ВНЖ для пенсионеров: 5 стран, где можно получить

В Европе вполне реально получить вид на жительство пенсионеру. Законодательством многих европейских стран предусмотрен ВНЖ для финансово независимых лиц (ФНЛ). Он предназначен для иностранных граждан, которые имеют регулярный и достаточный для жизни доход за рубежом и в то же время не привязаны к физическому месту работы. К категории ФНЛ относятся обеспеченные пенсионеры. Они могут позволить себе проживание в Европе за счет пенсии, личных сбережений или других источников прибыли за пределами страны, где желают получить резидентство. Размер дохода, достаточного для оформления ВНЖ, устанавливается правительством конкретного государства. Сумма может варьироваться от 322 EUR до 5096 EUR в месяц.
Среднестатистический пенсионер в России получает 200–250 EUR в месяц. Эта сумма далека от той, которая требуется для получения зарубежного вида на жительство. Но даже если вы не располагаете большими доходами, в Европе найдутся доступные варианты иммиграции. Без подтверждения финансовой состоятельности пенсионеры из РФ могут оформить гражданство ЕС по упрощенной процедуре.
Условия получения ВНЖ для пенсионеров
Чтобы пенсионеру получить вид на жительство, необходимо подтвердить доход из-за рубежа, который будет не ниже установленного минимума в рамках программы ВНЖ для ФНЛ. Источником денежных средств не обязательно должна быть пенсия. Подойдет любой пассивный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду, проценты от владения бизнесом, роялти, банковский депозит и даже личные сбережения. Но важно, чтобы ежемесячно в течение всего срока действия ВНЖ на ваш счет поступала достаточная сумма. Доход должен быть регулярным и стабильным, иначе разрешение на временное пребывание аннулируют.
Для получения ВНЖ пенсионерам необходимо документально подтвердить финансовую состоятельность и источник денежных средств. Подойдет выписка из банка, справка из пенсионного фонда, налоговая декларация и т. д.
Помимо подтверждения дохода, потребуются и другие документы на вид на жительство:
виза для въезда в государство (если требуется);
действительный заграничный паспорт;
медицинский полис;
договор аренды или права собственности на жилье в стране иммиграции;
справка об отсутствии судимостей в России.
Документы, выданные в РФ, необходимо перевести на государственный язык страны иммиграции и легализовать в соответствии с законодательством.
ВНЖ для пенсионеров обычно выдается на 1 год, но его можно продлевать, если по-прежнему выполняются все условия резидентской программы. После 5 лет непрерывного проживания в стране можно претендовать на статус постоянного резидента (ПМЖ). Этот статус бессрочен и предоставляет почти все права гражданина, за исключением определенных политических преференций, таких как участие в выборах.
При этом в ряде европейских стран предусмотрены упрощенные программы получения гражданства, которые позволяют оформить паспорт всего за 1–1,5 года, тогда как стандартная натурализация занимает 5–10 лет.
Страны, где пенсионерам проще все получить ВНЖ
Проще всего получить ВНЖ пенсионеру в европейских странах, где действует программа для ФНЛ. Россияне чаще всего выбирают государства, где для получения ВНЖ достаточно невысокого дохода, а требования к заявителям просты.
Португалия
Португалия привлекает пенсионеров из России не только теплым климатом, высоким уровнем безопасности и доступной стоимостью жизни, но также низким порогом дохода для оформления ВНЖ. ФНЛ в стране могут оформить визу D7, если их ежемесячный доход составляет не менее 870 EUR. Источником денежных средств может быть пенсия, прибыль от движимого или недвижимого имущества, финансовых инвестиций и даже интеллектуальной собственности. Деньги должны поступать на личный счет в португальском банке.
Заявление на визу D7 пенсионеру необходимо подавать в консульство по месту проживания. К нему необходимо приложить документ, подтверждающий доход, справку о несудимости, а также договор размещения, действительный в течение 1 года, и медицинскую страховку с покрытием 30 тыс. EUR на 120 дней. В заявку можно включить членов семьи, например, супругу/-а, но в таком случае доход нужно увеличить наполовину.
Виза D7 действительна всего 4 месяца, но по приезде в страну позволяет оформить ВНЖ на срок до 2 лет с правом продления. Через 5 лет жизни в Португалии можно будет запросить ПМЖ, но необходимо будет знать язык на уровне не ниже A2.
Болгария
ВНЖ в Болгарии для пенсионеров — это один из самых доступных способов иммиграции в ЕС. Для оформления карты временного резидента достаточно получать пенсию не ниже минимальной в стране, а это всего 322 EUR.
Заявление на ВНЖ необходимо подавать в Министерство внутренних дел Болгарии. Для въезда в страну сначала нужно запросить визу D на основании категории «обеспеченный пенсионер». Помимо стабильного дохода, необходимо подтвердить наличие жилья и медицинской страховки, а также отсутствие судимостей.
