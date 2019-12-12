Нарушения арбитражных управляющих

Гайд от «Игумнов Групп» о том, как бороться с семью «смертными грехами» управляющих

По закону арбитражный управляющий обязан действовать в интересах кредиторов и делать все, чтобы пополнить конкурсную массу. На деле бывает всякое. Когда АУ выполняет свою работу некачественно, страдают и должники, и кредиторы.

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Столкнувшись с нарушениями, можно возмущаться и заламывать руки, а можно добиться штрафа, дисквалификации или даже взыскания убытков с управляющего. Вот главные «грехи», за которые можно наказать АУ.

1. Медлительность

Время от времени управляющий должен отчитываться о своей деятельности. Причем делать это нужно в строго оговоренные сроки. Рассмотрим процесс банкротства по порядку:

Первым делом АУ предстоит опубликовать сообщение о введении наблюдения. На это дается 10 дней с момента его утверждения временным управляющим. Затем следует первый официальный отчет, который сдается по итогам этой процедуры: управляющий готовит пакет документов и отчет о финансовом положении компании, а затем представляет эти данные собранию кредиторов. На собрании им предстоит решить, как быть дальше: вводить процедуру банкротства или нет. Чтобы все участники собрания успели ознакомиться с документами, управляющий должен предоставить им материалы для ознакомления минимум за 5 дней до собрания. Но это только начало. Следующий пункт обязательной программы ― арбитражный суд. Не менее чем за 5 дней до заседания по делу АУ должен закинуть в суд протокол прошедшего собрания кредиторов и все его материалы. Если в отношении должника введена процедура конкурсного производства, то управляющий обязан дать об этом объявление в «Коммерсанте» не позднее чем через 10 дней с момента своего назначения. Затем он также должен будет предоставлять кредиторам периодические отчеты. Срок для ознакомления всегда один ― 5 дней.

Если управляющий затянул и предоставил отчет, скажем, за 4 дня до дня Икс при сроке в 5, то это уже готовое основание для жалобы в Росреестр. Сделать это можно дистанционно, отправив жалобу Почтой России. Наказанием за такой проступок обычно бывает штраф 25 тыс. руб. А если за год таких штрафов наберется два и более, то можно уже говорить и о дисквалификации управляющего на срок от полугода до трех лет. С отстранением от ведения всех процедур, естественно.

2. Невнимательность

Хорошие управляющие получаются из зануд, параноиков и перфекционистов. В этой работе много тонкостей и скучных деталей, про которые при всей кажущейся незначительности нельзя забывать. Например, в законе дотошно прописано, что именно обязательно нужно указать в публикациях по делу о банкротстве. Например:

название должника, его адрес, сведения о государственной регистрации юрлица;

данные о суде, в котором будет рассматриваться дело;

ФИО и данные самого управляющего;

наличие заявлений о признании сделок должника недействительными;

наличие жалоб на действия;

стоимость имущества должника, которое удалось найти;

расходы на проведение процедуры банкротства;

выводы о наличии признаков фиктивного банкротства;

источник расходов на проведение процедуры.

Когда хоть что-то из этого отсутствует, можно подготовить жалобу, а в случае, если отсутствует информация критически важная для кредитора, то есть даже шанс взыскать с управляющего убытки.

Кстати, придраться можно не только к сообщению о банкротстве, но и к любой другой информации, которую опубликовал АУ. Например, к объявлению о проведении торгов. Вот пример из практики: в объявлении не был указан e-mail, и суд признал, что это нарушает права неограниченного круга лиц на получение полной информации о процедуре банкротства. В данном случае обошлось малой кровью ― АУ отделался предупреждением.

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3. Лень

Управляющие ― тоже люди, и часто им бывает в лом делать свою работу как следует. Например, управляющий обязан вносить сведения о процедуре в ЕФРСБ. В системе можно создать сообщения «о собрании кредиторов», «о результатах инвентаризации имущества должника» или «о получении требований кредитора». А можно выбрать раздел «Иное» и свалить все в одну кучу, в которой никто ничего не найдет. Это банальная лень. А еще это нарушение вашего права на доступ к информации. Подобные действия АУ тоже можно обжаловать, практика уже есть.

