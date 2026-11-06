Копия паспорта работника: когда можно хранить и почему одного согласия мало

Хранить копию паспорта работника законно, только если у работодателя есть конкретная цель и изображение для неё действительно необходимо. В России это регулируют часть 5 статьи 5 и статья 6 закона № 152-ФЗ, а также статья 86 ТК РФ; правило касается кадрового учёта, дистанционного оформления и найма иностранцев.

Кратко:

Согласие работника — законное основание, но объём данных всё равно ограничен целью (ч. 5 ст. 5 закона № 152-ФЗ).

Общей обязанности хранить копию паспорта нет: реквизиты вносят в трудовой договор (ст. 57 и 65 ТК РФ).

Исключения: государственные гражданские служащие (Указ № 609) и миграционный учёт иностранцев (п. 28.1 Правил, постановление Правительства РФ № 9).

Штраф для организации — 150–300 тыс. руб., за повторное нарушение — до 500 тыс. руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).

Когда цель достигнута, копию уничтожают в срок не более 30 дней и подтверждают это актом (ч. 4 ст. 21 закона № 152-ФЗ, приказ Роскомнадзора № 179).

Работодатель может хранить копию паспорта, если у него есть законное основание и конкретная цель, для которой нужно изображение документа. Согласие работника — одно из законных оснований обработки, но оно не снимает требование закона о неизбыточности данных. Даже при согласии компании нужно обосновать, зачем ей изображение, какие страницы и на какой срок.

По части 5 статьи 5 закона № 152-ФЗ объём обрабатываемых данных должен соответствовать заявленной цели и не быть избыточным. Для работников действует и пункт 1 статьи 86 ТК РФ: данные обрабатывают исключительно для соблюдения законов и иных нормативных актов, содействия в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества работы и сохранности имущества. По пункту 2 той же статьи объём данных определяют по Конституции, ТК РФ и иным федеральным законам.