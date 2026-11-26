С 1 января 2027 года о работе иностранца по патенту МВД уведомляет компания или ИП, а сам работник отдельное уведомление не подаёт. Новый порядок вводят поправки закона № 241-ФЗ к п. 8 ст. 13 и п. 7 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ. Если иностранца нанял гражданин РФ для личных нужд, МВД уведомляет только работник.
Кратко
Кто подаёт: компания, ИП, нотариус или адвокат; при частном найме сам иностранец.
Срок для работодателя: не более трёх рабочих дней с даты заключения или прекращения трудового либо гражданско-правового договора.
Срок для работника у частного нанимателя: два месяца со дня выдачи патента, подача в орган МВД, который выдал патент.
Формы: приказ МВД № 290 для работодателя, приказ № 655 для работника.
Штраф компании: от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях до 1 млн рублей.
Что меняется в уведомлении МВД о работе по патенту с 2027 года
Федеральный закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ меняет порядок двух уведомлений: о договоре с иностранцем и о работе по патенту. Поправки к п. 8 ст. 13 и п. 7 ст. 13.3 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вступают в силу 1 января 2027 года. Миграционная служба МВД напомнила о новом порядке 23 ноября. Срок для работодателя прежний: три рабочих дня.
До 1 января МВД получает два независимых уведомления. Работодатель или заказчик сообщает о заключении и прекращении договора. Владелец патента в течение двух месяцев со дня его выдачи подаёт своё уведомление о трудовой деятельности. С января уведомление подаёт одна сторона: работодатель или работник, в зависимости от того, кто нанял иностранца.
Кто заключает договор с иностранцем по патенту
До 1 января 2027 года
С 1 января 2027 года
Юридическое лицо, ИП и другие лица из абз. 1 п. 1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ
Работодатель или заказчик уведомляет о договоре. Работник отдельно уведомляет о трудовой деятельности.
Работодатель или заказчик по-прежнему уведомляет о заключении и прекращении договора. Работник отдельное уведомление не подаёт.
Гражданин РФ, который нанимает для личных, домашних или иных подобных нужд вне бизнеса
Наниматель уведомляет о договоре. Работник отдельно уведомляет о трудовой деятельности.
Работник уведомляет о трудовой деятельности. Наниматель не подаёт уведомление ни о заключении, ни о прекращении договора.
ИП, который нанимает иностранца для своего бизнеса, уведомляет МВД как работодатель. Исключение для частного найма действует только в случае из абз. 2 п. 1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ: гражданин РФ нанимает человека с патентом для нужд, не связанных с предпринимательством.
Как компания или ИП уведомляет МВД о договоре с иностранцем
Уведомить МВД в течение трёх рабочих дней обязаны организации и ИП. Та же обязанность лежит на частных нотариусах, адвокатах, учредивших адвокатский кабинет, и других лицах, чья профессиональная деятельность по федеральному закону подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. Полный перечень приведён в абз. 1 п. 1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ. Иностранец, который работает у любого из них, с 1 января собственное уведомление не подаёт.
Работодатель направляет уведомление в территориальный орган МВД того региона, где иностранец фактически работает. Регион регистрации компании может быть другим. Три рабочих дня работодатель отсчитывает от даты заключения или прекращения (расторжения) договора. Уведомлять МВД работодатель или заказчик обязан и о трудовых договорах, и о гражданско-правовых договорах (ГПД) на выполнение работ или оказание услуг (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ).
Для работы в двух субъектах по одному патенту работодатель уведомляет МВД в каждом из регионов. Такая работа возможна по ст. 13.3-1 закона № 115-ФЗ, если между регионами заключено соглашение. Если в первом регионе уведомление уже подано, во второй регион работодатель направляет отдельное уведомление не позднее трёх рабочих дней со дня, когда иностранец начал там работать (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ).
Какую форму подавать в МВД и какой штраф грозит работодателю
С 1 сентября 2026 года работодатели заполняют формы по приказу МВД от 12.05.2026 № 290: о заключении договора по приложению № 7, о прекращении по приложению № 8. На каждого иностранца работодатель оформляет отдельное уведомление. Сдать его работодатель может в МВД лично или через уполномоченную организацию, отправить заказным письмом с уведомлением о вручении либо подать через «Госуслуги». Требования к заполнению и приложениям, включая согласия на обработку персональных данных, перечислены в приложении № 9.
