АСВ оспаривает сделки. Что делать?

Или с чем может столкнуться руководитель компании при банкротстве своего банка

Последние несколько лет ЦБ активно проводит работу по очистке банковского сектора от кредитных учреждений с сомнительной финансовой политикой. Итогом данной работы являются возбужденные уголовные дела в отношении бывших топ-менеджеров банков и громадное количество исковых заявлений в Арбитражные суды по оспариванию сомнительных сделок, совершенных банками за 3-летний период до отзыва лицензии.

Все мы понимаем, что руководство потенциальных банков-банкротов прекрасно осведомлено о финансовом кризисе в своем учреждении, и как это часто бывает, вместо проведения антикризисных мероприятий с целью восстановления платежеспособности банка преследует совсем другие цели, стараясь максимально быстро и выгодно «вывести» ликвидные активы умирающего банка.

Все самое «интересное» начинается с момента признания Арбитражным судом банкротом кредитную организацию и утверждения конкурсного управляющего, основная задача которого – максимально полно сформировать конкурсную массу и рассчитаться с имеющимися требованиями кредиторов.

Одно из основных направлений, с помощью которого происходит формирование конкурсной массы – это работа по оспариванию подозрительных сделок на основании главы III.1 ФЗ №127 «О несостоятельности».

Особое внимание АСВ уделяет тем сделкам, которые были совершены в месячный, полугодовой и годовой срок до признания банка банкротом. Специальные нормы ФЗ «О несостоятельности» позволяют АСВ оспаривать совершенные сделки в указанный период и возвращать имущество в конкурсную массу. Для информации: глава III.1 ФЗ №127 позволяет оспаривать сделки и за 3-летний период до возбуждения дела о банкротстве, вопрос в основаниях и доказательной базе, которая будет использована в основе поданного заявления.

Данный механизм направлен на борьбу с последствиями активной работы бывших управленцев по личному обогащению. Как говорится «лес рубят – щепки летят», но что делать, если в результате формирования конкурсной массы ваши добросовестные сделки с банком-должником стали сомнительными и вы получили заявление от конкурсного управляющего об их оспаривании?

Сомнительные сделки

Сомнительными сделками могут быть, на первый взгляд, совершенно обычные операции, которые по своей природе не направлены на «вывод» активов перед банкротством кредитного учреждения: досрочное погашение кредита (овердрафта), снятие депозита, получение наличных денежных средств из кассы банка, зачет встречных однородных требований.

Одним из ярких примеров, связанных с оспариванием сделок, можно наблюдать в деле о банкротстве Татфондбанка или Военно-промышленного банка, вкладчики которых решили забрать свои денежные средства с депозитов в данных кредитных учреждениях. Спустя практически год клиенты этих банков получили Заявления об оспаривании снятия собственного вклада в месячный срок до отзыва лицензии у банка.

Для непосвященных в законодательство о банкротстве людей данные действия АСВ кажутся не совсем адекватными: «мы же забрали СВОИ деньги», – говорят люди, ранее считавшие себя счастливчиками, успевшими забрать свои накопления до банкротства банка.

Специфика ФЗ №127 позволяет признать эти операции незаконными, как приоритетные удовлетворения требований одних кредиторов перед другими. Не все же такие «везучие», не все успели забрать свои деньги из банка.

После вступления Решения суда в законную силу гражданин обязан вернуть всю сумму вклада обратно в банк, и если она не превышает 1,4 миллиона (застрахованная сумма), то через какое-то время гражданин сможет ее забрать. А вот «превышенцам» придется ждать подольше: пока сформируется реестр и начнется удовлетворение требований первой очереди кредиторов. При этом есть риски не получить всю сумму в полном объеме.

В вопросе выплаты денежных средств банком-банкротом физические лица находятся в более привилегированном положении по отношению к юридическим: у них и «несгораемая сумма» в 1,4 миллиона имеется, и в реестре требований кредиторов они первее по отношению к юрикам. Все это гарантирует физлицам более высокие шансы на возврат своих денежных средств.

Зона риска

При наличии денежных средств на счете банка-банкрота положение компании становится, мягко говоря, неприятным, но при этом оно будет определенным: компания включается в реестр требований кредиторов на всю сумму остатка по счету и, скорее всего, с тяжелой грустью забывает про ранее заработанные финансы. Очень уж малы шансы для юридических лиц дождаться расчета с третьей очередью реестра, когда впереди миллионные расходы на процедуру, вкладчики-физлица и прочее.

Наличие расчетного счета в банке-банкроте даже при отсутствии денежных средств на нем это – уже основание задуматься над теми операциями, которые были совершены ранее. Довольно часто бывает, что организация решила досрочно погасить имеющийся кредит, овердрафт либо вексель. В рамках обычной хозяйственной деятельности эта операция не вызвала бы никаких вопросов, но в преддверье банкротства, особенно в месячный срок, эти действия с вероятностью 99% могут стать оспоримыми со стороны АСВ. Последствия признания данной сделки недействительной будут выглядеть следующим образом: у банка-банкрота восстанавливается право требования к вашей компании, а требования вашей компании включаются в реестр требований кредиторов банка с «призрачным шансом» получить мизерную часть денежных средств, да и то через долгие годы.

Данные последствия с моральной точки зрения кажутся довольно несправедливыми: вы исполнили свои обязательства, но при этом вы снова должны кредитной организации. Где логика? А если вы добровольно не погасите вновь образовавшиеся обязательства второй раз, то АСВ будет взыскивать их с вашей компании вплоть до банкротства.

