Как провести welcome-тренинг для новых сотрудников: 7 ценных советов от HR

Простые лекции часто оказываются скучными и малоэффективными. А интерактивные форматы вроде групповых заданий, деловых игр или квестов позволяют сотрудникам не просто слушать, но и сразу же применять знания на практике.

Это не только снижает уровень стресса, но и делает обучение более увлекательным. Если новый продавец участвует в ролевой игре, где ему нужно обслужить недовольного клиента, он быстрее поймет, как вести себя в реальной ситуации.

Кроме того, такие форматы помогают новичкам взаимодействовать с коллегами. Это укрепляет командный дух и помогает наладить общение в коллективе с первых дней.

Вот несколько примеров интерактивных форматов.

Ролевые игры. Сотрудники разыгрывают ситуации, которые могут произойти на работе. В банке можно разыграть, как сотрудник общается с клиентом, который хочет открыть счет или потерял карту. Новичок учится реагировать на разные вопросы и быстрее осваивается на новом месте.

Симуляции. Эти упражнения помогают новичкам понять, как работает компания. Так, в IT-компании можно смоделировать работу над проектом. Новички могут в группе обсудить, как решить техническую задачу, и получить представление о реальной работе в команде.

Онлайн-квизы. Этот формат особенно удобен, если компания использует цифровые инструменты для обучения. После теоретической части тренинга можно организовать квиз, где сотрудники будут отвечать на вопросы о корпоративной культуре, правилах компании или задачах на новом месте работы.