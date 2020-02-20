Как не надо покупать автотранспорт

Или как оспариваются сделки, совершенные за год до банкротства

В части №1 мы разобрали, как оспариваются сделки, совершенные должником за месяц до своего банкротства. В части №2 мы поговорили о тех же сделках, но совершенных уже за полгода до принятия заявления о банкротстве.

Кстати, раз в месяц мы разбираем вопрос одного нашего подписчика и высылаем ответ на почту. Ответ высылаем только подписчикам рассылки, так что оставьте свою почту на нашем сайте

Пришел черед поговорить о шансах кредитора вернуть имущество, выведенное должником за 12 месяцев до начала банкротства. Для примера возьмем простой и наглядный случай по продаже автотранспорта и разберем его последствия для должника и кредиторов.

Велосипед или авто?

Зимой 2015 год житель Ростова-на-Дону решил прикупить себе средство передвижения. Выбирая между велосипедом и автомобилем, Александр остановился на четырехколесном чуде – оно и понятно: цена примерно одинаковая, а крутить педали в феврале – попа мерзнет.

Договор на 65 000 рублей был заключен с МУП «Красносадовское». Деньги переданы налом директору Новицкой О.И. Счастливый владелец уехал в поля на почти новом авто. А директор подумала: «гори оно все синим пламенем!» – и кутнула на полученную выручку: впереди у МУПа маячило банкротство, и вносить деньги в кассу не имело смысла.

И все-таки велик!

Счастливым владельцем иномарки Александр пробыл недолго. Спустя год он получил требование от арбитражного управляющего о возврате авто в конкурсную массу МУП и узнал о том, что соответствующий иск рассматривается Арбитражным судом.

«Ну всё, бл*ть, приехали… Так и знал, что надо было велик брать!». И со словами «так не доставайся же ты никому!» Александр утилизировал к чертям свою ласточку песочно-бежевого цвета 2007 года выпуска.

Суд

Арбитражный управляющий оказался занудный тип. На проведенный маневр он никак не отреагировал и продолжал что-то гнусавить про отсутствие оплаты и сделку по нерыночной цене. Александра аж коробило от его тупости и неспособности понять, что деньги то уплачены налом (налом, блин!) и нету у него никаких чеков об оплате. «Но я ж чеслово, платил!»

Потом этот кровопивец замутил еще какую-то судебную оценку рыночной стоимости отчужденного актива, и Александру стало совсем грустно. От обилия неизвестных слов тянуло в сон, а так как авто у него уже все равно не было, то Александр решил оставить конкурсного управляющего наедине с его проблемой. «Пускай побегает за мной, гад».

Волшебный пендель

Об окончании мучений арбитражного управляющего Александр узнал от Сбербанка, списавшего с его карточки 111 590 руб., из них 96 590 ушло за авто, 6000 – госпошлина и 9000 списали за оценку, проведенную арбитражным управляющим.

«Два раза заплатил за одно и то же ведро! Да за такие деньги я мог байк на карбоне взять!»– ярость Александра не знала границ. И он сделал почти невозможное: восстановил сроки для подачи апелляционной жалобы, а затем добился отмены определения о взыскании с него рыночной стоимости авто и настоял на новом рассмотрении дела.

Знания в обмен на деньги

В новом рассмотрении Александр уже был более внимателен и узнал много нового. Например, что в законе о банкротстве есть пункт 1 статьи 61.2 позволяющий оспорить сделку, совершенную в течение года до принятия заявления о банкротстве. Причем обязательным и единственным условием для отмены подобной сделки является ее заниженная цена (по сравнению с рынком на аналогичные товары и услуги). «Ничего другого доказывать не нужно! Вопрос только в цене! Екарный бабай!»

Такие сделки называются умными словами: «…с неравноценным встречным исполнением…» и подразумевается, что в результате их совершения кредиторы недополучили денег, которые должны были прийти должнику, если бы тот продал свои активы «в рынок». При этом не имеет значения, собирался ли покупатель причинять вред кредиторам или действовал добросовестно, ничего не подозревая.

