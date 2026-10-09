Документы иностранного работника: что проверить до подписания договора

Кратко:
Граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии работают без патента и разрешения на работу по ст. 97 Договора о ЕАЭС.
Другим иностранцам нужен патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание (РВП), разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО), вид на жительство (ВНЖ) или специальное основание по ст. 13 закона № 115-ФЗ.
Бланк патента не доказывает, что патент действует. Сверьте его с сервисом МВД и проверьте авансовые платежи по НДФЛ.
О договоре работодатель уведомляет МВД в течение трёх рабочих дней. С 1 сентября 2026 года уведомления подают по формам приказа МВД № 290.
За допуск без нужного документа организации грозит штраф до 800 тыс. рублей за каждого иностранца, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях до 1 млн рублей.
Набор документов определяют гражданство, статус пребывания или проживания, форма обучения и специальные основания для найма. Поэтому проверку начинают с вопроса, на каком основании иностранец вправе работать.
Какое основание для работы нужно иностранцу: ЕАЭС, патент, РВП или ВНЖ
Чтобы выбрать нужный комплект документов, последовательно выясните:
гражданство кандидата;
статус пребывания или проживания;
наличие специального основания для работы без патента либо разрешения.
Гражданин Киргизии с ВНЖ одновременно относится к гражданам ЕАЭС и к постоянно проживающим иностранцам, а у иностранного студента может быть разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). Категорию работника поэтому определяют по всем обстоятельствам сразу: одного гражданства для этого недостаточно.
По общему правилу иностранцы вступают в трудовые отношения с 18 лет, если федеральный закон не предусматривает иное (ч. 3 ст. 327.1 ТК РФ).
Статус или основание
Что подтверждает возможность работать
Что дополнительно проверить
Гражданство Армении, Беларуси, Казахстана или Киргизии
Патент и разрешение на работу не нужны по ст. 97 Договора о ЕАЭС
Личность, законность пребывания, миграционный учёт и специальные требования к работе
Временное пребывание без визы, если нет основания для освобождения
Патент
Срок действия, оплату, территорию работы, профессию при её указании и региональные запреты
Временное пребывание по визе, если нет основания для освобождения
Разрешение на работу
Территорию и профессию, визу, разрешение работодателя на привлечение иностранных работников, если оно требуется
Временное проживание
РВП или РВПО
Срок действия и территориальные ограничения с учётом применимых исключений
Постоянное проживание
ВНЖ
Действительность документа и срок, если он установлен
Привлечение высококвалифицированного специалиста (ВКС)
Разрешение на работу ВКС
Условия ст. 13.2 закона № 115-ФЗ и размер вознаграждения; для временно пребывающего ВКС также медицинское обеспечение
Статус беженца или временное убежище
Удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища
Действительность документа и сохранение соответствующего статуса
Обучение, отвечающее условиям закона
Основание для освобождения по п. 4 ст. 13 закона № 115-ФЗ
Форму и программу обучения, организацию, время работы и применимость конкретного исключения
Основания перечислены в ст. 13, 13.2 и 13.3 закона № 115-ФЗ и ст. 97 Договора о ЕАЭС. Один работник может подходить под несколько строк таблицы.
Гражданину ЕАЭС патент не нужен, но требования к квалификации и специальные ограничения для отдельных видов работ на него распространяются. Их проверяют отдельно.
Иностранный студент может работать без патента и разрешения на работу, если подходит под одно из исключений п. 4 ст. 13 закона № 115-ФЗ:
подпункт 7.1: работа в свободное от учёбы время для очных студентов аккредитованных программ, названных в норме, а также аспирантов и адъюнктов;
подпункт 6: работа во время каникул;
подпункт 7: работа в образовательных, научных и связанных с ними организациях, перечисленных в норме.
По п. 4.10 той же статьи исключения из подпунктов 6 и 7 не применяют к студентам, которые въехали в Россию с целью работы. Для подпункта 7.1 такое ограничение в законе не названо.