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4. Забывчивость

Если у арбитражного управляющего возникли проблемы с памятью, то это тревожный звоночек. Он может тупо не опубликовать объявление по рассеянности. А может, например, «забыть» оспорить сделки. На такой случай есть действенное лекарство: закон позволяет обжаловать не только действия, но и бездействие управляющего.

За такой проступок управляющего могут привлечь к административной ответственности. А если кредиторы понесли от его бездействия урон, можно взыскать с АУ убытки.

Последнее особенно актуально, когда из-за склероза управляющего истек срок для предъявления требований третьим лицам. Вот тут мы подробно разбираем сроки.

5. Жадность

Работа управляющего предполагает не только заработок, но и расходы, причем довольно серьезные. Согласно Закону о банкротстве, управляющей обязан каждый год страховать свою профессиональную деятельность минимум на 10 млн руб. Это нужно для того, чтобы в случае чего покрыть убытки от деятельности нерадивых АУ.

Проверить, продлена ли страховка, можно с помощью запроса в саморегулируемую организацию АУ. Он обязан предоставлять туда копию страхового полиса. Также ежегодно АУ должен предоставлять СРО справки об отсутствии судимости и об отсутствии дисквалификации. Если хоть чего-то из этого нет, то управляющий не может вести процесс. По уставу его должны исключить из СРО и снять со всех процедур, вот только заставить руководство СРО следовать уставу бывает непросто. Но мы в «Игумнов Групп» знаем, как это сделать.

6. Скрытность

Часто управляющий ведет параллельно несколько процедур в разных городах. Тут и запутаться недолго. Во время подготовки этого материала мне попался на глаза смешной кейс: дело слушалось в Красноярске, компания-должник работала там же. Собрание кредиторов тоже должно было пройти в Красноярске. Но место для предварительного ознакомления с материалами этого собрания АУ назначил в Чите. Внезапно!

Между этими городами больше 2000 км. Конечно, никто из кредиторов не смог туда добраться и толком ознакомиться с материалами собрания. Очень удобно: делай что хочешь и не получишь в ответ никаких возражений. На подобную наглость управляющего пожаловались сразу несколько кредиторов. В ходе разбирательства АУ попытался оправдаться: дескать, он-то был готов в любой момент прислать материалы на e-mail, но никто не просил. Тем не менее арбитражный суд увидел в его поведении нарушение. Причем это нарушение не было единственным. Печальный для управляющего итог ― дисквалификация на полгода.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить судебный акт по этому кейсу:

7. Притворство

«Я не могу, у меня лапки» ― очень удобная позиция. Часто арбитражные управляющие действуют именно так. Точнее, бездействуют. Приведу еще один забавный пример из практики, на этот раз в духе «Денискиных рассказов»: управляющий берет больничный и не является на судебное заседание. Ок, никаких проблем. Вот только на заседание по другому своему делу, которое назначено на тот же день, он приходит. Получается, что вся история с больничным ― уловка, чтобы затянуть дело. Вы уже знаете, что делать в таких случаях? Правильно, жаловаться. В Росреестр, а заодно в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих.

Шесть работающих решений

Теперь, когда мы разобрались, за что можно пожаловаться на АУ, предлагаю выяснить во всех подробностях, как сделать это правильно. Возможные пути нейтрализации управляющего:

1. Жалоба в Росреестр.

