Как защитить активы от кредиторов с помощью соглашения о разделе имущества

Цикл статей о методах и инструментах защиты личных активов

Ранее мы уже рассказали про один способ изменить режим собственности супругов ― брачный договор (БД). В той же статье мы разобрали азы того, как это работает. Чтобы не повторяться, освежить знания можно там.

Сегодня мы поговорим про соглашение о разделе имущества. Поскольку основания для оспаривания соглашения такие же, как у брачного договора, мы сделаем акцент на различиях этих двух документов. Напомним, наша цель ― защита имущества от внешних охотников, а не от самого супруга.

Как это работает? В любых стремных ситуациях вы идете к нотариусу, он заверяет соглашение о разделе имущества, это соглашение вы относите в регистрирующие органы (например, Росреестр), и на его основе новым собственником ваших активов становится ваша супруга (или супруг). Готово. А теперь все тоже самое в деталях.

Что это вообще такое

Соглашение о разделе имущества(Соглашение или СОРИ) ― это документ, с помощью которого можно распорядиться нажитыми активами и определить, кому из супругов они будут принадлежать.

В отличие от БД, соглашение обязательно должно устанавливать четкие границы: либо прописываются доли каждого супруга в конкретном имуществе, либо устанавливается раздельный режим собственности. При этом доли все еще могут быть 50/50, главное это указать. Обтекаемые формулировки, что все нажитое ― общее, использовать не получится. Только конкретика, только хардкор.

Заключить соглашение можно после вступления в брак, в процессе развода или уже после расторжения брака. При этом осенью 2019 года Верховный суд разрешил включать в соглашение о разделе как имущество, нажитое в браке, так и личное имущество каждого из супругов, нажитое до брака. Долгое время по этому вопросу не было однозначной практики, поэтому некоторые нотариусы наотрез отказывались заверять такие соглашения. Теперь потенциальный должник может сделать личное имущество совместным и обезопасить как минимум 50% от претензий кредиторов и АУ.

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В соглашении можно прописать, кому принадлежат квартира, машина, дачный участок и бизнес. Касательно бизнеса нужно написать название компании, а также размер доли и как будет распределяться прибыль компании ― это в принципе поможет как в защите личных активов от кредиторов, так и в случае развода.

Цена вопроса

Соглашение нужно заверить у нотариуса. Это поправка в законе появилась относительно недавно, раньше заверять нужно было только БД.

По вопросу размера пошлины за нотариальное заверение имеется ряд споров. Дело в том, что в отличие от брачного договора, в налоговом кодексе не прописан размер пошлины отдельно для соглашения о разделе имущества. По этой причине с одной стороны может взиматься плата в размере 500 рублей, как равноценного БД документа, с другой ― поскольку отдельно пошлина не прописана, соглашение можно отнести к договорам, которые подлежат обязательному удостоверению. В таком случае пошлина за заверение договора о разделе имущества обойдется в 0,5% от суммы сделки, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей.

Само соглашение можно составить самостоятельно: готовые шаблоны из интернета никуда не делись. Однако, чтобы соглашение решало поставленные задачи ― защищало активы от кредиторов ― нужно предусмотреть нюансы судебной практики по оспариванию подобных сделок. Цена детальной проработки у людей с подобным опытом начинается от десятка тысяч рублей и доходит до десятка тысяч у.е. Но этот опыт вы можете приобрести и самостоятельно. Пару-тройку лет в юридическом консалтинге, и вы наверняка будете в теме.

В случае регистрации соглашения в Росреестре каждому из супругов нужно будет оплатить ещё госпошлину в размере 1000 руб. Рекомендуем с этим вопросом не затягивать: был кейс, когда супруги заключили соглашение о разделе имущества в 2010 г., а вот сам переход прав собственности зарегистрировали только через 5 лет, когда у должника уже были признаки неплатежеспособности. Ну вы поняли, к чему это привело.

БД vs СОРИ

Для наглядности я составила таблицу, чтобы можно было понять различия между брачным договором и соглашением о разделе имущества. Таблицу можно рассмотреть на нашем сайте.

Для защиты личных активов мы в «Игумнов Групп» чаще склоняемся к заключению соглашения о разделе имущества. Дело в том, что срок исковой давности и по БД, и по соглашению начинает течь с момента фактического раздела имущества. По крайней мере, к такой позиции чаще всего склоняются суды. При этом, если зарегистрировать в Росреестре имущество по соглашению о разделе имущества, фактический раздел произойдет в этот момент, даже если супруги ещё не развелись. При подписании же БД срок начнет течь только с момента развода, ведь в период брака определяется только режим собственности, а фактический раздел происходит позднее.

Разбор практики

В сентябре 2019 года Верховный суд вынес определение по делу, в котором супруги с целью защиты имущества использовали комбо из брачного договора, соглашения о разделе имущества и договора дарения. К теме о том, что много хорошего ― тоже нехорошо. Дело не наше, но мы решили разобрать его как пример «как делать НЕ надо».

Супруги Петр и Евгения проживали в Самаре. Петр был директором компании «НПВ», у супругов был дом, квартира, земельный участок и даже водоем ― в общем, семья не бедствовала. Поскольку никаких контактов с Петром у нас нет, что в действительности произошло ― мы не знаем. Поэтому судим только по материалам дела.

