Как избавиться от субсидиарной ответственности на 30 млрд

Как спасти от субсидиарки на миллиарды сразу двух банкиров, один из которых — миноритарный акционер.

Некогда «Финпромбанк» входил в ТОП-100 банков России. Но это не спасло его от банкротства. Конкурсное производство открылось осенью 2016 года. Арбитражным управляющим, по классике в банковской сфере, назначили представителя госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководства и бенефициаров «Финпромбанка» на сумму около 30 млрд рублей АСВ подает в 2019 году. Под удар попадают 19 человек. В их числе оказываются наши будущие клиенты: акционер, член Совета директоров Владислав и член Кредитного комитета, операционный директор Олег.

Обычно в делах по банковской субсидиарке всем КДЛам, привлекаемым к ответственности, выдвигают одно общее «обвинение». В этот же раз АСВ проявило индивидуальный подход: каждому экс-топу досталась личная пачка претензий.

Оба — КДЛ

Олегу и Владиславу АСВ вменяло заключение 3 убыточных сделок, которые якобы довели банк до банкротства.

По версии агентства, Владислав одобрил кредиты двум «техническим» заемщикам (т. е. тем, через которых выводились деньги). Первый кредит на 150 млн рублей был выдан компании «Мовелонг». Второй, на 160 млн, достался обществу «Викимарт».

Олегу АСВ вменяло заключение договора на 250 млн с другим «техническим» заемщиком — ООО «Эко-Инжиниринг».

О том, как АСВ любит «топить» банкиров, и что с этим делать, читайте здесь.

За эти действия Владислав и Олег как КДЛы должны были выплатить 29 481 598 000 рублей солидарно с другими экс-топами «Финпромбанка».

Стратегия защиты

Чтобы отбить наших доверителей от «индивидуальных» обвинений АСВ, мы решили действовать так:

Доказать, что Олег и Владислав не были контролирующими лицами.

Доказать, что они, выдавая кредиты, действовали по внутренним стандартам банка, выполняя свою работу добросовестно и разумно.

А для этого доказать, что взявшие кредиты компании не были «техзаемщиками».

А точно — КДЛ

Владислав

В «Финпромбанке» Владислав был членом Совета директоров и миноритарным акционером. За это и попал в число КДЛ. Однако статус контролирующего должника лица ему может быть присвоен, если соблюдены 2 условия:

у него было право давать обязательные указания или по-иному влиять на действия компании;

он своими действиями довел банк до банкротства.

А теперь все это нужно проверить. Что мы и сделали, выявив сразу несколько спасительных для Владислава моментов:

его доля в банке составляла меньше 2%. Значит, он мало на что мог влиять. В уставе банка указано, что Совет директоров им напрямую не руководит, т. е. и обязательные указания не дает. Да, он может одобрять или не одобрять сделки, но не произвольно, а только на основании профессиональных суждений — заключений профильных комитетов. «Финпромбанком» руководили правление и его председатель. И это, как мы понимаем, не Владислав. Судебная практика, которую мы нашли, прямо говорит: члены советов директоров не являются контролирующими должника лицами.

Сумма ущерба, причиненного банку по сделкам, заключенным Владиславом, составляет 310 млн рублей. А общая сумма долгов банка перед кредиторами, которую вычислило АСВ, — около 30 млрд. Не похоже на смертельный ущерб, если посмотреть на картину целиком.

Олег

АСВ присвоило Олегу статус контролирующего лица за должность операционного директора, членство в Кредитном комитете и за то, что он от имени банка подписал договор о кредитовании с «техзаемщиком» ООО «Эко-Инжиниринг».

Мы проверили внутренние документы банка и установили:

Олег в правление «Финпромбанка» не входил, обязательные указания мог давать только одному департаменту, а не всей кредитной организации. Кредитный договор Олег заключил, выполняя свои должностные обязанности. Доверенность от имени банка не давала Олегу полную свободу действий. По ней он участвовал в сделке только как подписант — в соответствии с должностной инструкцией и трудовым договором. Выгоды от сделки с «Эко-Инжинирингом» Олег не получил. Сумма одобренного кредита (250 млн) меньше 1% от 30 млрд общего ущерба. Кредитный комитет, в который входил Олег, мог выносить только профессиональные суждения, основанные на заключениях семи подразделений банка. Здесь прямым влиянием на действия компании даже не пахнет. Полезные материалы от «Игумнов Групп» Из нашей рассылки вы узнаете больше о субсидиарке, банкротстве и защите активов Получить документы Оставьте свою почту ниже, чтобы получить материалы к статье Отправить

«Технические» неполадки

Теперь нужно доказать, что все три компании, получившие злополучные кредиты, «техническими» заемщиками не являлись.

Первым делом мы перепроверили за АСВ финансовое состояние компаний-«техничек» на момент получения кредитов. Вот что из этого получилось:

ООО «Мовелонг» — за месяц до получения кредита показывает рост чистых активов и получение прибыли. ООО «Викимарт» — на момент сделки входит в 30 крупнейших компаний Рунета с выручкой в 110 млн долларов. Среди ее партнеров — тысячи интернет-магазинов. Стоимость компании оценивается почти в 3 млрд рублей. «Эко-Инжиниринг» — на рынке более 10 лет. Финансовое положение компании оценивается как «среднее», а качество обслуживания долга заемщиком как «хорошее». Также у нее есть ряд неплохих рейтингов кредитоспособности и прогноз «стабильный».

