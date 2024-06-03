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Управление персоналом

Методы обучения персонала в 2024 году: эффективные способы развития сотрудников

Для успешного развития компании важно постоянно обучать и развивать сотрудников. Персонал — главный актив любого бизнеса, и инвестиции в обучение кадров окупаются ростом производительности, вовлеченности и лояльности работников. Разберем, какими будут эффективные методы обучения персонала в ближайшем будущем, когда влияние цифровизации станет еще более ощутимым.
Методы обучения персонала в 2024 году: эффективные способы развития сотрудников
Иллюстрация: iSpring

Методы корпоративного обучения постоянно эволюционируют. То, что еще вчера считалось инновацией — онлайн-курсы, геймификация — сегодня уже становится стандартом. А пандемия COVID-19 и вовсе ускорила цифровизацию обучения. Компании стремительно переводят процессы в онлайн, и весь рынок корпоративного EdTech (образовательных технологий) испытывает взрывной рост.

Дистанционное обучение и системы управления обучением (LMS)

Онлайн-обучение прочно вошло в арсенал компаний и продолжает завоевывать корпоративный сектор образования. Основа дистанционного обучения в компаниях — это системы управления обучением (LMS), такие, как iSpring Learn. Они позволяют создавать единую базу знаний, централизованно управлять учебными программами, автоматизировать массовое обучение и оценку. С помощью LMS можно обучать сотрудников из любой точки мира, при этом сокращать затраты на очные тренинги и командировки преподавателей. 

Важные преимущества корпоративного дистанционного обучения на платформе iSpring Learn:

  • Гибкость. Сотрудники учатся в удобном месте и темпе, с любых устройств. Это повышает вовлеченность в учебу.

  • Персонализация. LMS позволяет строить индивидуальные траектории обучения с учетом целей каждого сотрудника. 

  • Аналитика. Руководитель может в реальном времени отслеживать прогресс каждого ученика и оценивать эффективность программ.

  • Единые стандарты. Особенно актуально для компаний с филиалами — независимо от локации, все сотрудники получают знания в едином формате.

Внедрение онлайн-методов — это не просто оцифровка материалов очных тренингов. Нужно учитывать особенности электронной среды, использовать интерактивные и вовлекающие форматы. И тут на помощь приходят современные инструменты для создания курсов, такие как iSpring Suite. Они позволяют разрабатывать электронные курсы с видео, анимацией, тренажерами, тестами, взаимодействующие с учеником и эффективно доносящие знания.

Микрообучение

Традиционно корпоративные онлайн-курсы длились по 30–60 минут и предполагали большой объем информации для усвоения за раз. Однако исследования показывают, что человеческий мозг не может эффективно обрабатывать и удерживать большие объемы новых знаний.

В 2024 году один из главных трендов — это микрообучение. Суть подхода в том, чтобы делить учебный контент на небольшие фрагменты по 5–10 минут, сфокусированные на конкретных навыках или концепциях. Такие микрокурсы можно изучать на ходу, в свободные между делами минуты. Это отлично работает в современном темпе жизни. 

Примерами микрообучения могут быть короткие видео, инфографика, мини-тесты, статьи или подкасты. Формат особенно подходит для закрепления и обновления знаний, обучения «точно вовремя», когда новый навык нужно оперативно применить на практике.

Социальное обучение

Еще один мощный тренд, набирающий обороты — социальное обучение. Его суть в том, что сотрудники учатся не только у наставников и тренеров, но и друг у друга — через совместное решение задач, обмен знаниями, взаимную поддержку и обратную связь. 

Благодаря развитию инструментов совместной работы — например, Miro или Notion, и корпоративных соцсетей социальное обучение становится все более распространенным и технологичным. Компании создают внутренние порталы и базы знаний, где сотрудники могут публиковать статьи, обсуждать кейсы, делиться лучшими практиками.  

В результате социального обучения сотрудники сами формируют корпоративную культуру обмена знаниями и взаимопомощи, быстрее адаптируются и достигают более высоких результатов.

Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR)

Один из самых впечатляющих трендов в корпоративном обучении — применение технологий AR/VR (дополненной и виртуальной реальности) для создания эффекта погружения в среду. С помощью VR-тренажеров можно эффективно отрабатывать сложные навыки без риска — управление техникой, работу в экстремальных условиях, взаимодействие с клиентами.

Дополненная реальность помогает быстрее вникнуть в производственные процессы, визуализируя объекты и давая пошаговые инструкции.

Пример использования VR для подготовки сотрудников — проект KFC. Компания создала VR-симулятор приготовления фирменных блюд, что помогло ускорить обучение и повысить качество работы персонала. Новички отрабатывают навыки в виртуальной среде с эффектом присутствия и потом увереннее чувствуют себя в реальной кухне.

А компания Boeing использовала AR для обучения сборке самолетов. С помощью технологий дополненной реальности на 40% сократилось время подготовки и на 90% снизилось количество ошибок. Ожидается, что в 2024 году применение AR/VR в корпоративном обучении вырастет на 60%. Такие технологии позволяют перенести практику в безопасную среду и значительно ускорить освоение навыков.

iSpring Suite 11

Быстрый конструктор онлайн-курсов, тестов и опросов, видеокурсов, тренажеров, обучающих статей, электронных книг

Адаптивное обучение на базе ИИ

Новой нормой корпоративного обучения становится персонализация. Вместо одинакового контента для всех сотрудники получают уникальный опыт, подстроенный под их текущий уровень, цели и стиль обучения. И это становится возможным благодаря алгоритмам адаптивного обучения на базе ИИ.

Пример практического использования ИИ обучения — Intel. Компания разработала уникальную систему, которая анализирует информацию о навыках, опыте и интересах сотрудников. В результате для каждого работника формируется цифровой профиль.

На основе полученных данных с помощью нейросетей создаются персонализированные программы обучения и планы развития карьеры.

Такой подход не только позволяет провести анализ информации, но и помогает компании заботиться о профессиональном росте своих сотрудников. Нейросети предлагают индивидуальные пути обучения, выявляют сильные стороны команды и способствуют ее развитию. 

По мере развития технологий ИИ адаптивное обучение будет все более широко применяться в корпоративной среде. Оно позволит создавать по-настоящему персонализированный опыт и ускорять развитие сотрудников.

Методы обучения персонала стремительно меняются под влиянием цифровизации. Дистанционное обучение, микрокурсы, социальное взаимодействие, технологии дополненной реальности и ИИ — ключевые тренды ближайшего будущего. Компании, которые возьмут их на вооружение, смогут быстрее и эффективнее развивать таланты, повышать вовлеченность персонала. В свою очередь, для сотрудников новые методы обучения — это возможность постоянно расти, приобретать востребованные навыки и быть успешными в условиях быстрых изменений.

Внедрение передовых подходов требует правильных инструментов. Универсальным решением для цифрового корпоративного обучения станут продукты iSpring: система дистанционного обучения iSpring Learn и конструктор курсов iSpring Suite. Они позволяют полноценно автоматизировать все процессы от создания программ до оценки эффективности.

iSpring используют более 59 000 компаний из 172 стран. Внедрив передовую платформу, компании получают надежный фундамент для построения системы корпоративного обучения.

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