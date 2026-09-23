Что законно проверять при приеме на работу: границы скрининга персонала

Какие проверки допускает закон

Какие документы работодатель вправе требовать при приёме на работу

При заключении трудового договора кандидат предъявляет документы, предусмотренные статьёй 65 ТК РФ. Дополнительные документы работодатель требует только в случаях, установленных ТК РФ, другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Проверка подлинности ограничивается сведениями, необходимыми для трудоустройства на конкретную должность: подлинность подтверждают комплексная проверка паспорта и проверка соответствия СНИЛС и ФИО.

При обращении в вуз или к прежнему работодателю компания получает сведения у третьего лица. До запроса работодатель определяет цель и основание обработки, состав данных и порядок уведомления кандидата. Статья 86 ТК РФ регулирует обработку данных работника, включая получение сведений у третьей стороны, но на соискателя эти требования напрямую не распространяются, поэтому запрос по нему работодатель обосновывает самостоятельно. Уведомление кандидата до запроса и письменное согласие снимают вопрос о правомерности обращения к вузу или прежнему работодателю.

Кому нужна справка о судимости при работе с несовершеннолетними

Для перечисленных в статьях 65 и 351.1 ТК РФ видов деятельности кандидат предъявляет справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Применимость ограничения зависит от категории преступления, процессуального статуса лица и характера будущей работы.

Часть 3 статьи 351.1 ТК РФ допускает работу по решению региональной комиссии, но только для указанных в норме категорий лиц и преступлений небольшой или средней тяжести. Решение комиссии действует для конкретного вида деятельности и не отменяет лишение права заниматься такой деятельностью, назначенное судом.

Как проверить дисквалификацию кандидата на руководящую должность

Работодатель проверяет дисквалификацию, когда функция кандидата предполагает деятельность по управлению юридическим лицом и на неё распространяется запрет; название должности в трудовом договоре применимость запрета не определяет. Если компания заключит договор на управление юридическим лицом с дисквалифицированным лицом, ей грозит ответственность по части 2 статьи 14.23 КоАП РФ.

Что можно использовать из открытых государственных реестров

Официальные открытые реестры работодатель использует, когда у проверки есть определённая цель и правовое основание, а её объём соответствует должности. Найденные сведения он сверяет на актуальность и совпадение с кандидатом: совпадение ФИО без дополнительных идентификаторов человека не подтверждает.

Банкротство гражданина или наличие исполнительного производства не доказывают недобросовестность и не образуют самостоятельного основания для отказа. Работодатель проверяет идентификаторы, содержание и актуальность записи, оценивает связь сведений с трудовой функцией и даёт кандидату возможность пояснить обнаруженное.

Можно ли проверять соцсети кандидата

Просмотр открытого профиля, фиксация сведений и их использование при отборе становятся обработкой персональных данных, если работодатель сохраняет или учитывает найденное. Поэтому он ограничивает анализ сведениями, связанными с вакансией, проверяет их точность и устанавливает срок хранения.

Статья 10.1 Закона № 152-ФЗ регулирует особенности обработки данных, разрешённых субъектом для распространения. Открытая публикация не даёт неограниченного права использовать сведения для любых целей, но и отдельное согласие на распространение не становится автоматически обязательным для внутреннего кадрового анализа: основание каждой операции определяют отдельно.