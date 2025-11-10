Казахстан для россиян: правила въезда, проживания и получения ПМЖ

Как россиянину переехать в Казахстан. Правила въезда, оформления ВНЖ и ПМЖ, а также особенности жизни и трудоустройства в Казахстане для граждан РФ.

С 2022 года Казахстан для россиян стал одним из главных направлений для новой волны эмиграции из РФ. Российские мигранты выбирают страну из-за географической близости, схожего менталитета, широкого распространения русского языка и доступной жизни. Немаловажную роль также играет лояльная политика государства в отношении въезда граждан РФ. Виза в Казахстан для россиян не нужна. Страна — одна из немногих, куда граждане России могут въезжать по внутреннему паспорту.

Хотя граница Казахстана открыта для россиян, по безвизовому режиму в государстве можно находиться не более 90 дней. Для длительного пребывания потребуется разрешение на временное пребывание (РВП), на основании которого можно будет получить постоянный вид на жительство. Однако из большого количества российских мигрантов по состоянию на 2025 год лишь 87 тыс. россиян в Казахстане имеют право на постоянное проживание. Это непосредственно связано со сложной процедурой оформления ПМЖ.

Хотя получить статус постоянного жителя в Казахстане непросто, поток россиян не прекращается. Для одних это возможность трудоустройства и новой жизни, для других — временная остановка перед переездом в третьи страны. Далее разберем правила въезда, оформления ВНЖ и ПМЖ, а также причины, по которым часть граждан РФ со временем уезжает из Казахстана.

Правила въезда россиян в Казахстан с туристической целью

Для въезда в Казахстан с целью отдыха гражданам РФ достаточно российского паспорта. Дети до 14 лет могут пересекать границу по свидетельству о рождении.

Действующий безвизовый режим сейчас существенно упрощает поездки россиян в Казахстан. До 90 дней в стране можно находиться без визы или какой-либо другой разрешительной документации. Страховку делать не обязательно, но желательно, так как медицинские услуги для россиян платные.

В течение 3 дней после въезда в Казахстан принимающей стороне, например, владельцу гостиницы или родственнику, необходимо зарегистрировать место жительства гражданина РФ. Уведомление о прибытии иностранца подается онлайн или путем личного обращения в миграционную службу.

При въезде в Казахстан на машине водительские права можно не менять, поскольку разрешены российские, однако потребуется страховой полис. ОСАГО, действующий на территории России, не подойдет. Полис можно будет оформить в пограничном пункте или в страховой компании, действующей на территории Республики Казахстан (РК).

Безвизовый режим предназначен исключительно для кратковременного пребывания — туризма, деловых встреч, посещения родных или друзей. Для любых долгосрочных целей, например, трудоустройства или обучения, потребуется РВП.

Как россиянам уехать жить в Казахстан

Правила въезда для россиян, желающих остаться в Казахстане на ПМЖ, те же, что и для туристов. Для пересечения границы достаточно российского удостоверения личности, однако чтобы запросить разрешение на постоянное проживание, нужен загранпаспорт, который будет действительным в течение 180 дней после подачи заявки.

По прибытии граждане РФ могут запросить РВП (аналог ВНЖ в Казахстане), которое позволит оставаться в стране на срок до 1–3 лет с возможностью продления. Разрешение на временное проживание выдается для следующих целей:

Трудовая деятельность

Основанием для получения РВП в Казахстане становится работа по найму, в том числе в рамках внутрикорпоративного перевода. ВНЖ выдается на период действия трудового договора, но не более чем на 3 года. Обязательно гражданину РФ нужно подтвердить необходимое образование, квалификацию и опыт, оформить медицинскую страховку и получить справку об отсутствии заболеваний, препятствующих выполнению профессиональных обязанностей.

Предпринимательская деятельность

Чтобы получить РВП в Казахстане, необходимо в течение 2 месяцев после приезда в страну зарегистрировать коммерческую деятельность. Обязательно нужно оформить медицинскую страховку, подтвердить отсутствие судимостей и запрета на предпринимательство в Казахстане.

РВП для бизнесменов и членов их семей предоставляется на 1 год с возможностью продления на аналогичный период.

Обучение

РВП в Казахстане предоставляется для получения среднего, технического, профессионального, высшего и последипломного образования, а также прохождения подготовительных курсов. Документом, подтверждающим основание, становится справка о зачислении в учебное заведение. Обязательно также потребуется доказать платежеспособность и иметь медицинскую страховку. РВП можно продлевать ежегодно до окончания обучения.

Воссоединение семьи

На РВП могут претендовать члены семей граждан страны и резидентов, которые живут в Казахстане не менее 2 лет, но только не с целью получения образования или по гуманитарным причинам. Родственникам, находящимся в РК, нужно доказать наличие денег и жилья для совместного проживания. Разрешение предоставляется на 1–3 года.

