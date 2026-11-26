Что меняется в уведомлении МВД о работе по патенту с 2027 года

Федеральный закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ меняет порядок двух уведомлений: о договоре с иностранцем и о работе по патенту. Поправки к п. 8 ст. 13 и п. 7 ст. 13.3 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вступают в силу 1 января 2027 года. Миграционная служба МВД напомнила о новом порядке 23 ноября. Срок для работодателя прежний: три рабочих дня.

До 1 января МВД получает два независимых уведомления. Работодатель или заказчик сообщает о заключении и прекращении договора. Владелец патента в течение двух месяцев со дня его выдачи подаёт своё уведомление о трудовой деятельности. С января уведомление подаёт одна сторона: работодатель или работник, в зависимости от того, кто нанял иностранца.

Кто заключает договор с иностранцем по патенту До 1 января 2027 года С 1 января 2027 года Юридическое лицо, ИП и другие лица из абз. 1 п. 1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ Работодатель или заказчик уведомляет о договоре. Работник отдельно уведомляет о трудовой деятельности. Работодатель или заказчик по-прежнему уведомляет о заключении и прекращении договора. Работник отдельное уведомление не подаёт. Гражданин РФ, который нанимает для личных, домашних или иных подобных нужд вне бизнеса Наниматель уведомляет о договоре. Работник отдельно уведомляет о трудовой деятельности. Работник уведомляет о трудовой деятельности. Наниматель не подаёт уведомление ни о заключении, ни о прекращении договора.

ИП, который нанимает иностранца для своего бизнеса, уведомляет МВД как работодатель. Исключение для частного найма действует только в случае из абз. 2 п. 1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ: гражданин РФ нанимает человека с патентом для нужд, не связанных с предпринимательством.