E-Learning в компании: 3 кейса внедрения в корпоративном сегменте

E-Learning (или электронное обучение) делает развитие сотрудников удобным и выгодным для бизнеса. Особенно это важно крупным компаниям, потому что очное обучение может обходиться дорого: нужно нанять много тренеров, арендовать помещение, оплачивать командировки.

Онлайн-формат решает многие проблемы по обучению, аттестации, сбору аналитики. На примере успешных кейсов рассказываем о преимуществах e-Learning и приводим реальные результаты внедрения онлайн-формата в компаниях с помощью продуктов iSpring.

Что такое электронное обучение (e-Learning)

Электронное обучение подразумевает развитие персонала с помощью цифровых технологий и интернета. Методологи с экспертами создают курсы с уроками и практическими заданиями, которые размещают на платформе дистанционного обучения (LMS).

Сотрудники заходят на платформу со смартфона, планшета или ПК и учатся: проходят курсы, смотрят видеоуроки, выполняют задания.

Например, так выглядит LMS iSpring Learn. На платформе сотрудник видит назначенные курсы, траектории обучения, ближайшие мероприятия

Все учебные материалы всегда под рукой. Например, специалист по ремонту техники может зайти в LMS, чтобы посмотреть нужную инструкцию и не допустить ошибки в работе.

Преимущества e-Learning для сотрудников и бизнеса

Электронное обучение отличается от очного формата, обладает своими особенностями и преимуществами.

Гибкость и доступность. Сотрудники могут самостоятельно выбрать удобное время для учебы и проходить курсы в своем режиме.

Экономическая эффективность. Компании не нужно тратиться на командировки для тренеров и сотрудников, аренду помещения, кофе-брейки.

Персонализация обучения. В LMS можно настроить обучение под потребности и уровень знаний каждого сотрудника. Например, составить индивидуальную программу курсов.

Разные способы вовлечения. Сотрудников иногда сложно мотивировать учиться. Современные LMS используют геймификацию, чтобы сделать обучение интереснее. Например, начисляют баллы за пройденные курсы и дают виртуальные награды за хорошую успеваемость.

Удобный анализ результатов. В LMS есть встроенная система аналитики, которая автоматически формирует отчеты по обучению: по результатам каждого сотрудника или всего отдела. Данные удобно сравнивать, чтобы выявлять лучшие стратегии по обучению и контролировать уровень компетенций персонала.

При этом можно успешно сочетать оба формата: онлайн и очный. Например, основное обучение проводить на онлайн-платформе, а отрабатывать навыки на очных встречах с тренером. В нашем блоге есть подробная статья, как организовать смешанное обучение в компании.

Как внедрить e-Learning в компании

Эксперты iSpring определили основные шаги для внедрения e-Learning в компании. Для удобства мы сделали чек-лист, который наглядно показывает, как организовать электронное обучение сотрудников.

Определить цели и задачи. Нужно понять, кого, чему и зачем обучать. Для этого стоит оценить знания сотрудников, определить слабые места в их работе. Выбрать инструменты. Для запуска онлайн-обучения в компании нужны два инструмента: платформа для обучения (LMS) и конструктор курсов. Нужно составить список функций, которые нужны компании, протестировать и выбрать подходящие IT-решения. Распределить задачи в проекте. Назначить людей, которые будут создавать курсы в конструкторе и администрировать LMS. Небольшим компаниям достаточно 1-2 человек для создания курсов и контроля обучения. Подготовить учебные материалы. Составить план с темами и заданиями, собрать всю информацию у экспертов, потом оформить ее в виде курса: записать видеоуроки, сделать слайды с тезисами, создать тесты. Настроить LMS. Оформить платформу в корпоративном стиле, разместить материалы, добавить пользователей и назначить им обучение. Провести PR онлайн-обучения в компании. Рассказать сотрудникам о том, что развитие новых навыков и улучшение работы ведет их к карьерному росту. Это поможет донести ценность обучения и преодолеть сопротивление, которое часто возникает у людей во время изменений. Оценить результаты. Регулярно изучать аналитику в LMS, сравнивать показатели до и после запуска обучения — это позволяет скорректировать обучение и определить, удалось ли достичь поставленной цели.

