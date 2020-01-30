Как взыскивают долги с ритейлеров

Цены растут, доходы падают, клиенты на всем экономят. А тут еще субсидиарка. «Игумнов Групп» спешит на помощь ритейлерам.

Последние несколько лет стали для розницы проверкой на прочность. Реальные доходы россиян падают вот уже 5 лет, естественно, что люди стараются экономить. Поэтому обороты магазинов увеличиваются медленно и в основном за счет роста цен, а не продаж. Выигрывают только крупные сети (этим вообще ничего не страшно) и дискаунтеры (им чем хуже, тем лучше). Над всем остальным ритейлом нависла угроза банкротства. А где банкротство, там и субсидиарка.

Мы знаем, как ритейлеры на нее попадают и что нужно сделать, чтобы с вами такого не случилось. Пункт первый: осмотреться по сторонам и разобраться в ситуации. Давайте посмотрим, кого уже привлекли, потому что учиться на чужих ошибках ― по-прежнему неплохая идея. Мы подобрали для вас самую свежую и интересную практику.

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Кого уже привлекли: автомобильный бизнес и кулинария

Вот, например, сеть салонов «Км/ч». Ребята работали в 18 городах России, продавали в основном авто массового сегмента: Uz-Daewoo, Chevrolet, Skoda, Volkswagen и др.

Проблемы у бизнеса начались в 2016 году, когда последствия кризиса 2014-го проявили себя в полный рост. Сначала обанкротилась их дочерняя структура, а в 2017 году дело дошло и до основного бизнеса. Компанию признали банкротом, а управляющий поспешил обратиться в суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя «Км/ч» к субсидиарке. Дожидаться завершения конкурсного производства он не стал, вероятно, опасался, что активы выведут. В иске значилось только одно основание ― непередача документации АУ.

Суд первой инстанции с управляющим согласился и привлек бывшего директора. Апелляция это решение засилила. Вот только пока непонятно, на какую сумму его привлекли: это выяснится после того, как завершится конкурсное производство. Сейчас требований в общей сложности на 5,2 млрд.

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Что можно сделать в такой ситуации? По-моему, наступил идеальный момент для переговоров с кредиторами. О том, как это делать правильно, можно почитать здесь.

Еще один свежий пример. Компания НТС торговала продуктами питания в Новосибирске, в частности под брендом «Бахетле». В 2012 году по итогам выездной налоговой проверки ей досчитали налогов на 108 млн, а заодно штрафов и пеней на полмиллиона. Плюс вскрылись фиктивные сделки.

За эти нарушения руководителя и учредителя компании привлекли к субсидиарке. Определение суда почти полностью основывалось на актах проверки ФНС. Совсем недавно, в 2019 году, прошла апелляция по этому делу, ничего не изменилось.

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Если вы уже прочитали несколько наших статей, то без труда увидите в обоих делах типичные элементы кейсов по субсидиарке. Основания для привлечения не отличаются от тех, по которым привлекают, например, строителей или владельцев автосервисов. Но в каждой сфере, будь то банковский сектор или сельское хозяйство, есть своя специфика. Особенности субсидиарки ритейлеров:

У ритейлеров много контрагентов и запутанная система обязательств. С момента признания должника банкротом до завершения формирования конкурсной массы может уйти несколько лет. Как правило, иски о привлечении к субсидиарке подают заранее, не дожидаясь окончания формирования конкурсной массы. В отличие от банков, привлекают обычно только гендира или только учредителя. Структура бизнеса в сфере ритейла подразумевает строгую вертикаль. Субсидиарку обычно взыскивают с верхушки этой вертикали, минуя бухгалтеров, замов и менеджеров среднего звена. Поэтому ответственность обычно ложится на 1-2 КДЛ, среди которых основной ответственный ― гендир. У торговых компаний есть еще одна особенность ― их достаточно легко готовить к банкротству вследствие мобильности их активов. И в отличии от строителей, многие такой возможностью пользуются. Поэтому случаев привлечения к субсидиарке у ритейлеров значительно меньше, чем на самом деле могло бы быть.