За отсутствие уведомления, пропуск срока, нарушение порядка или формы юридическому лицу грозит штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях верхняя граница выше: 1 млн рублей. Вместо штрафа суд может приостановить деятельность компании на 14–90 суток (ч. 3 и 4 ст. 18.15 КоАП РФ).
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Когда иностранец сам уведомляет МВД о работе по патенту
Если иностранец работает по патенту у гражданина РФ для личных, домашних или иных подобных нужд вне бизнеса, он сам уведомляет территориальный орган МВД, который выдал патент. Два месяца работник отсчитывает со дня выдачи патента. Дата договора и первый рабочий день значения не имеют. К уведомлению работник прикладывает копию трудового договора или письменного ГПД на работы либо услуги, а сведения об устном ГПД указывает в самом уведомлении (п. 7 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).
Работник может подать уведомление лично, через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию, почтой с уведомлением о вручении или через форму для владельца патента на «Госуслугах». Для уведомления работника действует приказ МВД от 05.09.2023 № 655. Его бланк нельзя заменить формами работодателя по приказу № 290, и наоборот.
МВД подготовило проект изменений к приказу № 655 с новой редакцией формы и порядка подачи для работника. Отдельный проект поправок к приказу № 290 уточняет порядок подачи для работодателя. На 24 ноября 2026 года в реестре опубликованных приказов МВД утверждённых поправок нет. Перед январской подачей сверьте редакцию приказа на дату отправки.
Как поступить с декабрьским патентом или договором
Срок подачи по декабрьскому патенту или договору может закончиться уже в январе. Для таких случаев в ст. 2 закона № 241-ФЗ нет специального переходного правила для двух уведомлений. Обязанность, которая возникла до 1 января, исполняйте по прежним правилам. Из новой редакции не следует, что такая обязанность отпадает или что декабрьская просрочка снимается.
Сверьте дату выдачи патента, даты заключения и прекращения договора и отметки о подаче каждого уведомления. Декабрьскую обязанность исполните до конца года, если это возможно. Если срок переходит на январь и непонятно, кто подаёт уведомление, заранее уточните порядок в территориальном органе МВД. Договор, заключённый в декабре и прекращённый в январе, проверяйте по каждому событию отдельно.
В деле № 46-КАД25-18-К6 ИП уведомил МВД о дополнительном соглашении к трудовому договору после выдачи иностранцу нового патента в марте 2024 года. Сам иностранец уведомление о работе не подал. Верховный суд отказал в иске об оспаривании аннулирования патента и сокращения срока временного пребывания. Суд применил прежнюю редакцию закона: если уведомить МВД обязан работник, уведомление работодателя за него не засчитывается.
Что изменить в кадровом порядке приёма и увольнения
Проверку права на работу и уведомление о договоре ведите как два отдельных процесса. До допуска к работе проверьте действительность патента, регион работы и профессию, если она указана в патенте, с учётом региональных требований (п. 5 и 16 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ). Данные в кадровую карточку можно перенести с помощью распознавания иностранного паспорта. IDX извлекает сведения из документа, а право работать по патенту кадровая служба проверяет по данным МВД.
Закрепите уведомление работодателя в кадровом регламенте. Назначьте сотрудников, которые готовят и подают форму, и их заместителей на время отсутствия. Отмечайте в календаре даты заключения и прекращения трудовых договоров и ГПД на работы или услуги.
Сохраняйте подтверждение подачи: при личной подаче справку о приёме, при отправке почтой квитанцию и уведомление о вручении, при электронной подаче сообщение о приёме. Статус «отправлено» на портале подтверждением приёма не считается.
Работник, который с января освобождён от подачи, квитанцию об уведомлении не представляет: уберите её из списка документов при приёме. Компании или ИП достаточно хранить собственное подтверждение подачи. Уведомления со сроком, начавшимся до 1 января, проверяйте по правилам для декабрьских договоров.
Проверки документов и статуса кандидата перед допуском к работе остаются за кадровой службой. Их порядок после 1 января прежний.
Частые вопросы об уведомлении МВД о работе по патенту
Кто уведомляет МВД о работе иностранца по патенту с 1 января 2027 года?