На примерах реальных кейсов можно увидеть, как внедряют электронное обучение сотрудников в разных компаниях: какие ставят цели, как организовывают весь процесс и каких результатов достигают.

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Кейс 1. Как в компании Kcell наладили обучение сотрудников с помощью e-Learning

Kcell — один из ведущих операторов сотовой связи в Казахстане, а также официальный дистрибьютор iPhone, Samsung и Lenovo. Салоны связи и магазины Kcell Stores расположены по всему Казахстану, в которых работают в общей сложности 2 200 сотрудников, по данным 2023 года.

В связи с расширением бизнеса в Kcell требуется регулярное обучение сотрудников сферы продаж и обслуживания клиентов. Консультанты, менеджеры, специалисты call-центра должны разбираться в технических особенностях устройств, которые они продают.

До 2015 года сотрудников обучали очно в Алма-Ате и региональных центрах. Очное обучение оказалось невыгодным и неудобным. Тренеры не справлялись с нагрузкой по обучению 600 человек. В HR-отделе Kcell решили попробовать e-Learning.

Поставили цель — внедрить электронное обучение, чтобы снизить нагрузку на тренеров и регулярно знакомить сотрудников отдела продаж с особенностями продукции.

Как организовали обучение? Для запуска онлайн-обучения выбрали инструменты iSpring: платформу iSpring Learn и конструктор курсов iSpring Suite.

LMS выбирали по следующим критериям: простой интерфейс, наглядная статистика, есть возможность для геймификации.

Конструктор курсов iSpring Suite по такому же принципу: легко создавать курсы, есть все основные функции. В Kcell отмечают, что для создания курса достаточно одного тренера. На 1 курс уходит около 14 дней.

Чтобы определить эффективность обучения, в Kcell используют встроенную аналитику платформы и другие способы:

Проводят оценку на рабочем месте — менеджеры наблюдают за работой консультантов и фиксируют результаты их работы.

Привлекают тайных покупателей для проверки знаний сотрудников о технических характеристиках продукции.

Результаты внедрения e-Learning в Kcell

Компания активно развивается. Расширяется штат и открываются новые филиалы. В 2021 году обучили 1300 сотрудников и это количество продолжает расти.

Повысилось качество обслуживания клиентов. Сотрудники регулярно получают знания о новых продуктах и всегда могут помочь клиентам с выбором. С 2015 года в Kcell создали 150 электронных курсов.

Вся информация всегда под рукой. Консультанты во время работы могут зайти в iSpring Learn со смартфона и посмотреть актуальные данные о тарифах и акциях. Это позволяет быстро решить проблему клиента.

Сократился срок адаптации в 4 раза. Новички быстро знакомятся с рабочими процессами и через 2 недели выходят на плановые показатели.

Улучшилась мотивация сотрудников. Как отмечает руководитель корпоративного университета Kcell, благодаря геймификации удалось вовлечь в обучение даже «тех, кто с неохотой воспринимал eLearning».

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Кейс 2. Как e-Learning сделал выгоднее обучение персонала для франчайзи «БлинБери»

«БлинБери» — это сеть блинных, объединяющая более 82 заведений в разных городах России. В 2019 году сеть начала продавать франшизу. Чтобы уровень заведений оставался на высоком уровне во всех городах, требовалось обучение франчайзи единым стандартам приготовления блюд и обслуживания клиентов.

Сначала в «БлинБери» проводили очные тренинги в Волгограде. Для этого партнеры отправляли своих сотрудников в командировку: оплачивали билеты и проживание. В среднем поездка для небольшой группы обходилась в 200 тыс. рублей.

При этом такое обучение не позволяло быстро сообщить поварам об изменениях в рецептах. Нужно было заново всех собирать — это вновь расходы. В 2020 году поняли, что систему обучения нужно менять и внедрять e-Learning.

Поставили цель — запустить обучение в «БлинБери» на дистанционной платформе, чтобы сотрудникам не приходилось ездить в Волгоград и вся необходимая информация была всегда под рукой.

