Отчет комиссионера за 2 клика: как бухгалтеру сократить ручную работу с отчетами Wildberries и Ozon

Бизнес селлеров растет быстро: сегодня компания торгует на Wildberries, завтра выходит на Ozon, а через месяц добавляет Яндекс Маркет, Мегамаркет или еще одну площадку. Для предпринимателя это новые каналы продаж, а для бухгалтера — больше отчетов, возвратов, комиссий, сверок и документов.
Каждая площадка отдает данные в своем формате. Артикулы на маркетплейсе могут не совпадать с номенклатурой в 1С. В отчетах появляются возвраты, компенсации, счета-фактуры, продажи юрлицам, разные ставки НДС и дополнительные строки, которые нужно корректно отразить в учете.
В итоге знакомая многим картина: пятница вечер, период надо закрывать, а бухгалтер вручную сопоставляет «Швабра синяя-1» из отчета маркетплейса с «Швабра_Син_ВБ» в базе 1С, чтобы сформировать отчет комиссионера о продажах.
Такую работу можно упростить с помощью специализированной обработки для 1С — «Маркетплейсного загрузчика».
Что такое «Маркетплейсный загрузчик»
«Маркетплейсный загрузчик» — это обработка для 1С, которая загружает поддерживаемые отчеты маркетплейсов из файлов XLSX и ZIP, а в отдельных сценариях использует API. На выходе пользователь получает сформированные документы в 1С: например, отчет комиссионера, передачи, возвраты, списания, компенсации или счета-фактуры.
Решение работает в популярных конфигурациях 1С:
1С:Бухгалтерия 3.0, в том числе КОРП;
1С:Управление торговлей 11;
1С:Комплексная автоматизация;
1С:ERP;
1С:Управление нашей фирмой.
Поддерживаются Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, AliExpress, Детский мир, Магнит Маркет, Лемана Про, Lamoda, Летуаль, Золотое Яблоко, Авито, Kaspi и другие площадки.
Почему ручная загрузка быстро становится проблемой
Когда маркетплейс один, а заказов немного, бухгалтер может какое-то время справляться вручную. Но при росте количества площадок и SKU ручной перенос данных начинает занимать все больше времени.
Обычно приходится отдельно разбирать:
продажи;
возвраты;
комиссии маркетплейса;
передачу товаров комиссионеру;
возврат от комиссионера;
списания и акты утилизации;
компенсации и декомпенсации;
счета-фактуры;
продажи юридическим лицам;
сопоставление товаров из отчета с номенклатурой в 1С.
Чем больше строк в файле, тем выше риск ошибки: не тот артикул, неверная сумма, пропущенный возврат, некорректная ставка НДС или несопоставленная номенклатура.
Задача загрузчика — не заменить бухгалтера, а убрать из процесса самую трудоемкую часть: ручной перенос строк из файлов маркетплейсов в документы 1С.
Как выглядит типовой сценарий работы
Процесс можно описать в несколько шагов.
Пользователь скачивает отчет из личного кабинета маркетплейса.
Открывает «Маркетплейсный загрузчик» в 1С.
Выбирает нужный файл XLSX или ZIP.
Нажимает кнопку формирования.
Проверяет сформированный документ: суммы, номенклатуру, НДС, комиссии, найденные и ненайденные позиции.
Записывает документ в базу.
Важно, что сформированный документ можно проверить до записи. Это удобно для бухгалтера: обработка не превращается в «черный ящик», а помогает быстрее подготовить документ и оставить контроль за пользователем.
Ниже пример сформированного документа — отчета комиссионера в 1С.
Что делать, если номенклатура в 1С и на маркетплейсе не совпадает
Одна из самых частых проблем при работе с маркетплейсами — разные названия и артикулы товаров.
Например, в 1С товар называется broombroom, на Wildberries — broombroom-1, а на Ozon — broombroom-2. При ручной обработке такие различия приходится отслеживать вручную или вести отдельные таблицы соответствий.
В загрузчике предусмотрены разные варианты поиска номенклатуры. Товар можно сопоставлять:
по штрихкоду производителя;
по штрихкоду маркетплейса;
по артикулу поставщика;
по артикулу маркетплейса;
по коду номенклатуры;
по наименованию с шаблоном;
по файлу соответствия SKU;
по идентификатору маркетплейса;
по любому реквизиту номенклатуры;
по таблицам и регистрам соответствий.
Также можно использовать настройки изменения колонок. Например, если артикул на площадке отличается от артикула в 1С на несколько символов, можно настроить правило обработки, чтобы программа искала исходный артикул корректно.
Это помогает уменьшить количество строк с ошибкой «Номенклатура не найдена» и ускоряет проверку документа.