Защита и гуманитарные причины

Право запросить разрешение на временное проживание в РК есть у волонтеров и граждан РФ, которым на родине угрожает опасность. Наличие основания нужно подтвердить документально. РВП предоставляется на 1 год. Для продления необходимо сохранить первоначальное основание.

Оформлением разрешения на временное пребывание обычно занимается принимающая сторона (работодатель или родственник из Казахстана), однако гражданин РФ может сделать это и самостоятельно. С соответствующим заявлением необходимо обратиться в Центр обслуживания населения, предварительно подготовив полное досье. Обязательно потребуется заграничный паспорт, документ, подтверждающий основание, справка об отсутствии судимости, медицинский полис, уведомление о прибытии иностранца и индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Чтобы получить ПМЖ Казахстана, не требуется определенное время жить в стране, но сначала нужно оформить разрешение на постоянное проживание (РПП), а для этого следует подтвердить платежеспособность и отсутствие судимостей. В Министерство внутренних дел необходимо подать полный пакет документов:

заявление;

оригинал и копию заграничного паспорта;

фотографию размером 3,5х4,5 см;

документ, подтверждающий финансовую состоятельность, например, трудовой договор с местным работодателем;

справку об отсутствии судимостей в стране проживания (за исключением беженцев), сроком действия не более 180 календарных дней;

согласие ребенка на проживание в Казахстане (для детей 14–18 лет);

медицинскую справку формы 028/у, действительную в течение полугода;

квитанцию об уплате госпошлины.

Документы, выданные в России, переводить не нужно.

После оформления РПП россияне могут получить карту ПМЖ, которая предоставляется сразу на 10 лет и позволяет все это время легально жить в РК. С приобретением надежного и долгосрочного статуса граждане России уже могут планировать свое будущее в стране, например, задуматься о покупке авто или недвижимости в Казахстане. В РК жилье остается относительно доступным: минимальная цена 1 м² составляет 860 USD, а в РФ — почти 1800 USD. Однако ипотека в Казахстане, как и в России, дорогая. Средняя годовая ставка — почти 18,5 %.

иллюстрация: International Expert

Что усложняет переезд и жизнь в Казахстане

Россияне, постоянно проживающие в Казахстане, обладают почти теми же правами, что и местные граждане, однако все же сталкиваются с рядом ограничений. Им нельзя надолго выезжать из страны. Пребывание за пределами РК более 183 дней приводит к аннулированию вида на жительство.

Банки Казахстана предоставляют свои услуги для россиян, однако зачастую устанавливают для них более строгие требования, чем для граждан страны. Например, при открытии счета могут потребовать трудовой договор и другие документы, не входящие в стандартный пакет, что делает процесс более сложным. Ипотеку в Казахстане для россиян и вовсе выдают только 2 банка — Altyn bank и Отбасы банк. От клиента обязательно требуют подтверждение доходов за последние 6 месяцев. Ипотеку выдают на период действия вида на жительство, а первоначальный взнос может достигать 50 % от стоимости недвижимости.

Хотя россиянам и не требуется разрешение на работу, согласно отзывам, с трудоустройством возникают сложности. Процесс поиска бывает достаточно длительным и сложным. Конкуренция на рынке труда существенно возросла. На одну вакансию может претендовать до 27 человек. При этом заработные платы в Казахстане низкие, средняя составляет всего 550 USD, а на жизнь без учета арендной платы требуется около 500 USD в месяц. Ситуацию еще больше усугубляет высокая инфляция, которая в сентябре 2025 года достигла рекордной за последнее время отметки — 12,9 %. В Казахстане все дорожает — продукты, недвижимость, коммунальные услуги, непродовольственные товары, поэтому жизнь для приезжих становится все менее комфортной.

Почему россияне уезжают из Казахстана

В Казахстане остались жить менее четверти россиян, иммигрировавших в страну. Существенный отток граждан РФ произошел после вступления в силу постановления правительства РК, запрещающего обнуление срока пребывания путем выезда за границу. С 27 января 2023 года россияне больше не могут воспользоваться визараном, благодаря которому они длительное время находились в стране без ВНЖ.

Но даже те, кто получил вид на жительство Казахстана, сейчас уезжают. Главная причина эмиграции из РК — совокупность неблагоприятных экономических факторов, таких как высокая инфляция, низкие зарплаты, отсутствие работы. Часть граждан РФ возвращается в Россию, а некоторые выбирают страны, где смогут повысить качество своей жизни — например, Германию, Португалию, Турцию, ОАЭ или США. Часть граждан РФ возвращается в Россию, ну а некоторые выбирают страны, где смогут улучшить качество своей жизни, например, Германию, Португалию, Турцию, ОАЭ, США.

Россиянам проще легализоваться в государствах ЕС, где для них доступна упрощенная программа получения гражданства за 1–1,5 года без предварительного проживания по ВНЖ. Со вторым европейским паспортом можно без каких-либо ограничений жить и работать в любой стране объединения, а также без виз посещать более 170 стран мира.