Справка об обучении подтверждает статус студента, но не доказывает, что выполнены все условия исключения. Если студент досрочно прекратил обучение, последствия для договора определяют по п. 8.1–8.2 ст. 13 закона № 115-ФЗ.
Какие документы предъявляет иностранный работник и как проверить их действие
Помимо документов, связанных с миграционным статусом, иностранец предъявляет документы по ст. 65 ТК РФ:
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и признаваемый в России.
Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, кроме случаев, предусмотренных законом, например первого трудоустройства.
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учёта, в том числе электронный.
Документ об образовании, квалификации или специальных знаниях, если они необходимы для работы.
Справку о судимости и уголовном преследовании, если для соответствующей работы законом установлены ограничения.
Справку об административном наказании за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Её требуют для работ, к которым закон не допускает таких лиц до окончания установленного срока.
Если человек впервые поступает на работу и индивидуальный лицевой счёт ему не открыт, работодатель передаёт сведения для регистрации в Социальный фонд России (СФР). Отсутствие бумажного подтверждения СНИЛС не означает, что счёт не открыт: сначала выясните, зарегистрирован ли человек в системе учёта.
Документы воинского учёта иностранцы по общему правилу не предъявляют. Исключения могут устанавливать федеральные законы, международные договоры, указы Президента и постановления Правительства РФ (ст. 327.3 ТК РФ).
Статья 65 ТК РФ запрещает требовать дополнительные документы, если такой обязанности нет в законодательстве. Сведения о кандидате работодатель может проверить сам, например статус патента в сервисе МВД, без запроса новых бумаг.
Реестр контролируемых лиц
В реестр контролируемых лиц (РКЛ) включают иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России. Сведения о включении можно получить в официальном сервисе МВД. Проверка по реестру помогает выявить проблему до подписания договора, но изучения документов и обстоятельств пребывания не заменяет.
Если в реестр попал действующий работник, выясните причину включения. ТК РФ не называет само включение в РКЛ самостоятельным основанием увольнения. Дальнейшие действия зависят от причины: например, от аннулирования разрешительного документа или административного выдворения.
Патент и разрешение на работу
Бланк патента или разрешения на работу не доказывает, что документ действует. Его могли аннулировать, а срок патента мог закончиться из-за несвоевременной оплаты. Для проверки патента или разрешения используйте официальный сервис МВД и сверяйте результат с документами кандидата.
При аннулировании патента МВД сообщает об этом работодателю в течение трёх рабочих дней со дня решения. Дожидаться письма не нужно: сроки документов и оплату патента контролируйте самостоятельно.
Проверяя РВП или ВНЖ в сервисе МВД, сначала убедитесь, что реквизиты введены без ошибок: отрицательный ответ по ошибочным данным не доказывает недействительность документа. При сомнениях уточните статус в МВД.
Оплата и срок патента
Уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ продлевает срок действия патента на оплаченный период. Общий срок с продлениями не может превышать 12 месяцев со дня выдачи патента, для переоформленного патента со дня переоформления.
Если платёж не внесён вовремя, срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днём оплаченного периода. Отдельное решение МВД для этого не требуется.
Кроме чеков сверьте дату выдачи или переоформления патента, оплаченные периоды, сроки платежей и их сумму. В 2026 году сумму рассчитывают по ст. 227.1 НК РФ: базовый размер умножают на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент. С 1 января 2027 года порядок расчёта меняется по Федеральному закону от 26.07.2026 № 242-ФЗ, поэтому формулу 2026 года на следующий год переносить нельзя.
Территория, профессия и региональные запреты
По общему правилу иностранец с патентом работает в субъекте РФ, где патент выдан. Если в документе указана профессия, специальность, должность или вид деятельности, фактическая работа должна соответствовать этим сведениям. При необходимости иностранец обращается в выдавшее патент подразделение МВД для внесения изменений.
Для разрешения на работу и РВП тоже действуют территориальные ограничения, но закон допускает отдельные исключения. Перед командировкой или переводом в другой регион проверьте, подходит ли работнику такое исключение. Свобода передвижения по России права работать в другом регионе не даёт.