Будучи директором компании, Петр назначил себе заработную плату в несколько миллионов, взял у компании 4 млн, да ещё и сделал отчуждение имущества в пользу другого ЗАО на сумму 105 миллионов ― все это в период 2012-2013 г.

В конце 2013 г. супруги заключили брачный договор и соглашение о разделе имущества, а еще через 3 месяца распределили имущество между внуками по договорам дарения (ох уж эта неистребимая вера в то, что у детей ничего отобрать не могут!).

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А в октябре 2014 г. «НПВ» была признана банкротом. Тут-то и всплыли все зарплаты Петра, не возвращенные деньги и отчужденное в пользу ЗАО имущество. На фоне имевшихся перед компанией долгов финансовый управляющий обратился с заявлением о признании банкротом и Петра ― директора компании. А мы же помним, что при банкротстве под обстрел может попасть имущество обоих супругов.

Так и что же было не так с соглашениями супругов? Ведь они заморочились и подали всю цепочку сделок под соусом «у нас были благие намерения»: сначала друг с другом разобрались, затем внукам раздарили. Вроде бы молодцы, НО. По факту это дело оказалось показательным с точки зрения допущенных ошибок. Давайте их разберем:

Признаки неплатежеспособности. На момент заключения сделок ― 2013 и 2014 г. ― у «НПВ» уже были долги. Поскольку, будучи директором компании, Петр совершал невыгодные для компании сделки, именно на нем лежит ответственность за эти долги. Наличие признаков неплатежеспособности на момент подписания договоров ― одно из главных оснований для оспаривания сделок в процедуре банкротства.

Заинтересованные лица. По закону супруг, дети и внуки являются заинтересованными лицами, а значит, отчуждение имущества в их пользу попадает в поле зрения финансового управляющего в первую очередь.

Качество имущества. Петр передал супруге почти все ликвидное имущество: дом, квартиру, участок и водоем. Ранее мы уже разбирали, что имущество между супругами должно быть распределено равномерно, в том числе и по ценности. Суды с большим подозрением относятся к вселенской любви, когда почти все принадлежит только одному из супругов. Сильный перевес как в долях, так и в качестве активов может стать основанием для признания соглашения недействительным. Кстати, роль может сыграть место прописки супруга и качество единственного жилья ― будьте внимательны.

Дата подписания. И брачный договор, и соглашение о разделе были подписаны в один и тот же день, а затем в апреле были подписаны договоры дарения на внуков. Сделки о разделе имущества должны выглядеть естественно, а значит и подписаны не в один день. Не путать заключение соглашения и регистрацию в Росреестре ― здесь-то как раз медлить не стоит. Более того, финансовый управляющий рассматривает сделки за 3, а иногда и 10 лет до банкротства. В общем, тут было без шансов.

На что обратить внимание

Часть критериев, по которым соглашение о разделе имущества может быть признано недействительным, совпадает с брачным договором. По этой причине мы не будем их сильно расписывать, а сконцентрируемся на пунктах, которые различаются:

Мнимость сделки. Если недвижимость оформлена на одного из супругов, а фактически ею пользуется другой, у оппонентов могут возникнуть весомые аргументы в пользу того, что сделка была заключена только для вида.

Признак неплатежеспособности. На момент заключения соглашения не должно быть никаких финансовых проблем ни у супругов, ни у бизнеса. Одна просрочка или неоплаченный долг, и финансовый управляющий зубами вцепится.

Регистрация документа. Чтобы соглашение о разделе имущества имело реальную силу, важно зарегистрировать его в Росреестре. При этом не забываем про фактор, что соглашение должно быть составлено, как и зарегистрировано, в период, когда у сторон не было признаков неплатежеспособности ― грустный опыт по этой теме мы уже описали выше. Лучше сделать это сразу после заверения у нотариуса: так это дело точно не уйдет в долгий ящик и вы не провороните тонкую грань, когда на горизонте уже будут все признаки «денег нет, но вы держитесь».

Размер долей и качество активов. Раздел имущества должен происходить равномерно, т.е. нельзя ущемлять права супруга, когда один получает все, а другой ― ничего. Даже если вы действительно готовы отдать супруге последнюю рубашку, не стоит забывать о себе. Равномерно распределите имеющиеся активы с учетом качества и стоимости. А уже потом думайте, что делать со своей частью.

Выводы

В соглашении о разделе имущества можно указывать только имеющееся по факту имущество. Из-за неточностей в законодательстве, пошлина за заверение договора может различаться у разных нотариусов. Регистрируйте права собственности на имущество в Росреестре сразу после нотариального заверения соглашения. Соглашение о разделе имущества работает лучше брачного договора, когда: нужна оперативность; вы браке уже слишком долго для того, чтобы брачный договор выглядел логичным; в ближайшее время вы не планируете разводиться или совершать новые приобретения. Чтобы соглашение о разделе имущества не слетело при первой же атаке кредиторов, оно должно быть составлено с учетом судебной практики по оспариванию подобных сделок. Вы знаете к кому лучше обратиться за 100% вариантом.

Информация в статье актуальна на дату публикации на нашем сайте Igumnov.group.

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Игумнова Анна

старший партнер "Игумнов Групп", эксперт по сохранению активов, юрист-судебник

Специализация: подготовка и сопровождение сделок с недвижимостью и землей в предбанкротный период. Судебная защита интересов добросовестного приобретателя. Организация и сопровождение публичных торгов по реализации имущества должника.