Как организовали обучение? Для «БлинБери» было важно, чтобы сотрудники могли учиться со смартфона, потому что большинство поваров — молодые люди до 22 лет. Нужна была платформа с мобильным приложением. По результатам пробного тестирования выбрали iSpring Learn.

Платформу настроили под фирменный стиль компании

Вместе с платформой решили использовать конструктор курсов iSpring Suite. Оба инструмента имеют современный интерфейс, с которым легко разобраться. Это было важно, потому что создавать курсы будут тренеры-повара, которые не имеют опыта в дистанционном обучении.

В первую очередь сделали материалы для новичков: приветственное видео и вводное обучение. Результаты обучения проверяли с помощью аттестации под наблюдением наставника. Если новичок прошел курс, то может работать поваром.

Для обучения молодых поваров используют мемы и геймификацию. Обучение напоминает прохождение игры: сотрудники получают награды и баллы, которые можно обменивать на дополнительные выходные

В «БлинБери» после успешного обучения новичков расширили e-Learning на всех сотрудников. Регулярно проводят обучение поваров, если появляется что-то новое в рабочих процессах. Сотрудники из всех городов страны сразу об этом узнают.

Результаты внедрения e-Learning в «БлинБери»

Снизились расходы на обучение. Франчайзи больше не тратят по 200 тыс. рублей для обучения небольшой группы сотрудников.

Блинные работают по единому стандарту . Повара через платформу узнают о новых рецептах и изменениях в рабочих процессах. Поэтому во всех блинных качество обслуживания клиентов на одном уровне.

Удобно контролировать франчайзи. На платформе можно провести аттестацию, а также посмотреть статистику и определить, проходят ли повара обучение.

Наладилась адаптация новичков. Обучать новых поваров стало проще, к тому же сотрудники могут в любой момент посмотреть в смартфоне рецепты, если вдруг что-то забыли.

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Кейс 3. Как в «Байкал Сервис» ускорили обучение новичков с помощью e-Learning

«Байкал Сервис» — крупная транспортная компания по перевозке грузов. По данным официального сайта, география присутствия составляет 173 города — это 117 филиалов и 154 терминала обслуживания.

В компании работают более 3500 сотрудников: кассиров, сотрудников контактных центров, логистов, работников склада. Всех необходимо обучать, особенно новичков.

Сотрудники из Москвы получали преимущество — тренеры с ними работали лично. Отправлять тренеров в регионы было невыгодно, поэтому адаптация новичков из филиалов полностью оказывалась на плечах более опытных сотрудников.

Поставили цель — запустить e-Learning, чтобы обучать сотрудников из всех филиалов по единому стандарту, а также снизить нагрузку на наставников.

Как организовали обучение? В «Байкал Сервис» хотели современную LMS, где можно не просто хранить учебные материалы, но и вовлекать в обучение, а также предлагать разные практические задания для отработки навыков. Сначала попробовали Moodle, но платформа не подошла под требования компании: можно было проводить теоретическое обучение, но не хватало инструментов для практики.

В результате выбрали платформу iSpring Learn и конструктор курсов iSpring Suite.

В LMS сделали полноценный корпоративный университет. Сотрудники на платформе видят все назначенные курсы, за прохождение которых получают баллы и награды

Это решение оказалось работающим: 7 менеджеров по развитию персонала смогли полностью наладить обучение в компании.

Для начала сделали учебную базу для вступления в должность из 14 курсов с тренажерами для отработки навыков, потом — расширили обучение на всех сотрудников.

В «Байкал Сервисе» с помощью конструктора iSpring Suite делают диалоговые тренажеры, которые погружают сотрудников в рабочий процесс

Готовые курсы обязательно тестируют с помощью «фокус-группы». Отзывы сотрудников помогают улучшить материал: сделать его более понятным и наглядным.

Результаты внедрения e-Learning в «Байкал Сервис»

Полностью наладили обучение сотрудников. Теперь в компании обучают не только новичков, но и опытных сотрудников разных подразделений, исходя из их потребностей.

