Что такое ценз оседлости и как получить гражданство быстрее

В большинстве стран мира вы сможете получить гражданство, если переехали в государство, выучили местный язык и интегрировались в общество. Изначально вам нужна виза, а затем временное разрешение на проживание. Зачастую для запроса гражданства также требуется подтвердить стабильный доход и наличие собственного или арендованного жилья на территории страны.

Что такое ценз оседлости?

Ценз оседлости — это минимальный срок легального проживания в стране на основании вида на жительство, который позволяет подавать заявку на гражданство по стандартному процессу натурализации. В среднем нужно от 5 до 15 лет пребывания с ВНЖ. В Сербии, например, требуется 3 года проживания, а в Объединенных Арабских Эмиратах — не менее 30 лет.

За этот период нельзя проводить за пределами страны будущего гражданства более 6 месяцев, чтобы не прерывать период натурализации. Например, если вы уедете на год, то по возвращении отсчет начнется с начала. При этом не каждый ВНЖ учитывается в ценз оседлости. Например, время, проведенное в США и Канаде по студенческой визе, не включается в срок натурализации.

Способы ускорения получения гражданства

Чтобы получить второе гражданство, не обязательно находиться в государстве 5–15 лет. Во многих странах предусмотрены способы сокращения этого срока при соответствии критериям законодательства.

Инвестиционные программы

Покупка недвижимости в стране на определенную сумму, крупные пожертвования в местные благотворительные фонды или инвестиции в экономику помогут сократить срок натурализации. Например, на Мальте статус гражданина можно получить через 12 месяцев при вложении в экономику страны от 750 тыс. EUR. В Португалии крупные вложения не позволяют сократить общий срок пребывания, но инвесторам нет необходимости постоянно проживать в стране. Чтобы поддерживать актуальный вид на жительство, достаточно находиться в Португалии 7 дней в первый год и минимум 2 недели в каждый последующий.

Брак с гражданином

Если вы вступаете в брак с гражданином страны, срок получения паспорта может значительно сократиться. Например, во Франции срок натурализации для супругов граждан — 4 года, а в Испании — 1 год. Как правило, требуется, чтобы супруги проживали в стране, где оформляется гражданство, с момента заключения брака.

Обычно законы позволяют сокращение срока натурализации даже для партнеров без официального свидетельства о заключении брака. Но в этом случае факт сожительства придется доказать, а это довольно сложная и длительная процедура.

Репатриация

Потомки коренных жителей государства часто могут получить паспорт без длительного проживания в стране (12-16 месяцев). Например, в Румынии и Болгарии гражданство выдается без обязательного переезда только на основании предоставленных документов. В Польше потомки местных граждан должны прожить в государстве минимум 12 месяцев. Фактически паспорта всех этих стран имеют одинаковую силу на территории Европейского союза и дают право на проживание в любом из 27 государств ЕС.

Во время процедуры репатриации вы можете включить в заявку всех детей и оформить для них паспорта вместе с вами. Для супругов в большинстве случаев потребуется получить изначально ВНЖ, а через некоторое время подать запрос на гражданство по браку.

Особые заслуги перед страной

Часто паспорт выдается известным спортсменам с мировым именем, которые смогут представлять это государство на международных соревнованиях, артистам, научным деятелям. Власти стран разрешают получение гражданства за особые заслуги только в исключительных случаях или по решению президента. На деле это бывает крайне редко, поскольку это инициатива страны, а не кандидата.

Успехи в интеграции

В редких случаях законы предусматривают поощрения для тех иммигрантов, которые успешно интегрировались в общество, в совершенстве владеют местным языком и располагают достаточным доходом для жизни. Например, в Германии период натурализации сокращается с 5 до 3 лет для тех резидентов, которые разговаривают на немецком на уровне С1 и занимаются социальной или волонтерской деятельностью.

Программы для граждан определенных стран

В некоторых странах существуют исключения по сроку проживания для кандидатов из государств бывших колоний или же по двустороннему соглашению. Например, получить испанский паспорт могут граждане Андорры, Португалии, Филиппин, Экваториальной Гвинеи и стран Латинской Америки уже через 2 года жизни в Испании. Также сокращение срока доступно потомкам сефардских евреев. Но маловероятно, что у кого-то из наших соотечественников завалялся паспорт Колумбии.

На постсоветском пространстве существует более интересная программа для бывших граждан СССР. Российская Федерация, Кыргызстан, Казахстан и Беларусь подписали четырехсторонний договор о взаимном упрощении процедуры натурализации для кандидатов из данных стран. Подать заявление на получение гражданства можно, если у вас или ваших родителей ранее был паспорт СССР с местом рождения или пропиской в одной из этих республик. При этом вам не нужно переезжать в выбранную страну или учить местный язык. Например, граждане РФ могут получить кыргызский паспорт всего за несколько месяцев.

Что же выбрать в итоге?

Получение паспорта через брак или специальные программы для определенных стран подойдут крайне ограниченному количеству людей. Далеко не у каждого есть близкий родственник в другом государстве или аргентинское гражданство, например. Особые заслуги перед страной — это скорее исключение из правил. Таким способом паспорта получают лишь единицы — и только за исключительные достижения.

Германская программа ускоренной интеграции довольно привлекательна, но не каждому под силу выучить немецкий на уровне С1 за 3 года, при этом хорошо зарабатывая и занимаясь волонтерством. Из быстрых способов оформления гражданства остаются инвестиции и репатриация, но и здесь не все так просто.

Чтобы оформить паспорт европейской страны за инвестиции, придется вложить от 750 тыс. EUR, а вот стать гражданином Доминики можно всего за 100 тыс. USD. Естественно, гражданство ЕС дает гораздо больше преимуществ по сравнению со статусом в одной из стран Карибского бассейна. Более того, инвестиции часто включают безвозвратный взнос, а далеко не все готовы пожертвовать круглую сумму за паспорт.

Самый легкий и сравнительно доступный способ получения гражданства — репатриация. В этом случае стоит при помощи миграционных специалистов проверить, имеете ли вы право на участие в упрощенной программе. При выполнении всех критериев вы сможете получить европейское гражданство в срок от 12 месяцев — без переезда, инвестиций или многолетнего проживания. Поскольку граждане всех стран Евросоюза имеют равные права, паспорт ЕС позволяет свободно путешествовать или переезжать в любую страну объединения без виз и ВНЖ.

