Есть ли жизнь после субсидиарки

Или когда заканчивается исполнительное производство?

Это случилось. Вас привлекли к субсидиарной ответственности: первая инстанция, апелляция и кассация позади. Что теперь будет? Одно из двух: либо личное банкротство, либо исполнительное производство. Выбор остается за кредитором и зависит от его интересов.

Если кредиторы подозревают, что должник недавно вывел активы, и готовы за них побороться, оспаривая сделки, то, скорее всего, они выберут путь банкротства физлица. Такое право у них есть, причем с должника по итогу банкротства долг по субсидиарке не спишется. Минусы для кредиторов: это долго и требует серьезных вложений.

Более осторожные и неторопливые взыскатели скорее выберут испол. производство и попробуют вернуть долг чужими руками, избежав затрат. В этой статье мы расскажем, как защитить свои интересы в испол. производстве.

Что за производство такое

В общих чертах испол. производство работает так:

Пристав получает исполнительный лист на сумму долга; Далее он старается узнать должника как можно лучше. Правда, больше всего его будут интересовать счета, квартиры и другие активы. Чтобы найти их, сотрудники ФССП рассылают запросы по банкам и реестрам; Все, что удалось найти, реализуется в пользу кредиторов. Половина зарплаты или пенсии должника идет туда же. Если ничего не нашлось, то исполнительное производство рано или поздно придется окончить. Увы и ах.

Это навсегда?

Согласно закону, срок предъявления требований по исполнительному производству в гражданских делах ? 3 года. Вот только не нужно думать, что через 3 года с вас уже ничего не смогут взыскать и вопрос с долгами по субсидиарке закроется сам собой. Это так не работает.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить фрагмент закона об исполнительном производстве, где разбираются сроки:

Трехгодичный срок прерывается каждый раз на то время, когда производство идет… А потом возобновляется заново! Например, вам предъявляют требования, возбуждают производство, и оно идет год. Потом завершается, так как у вас ничего не нашли. Спустя полгода кредитор может подать испол. лист снова. По факту прошло полтора года. А срок предъявления требований так и остался трехгодичным. Он попросту обнулился в момент возврата испол. листа заявителю.

Получается, что в реальности субсидиарка может растянуться на годы и даже стать пожизненной. Мало того, долги переходят на наследников вместе с унаследованным имуществом.

Живут же люди с субсидиаркой

Живут, конечно, причем годами. Но привычный образ жизни в таких условиях все-таки меняется. Пока кредитор имеет возможность возбудить испол. производство, должник фактически поражен в правах. Любое зарегистрированное на него имущество быстро попадет в руки ССП, а чтобы облегчить им задачу, на субсидиарщика можно наложить дополнительные ограничения. Например, для должника:

закрыт доступ к банковским счетам и картам. Субсидиарщику придется либо расплачиваться наличными, либо переходить на криптовалюту. Креативные должники могут обойти это ограничение и открыть банковские счета в мелких региональных банках, до которых приставы точно не доберутся, но мы такое вам советовать не будем. Если подобная история станет известной, не миновать возбуждения уголовного дела за «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»;

может быть закрыт выезд за рубеж;

да и с передвижениями по России могут возникнуть проблемы: у нас были клиенты, которых снимали с авиарейсов под предлогом того, что судебному приставу потребовалось взять показания. Законность подобных действий мы сейчас обсуждать не будем, но факт остается фактом;

есть проблемы с выходом на пенсию. По закону половину пенсионных отчислений отберут;

и с передачей собственности по наследству ? тоже. Хотите завещать квартиру близкому человеку? Пожалуйста, но только вместе с долгами. Каждый из наследников ответит по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Да уж, картина вырисовывается безрадостная. Но мы нашли пару лайфхаков и тактик защиты, которые могут сделать жизнь должника приятнее.

Лайфхак 1. Спасительная соломинка

Есть небольшой шанс, что срок предъявления требований все-таки будет пропущен. Он возобновляется каждый раз, когда исполнительный лист возвращается к кредитору. Пропуск возможен при следующих раскладах:

Кредитор либо сам прекращает исполнительное производство и не возобновляет его три года, либо после полугодового перерыва не предъявляет исполнительный лист повторно в течение трех лет. Кредитор работает по исполнительному листу сам, минуя приставов.

Это может сработать, если кредитор расслабился и упустил время. Да, шанс на такую удачу невелик, но прецеденты случались.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить практику по прекращению испол. производства:

Лайфхак 2. Моменты радости

В законе есть один интересный нюанс. После окончания испол. производства возбуждать новое на следующий день нельзя. Придется подождать минимум полгода. Думаю, это сделано для того, чтобы судебных приставов не заваливали многократными подачами испол. листа сразу после того, как все мероприятия по нему отработаны.