По каким критериям АСВ отнесло все 3 компании в список заведомо неплатежеспособных, вопрос открытый.

Важная «мелочь»

Указывая на убыточные сделки с «Викимартом» и «Мовелонгом», которые вменялись Владиславу, АСВ перепутало редакции закона о банкротстве. Ссылалось оно на более позднюю версию, а не на ту, которая действовала в момент выдачи кредитов.

Суд же должен принимать во внимание те материальные нормы, которые действовали на момент вменяемых субсидарщикам событий.

Спорные сделки Владислав заключил в январе 2016 года. Тогда действовала редакция, по которой убыточные сделки нужно сначала оспорить, чтобы доказать, что именно они стали причиной банкротства компании.

Угадайте, что вместо этого сделало АСВ.

Задом наперед

Вместо того, чтобы добиться признания договоров, заключенных с «Викимартом» и «Мовелонгом», недействительными, агентство просудило… задолженностьпо ним. И тут мы искренне поблагодарили АСВ за помощь. Теперь эти сделки никто не мог признать недействительными: так решил суд!

Раз недействительных сделок больше нет, то нет и ущерба. А у Владислава — презумпции вины контролирующего лица. Еще один плюс в карму нашего доверителя.

Все наши доводы мы изложили в отзыве на заявление АСВ и пошли в суд.

Первые судебные заседания

Мы, как и большинство ответчиков по делу, заявили о пропуске срока исковой давности. Что из этого вышло, можно прочитать в полной версии статьи в нашем блоге.

И самое главное: озвучили свою позицию по отсутствию статуса КДЛ у наших доверителей, «техническим» компаниям и просуженным сделкам. Но не только: у нас была еще и козырная карта.

Следите за руками

Итак, агентство пытается повесить на Владислава субсидиарную ответственность за 2 одобренных кредита. Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято решение, есть в материалах дела. В нем указано, что Владислав на собрании присутствовал.

Но на самом деле нашего доверителя… там не было. В тот день, когда в «Финпромбанке» шло судьбоносное заседание Совета, Владислав выполнял обязанности советника председателя правления… в Новом Московском банке. К тому моменту он работал там уже несколько месяцев. Этот факт мы подтвердили документально: вот трудовая книжка, приказ об увольнении по собственному, табель учета рабочего времени.

Но и это еще не все!

Последним гвоздем в крышку гроба доводов АСВ стала выписка со счета «Финпромбанка». В ней было зафиксировано, что к 17:00 того дня, на который было назначено собрание, 150 миллионов кредитных рублей уже упали на расчетный счет компании «Мовелонг»!

Очевидно, что решение было принято без Совета директоров. Заседание провели «для галочки».

Первая инстанция: итоги

Устоять перед такими аргументами с нашей стороны было сложно. И АСВ не устояло. В привлечении к субсидиарной ответственности отказать! — решает суд первой инстанции.

Замечательно и то, что в той части судебного определения, которая касалась привлечения к субсидиарной ответственности Владислава и Олега, из нашего отзыва было переписано практически все, кроме пропуска срока исковой давности.

Итак, наших доверителей освободили от миллиардной субсидиарной ответственности, а вместе с ними еще десяток топ-менеджеров. Привлекли только несколько человек из самой «верхушки». Но праздновать было рано.

Апелляция и кассация

Естественно, АСВ так легко не сдалось и пошло жаловаться — в апелляцию. Дескать, суд первой инстанции все оценил неверно.

Однако в апелляции пожали плечами и оставили определение первой инстанции без изменений.

Тогда АСВ направилось в кассацию, но одновременно и слегка подчистило претензии к одному из наших доверителей, Владиславу.

Вместо требования о привлечении к субсидиарной ответственности агентство выдвинуло в его адрес взыскание убытков. В кассации. По просуженному самим же АСВ долгу.

Но кассационный суд на Владислава и Олега пристального внимания не обратил. Все свелось к упоминанию их имен в судебном акте.

В итоге от убытков мы тоже отбились, хотя, если честно, здорово понервничали на этот счет. А вдруг, несмотря ни на что, агентству этот трюк удастся?

К выводам

Так длившееся 3 года дело по защите руководителей «Финпромбанка» от субсидиарной ответственности на рекордные для нашей команды 29,4 млрд рублей завершилось победой.

Но поводом для гордости стали другие цифры:

из 4 акционеров «Финпромбанка» суд освободил от субсидиарки только 1 (!) человека — нашего доверителя;

из 5 членов Совета директоров от ответственности удалось уклониться тоже только одному! И снова это был наш клиент.

Победить нам удалось благодаря доскональному изучению документов: от устава банка до должностных инструкций. Именно так мы откопали основания для освобождения доверителей от многомиллиардной субсидиарки.

Поэтому внимательно читайте свой трудовой договор и другие бумаги, в которых говорится о ваших правах и обязанностях. Знайте границы своих полномочий. Возможно, когда-нибудь это вытащит вас из долговой ямы.

А лучше не попадать в нее вообще. Обращайтесь в «Игумнов групп» за личной стратегией защиты на случай, если за ваш бывший банк возьмется АСВ.

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте https://igumnov.group.

Игумнова Анна, старший партнер «Игумнов Групп», руководитель юридического департамента.

Специализация: защита активов, защита от субсидиарной ответственности и взыскания убытков.

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