Если иностранца по патенту наняла компания или ИП, с 1 января 2027 года о заключении и прекращении договора МВД уведомляет работодатель или заказчик (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ в редакции закона № 241-ФЗ). Работник собственное уведомление о трудовой деятельности уже не подаёт. При найме гражданином РФ для личных, домашних или иных подобных нужд вне бизнеса порядок обратный: МВД уведомляет только работник, наниматель о договоре не сообщает.
Кто уведомляет МВД, если иностранца по патенту нанял ИП?
ИП, который нанял иностранца по патенту для своего бизнеса, с 1 января 2027 года сам уведомляет МВД. По п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ на это у него есть три рабочих дня с даты заключения или прекращения договора. Работнику подавать собственное уведомление о трудовой деятельности не нужно. За пропуск срока ИП отвечает по ст. 18.15 КоАП РФ как юридическое лицо.
С какой даты считать три рабочих дня, если сотрудник выходит позже?
Три рабочих дня работодатель отсчитывает от даты заключения договора. Первый рабочий день сотрудника на срок не влияет. Правило п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ действует для всех работодателей и заказчиков, обязанных уведомлять МВД. Если договор подписан за неделю до выхода сотрудника, подайте уведомление сразу: ко дню выхода срок уже истечёт.
От какой даты считать два месяца, если работник не сразу нашёл частного нанимателя?
Работник отсчитывает два месяца со дня выдачи патента, даже если частного нанимателя нашёл позже. С даты заключения договора новый срок не начинается. По п. 7 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ уведомление о работе для личных или домашних нужд гражданина РФ работник направляет в МВД, выдавшее патент. Пропуск срока может стать основанием для аннулирования патента по подп. 4 п. 22 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ.
Какие формы уведомления МВД о договоре с иностранцем действуют в 2026–2027 годах?
С 1 сентября 2026 года работодатели заполняют формы по приказу МВД от 12.05.2026 № 290. Уведомление о заключении договора работодатель оформляет по приложению № 7, о прекращении по приложению № 8; требования к заполнению и согласиям на обработку персональных данных собраны в приложении № 9. На каждого иностранца работодатель подаёт отдельное уведомление: лично, через уполномоченную организацию, заказным письмом с уведомлением о вручении или через «Госуслуги». Работник, который уведомляет МВД сам, использует форму по приказу МВД от 05.09.2023 № 655.
Какой штраф грозит компании за неуведомление МВД о договоре с иностранцем?
Юридическому лицу за отсутствие уведомления, пропуск срока, нарушение порядка или формы грозит штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях верхняя граница выше: 1 млн рублей (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ). Вместо штрафа суд может приостановить деятельность компании на 14–90 суток. Компания отвечает за каждого иностранца, о договоре с которым МВД не уведомила.
Что указать в уведомлении, если договор на услуги заключили устно?
Если с частным нанимателем заключён устный гражданско-правовой договор, владелец патента указывает сведения о нём прямо в уведомлении о трудовой деятельности. Такой вариант вместо копии договора допускает п. 7 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ. Трудовой договор работодатель заключает только в письменной форме (ст. 67 ТК РФ), поэтому для него этот вариант не подходит.
Нужно ли сообщать МВД об увольнении иностранца по патенту в январе?
Да. Компания или ИП уведомляет МВД о прекращении трудового договора и в январе 2027 года, даже если договор заключён до 1 января. Срок по п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ не превышает трёх рабочих дней с даты прекращения договора. Гражданин РФ, который нанял иностранца по патенту для личных нужд, с января о прекращении договора МВД не уведомляет.
Может ли МВД аннулировать патент, если работник не подал уведомление?
Да, если уведомить МВД о трудовой деятельности был обязан сам работник. По подп. 4 п. 22 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ непредставление необходимых документов служит основанием для аннулирования патента; решение принимает территориальный орган МВД. С 1 января работник компании или ИП от такого уведомления освобождён, поэтому его отсутствие само по себе п. 7 ст. 13.3 не нарушает.
Узнайте до оформления договора, включён ли кандидат-иностранец в реестр контролируемых лиц МВД.
IDX проверяет только наличие записи в реестре. Действительность патента проверяйте отдельно, а уведомление МВД подаёт тот, на кого закон возлагает эту обязанность.
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