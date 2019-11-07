Как поручителю не платить по кредиту

Ликбез по поручительству: что это, чем грозит и как можно не платить

Ниже мы разберем что это за фрукт такой «поручительство», как он переваривается и что сделать, чтобы не было проблем с его усвоением.

Что такое поручительство

По виду обеспечения кредиты бывает двух видов: обеспеченные и необеспеченные. Необеспеченные ― те, выплату которых гарантирует только заемщик. Для примера, ООО «Облачко» оформило оборотный кредит. В случае необеспеченного кредита, выплату долга гарантирует только ООО «Облачко».

Обеспеченные кредиты ― те, выплата которых дополнительно гарантируется имуществом или другим человеком. Кредит может быть обеспечен залогом, к примеру, недвижимостью, или транспортом, или поручительством, т.е. выплату кредита гарантирует 3-е лицо.

Договор поручительства может быть заключен в обеспечение денежных и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательств, которые возникнут в будущем. К примеру, если договор с основным заемщиком еще не подписан.

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В случае с поручительством выплату долга ООО «Облачко» может гарантировать учредитель, гендир, акционер или уборщик ― любой человек, который готов будет отвечать своим имуществом за долги организации и которого одобрил кредитор. Если «Облачко» перестанет платить по кредиту, кредитор будет требовать оплаты от поручителя ― это называется солидарной ответственностью. Обычно чем больше сумма кредита или займа, тем большее количество поручителей требует кредитор ― в таком случае каждый из них будет сопоручителем.

Что, если основной заемщик не платит

Предположим, компания «Облачко» взяла кредит в АО «Тучка». Поручителем по кредиту выступил гендир Облачка ― Иванов Иван Иванович. Облачко перестало платить, Тучки сгустились и обратились с заявлением о признании Облачка банкротом: а как иначе, платить же кто-то должен.

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По закону поручитель обязан начать платить, как только основной заемщик допускает нарушение. Для этого кредитору нужно направить должнику письменное требование оплатить долг.

Солидарная ответственность. И поручитель, и основной заемщик сидят в одной лодке под названием «солидарная ответственность»: если не может платить один, должен платить другой. При этом договором может быть оговорено, что поручитель несет ответственность либо за оплату только основного долга, либо также за оплату неустойки и судебных издержек по взысканию задолженности, или что он несет субсидиарную ответственность.

В отличие от солидарной ответственности, при субсидиарке поручитель должен платить только, если кредитор уже принял все меры для взыскания долга с основного заемщика, но денег не нашлось. Т.е. Тучка должна будет доказать, что пыталась взыскать долг с Облачка, к примеру, обратилась в суд и в рамках исполнительного производства приставы выяснили, что у Облачка денег нет и взять с него нечего. Только после принятия мер в отношении Облачка Тучка будет вправе требовать оплаты с поручителя: Ивана Ивановича.

Кредитная история. Информация о поручительстве отображается в кредитной истории. Если Облачко не будет платить, Тучка потребует Ивана Ивановича заплатить по кредиту и передаст эту информацию в Бюро кредитных историй (БКИ). Если Иван Иванович не заплатит, это скажется на его кредитной истории. В дальнейшем у него могут быть проблемы как с получением кредитов, так и с возможностью выступать созаемщиком или поручителем по чужим обязательствам.

Права поручителя

Представим, что Тучка все-таки взыскала долг с Ивана Ивановича. Как же ему теперь вернуть свои деньги?

Взыскать долг с должника. Поручитель ― не бесправное существо. Если Иван Иванович оплатил за Облачко часть суммы или весь долг, он может в дальнейшем требовать ее с должника. Для этого нужно будет обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании выплаченной суммы долга.

Включиться в реестр кредиторов. В процедуре банкротства, если Тучка была включена в реестр кредиторов и потом взыскала весь долг с Ивана Ивановича, И.И. будет вправе через суд потребовать включить его в реестр требований кредиторов вместо Тучки. Он же оплатил Тучке долг Облачка, значит, Облачко теперь должно денег ему.

Требовать оплаты с других поручителей. Если по долгу Облачка были сопоручители: учредитель Владимир Владимирович, водитель Степан Степанович или завхоз Петр Петрович ― Иван Иванович будет вправе требовать оплатить каждого из них в соответствии с их долей в обязательстве. При этом, если Петр Петрович оплатит часть долга в пределах своей доли, он сможет потребовать ее с должника. В общем, земля круглая, и все дороги всё равно ведут к Облачку.

Когда поручитель может не платить

Поручительство ― это обязательство, которое не так-то просто с себя сбросить. Вот что может в этом помочь:

Сроки договора. В договоре поручительства обычно указываются сроки предъявления требований по оплате, сами сроки оплаты, период действия договора и т.д. При этом формулировка формата «договор поручительства действует до момента исполнения обязательства» не может считаться сроком договора: так разъяснил Верховный суд. Это значит, что если в договоре нет четкого «заключен на 3 года» или «действует до такой-то даты», у кредитора будет 1 год, чтобы предъявить поручителю требование оплатить кредит. Если требование будет предъявлено позже указанного срока, поручитель платить не должен. В таком случае можно указать кредитору на упущенный срок для предъявления требования или позвонить в «Игумнов Групп»: мы в таких делах спецы.

Перемена лица в обязательстве. Законом предусмотрена возможность замены одного поручителя другим. Такая процедура называется переменой лиц в обязательстве.

