Документы иностранного работника: что проверить до подписания договора

Какое основание для работы нужно иностранцу: ЕАЭС, патент, РВП или ВНЖ

Чтобы выбрать нужный комплект документов, последовательно выясните:

гражданство кандидата;

статус пребывания или проживания;

наличие специального основания для работы без патента либо разрешения.

Гражданин Киргизии с ВНЖ одновременно относится к гражданам ЕАЭС и к постоянно проживающим иностранцам, а у иностранного студента может быть разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). Категорию работника поэтому определяют по всем обстоятельствам сразу: одного гражданства для этого недостаточно.

По общему правилу иностранцы вступают в трудовые отношения с 18 лет, если федеральный закон не предусматривает иное (ч. 3 ст. 327.1 ТК РФ).

Статус или основание Что подтверждает возможность работать Что дополнительно проверить Гражданство Армении, Беларуси, Казахстана или Киргизии Патент и разрешение на работу не нужны по ст. 97 Договора о ЕАЭС Личность, законность пребывания, миграционный учёт и специальные требования к работе Временное пребывание без визы, если нет основания для освобождения Патент Срок действия, оплату, территорию работы, профессию при её указании и региональные запреты Временное пребывание по визе, если нет основания для освобождения Разрешение на работу Территорию и профессию, визу, разрешение работодателя на привлечение иностранных работников, если оно требуется Временное проживание РВП или РВПО Срок действия и территориальные ограничения с учётом применимых исключений Постоянное проживание ВНЖ Действительность документа и срок, если он установлен Привлечение высококвалифицированного специалиста (ВКС) Разрешение на работу ВКС Условия ст. 13.2 закона № 115-ФЗ и размер вознаграждения; для временно пребывающего ВКС также медицинское обеспечение Статус беженца или временное убежище Удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища Действительность документа и сохранение соответствующего статуса Обучение, отвечающее условиям закона Основание для освобождения по п. 4 ст. 13 закона № 115-ФЗ Форму и программу обучения, организацию, время работы и применимость конкретного исключения

Основания перечислены в ст. 13, 13.2 и 13.3 закона № 115-ФЗ и ст. 97 Договора о ЕАЭС. Один работник может подходить под несколько строк таблицы.

Гражданину ЕАЭС патент не нужен, но требования к квалификации и специальные ограничения для отдельных видов работ на него распространяются. Их проверяют отдельно.

Иностранный студент может работать без патента и разрешения на работу, если подходит под одно из исключений п. 4 ст. 13 закона № 115-ФЗ:

подпункт 7.1: работа в свободное от учёбы время для очных студентов аккредитованных программ, названных в норме, а также аспирантов и адъюнктов;

подпункт 6: работа во время каникул;

подпункт 7: работа в образовательных, научных и связанных с ними организациях, перечисленных в норме.

По п. 4.10 той же статьи исключения из подпунктов 6 и 7 не применяют к студентам, которые въехали в Россию с целью работы. Для подпункта 7.1 такое ограничение в законе не названо.

Справка об обучении подтверждает статус студента, но не доказывает, что выполнены все условия исключения. Если студент досрочно прекратил обучение, последствия для договора определяют по п. 8.1–8.2 ст. 13 закона № 115-ФЗ.