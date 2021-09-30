Полезная судебная практика: дробление, валютное регулирование, дивиденды имуществом, неотделимые улучшения

Сегодня хочу рассмотреть несколько любопытных и полезных с точки зрения практики судебных дел. Есть ли шанс отбиться от претензий налоговиков и доказать реальность сделок, если вас обвинили в дроблении? А как быть, когда за неправильный перевод валютного вклада назначен штраф в 30 млн? Надо ли при выплате дивидендов недвижимостью платить налог на прибыль и НДС? И еще позиция ВС по поводу недоамортизированной стоимости неотделимых улучшений при расторжении договора аренды.

О дроблении

Хочу познакомить вас с делом, которое обречено стать значимым в делах по дроблению. Аспекты, на которые обращают внимание налоговая и суды — самостоятельность организаций и деловая цель. В данном деле налоговый орган как раз поставил под сомнение самостоятельность организаций, участвующих в дроблении бизнеса.

Позиция налогового органа

Налогоплательщик и зависимые юрлица:

располагались по одному адресу;

имели общую материальную базу, единую бухгалтерию, кадровую политику и счета в одном банке;

осуществляли один вид деятельности;

использовали единые телефонные номера, один адрес электронной почты, один сайт в сети Интернет, а также один товарный знак «ПЕКОФ».

Выручка от розничной продажи возвращалась в общество в виде беспроцентных займов. В результате такого дробления бизнеса и применения специальных режимов налогообложения происходило занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций.

Позиция суда

Суд решил — следует учитывать, что возможность достижения того же экономического результата с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других предусмотренных или не запрещенных законом операций, не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.

В пункте 9 Постановления № 53 разъяснено, что установление судом наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) в действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

Так как деятельность была реальной, налогоплательщику удалось отбиться от претензий налогового органа. Отражено в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа по делу № А49-4003/2020 от 04 августа 2021.

Валютное регулирование: перевод средств по вкладу стоил 30 млн

Интересное дело о валютном регулировании рассмотрел Конституционный суд РФ.

Описание ситуации

Гражданин Н.В. Кузнецов получил от своего отца в дар денежные средства, которые были внесены в Транскапиталбанк в качестве банковского вклада. По истечении срока вклада 30 июня 2014 года Н.В. Кузнецов обратился в указанный банк с заявлением о переводе денег, внесенных во вклад, с полученными процентами (615 711,14 доллара США) на счет отца в Мособлбанке, однако на счет деньги не поступили.

В ответ на претензию Н.В. Кузнецова Транскапиталбанк 18 августа 2014 года сообщил, что денежные средства, номинированные в долларах США, подлежали перечислению из одного российского банка в другой через уполномоченный банк США, а именно Standard Chartered Bank, где были заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США в связи с введением США санкций, под которые попал и Мособлбанк.

Получив отказ Транскапиталбанка возвратить денежные средства, Н.В. Кузнецов обратился в суд с требованием об их взыскании. Суды отказали Н.В. Кузнецову, поскольку банк не смог выполнить поручение заявителя о переводе денег из-за обстоятельств непреодолимой силы, т.е. санкций США.

После неоднократных и безрезультатных обращений Н.В. Кузнецова в уполномоченный банк США и к уполномоченным государственным органам США с просьбами перевести денежные средства в уполномоченные российские банки они все-таки были разблокированы и перечислены на счет заявителя в британский Barclays Bank с формулировкой «возврат заблокированных средств».

В июле 2017 года деньги переведены Н.В. Кузнецовым в Сбербанк России. При этом 7 июня 2016 года банк Standard Chartered Bank уведомил Транскапиталбанк о разблокировке средств Н.В. Кузнецова и переводе их на его счет в Barclays Bank, а Транскапиталбанк письмом от 29 июля 2016 года сообщил об этом в налоговый орган.

24 мая 2017 года налоговым органом в отношении Н.В. Кузнецова составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации, а 2 июня 2017 года постановлением исполняющего обязанности начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по городу Москве заявитель признан виновным в данном правонарушении и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 75% от суммы валютной операции (30 971 708,95 рубля). Постановление оставлено без изменения решением заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве от 30 июня 2017 года. Назначенный штраф уплачен 24 января 2018 года.

Налоговики пришли к выводу, что совершенная Н.В. Кузнецовым валютная операция не относится к разрешенным в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», поскольку, ошибочно не считая себя валютным резидентом Российской Федерации, он перевел со счета в банке, расположенном за пределами России (Standard Chartered Bank, США), иностранную валюту на свой незадекларированный счет, открытый в банке, также находящемся за ее пределами (Barclays Bank, Великобритания), минуя свои счета в российских уполномоченных банках.

