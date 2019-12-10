Защита генерального директора ООО от субсидиарной ответственности.

Разбор кейса, как мы защитили генерального директора ООО от субсидиарки на 890 млн.

Дело: А41-88448/15

Размер проблемы: 890 млн рублей

Начало проекта: март 2018

Внедрение: 2 месяца

Сложность: 3/5

Трудозатраты: 95 н/час

Темп: комфортный

Результат: выигран суд

Стоимость решения: семизначная, в рублях

Компания «458 ЦИЛ» родилась в 2011 году в результате проведенной Сердюковым А.Э. реформы по переводу системы обеспечения и обслуживания Вооружённых Сил России на аутсорсинг.

После отставки министра обороны к группе компаний, в которую входил и наш будущий клиент, было предъявлено требований на сумму более 35 млрд рублей, из которых почти 1 млрд арбитражный управляющий просил взыскать лично с генерального директора «458 ЦИЛ» в порядке субсидиарной ответственности.

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Ответчик обратился в «Игумнов Групп» сразу же после получения иска. Выбор нашей компании был обусловлен рекомендациями общих знакомых и наличием успешного портфолио по подобным проектам. Задача была поставлена по-военному четкая: выиграть суд «под ключ», с формированием правовой позиции, подготовкой доказательной базы и участием в судебных заседаниях.

Плюсы

Военные

Работать с военными легко и приятно. Они знают, что такое зоны ответственности, субординация, дисциплина и дедлайны. Они умеют работать четко и быстро.

Проект с «нуля»

Рассмотрение дела было на начальном этапе, и мы имели возможность выстроить правильную концепцию со старта.

Один ответственный за результат

В деле не успели «поковыряться» широкопрофильные юристы и адвокаты, поэтому нам не требовалось исправлять чужих ошибок.

Один стейкхолдер

Не было риска, что мы забыли учесть чьи-то интересы или не услышали чьи-то слова. Кроме того, легче решался вопрос согласований и принятия решений.

Знакомая тема

Участвовать в судебных делах по субсидиарке было для нас привычным делом.

Минусы

Размер претензий

Требования такого размера могли быть запросто поддержаны административным влиянием на судебный процесс.

КДЛ

Заказчик являлся генеральным директором компании-банкрота с момента создания компании и до момента введения процедуры банкротства. А значит, признавался контролирующим должника лицом по умолчанию.

Презумпция вины

Согласно закону о банкротстве, клиент изначально считался виновным в причинении ущерба кредиторам. Доказывать обратное — наша задача.

Анализ ситуации

Как обычно работу по проекту мы начали с ознакомления с материалами дела. Чтобы видеть картинку целиком, были отфотографированы все тома дела, включая основное банкротное, все требования кредиторов по включению в реестр и, конечно же, непосредственно материалы обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности. Весь этот процесс занял около 3 недель, т.к тома дела выдавали частями, раз в неделю и когда судье позволял график судебных заседаний и наличие свободных окон в расписании. Такова специфика Арбитражного суда Московской области, в суде г. Москвы этот процесс проходит обычно в 3 раза быстрее.

Нашего клиента привлекали за несвоевременную подачу заявления о банкротстве. Поэтому дальнейшее исследование ситуации сводилось к изучению всех требований кредиторов, основанию и срокам их возникновения. Кроме того, был сделан глубокий анализ финансовой и хозяйственной деятельности компании-банкрота с целью установления даты появления признаков неплатежеспособности и причин ее возникновения.

Подготовка позиции

По результатам собранной информации мы подготовили правовую позицию. Ее смысл сводился к доказыванию двух моментов:

во-первых, мы обосновали, что на дату возникновения всех включенных в реестр требований компания «458 ЦИЛ» была полностью платежеспособна, а значит, эта задолженность относится к обычным коммерческим рискам.

во-вторых, мы ссылались на то, что когда у компании все-таки появились признаки неплатежеспособности, она не набирала новых обязательств, которые могли бы быть вменены в личную вину руководителя, а следовательно, и нет оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.

В обоснование нашей позиции легли данные из банковских выписок о движении денежных средств, бухгалтерской отчетности, информация о совершенных сделках и активах должника и т.д. Вся эта информация имелась в материалах банкротного дела и была доступна как нам, так и суду, и нашим оппонентам. Также мы направили запросы о предоставлении недостающей информации в адрес конкурсного управляющего.

Работа в суде

Позиция вышла стройная, аргументированная и красивая, но в первом судебном заседании все пошло не так, как задумывалось. Суд отказал нам в переходе в основное судебное заседание и рассмотрении дела по существу. После чего, проигнорировав наличие законных представителей, устроил прямой допрос нашему клиенту, который принимал личное участие в судебном процессе.

Смысл вопросов сводился к попытке «влить» его в группу бенефициаров, также привлекаемых к ответственности по другим юридическим лицам, входящим в холдинг. Наш доверитель был заранее ознакомлен с правовой позицией и надлежащим образом подготовлен к судебному заседанию, но все-таки подобные повороты судебного процесса не входили в наш план блицкрига. Поэтому мы настоятельно рекомендовали ему не являться на следующее судебное заседание, дабы исключить случайные оговорки или неточности.

Второе судебное заседание прошло примерно в таком же ключе: судья энергично взяла инициативу в свои руки и стала копать в те области, в которые даже не заглядывал заявитель по иску. Фактически судом инициативно делалось уточнение требований с целью обосновать более раннюю дату возникновения признаков неплатежеспособности. К такому развитию событий мы были готовы. Был задействован план «Б» и в материалы дела легли дополнительные доказательства и письменные объяснения.

Побившись с полчасика, суд пришел к пониманию, что наш клиент не является виновным в причинении ущерба кредиторам на сумму 890 млн рублей, и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Победа осталась за нами.

Чтобы получить определение суда по этому делу, оставьте свою почту здесь:

Результат

Мы закрыли вопрос о привлечении к ответственности за неподачу заявления в установленный законом месячный срок. Но теоретически, у оппонентов осталась возможность подать иск о привлечении к субсидиарке по другим основаниям. Например, за непередачу/искажение корпоративной и бухгалтерской документации или за действия/бездействия, которые привели к состоянию неплатежеспособности и причинению ущерба кредиторам. Но в случае нашего клиента выиграть суд по этим основаниям уже малореально: эти аспекты мы проверили при анализе финансовой и хозяйственной деятельности должника. Так что мы считаем вопрос субсидиарной ответственности успешно закрытым навсегда. И клиент с нами согласен.

В чем смысл?

На мой взгляд, дилетант от профессионала отличается именно тем, что второй предвидит все возможные сценарии развития события. И нудно и тщательно готовится к каждому из них, действуя на опережение и не оставляя оппонентам шансов на внезапную атаку. В то время как дилетанту остается только думать, что выигрыш серьезного судебного процесса за 2 судебных заседания — это просто везение.

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп", эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.