Какие документы можно сформировать
Загрузчик работает не только с продажами. В зависимости от конфигурации 1С и конкретного маркетплейса можно формировать разные документы товародвижения и учета:
отчет комиссионера;
передачу комиссионеру;
возврат от комиссионера;
уведомления о выкупе;
списания;
акты утилизации;
компенсации;
декомпенсации;
поступления товаров;
документы по ЭДО;
счета-фактуры;
документы по продажам юридическим лицам.
Это особенно важно для компаний, которым нужно не просто загрузить выручку, а вести товарный и бухгалтерский учет в 1С.
Счета-фактуры, юрлица и налоговые режимы
Для компаний на ОСНО и для тех, кто работает с продажами юридическим лицам, важно корректно отражать счета-фактуры и контрагентов.
Загрузчик умеет обрабатывать реестры счетов-фактур с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, а также создавать контрагентов: индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Для пользователей на УСН также можно настроить особенности учета. Например, при работе с возвратами можно управлять тем, как расходы отражаются в учете: принимаются они или не принимаются.
Если компании нужен управленческий или складской учет без сложной бухгалтерской аналитики по нескольким юрлицам, можно использовать упрощенный сценарий: загружать данные на одну выбранную организацию и применять обработку для контроля движений товаров, остатков, возвратов, компенсаций и списаний.
Что происходит, если маркетплейс меняет формат отчета
Маркетплейсы регулярно меняют форматы отчетов, структуру файлов, API-протоколы и методы обмена данными. Из-за этого любая обработка, которая работает с такими файлами, должна обновляться.
Поэтому при выборе решения важно смотреть не только на список текущих функций, но и на поддержку обновлений. В «Маркетплейсном загрузчике» предусмотрены обновления под новые форматы отчетов и требования площадок. Если маркетплейс меняет структуру файла, пользователю важно установить актуальную версию обработки.
Кому подойдет загрузчик
Решение будет полезно:
бухгалтерам, которые ведут продавцов на маркетплейсах;
аутсорсинговым бухгалтериям;
селлерам, работающим сразу с несколькими площадками;
интернет-магазинам с большим количеством SKU;
компаниям, которым важно вести товарный учет в 1С;
специалистам 1С, которые помогают клиентам автоматизировать учет маркетплейсов.
Особенно заметный эффект будет у тех, кто работает не с одной площадкой, а сразу с несколькими: например, Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом. В этом случае ручная обработка отчетов быстро становится узким местом.
Что проверить перед внедрением
Перед началом работы стоит проверить:
какие маркетплейсы используются;
какие именно отчеты нужно загружать;
в какой конфигурации 1С ведется учет;
как настроена номенклатура;
есть ли единый порядок по артикулам и штрихкодам;
какие документы нужно формировать: только отчет комиссионера или еще передачи, возвраты, списания, компенсации и счета-фактуры;
какой налоговый режим используется;
нужно ли учитывать продажи юридическим лицам.
Если в базе 1С уже есть порядок с номенклатурой, артикулами и складами, внедрение пройдет быстрее. Если номенклатура ведется хаотично, сначала стоит настроить правила поиска и сопоставления.
Пример типовой настройки одного пользователя в загрузчике:
Можно ли протестировать до покупки
Да. Решение можно проверить на своих файлах до покупки.
Доступен 30-дневный пробный период, а также бесплатная загрузка поддерживаемых файлов до 50 полезных строк. Это удобно, если нужно сначала посмотреть, как обработка работает именно с вашими отчетами Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета или других площадок.
Лицензирование устроено по маркетплейсам: если компания работает только с Ozon, можно приобрести лицензию только для Ozon. Если позже добавляется Wildberries или Яндекс Маркет, нужную лицензию можно докупить отдельно.
Подробнее о возможностях и условиях тестирования можно посмотреть на странице продукта.
Вывод
Маркетплейсы помогают продавцам расти, но для бухгалтерии создают отдельный слой ручной работы: разные файлы, разные форматы, комиссии, возвраты, счета-фактуры, юрлица и постоянное сопоставление номенклатуры.
«Маркетплейсный загрузчик» помогает перевести эту работу в более управляемый процесс: скачать отчет, загрузить файл в 1С, проверить сформированный документ и записать его в базу.
Для бухгалтера это меньше ручного ввода и меньше риска ошибиться в строках Excel. Для бизнеса — быстрее закрытый период и более прозрачный учет продаж по маркетплейсам.
Узнать подробнее и скачать бесплатную версию «Маркетплейсного загрузчика».
Реклама: ООО «Инфостарт-Сервис», ИНН: 7816642037, erid: 2W5zFH1PbDK
Начать дискуссию