Ускорилась адаптация. Налаженная система обучения позволила новым сотрудникам быстро приступить к работе.

Разгрузили наставников в регионах. Опытные специалисты больше не отвлекаются от работы на новичков. Наставников требуется меньше благодаря тому, что новые сотрудники получают основные знания на платформе.

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Инструменты iSpring для онлайн-обучения и тестирования сотрудников

Кейсы компаний показывают, что с помощью платформы iSpring Learn и конструктора курсов iSpring Suite можно выстроить полноценное дистанционное обучение сотрудников.

Возможности платформы iSpring Learn

iSpring Learn позволяет сотрудникам учиться с любых устройств

База знаний. На платформе можно разместить все учебные материалы, которые будут доступны сотрудникам 24/7. В нашем блоге есть подробная статья о том, как создать базу знаний в iSpring Learn.

Мобильное обучение. Есть приложение для Android и iOs, чтобы сотрудники могли в любой момент посмотреть учебные материалы.

Оценка персонала. На платформе можно провести аттестацию с помощью тестирования, выявить сильные и слабые стороны сотрудника методом оценки «360 градусов».

Обратная связь. Сотрудники могут связаться с преподавателем, а также оценить курс и оставить отзыв. Еще можно проводить пульс-опросы, чтобы узнать больше о потребностях персонала.

Геймификация. Начисление баллов и наград за прохождение курсов, рейтинговая таблица. Можно подключить магазин подарков, чтобы сотрудники могли обменивать баллы на книги, сертификаты и т. д.

Детальная статистика. Система автоматически формирует более 20 отчетов по обученности каждого пользователя, по курсам, отделам. Например, можно узнать, в каких заданиях сотрудники чаще допускают ошибки.

Кроме того, iSpring Learn можно настроить под фирменный стиль компании, сделать наглядную оргструктуру, карточки каждого сотрудника. Особенно это важно для новичков: они почувствуют себя частью команды и узнают о коллегах.

Бесплатно протестировать iSpring Learn в течение 14 дней

Возможности конструктора курсов iSpring Suite

iSpring Suite — программа для создания интерактивных курсов и диалоговых тренажеров. Чтобы собрать курс, не нужно быть опытным методологом. Курсы создаются из слайдов, как презентация. При этом можно добавлять анимацию, персонажей, записывать видеоуроки с преподавателями.

iSpring Suite позволяет создавать курсы любой сложности: с видео, озвучкой, анимацией. Пользоваться конструктором легко, нет сложных настроек

Интерактивные курсы с разветвленными сюжетами . iSpring Suite позволяет создавать материалы, с которыми сотрудник может взаимодействовать: от его выбора может изменять сценарий. Все это позволяет делать курсы, похожие на мини-игры.

Тесты и опросы. Больше 14 типов заданий: на соответствие, составление последовательности и другие. Дизайн тестов можно настроить по своему вкусу.

Конструктор персонажей. Можно делать персонажей под разные сценарии обучения. Создавать клиентов, наставников, специалистов разных профессий.

Диалоговые тренажеры . Такие тренажеры позволяют отработать навыки общения с клиентами и коллегами. Суть в том, что сотрудник должен выбрать подходящую реплику из предложенных — от этого зависит успех коммуникации.

Видеокурсы. Можно в программе записать видео с веб-камеры и экрана преподавателя для объяснения сложных тем. Например, так можно объяснить, как работать в программах.

Бесплатно протестировать iSpring Suite в течение 14 дней

Резюме

Электронное обучение позволяет решить основные задачи: предоставить доступ к учебным материалам 24/7, легко обновлять данные, контролировать результаты с помощью встроенной аналитики.

Для запуска e-Learning в компании нужно определить цели обучения, выбрать инструменты, распределить задачи, подготовить учебные материалы, запустить обучение и регулярно оценивать результаты.

С помощью инструментов iSpring в компаниях Kcell, «БлинБери», «Байкал Сервис» обучают сотрудников без больших затрат и по единому стандарту. E-Learning позволяет ускорить адаптацию новичков и снизить нагрузку на наставников.

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