Москва и Московская область заключили соглашение от 12.08.2025 № 77-1754: патент одного из этих регионов позволяет работать на территории другого. Запреты и условия, установленные в каждом из регионов, при этом сохраняются.
Регион вправе запретить привлекать работников с патентами к отдельным видам экономической деятельности. Распространяется ли запрет на работодателя, определяют по формулировкам и кодам видов деятельности в региональном акте; название должности ответа не даёт. Если запрет ввели после приёма работника, проверьте основание и срок прекращения договора по п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ.
Миграционный учёт
Трудовой договор сам по себе не делает работодателя принимающей стороной. Поставить иностранца на учёт по адресу организации можно по ч. 2 ст. 21 закона № 109-ФЗ, если он фактически живёт по этому адресу или в помещении организации без адресных данных. Оформлять учёт по месту работы, где человек не живёт, нельзя.
Граждане Армении, Казахстана и Киргизии, которые приехали работать или искать работу, и члены их семей могут не вставать на учёт 30 суток с даты въезда. Для граждан Беларуси по отдельному соглашению этот срок составляет 90 суток.
Медицинское обеспечение
При приёме на работу полис ДМС по ст. 327.3 ТК РФ предъявляет временно пребывающий ВКС, если работодатель не заключил договор с медицинской организацией. Полис или договор должен покрывать первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в неотложной форме. Проверяйте срок действия документа и объём помощи, которую он покрывает.
Для оформления патента иностранец представляет в МВД медицинский документ или сведения о нём по пп. 4 п. 2 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ: полис ДМС, договор о платных медицинских услугах или полис ОМС с учётом региональных требований. Договор о платных услугах иностранец может заключить сам, без участия работодателя. Предъявлять эти документы работодателю при приёме он не обязан.
Как оформить трудовой договор с иностранцем и уведомить МВД
В трудовой договор включают:
сведения о патенте или разрешении на работу, если работник временно пребывает в России и такой документ ему нужен;
сведения о РВП или РВПО, если работник временно проживает в России;
сведения о ВНЖ, если работник проживает постоянно.
Для временно пребывающего ВКС также включают условие о медицинском обеспечении с реквизитами полиса ДМС или договора работодателя с медицинской организацией.
Если сведения или условия в договор не включили, договор всё равно считается заключённым, и расторгнуть его только по этой причине нельзя. Недостающие сведения вносят прямо в текст договора, а недостающие условия оформляют письменным приложением или отдельным соглашением сторон по ч. 3 ст. 57 ТК РФ.
Можно ли подписать договор до получения разрешения на работу
По общему правилу иностранец предъявляет разрешение на работу при заключении трудового договора (ст. 327.3 ТК РФ). Часть 2 той же статьи делает исключение для случаев, когда МВД выдаёт разрешение только по уже подписанному договору. Так оформляют ВКС: работодатель подаёт трудовой договор в МВД вместе с другими документами, а договор вступает в силу после получения разрешения (п. 6 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ).
Работодатель и иностранец подписывают договор до выдачи разрешения. В текст можно включить условие, что договор вступает в силу, когда у работника появится разрешение на работу. Такую возможность допускает письмо Минтруда от 24.12.2025 № 16-6/10/В-23238, согласованное с МВД.
Договор вступает в силу не ранее дня, когда иностранец получил разрешение. До этого дня работодатель не допускает его к работе. Допуск без разрешения влечёт штраф по ст. 18.15 КоАП РФ: для организации от 250 до 800 тыс. рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях от 400 тыс. до 1 млн рублей. Когда разрешение получено, работодатель вносит его реквизиты непосредственно в текст договора по ч. 3 ст. 57 ТК РФ.
Уведомление о заключении такого договора работодатель направляет в МВД в течение трёх рабочих дней с даты подписания, хотя договор ещё не вступил в силу (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ). Для подачи договора в МВД по п. 6 ст. 13.2 того же закона работодатель ориентируется на дату вступления договора в силу.
На патент исключение ч. 2 ст. 327.3 ТК РФ не распространяется: иностранец оформляет патент сам, трудовой договор для этого не нужен. Работника с патентом допускают к работе только после того, как он предъявит действующий патент.