Да-да, формально за управляющими присматривает именно это ведомство. Пожаловаться можно лично, а можно отправить письмо с уведомлением на адрес ближайшего к вам отделения. Самый технически продвинутый вариант ― e-mail на адрес 00_uddfrs1@rosreestr.ru, это почта центрального отделения в Москве. Но не факт, что получится быстрее, чем бумажным письмом. Главное ― грамотно составить жалобу с указанием конкретных пунктов Закона о банкротстве, которые управляющий нарушил. В этом вам поможет наша таблица.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить таблицу с обоснованием жалоб на АУ:

Далее сотрудники Росреестра проверяют жалобу и, если она обоснована, то возбуждают административное дело и передают его в арбитражный суд. Тот выносит решение о привлечении к административной ответственности и определяет меру наказания в зависимости от тяжести проступка.

Кстати, обращаться в Росреестр надо по месту нахождения Должника ― если АУ ведет несколько банкротств в разных регионах страны, то придется писать отдельную жалобу по каждому Должнику и подавать ее в местное подразделение Росреестра.

2. Заявление в арбитражный суд.

Росреестр занимается только жалобами по формальным основаниям: нарушение сроков или регламента. Если ваш случай сложнее и требует вдумчивого подхода, то лучше сразу идти в арбитраж. Усилий и времени понадобится больше. Приготовьтесь к составлению позиции, хождению по заседаниям и отложениям.

Если суд признает вашу правоту и найдет в работе АУ нарушение, то дальше все зависит от того, как вы сформулировали просительную часть вашей жалобы. Здесь бывают варианты: можно либо просить суд отстранить арбитражного управляющего от ведения процедуры, либо обязать его совершить какие-то действия, от которых он ранее уклонялся.

А можно просто ограничиться признанием его действий/бездействий незаконными. Чтобы далее выходить на взыскание убытков или возбуждение административного делопроизводства через Росреестр, возвращаемся в пункт 1.

В общем, жалобы в Арбитражный суд более тонкий инструмент, использование которого зависит от исходной ситуации и ваших целей в конкретной процедуре.

3. Иск на взыскание убытков.

Если от действий управляющего пострадали интересы кредиторов, можно претендовать на возмещение убытков. В отличие от простых смертных, привлечь управляющего к субсидиарке нельзя. Единственная возможность получить с него деньги ― это взыскание убытков.

Мы недавно рассказывали, чем убытки отличаются от субсидиарки. Вкратце: чтобы выбить убытки, нужно много-много конкретики. Обязательно распишите, какими своими действиями АУ довел вас до убытков и почему виноват именно он. Это особенно хорошо заходит, если АУ не оспорил какие-либо сделки или «забыл» взыскать дебиторку.

Звучит просто, но на деле привлекаемый всегда может найти оправдание. Поэтому лучше посоветуйтесь с юристами, прежде чем подавать на убытки. Например, с нами. Мы знаем, как отрезать АУ пути к отступлению.

4. Жалоба в саморегулируемую организацию, членом которой является АУ.

Так себе способ. СРО получает от управляющих членские взносы и всегда становятся на их сторону. Плюс СРО подчиняются Минюсту, который видит в каждом нарушении управляющего косяк СРО. Конечно, в таком случае организация не заинтересована в том, чтобы выносить сор из избы. Это примерно как жаловаться папе на сына. Но иногда срабатывает.

5. Жалоба в прокуратуру.

Прокуратура перенаправляет жалобы в СРО и в Росреестр, но в ее конвертах эти документы выглядят более убедительно. По ним точно отработают и дадут ответ.

6. Возбуждение уголовного дела.

Абсолютно рабочий и самый эффективный инструмент для игроков с серьезными ставками и соответствующими бюджетами. Для остальных эффекта от подачи жалобы в Росреестр или в суд будет больше.

Чтобы привлечь управляющего, надо думать как управляющий, а еще лучше ― самому им стать.

Если у вас нет времени на перевоплощение, приходите к нам на консультацию. В «Игумнов Групп» работают юристы с опытом АУ, мы знаем эту кухню изнутри.

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Кондратьева Екатерина

юрист "Игумнов Групп", профи по банкротствам юридических и физических лиц, специалист-схемотехник

Специализация: Индивидуальное сопровождение банкротства. Защита от субсидиарной ответственности в суде и юридическая помощь в исполнительном производстве.