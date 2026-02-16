ВНЖ для пенсионеров: 5 стран, где можно получить

Среднестатистический пенсионер в России получает 200–250 EUR в месяц. Эта сумма далека от той, которая требуется для получения зарубежного вида на жительство. Но даже если вы не располагаете большими доходами, в Европе найдутся доступные варианты иммиграции. Без подтверждения финансовой состоятельности пенсионеры из РФ могут оформить гражданство ЕС по упрощенной процедуре.

В Европе вполне реально получить вид на жительство пенсионеру. Законодательством многих европейских стран предусмотрен ВНЖ для финансово независимых лиц (ФНЛ). Он предназначен для иностранных граждан, которые имеют регулярный и достаточный для жизни доход за рубежом и в то же время не привязаны к физическому месту работы. К категории ФНЛ относятся обеспеченные пенсионеры. Они могут позволить себе проживание в Европе за счет пенсии, личных сбережений или других источников прибыли за пределами страны, где желают получить резидентство. Размер дохода, достаточного для оформления ВНЖ, устанавливается правительством конкретного государства. Сумма может варьироваться от 322 EUR до 5096 EUR в месяц.

При этом в ряде европейских стран предусмотрены упрощенные программы получения гражданства, которые позволяют оформить паспорт всего за 1–1,5 года , тогда как стандартная натурализация занимает 5–10 лет.

ВНЖ для пенсионеров обычно выдается на 1 год, но его можно продлевать, если по-прежнему выполняются все условия резидентской программы. После 5 лет непрерывного проживания в стране можно претендовать на статус постоянного резидента (ПМЖ). Этот статус бессрочен и предоставляет почти все права гражданина, за исключением определенных политических преференций, таких как участие в выборах.

Документы, выданные в РФ, необходимо перевести на государственный язык страны иммиграции и легализовать в соответствии с законодательством.

Для получения ВНЖ пенсионерам необходимо документально подтвердить финансовую состоятельность и источник денежных средств. Подойдет выписка из банка, справка из пенсионного фонда, налоговая декларация и т. д.

Чтобы пенсионеру получить вид на жительство, необходимо подтвердить доход из-за рубежа, который будет не ниже установленного минимума в рамках программы ВНЖ для ФНЛ. Источником денежных средств не обязательно должна быть пенсия. Подойдет любой пассивный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду, проценты от владения бизнесом, роялти, банковский депозит и даже личные сбережения. Но важно, чтобы ежемесячно в течение всего срока действия ВНЖ на ваш счет поступала достаточная сумма. Доход должен быть регулярным и стабильным, иначе разрешение на временное пребывание аннулируют.

Страны, где пенсионерам проще все получить ВНЖ

Проще всего получить ВНЖ пенсионеру в европейских странах, где действует программа для ФНЛ. Россияне чаще всего выбирают государства, где для получения ВНЖ достаточно невысокого дохода, а требования к заявителям просты.

Португалия

Португалия привлекает пенсионеров из России не только теплым климатом, высоким уровнем безопасности и доступной стоимостью жизни, но также низким порогом дохода для оформления ВНЖ. ФНЛ в стране могут оформить визу D7, если их ежемесячный доход составляет не менее 870 EUR. Источником денежных средств может быть пенсия, прибыль от движимого или недвижимого имущества, финансовых инвестиций и даже интеллектуальной собственности. Деньги должны поступать на личный счет в португальском банке. Заявление на визу D7 пенсионеру необходимо подавать в консульство по месту проживания. К нему необходимо приложить документ, подтверждающий доход, справку о несудимости, а также договор размещения, действительный в течение 1 года, и медицинскую страховку с покрытием 30 тыс. EUR на 120 дней. В заявку можно включить членов семьи, например, супругу/-а, но в таком случае доход нужно увеличить наполовину. Виза D7 действительна всего 4 месяца, но по приезде в страну позволяет оформить ВНЖ на срок до 2 лет с правом продления. Через 5 лет жизни в Португалии можно будет запросить ПМЖ, но необходимо будет знать язык на уровне не ниже A2.

Болгария

ВНЖ в Болгарии для пенсионеров — это один из самых доступных способов иммиграции в ЕС. Для оформления карты временного резидента достаточно получать пенсию не ниже минимальной в стране, а это всего 322 EUR. Заявление на ВНЖ необходимо подавать в Министерство внутренних дел Болгарии. Для въезда в страну сначала нужно запросить визу D на основании категории «обеспеченный пенсионер». Помимо стабильного дохода, необходимо подтвердить наличие жилья и медицинской страховки, а также отсутствие судимостей. ВНЖ для пенсионеров действительный 1 год, но его можно продлевать, если продолжают сохраняться условия резидентской программы. Через 5 лет жизни в стране появляется возможность получить разрешение на постоянное проживание. А вот на оформление гражданства Болгарии по натурализации уйдет не меньше 10 лет. Хорошая новость для пенсионеров из России в том, что они могут принять участие в упрощенной программе получения болгарского паспорта. Процесс занимает около 2 лет и не предполагает предварительное проживание в Болгарии.

Франция

Пенсионеры из России могут претендовать на ВНЖ Франции, если их ежемесячный доход составляет не менее 1426,3 EUR или 17 115,7 EUR за год. Учитывается не только пенсия, но также рентная плата, проценты по депозиту и прочая регулярная прибыль из-за рубежа. Обязательно для оформления вида на жительство потребуется договор аренды жилья на срок от 6 месяцев и медицинская страховка. ВНЖ выдается на год, но его можно продлевать. Чтобы иметь возможность через 5 лет жизни в стране претендовать на ПМЖ, ежемесячный доход должен быть от 1802 EUR. Если вы старше 65 лет, то сдавать экзамен на знание французского языка вам не нужно. Иллюстрация: International Expert

Кипр

Для получения ВНЖ на Кипре пенсионерам требуется иметь ежемесячный доход не менее 2 тыс. EUR, что является более низким порогом по сравнению с многими странами ЕС. К тому же на острове низкий уровень преступности, доступен круглогодичный пляжный отдых, а на жизнь одному человеку достаточно 860 EUR. В заявку на ВНЖ можно включить супруга/-у, но в таком случае доход нужно увеличить на 20 %. Ответа от миграционной службы ждут в среднем около 4 месяцев. Вид на жительство предоставляется на 1 год с правом продления вплоть до получения ПМЖ (через 5 лет жизни в стране). ВНЖ Северного Кипра можно получить лишь через инвестиции. Необходимо купить недвижимость или участок земли стоимостью от 370 тыс. EUR. Право собственности нужно сохранять не меньше 3 лет. Чтобы запросить ПМЖ, в государстве нужно непрерывно жить как минимум 8 лет. Расходы на проживание необходимо покрывать самостоятельно, нельзя прибегать к социальной помощи страны. Ежемесячный доход не может быть меньше 1033 EUR.

Испания