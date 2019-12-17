Как отложить банкротство: пять лайфхаков

Рассказываем, как оттянуть введение процедуры банкротства, даже если кредитор уже подал заявление

Нередко к нам обращаются клиенты с такой задачей: затянуть введение процедуры банкротства, когда заявление уже подано кредитором. Судебные лайфхаки по отложению судебных заседаний мы опишем в этой статье.

Для начала предлагаю разобраться с вопросом «зачем нужно должнику затягивать процесс»? Основная причина обычно одна: должнику нужно время чтобы получить деньги со своих дебиторов или продать активы, чтобы, конечно же, расплатиться с кредиторами и спать спокойно.

Бывают и иные цели, но не так часто. Например, одна компания просила нас затянуть введение банкротства, чтобы «как можно дольше не отдавать деньги, так как кредитор — мошенник». Еще один должник, физическое лицо, хотел успеть продать свои акции подороже, так как «они сейчас как раз растут в цене». Так что причин можно найти много, а вот так ли много способов?

Лайфхак № 1: ищем формальные основания

Итак, ознакомившись с материалами дела, то бишь поданного заявления кредитора о банкротстве должника, грамотный юрист в первую очередь смотрит на соблюдение формальных оснований, дающих право подать иск. К ним можно отнести:

наличие вступившего в законную силу судебного акта на сумму основного долга, превышающую 300 000 рублей для юридического лица и 500 000 рублей для физического лица. Исключением является задолженность по банковскому кредиту: банкам и кредитным организациям разрешено подавать заявление на банкротство без судебного акта; задолженность просрочена на срок не менее 3 месяцев; кредитором опубликовано сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве конкретного должника. Публикация должна быть сделана не позднее чем за 15 дней до даты подачи иска на сайте http://se.fedresurs.ru/; заявление от имени кредитора подписано представителем по доверенности с соответствующими полномочиями или иным уполномоченным лицом; к заявлению приложены все необходимые документы. К таким документам, например, относится справка о наличии или отсутствии у физического лица-должника статуса индивидуального предпринимателя, которая должна быть получена в срок не позднее чем за 5 дней до подачи заявления о банкротстве. Или наличие платежного поручения о внесении на депозит суда 25 000 рублей для вознаграждения арбитражному управляющему в случае отсутствия денег у должника.

Отсутствие любого из вышеуказанных моментов — это 100% основание для оставления иска без рассмотрения.

Кроме того, есть формальные основания и для затягивания процедуры:

1. Кредитор не прислал заявление должнику или прислал его без приложений.

Действия: подаем ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела.

2. Кредитор не приложил к иску и/или не принес на судебное заседание первичную документацию: договоры, накладные, акты и т.д.

Действия: указываем на отсутствие документов в отзыве или устных пояснениях, просим отказать в иске со ссылкой на п.26 Постановления пленума ВАС № 35 от 22.06.2012г.

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Лайфхак № 2: финансирование процедуры банкротства

В соответствии с действующим законодательством финансирование процедуры банкротства ложится на плечи должника. Но что делать, если у должника денег и имущества нет? В этом случае закон предлагает кредитору взять на себя эту ношу.

Причем, при банкротстве физического лица, как уже было сказано выше, закон обязывает кредитора сразу принять на себя бремя оплаты вознаграждения и расходов на процедуру.

А вот при банкротстве юридического лица часто удается обойтись лишь согласием кредитора на финансирование на сумму не менее 200 000 рублей. Однако, если состояние кредитора позволяет усомниться в его платежеспособности или согласие отсутствует, то есть шанс не ввести банкротство. Напомню, что это работает лишь в случае отсутствия имущества у самого должника, по крайней мере, ликвидного имущества.

Действия: анализируем состояние кредитора. Если по данным Контур-фокуса/Спарка и иных аналогичных баз данных активы кредитора минимальны, смело пишем в отзыве, что не стоит доверять кредитору на слово, и просим суд обязать заявителя внести на депозит суда определенную сумму. Естественно это сработает лишь при отсутствии у должника ликвидного имущества, достаточного для финансирования банкротства.

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Лайфхак № 3: мировое соглашение

Классическая в общем-то схема, которая позволяет затянуть процедуру на несколько месяцев, если соблюдать верный порядок действий.

Действия:

Ходатайство об отложении для подготовки проекта мирового соглашения, для подтверждения серьезности намерений вносим небольшую сумму в счет погашения задолженности; К следующему заседанию приносим проект мирового соглашения, передаем стороне на утверждение; для подтверждения платежеспособности приносим справки о дебиторах, иных активах, о судебных спорах с должниками и т.д.; К следующему заседанию вносим корректировки в проект мирового соглашения, еще раз оплачиваем небольшую сумму.

Конечно, пройти все эти этапы возможно лишь при согласии кредитора на решение вопроса мирным путем. Однако даже если кредитор будет активно возражать, на одно отложение вы можете смело рассчитывать.

Лайфхак № 4: оспаривание судебных актов

Оспаривание практически любых отказов — замечательный способ затянуть суд на пару лет). Дело в том, что при рассмотрении апелляционной, кассационной и иных жалоб все материалы банкротного дела уйдут в другую инстанцию. А нет дела — нет судебного заседания. Однако не забывайте про злоупотребление правом!

Действия:

В рамках дела о взыскании задолженности подаем в суд иск о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам; Параллельно подаем в суд в рамках дела о банкротстве ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения иска о пересмотре судебного акта; Откладываемся по одной из вышеназванных причин; Отказ в удовлетворении ходатайства оспариванием в вышестоящих инстанциях.

Лайфхак № 5: свои кредиторы

Чудесное средство при наличии большой задолженности перед рядом чужих кредиторов.

Действия:

Заменяем подателя иска правопреемником через выкуп долга, откладываемся для оформления процессуального правопреемства; Быстро подаем несколько исков от своих кредиторов, которые попадают в очередь (конечно, тут надо подготовиться: нужны свои кредиторы с решением суда!) И долго-долго заключаем с ними мировые: сначала с первым, потом со вторым и так далее.

Кстати это «любимое» средство застройщиков. Вот один из примеров: дело № А40-245757/2015 АО «Объединенная строительная компания».

Резюме

Нет ничего невозможного, если очень захотеть. От вас потребуется немного финансовых вложений, а «Игумнов Групп» поможет не облажаться при выборе стратегии и реализует тактику. И, вуаля, ваше банкротство затянуто на долгие годы!

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Игумнова Анна

старший партнер «Игумнов Групп»,

эксперт по сохранению активов, юрист-судебник

Специализация: подготовка и сопровождение сделок с недвижимостью и землей в предбанкротный период. Судебная защита интересов добросовестного приобретателя. Организация и сопровождение публичных торгов по реализации имущества должника.