Уведомление МВД о договоре
По общему правилу работодатель уведомляет территориальный орган МВД о заключении и прекращении трудового или гражданско-правового договора с иностранцем в течение трёх рабочих дней. Срок считают от даты заключения договора, даже если работник выходит на работу позже.
С 1 сентября 2026 года уведомления подают по формам и в порядке, утверждённым приказом МВД России от 12.05.2026 № 290. К ним прикладывают согласия на обработку персональных данных по п. 5 приложения № 9; рекомендуемые образцы согласий приведены в приложениях № 2 и 3 к порядку.
Уведомлять МВД о заключении договора с гражданином Беларуси не нужно: так указал Верховный суд РФ в постановлении от 30.05.2017 № 78-АД17-19, и эту позицию повторяют консультации 2026 года. Для граждан Армении, Казахстана и Киргизии уведомление обязательно.
Смена работы или адреса
Если у того же работодателя меняются условия действующего договора, например трудовая функция или адрес работы, отдельно уведомлять МВД об этом не нужно. Так указал Конституционный суд РФ в п. 5 постановления от 04.02.2020 № 7-П. Ограничения по профессии и территории в патенте при этом сохраняются.
Если работник с патентом начинает работать во втором регионе по межрегиональному соглашению, а уведомление уже подано в первом, во второй территориальный орган МВД его направляют в течение трёх рабочих дней с начала работы там (абз. 3 п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ).
Штрафы за незаконное привлечение иностранцев
Привлечь к ответственности за незаконную работу иностранца можно и без письменного договора: значение имеет фактический допуск к работе. Штраф назначают за каждого незаконно привлечённого работника отдельно. ИП за эти нарушения отвечает как юридическое лицо.
Нарушение по ст. 18.15 КоАП РФ
Штраф для должностного лица
Санкция для организации
Ч. 1: работа без необходимого патента или разрешения, нарушение применимых территориальных или профессиональных ограничений
От 25 до 50 тыс. рублей
От 250 до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на 14–90 суток
Ч. 2: привлечение без необходимого разрешения работодателя
От 25 до 50 тыс. рублей
От 250 до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на 14–90 суток
Ч. 3: неуведомление о договоре либо нарушение порядка или формы уведомления
От 35 до 50 тыс. рублей
От 400 до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на 14–90 суток
Ч. 4: нарушения ч. 1–3 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях
От 35 до 70 тыс. рублей
От 400 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на 14–90 суток
Ч. 5: неуведомление об исполнении обязательств по выплате вознаграждения ВКС либо нарушение порядка или формы
От 35 до 70 тыс. рублей
От 400 тыс. до 1 млн рублей
Суммы приведены по ст. 18.15 КоАП РФ.
Если патент закончился или аннулирован
Когда срок действия патента истёк, работника отстраняют от работы по ст. 327.5 ТК РФ. Если препятствие не устранено в течение месяца со дня окончания срока патента, трудовой договор прекращают. Дата приказа об отстранении на этот срок не влияет.
При аннулировании патента договор прекращают по п. 2 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ без месячного ожидания. О прекращении договора работодатель уведомляет МВД в течение трёх рабочих дней.
Что проверять после приёма иностранца: сроки, оплата патента, доходы с 2027 года
После приёма контролируйте сроки документов, оплату патента и сохранение специального основания для работы, а также новые требования к работодателю, например региональные запреты.
Работник с патентом в течение двух месяцев со дня выдачи патента подаёт в МВД уведомление о трудовой деятельности с копией договора. Уведомление работодателя его не заменяет. Если работник не подаст уведомление, патент могут аннулировать, поэтому проверьте, что он выполнил эту обязанность.
Нанимать работников с патентом организация вправе, только если у неё нет неисполненных постановлений о наказании за незаконное привлечение иностранцев к работе (п. 1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ). Проверьте это условие до приёма.
Контроль доходов иностранцев в 2026–2027 годах
С 1 октября 2026 года ФНС передаёт МВД сведения о выплатах иностранцам из расчётов по страховым взносам за 3, 6, 9 и 12 месяцев, не позднее 45 дней после окончания периода. Новую отчётную форму работодатель для этого не сдаёт.
