Как провести welcome-тренинг для новых сотрудников: 7 ценных советов от HR

Облегчить адаптацию новичка и повысить его продуктивность помогает правильно организованный welcome-тренинг, он же тренинг «добро пожаловать в компанию». Благодаря ему новичок понимает, как все устроено в компании, знакомится с корпоративной культурой и правилами. А еще правильно организованный тренинг уменьшает вероятность того, что новый сотрудник уйдет в первые месяцы работы.
В статье рассказали, как провести эффективный welcome-тренинг.
Почему welcome-тренинг для новых сотрудников важен для успешной адаптации
На это есть несколько причин.
Уменьшает уровень стресса. Представьте новичка в компании. Он приходит в незнакомую обстановку, не знает, к кому можно обратиться с вопросами и как правильно вести себя в коллективе. Если с самого начала не дать сотруднику инструкции, ему будет трудно понять, чего от него ждут, кто за что отвечает, как вести себя с клиентами, что делать в сложных ситуациях.
Помогает влиться в коллектив. Чтобы успешно работать, новому сотруднику важно стать частью команды. Если он сразу поймет, какие правила и традиции есть в компании, ему будет легче вписаться в коллектив.
Объясняет особенности корпоративной культуры. В каждой компании есть свои уникальные правила и ценности. Например, для кафе важен дружелюбный и отзывчивый сервис, и это необходимо сразу объяснить новичку. Ему нужно понять, что важно не только продавать, но и создавать комфортную атмосферу для каждого гостя. Без такого объяснения новичок может вести себя неподобающе, что испортит впечатление клиентов.
Снижает текучесть кадров. Новички, которые проходят welcome-тренинг, быстрее осваиваются на новом месте. Они знают, чего от них ждут, и понимают, как двигаться вперед. Если тренинг провести грамотно, новому сотруднику будет легче адаптироваться, и у него будет меньше поводов искать другое место работы.
Далее разберем, как провести welcome-презентацию для новых сотрудников.
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Совет 1: Определите цели тренинга
Первый шаг при создании welcome-тренинга — четко определить его цели. Без них тренинг может стать хаотичным и неэффективным. Цели помогают понять, что важно донести до новых сотрудников и на чем нужно сделать акцент.
Цели welcome-тренинга могут быть разными, но они всегда направлены на то, чтобы сделать новичка частью команды и помочь ему понять, как работать в компании. Вот несколько примеров целей.
Ознакомить сотрудников с миссией компании. Новички должны понимать, зачем существует компания, какие ценности она продвигает и как их работа связана с общей целью. Например, миссия IT-компании — создавать удобные технологии для пользователей. На тренинге нужно объяснить, как работа каждого сотрудника влияет на достижение этой цели.
Объяснить роли и задачи. Новичкам важно понять, что именно от них ждут. Если они не будут знать своих задач, это приведет к ошибкам. Например, в розничной сети новому кассиру нужно объяснить, как вести учет продаж, взаимодействовать с клиентами и поддерживать чистоту в магазине.
Рассказать о корпоративных правилах. Чтобы избежать недоразумений, сотрудники с самого начала должны знать правила поведения в компании: дресс-код, время начала работы, правила общения с коллегами и клиентами. Например, в кафе может быть важно правило, что с каждым клиентом нужно здороваться и всегда улыбаться.
Совет 2: Привлеките опытных сотрудников
Привлечение опытных сотрудников к welcome-тренингу — это отличный способ ускорить адаптацию новичков.
Люди, которые уже давно работают в компании, могут не только передать знания, но и помочь новичкам быстрее понять корпоративную культуру. Благодаря этому новички ощущают поддержку, а опытные сотрудники — свою важность для компании.
Есть несколько способов, как можно привлекать опытных сотрудников к welcome-тренингу.
Наставничество. Назначьте наставника для каждого нового сотрудника. Наставник может помогать новичку в течение первых недель работы, отвечать на его вопросы и поддерживать в сложных ситуациях. Например, в магазине новый продавец может сначала работать с наставником, который покажет, как правильно оформить витрины, как общаться с клиентами и как быстро находить нужные товары на складе.
Проведение части тренинга. Опытные сотрудники могут проводить некоторые блоки welcome-тренинга — рассказывать о корпоративных правилах, делиться личным опытом или объяснять, как справляться с трудностями на работе. Например, в IT-компании старший разработчик может рассказать, как команда решает технические проблемы или как устроены спринты.
Ответы на вопросы новичков. В конце тренинга можно организовать сессию вопросов и ответов. Опытные сотрудники поделятся полезными советами и расскажут, как они сами адаптировались в компании.
Совет 3: Используйте интерактивные форматы
Простые лекции часто оказываются скучными и малоэффективными. А интерактивные форматы вроде групповых заданий, деловых игр или квестов позволяют сотрудникам не просто слушать, но и сразу же применять знания на практике.
Это не только снижает уровень стресса, но и делает обучение более увлекательным. Если новый продавец участвует в ролевой игре, где ему нужно обслужить недовольного клиента, он быстрее поймет, как вести себя в реальной ситуации.
Кроме того, такие форматы помогают новичкам взаимодействовать с коллегами. Это укрепляет командный дух и помогает наладить общение в коллективе с первых дней.
Вот несколько примеров интерактивных форматов.
Ролевые игры. Сотрудники разыгрывают ситуации, которые могут произойти на работе. В банке можно разыграть, как сотрудник общается с клиентом, который хочет открыть счет или потерял карту. Новичок учится реагировать на разные вопросы и быстрее осваивается на новом месте.
