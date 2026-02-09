Как получить ВНЖ в Европе в 2026 году и стоит ли это делать

Как можно получить ВНЖ в Евросоюзе и каким требованиям нужно соответствовать в 2026 году. Ограничения временного разрешения на пребывание и возможности получения ПМЖ.

ВНЖ в Европе (temporary residence permit) — это временный вид на жительство, позволяющий легально находиться в стране более 90 дней. Он необходим, чтобы жить в государстве продолжительное время в связи с получением образования, работой, ведением бизнеса или по другим причинам. ВНЖ в странах Европы выдается на 1–5 лет. Максимальный период проживания по виду на жительство зависит от государства и основания, на котором была предоставлена карта временного резидента.

Однако существенный минус ВНЖ в том, что он имеет ограниченный срок действия и требует продления. Если статус вовремя не продлить, то вы утратите право легально находиться в стране и должны будете вернуться на родину. Продление же возможно лишь при сохранении основания и соответствии всем условиям резидентской программы.

Миграционная служба может аннулировать карту ВНЖ при наличии законной причины, например, в случае длительного отсутствия в стране или осуществления деятельности, отличной от той, для которой было выдано разрешение. Лишь статус гражданина, получить который можно по упрощенным программам, гарантирует право на бессрочное проживание в Европе, не зависящее от физического присутствия в государстве или изменения жизненных обстоятельств.

Что дает ВНЖ в ЕС и какие потребности закрывает статус

В пределах срока действия вид на жительство в Европе позволяет легально проживать в стране и заниматься деятельностью, разрешенной конкретным типом ВНЖ (например, работать или учиться). В зависимости от основания, для которого было оформлено разрешение на проживание, вы можете получить доступ к системе государственного медицинского страхования и социальному обеспечению.

Европейский вид на жительство также расширяет свободу передвижения по ЕС. Временные резиденты могут без визы находиться в государствах Евросоюза и Шенгенской зоны до 90 дней в течение полугода. Но им нельзя отсутствовать более 6 месяцев в году в стране, где была выдана карта ВНЖ, иначе ее аннулируют.

Временный вид на жительство в Европе подходит для тех, кто планирует непрерывно находиться в государстве резидентства и заниматься лишь той деятельностью, для которой он выдан. Например, вы не сможете работать по найму, если у вас ВНЖ для финансово независимых или предпринимателей. При наличии разрешения на трудоустройство порой даже нельзя сменить нанимателя, профессию и сферу занятости. Изменения приводят к аннулированию карты резидента.

Европейский ВНЖ предполагает ограничения по сроку проживания, доступу к рынку труда и безвизовым поездкам по ЕС. Статус привязан к основанию, поэтому является достаточно шатким, а его продление связано с бюрократией и необходимостью строго следовать правилам пребывания. С временным видом на жительство у вас не будет той свободы и уровня жизни, которые доступны гражданам ЕС. Вы будете находиться в зависимости от третьих лиц — миграционной службы, работодателя, учебного заведения и т. д.

Однако получить права и возможности, доступные гражданам ЕС, намного проще, чем вы думаете. В ЕС существуют упрощенные программы оформления гражданства за 1,5–2 года без предварительного проживания по ВНЖ.

На каком основании можно запросить ВНЖ в Евросоюзе

Перечень доступных оснований для получения вида на жительство в ЕС зависит от страны, однако базовые следующие:

Трудоустройство 👷‍♂️

Основание подходит для тех, у кого есть контракт с европейским работодателем и разрешение на трудоустройство. Порой выдвигаются требования к минимальному порогу заработной платы. Для высококвалифицированных специалистов сумма зачастую выше. Также им нужно подтвердить высшее образование и наличие необходимого опыта.

Учеба 🎓

Чтобы получить временное резидентство в ЕС, потребуется справка о зачислении в местный вуз. В некоторых странах ВНЖ предоставляется для изучения языка на специальных курсах, получения среднего или профессионального образования в рамках определенных учебных программ. Минус учебного вида на жительство в том, что в большинстве случаев он не ведет к получению ПМЖ, а, соответственно, и гражданства.