Федеральный закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ вводит требования к доходам иностранцев. Большинство его норм вступит в силу 1 января 2027 года, а новый п. 9.1 ст. 5 закона № 115-ФЗ и изменения режима ВКС начнут действовать 1 марта 2027 года. Новые последствия применят к сведениям о доходах за периоды начиная с 2027 года.
Доходы иностранца сравнивают с порогом за весь расчётный период по закону № 241-ФЗ. Учитывают также статус иностранца, членов семьи на иждивении, которые находятся в России, и виды доходов, разрешённые для его категории. В отдельных случаях учитывают совокупный доход супругов.
Порог считают от прожиточного минимума на душу населения, умноженного на установленный региональный коэффициент. Прожиточный минимум трудоспособного населения и коэффициент для авансового НДФЛ по патенту в этом расчёте не используют.
Для патента и разрешения на работу закон № 241-ФЗ вводит отдельные основания отказа в выдаче и аннулирования. Для иностранцев, которые работают без этих документов по закону или международному договору, новый п. 9.1 ст. 5 закона № 115-ФЗ предусматривает прекращение трудового договора после того, как МВД проверкой подтвердит обстоятельства. На граждан Беларуси и членов их семей этот пункт не распространяется.
Работодатель отвечает за точность сведений о выплатах в расчётах по страховым взносам: по ним МВД оценивает доходы работника. Невысокая зарплата за один месяц сама по себе основанием для увольнения не служит. Основание появляется, когда МВД аннулирует патент или разрешение на работу либо подтвердит обстоятельства по п. 9.1 ст. 5 закона № 115-ФЗ.
Где помогает IDX
При ручном переносе данных из документов возможны ошибки в номере, дате рождения или написании ФИО. Из-за неверных реквизитов сервис МВД может не найти документ, а в кадровые документы и уведомления попадут неправильные сведения.
IDX распознаёт документы 254 стран и территорий, а также документы международных организаций, например ЕС, ООН, APEC и Интерпола, и проверяет их подлинность. База IDX содержит более 16 800 шаблонов документов. Текст распознаётся более чем на 138 национальных языках с разными системами письма: латиницей, кириллицей, арабским письмом, иероглифами и другими. Для определения подлинности подписи IDX применяет комплекс экспертиз.
Паспорт кандидата из Узбекистана, Таджикистана или другой страны кадровик может распознать и проверить на подлинность до того, как данные попадут в договор и уведомление МВД. Проверка подлинности касается самого документа. Действует ли патент, разрешение на работу, РВП или ВНЖ на дату приёма, устанавливают по сведениям МВД.
IDX также проверяет соответствие ФИО, даты рождения и СНИЛС данным СФР, помогает получить и проверить ИНН, проводит проверку включения в реестр контролируемых лиц. Проверка СНИЛС показывает, совпадают ли данные для корректного учета.
Оптическое распознавание (OCR) переносит поля документа в систему, но не подтверждает его действительность и право иностранца работать.
Перед передачей документов в сервис определите правовое основание обработки персональных данных и роли сторон. Если сервис обрабатывает данные по поручению работодателя, оформите поручение с условиями ч. 3 ст. 6 закона № 152-ФЗ и проверьте, нужно ли согласие кандидата. Закон допускает исключения, но применимость каждого из них устанавливают для конкретной операции.
Частые вопросы о документах иностранного работника
Нужен ли патент гражданину Армении, Беларуси, Казахстана или Киргизии?
Нет. Статья 97 Договора о ЕАЭС освобождает граждан этих государств от патента и разрешения на работу. Работодатель всё равно проверяет личность, общие документы и законность пребывания. Сроки для миграционного учёта различаются: 30 суток для граждан Армении, Казахстана и Киргизии, которые приехали работать, и 90 суток для граждан Беларуси. Специальные требования к конкретной работе сохраняются.
Какие документы иностранец предъявляет при приёме?