Практику по оспариванию досрочного погашения обязательств перед банком – банкротом можно скачать здесь:

В данном случае хотите ли вы того или нет, но вам придется столкнуться с тем, что необходимо будет готовить правовую позицию в арбитражный суд на поданное заявление. Готовить её самостоятельно или обратиться к профессионалам – выбор за вами, но в любом случае необходимо обратить внимание на ряд моментов, которые вам помогут не проиграть арбитражный спор.

1. Срок исковой давности

Оспаривание сделок происходит на основании специальных норм ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Соответственно и сроки исковой давности для оспаривания здесь тоже специальные – 1 год с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать об оспариваемой сделки. Вопрос: поступая добросовестно и разумно, когда должен был узнать арбитражный управляющий о наличии оснований для оспаривания подозрительной сделки?

Постановление Пленума ВАС № 63 нам говорит о том, что дата утверждения конкурсного управляющего сама по себе не является отправной точкой для отчета срока исковой давности, стороне необходимо доказать тот факт, что, поступая добросовестно и разумно, управляющий должен быть осведомлен об основаниях для оспаривания спорной сделки. Учитывая специфику кредитной организации и тот объем операций, которые она совершает, не стоит слепо рассчитывать, что Арбитражный суд откажет в иске управляющему на основании пропуска срока исковой давности. Однако если вы понимаете, что в вашем случае срок исковой давности был пропущен, вам несомненно стоит об этом заявить, арбитражный суд по своей инициативе не будет проверять данный срок. Если вы этого не сделаете в первой инстанции, в апелляции данный вопрос рассматриваться, скорее всего, уже не будет.

2. Осведомленность о неплатежеспособности банка

Если управляющий сможет доказать, что сторона сделки знала о неплатежеспособности банка, то у него сильно повышаются шансы оспорить сделку, совершенную в 6-месячный срок до принятия заявления о банкротстве.

Доказывая данный факт, АСВ часто ссылается на наличие картотеки в банке, что практически всегда бывает за 14 дней до отзыва лицензии у банка. Сам по себе факт наличия картотеки не может служить безусловным основанием осведомленности о неплатежеспособности кредитной организации. В законодательстве нет прямого запрета на выдачу денежных средств из кассы банка при наличии картотеки.

Факт осведомленности о неплатежеспособности кредитного учреждения также возможно доказать, ссылаясь на публикации в средствах массовой информации, что подтверждается судебной практикой (Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 305-ЭС16-20779) при банкротстве Пробизнесбанка.

При наличии аффилированных связей с банком-должником конкурсному управляющему довольно легко доказать факт осведомленности о неплатежеспособности банка, что подтверждается судебной практикой, ознакомиться с которой возможно здесь:

3.Сделка совершена вне рамок ОХД банка

Если АСВ докажет, что сделка совершена вне рамок обычной хозяйственной деятельности (далее по тексту — ОХД) банка, то с большой вероятностью данная сделка будет оспорена. Как понять, что совершенная сделка выходит за рамки ОХД Банка? В ФЗ «О несостоятельности» предусмотрен ряд признаков, при наличии которых (за недоказанностью иного), Суд может признать данные операции выходящими за рамки ОХД Банка. Рассмотрим данные основания по мере их популярности:

Нарушение очередности платежа. Если имеются неисполненные поручения иных клиентов банка из-за отсутствия денежных средств на корр/счете Банка (в той же валюте, датированные более раним числом), то данный факт будет свидетельствовать о выходе сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности Банка.

Если имеются неисполненные поручения иных клиентов банка из-за отсутствия денежных средств на корр/счете Банка (в той же валюте, датированные более раним числом), то данный факт будет свидетельствовать о выходе сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности Банка. Существенное отличие размера или назначения платежа от совершаемых ранее. Если клиент кредитной организации на протяжении длительного времени совершал стандартные операции, не отличающиеся по своему назначению. Например, являясь строительной организацией, вы регулярно закупали металлопрофиль . А в преддверии банкротства банка решили приобрести мягкую мебель, и при этом размер платежа или платежей превышают один миллион рублей в операционный день. Вдобавок к этому вы не может представить разумных и убедительных оснований для такого рода платежа. В этом случае данные сделки могут трактоваться как совершенные вне рамок ОХД.

Если клиент кредитной организации на протяжении длительного времени совершал стандартные операции, не отличающиеся по своему назначению. Например, являясь строительной организацией, вы регулярно закупали металлопрофиль А в преддверии банкротства банка решили приобрести мягкую мебель, и при этом размер платежа или платежей превышают один миллион рублей в операционный день. Вдобавок к этому вы не может представить разумных и убедительных оснований для такого рода платежа. В этом случае данные сделки могут трактоваться как совершенные вне рамок ОХД. Заинтересованность в отношении кредитной организации. В данном случае, я думаю, все понятно: если клиент или получатель платежа является учредителем/участником кредитной организации либо иным образом демонстрирует аффилированность с банком, то данное обстоятельство будет явно свидетельствовать о выходе сделки за рамки ОХД.

Учитывая, с какой регулярной периодичностью кредитные учреждения лишаются лицензий и «падают» в банкротство, даже действуя максимально осмотрительно и добросовестно, никто не застрахован от получения требования со стороны АСВ о признании сделки (сделок) недействительной.

Проанализировав свою сделку с учетом выше приведенных обстоятельств, можно понять, как строить свою позицию при защите интересов в Арбитражном суде, оценить свои возможности для участия в арбитражном споре или принять решение о привлечении специалистов в данном направлении.

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп", эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.