Удаленная работа 💻

Во многих странах ЕС (например, на Кипре, Мальте) цифровые кочевники могут оформить ВНЖ при условии, что они удаленно работают на компанию, расположенную за рубежом. Обязательно нужно подтвердить определенный доход и иметь договор о предоставлении услуг.

Создание бизнеса/индивидуальная трудовая деятельность 🧑‍💼

Временное резидентство ЕС доступно для предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом в Европе. В ряде случаев требуется, чтобы деятельность принесла пользу стране, например, способствовала развитию экономики или созданию рабочих мест. В некоторых странах (например, Дании или Испании) ВНЖ предоставляется только для основателей инновационного бизнеса. Чтобы запросить вид на жительство, сначала нужно получить необходимые разрешения и доказать наличие средств на реализацию проекта.

Воссоединение с семьей 👨‍👩‍👧‍👦

Европейский ВНЖ могут получить члены семьи (супруги, дети до 18 лет, иногда родители, находящиеся на иждивении) родственника, законно проживающего в ЕС. Для оформления вида на жительство необходимо подтвердить родственную связь, а порой и знание государственного языка (например, в Дании, Австрии). Гражданину/резиденту ЕС нужно доказать финансовую состоятельность и наличие жилья для комфортного проживания семьи.

Инвестиции 💰

Резидентство ЕС можно получить за инвестиции. Минимальный порог зависит от страны, варьируется от 50 тыс. EUR (Латвия) до 3,05 млн EUR (Чехия). Помимо выполнения инвестиционных требований, важно подтвердить легальность происхождения денежных средств, пройти проверку на благонадежность Due Diligence.

Финансовая независимость ✈️

Основание подходит состоятельным пенсионерам, владельцам иностранного бизнеса и просто обеспеченным россиянам, которые имеют стабильный пассивный доход из-за рубежа в пределах 322–5096 EUR в месяц, в зависимости от страны. Заниматься оплачиваемой деятельностью или прибегать к социальному обеспечению в государстве резидентства запрещено.

Международная защита ⚖️

Данное основание подходит лишь для россиян, которым в РФ угрожает опасность из-за политических взглядов, вероисповедания, принадлежности к определенным социальным группам. Им необходимо приехать в Европу и уже там запросить убежище, предоставив документальные доказательства преследования, например, медицинские выписки, заявления в полицию, публикации в СМИ.

ВНЖ в ЕС: что нужно, чтобы получить временный вид на жительство

Для оформления ВНЖ в Европе вам потребуется законное основание, а также зачастую подтверждение платежеспособности, места жительства в стране и законопослушности. Процедура получения временного резидентства состоит из 3 этапов:

1. Оформление долгосрочной визы категории D

Для въезда в ЕС гражданам РФ потребуется виза категории D, позволяющая въехать в страну и подать заявление на ВНЖ. Ее необходимо запрашивать на том же основании, что и вид на жительство. Заявку следует подавать в консульство или визовый центр.

2. Подача документов на ВНЖ

В соответствии с основанием необходимо подготовить полное досье и подать его в местный миграционный орган. В некоторых странах, например, в Австрии заявление на ВНЖ принимают за рубежом в консульстве, а вот готовую карту резидента уже выдают после одобрения запроса по приезде в государство.

3. Получение готовой карты ВНЖ

В зависимости от страны, заявку на ВНЖ рассматривают в течение 1–12 месяцев. О принятом решении и возможности забрать готовую карту вы получите уведомление.

Временный вид на жительство открывает путь к статусу постоянного резидента, который зачастую можно оформить через 5 лет жизни в стране. Чтобы иметь возможность претендовать на ПМЖ, ВНЖ нужно регулярно продлевать, где-то за 2–3 месяца до истечения срока действия текущей карты. Также необходимо иметь постоянный и достаточный доход, медицинскую страховку, жилье, а порой требуется знание языка. Ожидание ответа по заявке на ПМЖ может занимать до 1 года.