Общие документы предусмотрены ст. 65 ТК РФ: документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, подтверждение регистрации в системе индивидуального учёта. Документы об образовании и предусмотренные законом справки предъявляют, когда они необходимы для соответствующей работы. Дополнительный миграционный документ зависит от статуса и основания работы. Требовать патент у иностранца, законно освобождённого от него, нельзя.
Как проверить действительность патента?
Сопоставьте реквизиты документа с результатом официального сервиса МВД, проверьте дату выдачи или переоформления, оплаченные периоды и своевременность фиксированных авансовых платежей. Чек сам по себе не подтверждает, что патент не аннулирован, а ответ сервиса не заменяет контроль оплаты. Общий срок действия с продлениями ограничен 12 месяцами; при несвоевременной оплате срок прекращается без отдельного решения МВД.
Можно ли работать по другой профессии?
Если профессия, специальность, должность или вид деятельности указаны в патенте, работать вне этих сведений нельзя: патентный режим установлен ст. 13.3 закона № 115-ФЗ. Для изменения данных иностранец обращается в подразделение МВД, выдавшее патент. Если профессия не указана, это патентное ограничение не применяется, но остаются региональные запреты и специальные требования к работе. Для разрешения на работу проверяют ограничения, предусмотренные для него.
Нужно ли уведомлять МВД о договоре?
По общему правилу да: в течение трёх рабочих дней с даты заключения или прекращения договора. С 1 сентября 2026 года уведомления подают по формам приказа МВД № 290. Для граждан Беларуси действует особая позиция: Верховный суд РФ в постановлении от 30.05.2017 № 78-АД17-19 указал, что уведомлять о заключении договора с ними не нужно. На граждан Армении, Казахстана и Киргизии эта позиция не распространяется.
Нужен ли иностранцу полис ДМС при приёме?
По ст. 327.3 ТК РФ его предъявляет временно пребывающий ВКС, если медицинское обеспечение не оформлено договором работодателя с медицинской организацией. Проверяют срок действия полиса и виды помощи, которые он покрывает. Для оформления патента действует отдельная процедура представления медицинских документов в МВД. Работник с патентом не обязан предъявлять полис ДМС работодателю при заключении трудового договора.
Можно ли подписать договор до получения разрешения на работу?
Да, если МВД выдаёт разрешение только по подписанному договору. Так оформляют ВКС: по п. 6 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ договор вступает в силу после получения разрешения. Реквизиты разрешения работодатель вносит в договор позднее по ч. 3 ст. 57 ТК РФ. До получения разрешения иностранца к работе не допускают. Уведомление МВД о заключении договора подают в течение трёх рабочих дней с даты заключения. На патент исключение не распространяется.
Что делать, если срок патента закончился?
Не допускайте работника к работе и оформите отстранение по ст. 327.5 ТК РФ. Если препятствие не устранено в течение месяца со дня окончания срока патента, договор прекращают. Дата приказа об отстранении на этот срок не влияет. При аннулировании патента месячный срок не применяется, потому что это другое основание прекращения договора. После прекращения договора уведомите МВД в течение трёх рабочих дней.
Можно ли уволить работника только из-за включения в РКЛ?
Само включение в реестр контролируемых лиц, который ведётся по ст. 31.2 закона № 115-ФЗ, ТК РФ не называет самостоятельным основанием увольнения. Сначала установите причину включения и проверьте подтверждающие документы. Аннулирование разрешительного документа, окончание срока его действия и административное выдворение влекут разные правовые последствия. Поэтому формулировку увольнения и срок выбирают по конкретному основанию, запись «уволен из-за реестра» для этого не подходит.
Нет. Распознавание переносит сведения из изображения в структурированные поля. Оно не подтверждает действительность документа и не определяет, применимо ли миграционное исключение. Проверка подлинности, которую IDX проводит отдельно, касается самого документа; его статус устанавливают по сведениям МВД. Работодатель отдельно проверяет разрешительные документы, оплату патента и ограничения по работе. Проверки IDX помогают получить сведения, но за законность допуска к работе по ст. 18.15 КоАП РФ отвечает работодатель.
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