ВНЖ для пенсионеров действительный 1 год, но его можно продлевать, если продолжают сохраняться условия резидентской программы. Через 5 лет жизни в стране появляется возможность получить разрешение на постоянное проживание. А вот на оформление гражданства Болгарии по натурализации уйдет не меньше 10 лет. Хорошая новость для пенсионеров из России в том, что они могут принять участие в упрощенной программе получения болгарского паспорта. Процесс занимает около 2 лет и не предполагает предварительное проживание в Болгарии.
Франция
Пенсионеры из России могут претендовать на ВНЖ Франции, если их ежемесячный доход составляет не менее 1426,3 EUR или 17 115,7 EUR за год. Учитывается не только пенсия, но также рентная плата, проценты по депозиту и прочая регулярная прибыль из-за рубежа. Обязательно для оформления вида на жительство потребуется договор аренды жилья на срок от 6 месяцев и медицинская страховка.
ВНЖ выдается на год, но его можно продлевать. Чтобы иметь возможность через 5 лет жизни в стране претендовать на ПМЖ, ежемесячный доход должен быть от 1802 EUR. Если вы старше 65 лет, то сдавать экзамен на знание французского языка вам не нужно.
Кипр
Для получения ВНЖ на Кипре пенсионерам требуется иметь ежемесячный доход не менее 2 тыс. EUR, что является более низким порогом по сравнению с многими странами ЕС. К тому же на острове низкий уровень преступности, доступен круглогодичный пляжный отдых, а на жизнь одному человеку достаточно 860 EUR.
В заявку на ВНЖ можно включить супруга/-у, но в таком случае доход нужно увеличить на 20 %. Ответа от миграционной службы ждут в среднем около 4 месяцев. Вид на жительство предоставляется на 1 год с правом продления вплоть до получения ПМЖ (через 5 лет жизни в стране).
ВНЖ Северного Кипра можно получить лишь через инвестиции. Необходимо купить недвижимость или участок земли стоимостью от 370 тыс. EUR. Право собственности нужно сохранять не меньше 3 лет. Чтобы запросить ПМЖ, в государстве нужно непрерывно жить как минимум 8 лет. Расходы на проживание необходимо покрывать самостоятельно, нельзя прибегать к социальной помощи страны. Ежемесячный доход не может быть меньше 1033 EUR.
Испания
Испания — еще одна популярная страна для пенсионеров, желающих получить ВНЖ. Чтобы оформить здесь вид на жительство, достаточно подтвердить финансовую состоятельность. Требуется доход от 2400 EUR в месяц или 3000 EUR, если с вами будет переезжать супруг/-а. Обязательно источник дохода должен находиться за границей. Любая оплачиваемая подработка в стране запрещена.
Заявление на ВНЖ нужно подавать в консульство по месту проживания. К нему необходимо приложить документ, подтверждающий наличие достаточных финансовых ресурсов, справки об отсутствии судимостей и опасных инфекционных заболеваний, а также медицинский полис.
ВНЖ для пенсионеров в Испании выдается на 1 год, но его можно продлевать. Через 5 лет жизни в стране можно запросить ПМЖ.
Что стоит учесть при переезде за границу
Выбирая финансовую независимость, как основание для получения ВНЖ за рубежом, необходимо убедиться, что ваш доход будет регулярным и достаточным для проживания в конкретной стране. Лучше выбирать государства, где минимальный порог дохода для получения ВНЖ невысок, поскольку при его повышении продление разрешения может стать проблемой. Важно также учитывать, что ФНЛ не имеют права работать или пользоваться социальной помощью в стране иммиграции.
При переезде также следует учесть еще один важный нюанс. Чтобы получать российскую пенсию за рубежом, между странами должно действовать соглашение о социальном обеспечении. Россия имеет подобные договоренности с 22 государствами, включая Испанию, Болгарию, Чехию, Латвию и другие. Для получения российской пенсии за границей нужно лично подать заявление в Социальный фонд России по месту проживания и сообщить о выезде. Каждый год необходимо подтверждать адрес проживания. Обязательно потребуется счет в иностранном банке, куда будут приходить деньги. После получения вида на жительство за рубежом дается 60 дней, чтобы отправить уведомление в Министерство внутренних дел РФ через консульство в стране иммиграции.
Во многих странах пенсия является объектом налогообложения. При переезде важно обращать внимание на тот факт, что в некоторых государствах пенсионеры с видом на жительство могут рассчитывать на налоговые льготы. Например, в Греции с пенсии, полученной из-за рубежа, необходимо уплачивать подоходный сбор по ставке всего 7 %. Стандартный же размер налога составляет 9–44 %. Пенсионеры в Испании, которые оформляют ВНЖ для ФНЛ, обязаны будут уплачивать сбор на прибыль по ставке 40 %. А вот в Болгарии пенсия вовсе не является объектом налогообложения, что является важным преимуществом переезда в страну.
Для пенсионеров из РФ государство становится еще более привлекательным благодаря упрощенной программе получения гражданства. Болгарский паспорт можно оформить, минуя 10-летнюю натурализацию, без необходимости подтверждать доход или наличие жилья. Достаточно подать в МВД полный пакет документов и пройти собеседование.