Страны, где проще и быстрее получить ВНЖ

Проще получить вид на жительство через инвестиционные программы, которые подходят в основном состоятельным гражданам РФ. Ранее популярные программы ВНЖ в странах Балтии сейчас фактически недоступны для граждан РФ. Например, программа Латвии (инвестиции в бизнес от 50 тыс. EUR) полностью приостановлена для обладателей только российского паспорта.

Востребованы среди граждан РФ программы резидентства в следующих странах:

Греция . Получить вид на жительство в Европе через инвестиции легче всего в Греции. При покупке недвижимости на сумму от 250 тыс. EUR можно оформить ВНЖ сразу на 5 лет.

Португалия . ВНЖ на 2 года предоставляется за инвестиции в государственный сектор, в том числе развитие культуры, искусства, науки. Минимальная сумма составляет 250 тыс. EUR.

Италия. В Италии можно купить ВНЖ за инвестиции от 250 тыс. EUR в инновационную компанию, зарегистрированную на территории страны. Вид на жительство предоставляется на 2 года.

Европейский ВНЖ также легко получить через финансовую независимость. Все, что требуется — это иметь установленный законодательством минимальный пассивный доход из-за рубежа и подтвердить легальность его происхождения. Среди граждан РФ популярностью пользуются страны, где миграционной программой предусмотрен низкий порог дохода, а именно:

Франция . По условиям программы достаточно иметь доход от 1427 EUR в месяц. ВНЖ действителен 1 год.

Кипр . Согласно условиям программы, требуется ежемесячный доход от 2 тыс. EUR. В заявку на резидентство можно включить членов семьи, но в таком случае сумму необходимо увеличить на 15–20 %. ВНЖ действует 1 год.

Греция . Минимальный порог дохода составляет 2 тыс. EUR в месяц. Если в заявку будут включены члены семьи, то сумма увеличивается на 15–20 %. ВНЖ действителен в течение 3 лет.

Испания. Ежемесячный доход для участия в программе резидентства составляет от 2,4 тыс. EUR. Сумма увеличивается на 600 EUR, если в заявку включить членов семьи. ВНЖ действителен 1 год.

В Испании также достаточно просто получить ВНЖ при наличии удаленной занятости за пределами страны, подтвержденной трудовым договором. Требуется заработная плата не ниже двукратного размера минимальной — от 2368 EUR в 2026 году. Получить рабочий ВНЖ, разрешающий официальное трудоустройство в Испании, сложно из-за высокого уровня безработицы.

Высококвалифицированные кадры из России с высшим образованием, например, IT-специалисты, инженеры, научные сотрудники и врачи, для оформления вида на жительство через трудоустройство выбирают Германию. ВНЖ предоставляется сразу на 4 года при условии, что есть предложение по работе и разрешение от Федерального агентства занятости. Минимальная зарплата устанавливается на уровне от 48 300 EUR в год до вычета налогов.

Альтернативные решения

Простые способы получения ВНЖ в ЕС, как видим, требуют финансовой обеспеченности, инвестиций или наличия договора с европейским работодателем. И нет гарантии, что после официального трудоустройства или траты крупной суммы денег вы сможете долго жить в Европе. Миграционная служба будет регулярно проверять вас на соответствие условиям программы, поэтому ВНЖ достаточно просто утратить, например, если вы смените работодателя.

Надежнее иметь гражданство, путь к которому через оформление вида на жительство составляет 5–10 лет, а по упрощенной процедуре — всего 1,5–2 года. Статус гражданина предоставляется на всю жизнь, дает приоритетный доступ к рынку труда ЕС, позволяет жить в любом государстве объединения без временных ограничений и дополнительных разрешений. С европейским паспортом вы получите равные права на всей территории Евросоюза.