По мнению Н.В. Кузнецова, часть 1 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации во взаимосвязи с пунктом 6 части 1 статьи 1, частями 4 и 5 статьи 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» позволяют привлекать граждан к административной ответственности за совершение валютных операций, прямо разрешенных законом, — и при этом применять к гражданам чрезмерное и не отвечающее степени общественной опасности содеянного наказание, — размер которой одинаков для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В свою очередь, пункт 2 части 1 статьи 25.11 данного Кодекса, с точки зрения заявителя, позволяет возложить на суд, а не на прокурора обязанность поддерживать в суде обвинение в административном правонарушении, а часть 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 427-ФЗ необоснованно ограничивает обратную силу закона, фактически устраняющего противоправность деяния, за которое заявитель привлечен к административной ответственности.

Позиция суда

Действующее нормативное регулирование не ограничивает право резидента Российской Федерации на перевод иностранной валюты между своими счетами из уполномоченного банка в банк за пределами РФ. При этом у правоприменительных органов нет единого подхода к регулированию данной процедуры положениями КоАП, если средства вкладчика оказались в иностранной юрисдикции по независящим от него причинам.

Исходя из предписаний статей 2, 18 и 75.1 Конституции Российской Федерации деятельность органов публичной власти не должна усугублять правовое и фактическое положение российских граждан и организаций, которых затронули соответствующие санкции.

Ситуация, которая возникла в результат перевода средств сначала из банка США в банк в Лондоне, а затем в российский банк признана налоговыми органами незаконной, а суды подтвердили правомерность принятого решения. Нарушение выразилось в переводе иностранной валюты в Barclays Bank, минуя счет в уполномоченном российском банке.

Обратившись в КС РФ, гражданин указал на неконституционность привлечения граждан к административной ответственности за совершение валютных операций, которые прямо разрешены действующим валютным законодательством.

По итогам рассмотрения жалобы КС РФ пришел к выводу, что действующее нормативное регулирование не ограничивает право резидента Российской Федерации на перевод иностранной валюты между своими счетами из уполномоченного банка в банк за пределами РФ. При этом у правоприменительных органов нет единого подхода к регулированию данной процедуры положениями КоАП, если средства вкладчика оказались в иностранной юрисдикции по независящим от него причинам.

Российским гражданам, попавшим в противоправную ситуацию из-за международных санкций, необходимо оказывать содействие, а не усугублять их сложное правовое положение. Отражено в Постановлении от 09.07.2021 № 34-П Конституционного суда РФ

Выплата дивидендов имуществом

Описание ситуации

В 2011 году общество по договорам купли-продажи приобрело нежилые помещения. Впоследствии единственным участником общества 17.01.2017 принято решение о выплате дивидендов в размере 45 018 000 рублей за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет путем передачи нежилых помещений.

Согласно отчетам об оценке рыночная стоимость указанных помещений составила 45 018 000 рублей. По результатам выездной налоговой проверки общества инспекцией вынесено решение, которым доначислено 1 860 460 рублей налога на прибыль, 283 419 рублей 63 копейки пени и 186 046 рублей штрафа.

Основанием для доначисления налога послужил вывод инспекции о необходимости включения обществом в состав доходов выручки от реализации объекта основных средств в сумме выплачиваемых этим объектом дивидендов.

Выплата дивидендов недвижимым имуществом не образует иной объект налогообложения, кроме дохода, следовательно, не является реализацией имущества или товара и не подлежит включению в налоговую базу по налогу на прибыль. Такие выплаты являются доходом участника общества и образуют объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц. Отражено в Определении ВС РФ от 29.07.2021 г. № 302-ЭС21-11699.

Неотделимые улучшения прирасторжении договора аренды

ВС РФ высказал свою позицию по неотделимым улучшениям, а точнее, что делать с недоамортизированной стоимостью неотделимых улучшений при расторжении договора аренды

Позиция налогового органа

Списывать затраты по неотделимым улучшениям можно только до окончания договора аренды (п. 1 ст. 258, п. 16 ст. 270 НК РФ).

Недоамортизированную стоимость улучшений нельзя учесть в расходах после расторжения договора, поскольку такие затраты не являются экономически оправданными (ст. 252 НК РФ).

При этом ранее принятый к вычету НДС в отношении балансовой стоимости таких улучшений подлежит частичному восстановлению (пп. 5 п. 2 ст. 146, пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Позиция суда

Арендатор вправе единовременно учесть недоамортизированную стоимость неотделимых улучшения и после расторжения договора, если доказал экономическую обоснованность расходов. Доказательствами могут быть:

осуществление капитальных вложений для ведения собственной деятельности через арендуемый объект (например, обустройство торгового объекта в уникальном фирменном стиле, обустройство коммуникаций, необходимых для эксплуатации оборудования налогоплательщика);

намерение и возможность арендатора на момент заключения договора окупить стоимость капитальных вложений в течение предполагаемого срока аренды;

существование разумных экономических причин прекращения аренды до истечения срока полезного использования улучшений.

Что же касается восстановления НДС, то сам по себе факт возврата имущества собственнику в улучшенном состоянии не свидетельствует об использовании этого имущества в необлагаемых операциях, если арендатор рассчитывал окупить капитальные вложения в течение срока аренды, но не смог этого сделать по независящим от него причинам. Отражено в Определении ВС РФ от 01.02.2021 № 309 ЭС20-16872.