит реквизиты паспорта в поля системы, и кадровой службе не нужно хранить скан ради ввода данных.
Материал носит справочно-информационный характер. Решение по конкретной копии зависит от цели обработки, категории работника, применимых норм и статуса документа в системе хранения компании.