Как бы там ни было, на эти полгода пристав обязан снять с должника все ограничения. А это значит, что вы сможете, например, спокойно съездить в отпуск за границу. Чтобы приблизить этот радостный момент, приставов можно поторопить. Для этого лучше всего подать жалобу на их бездейcтвие. Пока убедительной судебной практики по обжалованию бездействия приставов в исполнительном производстве нам найти не удалось. Возможно, вы будете первым, кто ее сформирует.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить шаблон такой жалобы:

Полугодовая передышка ? неплохо, но маловато будет.

Лайфхак 3. Гасить со скидкой

Этот вариант даст вам как минимум передышку, а если повезет, то и шанс прекратить производство. Все просто: чтобы за вами не бегали приставы, заплатите. Наверное, вы сейчас подумали что-то типа: «Спасибо, Капитан Очевидность!» Нет, не обязательно тупо выплачивать всю сумму долга. Вместо этого его можно погасить… дебиторкой.

Долги сильно дисконтируются. За право получить чужой долг вы заплатите в разы меньше суммы этого самого долга. И да, это полностью легально: согласно закону «Об исполнительном производстве», на дебиторку может быть обращено взыскание.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить соответствующие статьи закона:

Сразу оговоримся, что вариант подойдет только для должников, у которых нет никаких активов и официального дохода ? в других случаях это не сработает.

План такой:

Покупаете дебиторскую задолженность других юридических или физических лиц. Передаете приставу документы по дебиторке и убеждаете его, что чужой долг ? ваше единственное имущество. Пристав может либо ждать, пока долг по дебиторке не будет взыскан, либо реализовать вашу дебиторку с торгов в рамках испол. производства. Обычно с первого раза никто ее не берет. После этого ССП снижает цену и снова выставляет задолженность на торги. Если и после этого никто не выкупил ее, то дебиторку предлагают напрямую взыскателю в счет долга. Вариант 1: взыскатель соглашается, долг погашен, испол. производство завершено. Мы такого никогда не видели. Вариант 2: взыскатель отказывается. Имущество возвращается должнику, а испол. производство оканчивается. Возобновить его можно будет не раньше, чем через полгода, причем новое производство будет развиваться по тому же самому сценарию. Но да, возможность предъявить исполнительный лист у кредитора останется.

Окей, гугл… то есть «Игумнов Групп», а как прекратить испол. производство навсегда?

Переговоры, уговоры и заговоры

По нашему опыту договориться с кредиторами ? единственный рабочий вариант. Это подходит для кейсов, которые действительно про финансы, а не про месть и манипуляции. Если ваш кредитор просто хочет денег, то мы советуем делать так.

Подождите. Суд позади, время уходит, а кредиторы так и не добились выполнения своих требований? Отлично. Скоро они придут к мысли, что получить хоть часть денег лучше, чем не получить вообще ничего. Подождите еще немного. Пусть кредиторы сами сделают первый шаг и выйдут на вас с каким-нибудь предложением. По нашему опыту, любую инициативу должника по урегулированию долга кредитор склонен воспринимать как проявление слабости: «значит, ему есть чего бояться». Так что расслабьтесь и ждите. При запросе переговоров со стороны кредитора вы будете обладать более сильной переговорной позицией. Усильте свою позицию. Сделайте за кредитора его работу и подготовьте выписки из гос. органов об отсутствии у вас активов заводов, яхт и пароходов. Чем яснее оппоненты поймут, что с вас нечего брать, тем эффективнее пройдет ваша будущая встреча. Продумайте стратегию переговоров. Выясняйте подробности, проверяйте доводы, ломайте блеф оппонентов… Если вас путают юридическими терминами и понятиями ? возьмите на встречу профильного юриста. И не стесняйтесь уведомить кредитора о наличии у вас других кредиторов, также жаждущих вашего имущества, но многократно превосходящих по сумме требований вашего текущего оппонента. В общем, ничего нового ? обычные переговоры перед заключением крупной сделки. Предложите реальные условия и дайте кредиторам время подумать. Что такое реальные условия? У нас в практике был случай, когда мы выкупили долг своего клиента за 0,1% от номинала. Это успех, который не каждому удастся повторить. Но в целом вы можете рассчитывать на снижение суммы долга в 10 раз, если провели переговоры правильно.

Успех зависит от двух факторов: подготовки и реакции. Придется собрать бумажки о финансовом положении должника и методично изучить кредитора с его интересами и методами работы. А потом главное: держать удар и не поддаваться на провокации во время разговора.

Да-да, легко сказать, трудно сделать. Кстати, мы можем взять все это на себя: подготовим и проведем переговоры в ваших интересах. Вжух ? и Добби свободен!

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Кондратьева Екатерина

юрист "Игумнов Групп", профи по банкротствам юридических и физических лиц, специалист-схемотехник

Специализация: Индивидуальное сопровождение банкротства. Защита от субсидиарной ответственности в суде и юридическая помощь в исполнительном производстве.