Также Александр узнал, что рыночная цена определяется оценщиком, которого выбирает суд по ходатайству одной из сторон. И на «своего» утвержденного оценщика можно влиять. А результаты «чужого» можно оспаривать в соответствии с определенной процедурой, которую он благополучно проспал и тем самым согласился, что его авто стоит в полтора раза дороже, чем он за него заплатил.

А еще Александра ждало открытие, что в случае отсутствия автомобиля в натуре, он обязан вернуть его рыночную стоимость. Ту самую рыночную стоимость, которую ему навесили без его ведома и желания, пока он прятал голову в песок.

Бойцовский клуб

Но Александр не собирался без боя отдавать карбоновый велик: на носу был сезон подготовки к айронмену. Поэтому он за словом в карман не полез:

Копеечная разница между реальной стоимость покупки в 65 000 и сделанной оценкой в 96 590 не стоит выеденного яйца и не могла причинить ущерба кредиторам. Машина ушла почти «в рынке», и небольшой люфт по цене вполне допустим. На мошенницу-директора, прогулявшую его «кровные», он сразу же написал заявление в правоохранительные органы. Ей хватило ума сознаться в хищении полученных денег. За что она и была привлечена к уголовной ответственности.

Эти доводы могли бы стать серьезной заявкой на победу, если бы Александр жил в Лондоне. Но наш суд объяснил ему, что в соответствии с Налоговым кодексом допустимым признается отклонение в цене до 20%. А у него разница между покупкой и оценкой аж 32,7%. Что однозначно говорит о получении более интересного актива за меньшие деньги, а значит речь идет о пресловутой сделке с неравноценным встречным исполнением.

С решением своих коллег, установивших факт получения денег бывшим директором, Арбитражный суд поспорить, конечно, не мог – работает преюдиция. Поэтому признал требования Александра о возврате уплаченных за авто 65 000 рублей и, как бы продолжая прикалываться над несчастным автолюбителем, постановил включить этот долг в реестр требований МУП.

На практике это означает, что взаимозачёт требований не допускается, и Александр сначала должен выплатить МУП взысканную с него рыночную стоимость авто. Затем деньги будут распределены между всеми кредиторами пропорционально. И он – как один из нескольких кредиторов – получит свою копейку обратно (в счет уплаченных ранее 65 тыс.руб.). Жаль, что столь бодрое начало имело столь плачевный конец.

Чтобы получить судебные акты по данному делу, оставьте свой e-mail здесь:

Выводы для покупателя

Итак, какие выводы мы можем сделать из этой ситуации? Самое хреновое – это оказаться Александром: ни велика тебе, ни авто, одни расходы да долги. И самое главное, что на его месте может оказаться любой желающий сэкономить. А кто из нас этого не любит? Но с Александром и так все понятно.

Выводы для должника

Какие выводы для должника? Да такие же, как и в прошлых статьях на тему оспаривания сделок: должник может креативить и делать схемы, направленные на искусственное исполнение обязательств, снимая с себя ответственность. А затем отыгрывать их назад с помощью дружественных кредиторов в процедуре банкротства.

Причем надо отметить, что привлечение директора к уголовной ответственности, как в вышеуказанном случае – это крайняя редкость. Александру просто свезло, что он оказался физическим лицом, МУП – государственной конторой, а директор – не очень умным человеком, не продумавшим легенду своих действий.

Обычно же должники рисуют свои схемы заранее и крутят их без последствий. Но вам, конечно же, делать этого мы не рекомендуем. Это же 100% незаконно!

Выводы для кредиторов

Выводы для кредиторов тоже не отличаются оригинальностью: чем быстрее обратитесь в «Игумнов Групп», тем быстрее начнете банкротство, тем больше сделок оспорите и тем больше денег получите. Не спите и действуйте активнее. Мы работаем по будням с 9:00 до 18:00.

А для совсем медленных и/или не нуждающихся в деньгах мы подготовили еще одну статью: как оспорить сделки, совершенные за 3 года до банкротства. И если все вышеописанное было цветочки, то сделки в трехлетний период требуют уже основательного подхода и хорошей доказательной базы, только так получится поломать их. Об этом и поговорим.

Информация в статье актуальна на дату публикации.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

__

Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп", эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.