Допустим зам. гендира Петр Петрович готов стать поручителем вместо Ивана Ивановича и в случае чего платить за Облачко. Для перемены лица в обязательстве в первую очередь нужно получить согласие кредитора ― Тучки. Если кредитор отказывается, увы, сделать это не получится. Если же Тучка согласна, дальше она должна будет проверить имущественное положение Петра Петровича: сколько у него денег, есть ли еще денежные обязательства, как он сможет платить в случае чего. Здесь кроется второй нюанс: если окажется, что у Петра Петровича финансовое положение такое же как у Ивана Ивановича или хуже, кредитор будет вправе отказать в замене поручителя. Зачем рисковать и менять шило на мыло?

В случае, если Петр Петрович подойдет под критерии, Тучка, Иван Иванович и Петр Петрович составят трехстороннее соглашение о перемене лица в обязательстве: замене одного поручителя на другого. В установленные соглашением сроки Петр Петрович станет новым поручителем, после чего обязательство с Ивана Ивановича будет снято.

Замена обеспечения. В ситуации с Облачком кредит обеспечен поручительством Ивана Ивановича. При этом мы уже говорили, что выплата долга может быть обеспечена материальными ценностями: имуществом, правами требованиями оплаты долга и т.д. В нашем случае замена одного вида обеспечения другим предполагает, что вместо Ивана Ивановича выплата долга будет обеспечена имуществом.

По этому вопросу существует неоднозначная практика: с одной стороны, суды говорят, что нельзя заменить один вид обеспечения другим, ведь они не взаимозаменяемы. С другой ― если замена обеспечения улучшает положение должника, то такая сделка возможна. В практике кредиторов-банков нередко встречаются случаи, когда кредитор согласен расторгнуть договор поручительства, если взамен предлагается более надежное обеспечение.

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Если Иван Иванович гол как сокол, при этом вместо него обеспечением может стать квартира за 100 миллионов ― такая рокировка улучшает положение должника. С Ивана Ивановича ведь взять нечего, а вот квартиру можно будет продать. При этом если в рамках банкротного дела Облачка всплывет, что замена обеспечения только ухудшила положение должника, такую сделку суд может отменить и возобновить поручительство Ивана Ивановича. К примеру, если окажется, что квартира в аварийном состоянии, на нее объявилось ещё 5 наследников и вообще красная цена ей ― 1 млн руб.

Прекращение обязательства по основному договору. Если договор основного заемщика с кредитором прекратит действие, к примеру, если Облачко:

выплатит долг;

будет ликвидировано;

признано банкротом;

поручительство будет прекращено. В последних двух случаях ключевую роль играют сроки, в которые кредиторы потребуют поручителя оплатить долг. Если Тучка предъявит Ивану Ивановичу требование оплатить долг до завершения процедур по реализации имущества Облачка, Ивану Ивановичу придется платить. Если требование оплатить долг будет предъявлено после ― обязательства перед Тучкой уже не будет, а значит, и поручительство будет прекращено.

Изменение условий договора. Если по какой-то причине происходит изменение начальных условий предоставления кредита, к примеру, увеличивается срок кредитования или сумма, поручитель должен быть об этом уведомлен. Обычно заключается доп. соглашение, в котором указываются новые условия. Если же Облачку увеличат кредитную линию с 10 млн руб. до 70 млн, а Иван Иванович не в курсе, в дальнейшем он будет нести ответственность только за 10 млн, т.е. за те условия, на которые он изначально согласился. Исключение ― только если в исходном договоре было прописано, что условия предоставления кредита могут меняться в период обслуживания.

Как поручителю обезопасить себя

Поскольку на практике отбиться от поручительства не так легко, нужно заранее ознакомиться со всеми способами обороны:

Этап ДО подписания договора.

Важно еще до подписания договора внимательно ознакомиться с предлагаемыми условиями и внести свои корректировки. Если вы планируете стать поручителем по договору займа, настаивайте на субсидиарной ответственности. В таком случае кредитор сможет предъявить вам требование оплатить долг только в случае, если к основному должнику уже были применены меры взыскания, но денег у него нет. Обратите внимание на сроки действия поручительства и права кредитора в одностороннем порядке менять условия договора. Так вы сможете обезопасить себя от ситуации, когда вместо изначальных 10 млн руб., вам нужно будет платить 100 млн руб.

Этап ПОСЛЕ подписания договора.

После подписания договора придется работать с тем, что есть. В зависимости от ситуации, решать вопрос можно так:

Судебное разбирательство. Если основной должник не платит, вашим оружием могут стать формальности, которые мы описали в блоке «Бакалавриат: когда поручитель может не платить». К примеру, условия договора, нарушение сроков предъявления требований, альтернативные виды обеспечения.

Банкротство физ. лица. Поручитель вправе подать заявление на банкротство как физ. лицо. В отличие от привлечения к субсидиарной ответственности в качестве КДЛ, долги по договору поручительства в рамках банкротства списываются легко. Главное ― перед подачей заявления принять меры по защите личных активов или обратиться за помощью к спецам в этой области. Если ваша задача ― снять с себя оковы поручительства, важно подавать заявление только после того, как кредитор предъявит вам требование оплаты за должника. Если подать заявление до, требование по договору поручительства не будет включено, а значит, после признания банкротом поручительство никуда не денется.

Выводы:

1. Поручительство проще предотвратить, чем потом от него избавиться;

2. Если вы все-таки решили влезть в эту кабалу, вникайте в детали и подписывайте документы на своих условиях;

3. Если же все пошло не по плану, нужно быть готовым к затяжным судам или даже личному банкротству.

4. Банкротство придумали не для того, чтобы списывать долги. Процедура нужна, чтобы кредиторы могли находить имущество должника и продавать его на торгах. Нужно быть готовым к такому сценарию. «Игумнов Групп» вам в помощь.

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Самарин Дмитрий

юрист “Игумнов групп”,

спец по банкротствам юридических и физических лиц,

юрист-технолог

Специализация: Индивидуальное сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц. Оспаривание сделок, организация торгов.