Кого могут привлечь в ближайшее время: продуктовые сети

Сейчас в числе вероятных кандидатов в субисидиарщики среди ритейлеров ― бывший гендир сети «Я любимый». Сама сеть супермаркетов обанкротилась в 2018 году из-за проблем с ассортиментом и в том же году перешла в собственность конкурента Billa. Пока долгов набралось 4 млрд. Из них 2,7 компания должна Сбербанку и аффилированной с ним компании.

Заявление о привлечении еще не подано, но бывший директор уже значится ответчиком по банкротному делу. В ходе конкурсного производства АУ запросил финансовые документы компании и, скорее всего, попытается найти в них признаки преднамеренного банкротства. Ну а если документы ему не передадут, то это уже готовое основание для субсидиарки.

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Похожая ситуация ― банкротство новосибирского ритейлера «Холидей». Юрлицо владеет двумя сетями: дискаунтером «Холди» и магазинами натуральных продуктов «Фермер-центр». Если верить аналитикам, то как раз эти форматы должны сейчас переживать подъем и генерить прибыль. Получается отличный пример из области «ожидание vs реальность»: не всегда глобальные экономические тренды работают в конкретной ситуации. Как раз за такие инсайты мы и любим разборы практики.

Кого хотели привлечь, но не смогли: «Юлмарт»

А теперь самое интересное. Предлагаю посмотреть на дела, в которых ритейлеров пытались привлечь, но что-то пошло не так. Самый свежий пример ― «Юлмарт». Сразу оговоримся, что в данном случае речь не о классической субсидиарке, а об убытках.

Несмотря на то, что доля онлайн-покупок каждый год растет, у крупного интернет-магазина возникли финансовые сложности. В 2016 году компания взяла кредит в Сбербанке ― 1 млрд. руб. Срок возврата еще не подошел, однако уже через несколько месяцев банк потребовал свои деньги обратно, а не получив их, попытался привлечь бенефициаров к возмещению убытков. Сумма иска — это сам кредит плюс проценты.

Кто прав, кто виноват разбирались два года во всех инстанциях. Первую и вторую банк проиграл, но не сдался и пошел в Верховный суд. ВС отправил дело на повторное рассмотрение. И вот в феврале 2019 кредитор снова проиграл в апелляции. Все суды сходятся в одном: своими действиями бенефициар «Юлмарта» не нанес убытков кредитору, долг он планировал отдать. Все, что случилось после этого ― обычные коммерческие риски, которые принимают на себя все участники бизнеса.

Фактически банк попытался получить долг с бенефициаров, минуя процедуру банкротства юрлица. То есть взыскать субсидиарку под видом убытков. Хитрость не удалась.

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Вместо выводов

Тут не будет упорядоченных выводов с циферками: 1, 2, 3. Мы подняли практику с одной стороны и аналитику с другой ― быстро стало понятно, что они противоречат друг другу.

С одной стороны, дискаунтеры и ритейлеры растут, с другой ― именно их руководители и бенефициары попадают на субсидиарку и убытки. Выглядит курьезно, но жизнь полна таких неожиданностей. А жизнь ритейлера — тем более. У магазинов часто сотни поставщиков и десятки кредиторов. А еще нужно дружить с вендорами, помнить об акциях, не тормозить с сезонными предложениями и рулить маркетингом. И чтобы помидоры на прилавке были всегда свежими.

Если вы ритейлер, то поручите защиту активов «Игумнов Групп» и занимайтесь только своим бизнесом.

Мы проведем анализ того, что уже есть, проверим ваши сделки за несколько лет, изучим кредиторов и предложим стратегию защиты, которая не подведет. Ну а вы в это время порвете рынок 😉.

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп", эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.

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