Симуляции. Эти упражнения помогают новичкам понять, как работает компания. Так, в IT-компании можно смоделировать работу над проектом. Новички могут в группе обсудить, как решить техническую задачу, и получить представление о реальной работе в команде.
Онлайн-квизы. Этот формат особенно удобен, если компания использует цифровые инструменты для обучения. После теоретической части тренинга можно организовать квиз, где сотрудники будут отвечать на вопросы о корпоративной культуре, правилах компании или задачах на новом месте работы.
Совет 4: Познакомьте новичка с корпоративной культурой
Корпоративная культура — это то, что формирует атмосферу в коллективе. Это неписаные правила, которые определяют, как сотрудники общаются друг с другом, как принимаются решения и как компания взаимодействует с внешним миром.
Если новичок не поймет, что ценится в компании, ему будет сложно найти общий язык с коллегами и почувствовать себя частью команды.
Поэтому с первых дней у нового сотрудника должно сложиться четкое понимание, какие ценности и принципы важны для компании. Если человек разделяет эти принципы, он быстрее адаптируется.
Есть несколько эффективных способов познакомить новых сотрудников с корпоративной культурой.
Корпоративные ролики. Один из самых простых и наглядных методов — это видео, которое рассказывает о ценностях компании, ее истории, миссии, достижениях, подходе к работе.
Истории успеха. Еще один способ — поделиться с новичками историями успеха сотрудников: как кто-то увеличил продажи, заполучил крупного клиента, вырос по карьерной лестнице, выступил на конференции.
Участие в совместных мероприятиях. Погружение в корпоративную культуру может происходить через участие в совместных мероприятиях: общих встречах, совместных обедах или корпоративных праздниках. Такие мероприятия помогают новичкам почувствовать себя частью команды и лучше узнать коллег.
Совет 5: Примените практическое обучение
Теоретические знания важны, но без практики они малоэффективны. Практическое обучение позволяет новым сотрудникам сразу приступить к выполнению реальных задач и тем самым ускорить адаптацию. Это особенно важно в таких сферах, как розничная торговля или производство, где навыки и скорость работы играют ключевую роль. Если же практики не будет, сотруднику придется дольше осваиваться на рабочем месте, что может привести к неуверенности и ошибкам.
Вот несколько примеров практического обучения.
Стажировка на рабочем месте. Один из самых эффективных методов — это стажировка, когда новый сотрудник работает на реальном месте под наблюдением опытного коллеги. Например, в ресторане новичок сначала учится у старшего официанта и наблюдает, как тот взаимодействует с клиентами — а затем сам пробует принимать заказы и обслуживать столы.
Участие в реальных проектах под руководством наставника. Такой формат особенно часто используют в IT-компаниях. Например, новый программист может начать с выполнения простых задач: исправлять ошибки в коде или дорабатывать небольшие функции. Наставник будет контролировать процесс и помогать, если возникнут трудности.
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Совет 6: Обменяйтесь обратной связью
Обратная связь помогает новичкам понять, в чем они хороши, а какие аспекты их работы требуют дополнительного внимания.
Регулярный обмен обратной связью не только улучшает результаты, но и снижает уровень стресса у новичков, потому что они понимают, что движутся в правильном направлении.
Если обратной связи не будет, новичок может продолжать допускать одни и те же ошибки, что замедлит его адаптацию и снизит уверенность в своих силах.
Вот основные методы предоставления обратной связи.
Регулярные встречи с руководителем. На таких встречах сотрудник может получить подробный анализ своей работы, задать вопросы и понять, в каком направлении ему стоит развиваться. Руководитель может встречаться с новым сотрудником раз в неделю, чтобы обсудить его успехи и ошибки. Это помогает новичку не только учиться, но и чувствовать поддержку со стороны руководства.
Анонимные опросы. Иногда новичкам бывает трудно открыто говорить о своих проблемах или переживаниях. В таких случаях помогают анонимные опросы, которые позволяют узнать их мнение о процессе адаптации. Можно проводить анонимное анкетирование сотрудников, чтобы выяснить, как они оценивают welcome-тренинг, что им было полезно, а что стоило бы изменить. Это помогает компании улучшать процесс обучения и адаптации новых сотрудников.
Коуч-сессии. Это регулярные встречи с наставником или коучем, которые помогают сотрудникам развивать профессиональные навыки и находить решения для сложных задач. Например, новичок может проходить коуч-сессии и вместе с наставником разрабатывать план профессионального развития. Это помогает не только в работе, но и в долгосрочной карьере сотрудника.
Совет 7: Назначьте наставников и менторов для новых сотрудников
В предыдущих разделах мы уже рассказывали, зачем новичкам нужен наставник. А здесь обсудим, какими качествами должен обладать этот человек.
Опыт работы в компании. У наставника достаточно опыта и он хорошо понимает, как в компании все устроено. Например, в IT-корпорации наставником может стать программист, который проработал в компании несколько лет и знает все используемые технологии и процессы разработки.
Развитые коммуникативные навыки. Хороший наставник — это не просто знающий человек, но и тот, кто умеет доступно объяснять и давать конструктивные советы. Если у сотрудника большой опыт, но он не умеет общаться, новичку будет сложно воспринимать его рекомендации.
Готовность делиться знаниями. Наставник должен быть открыт к вопросам и готов делиться своим опытом. Важно, чтобы он хотел помочь новому сотруднику адаптироваться, а не просто выполнял свои обязанности — только тогда совместная работа будет эффективна.
Организовываем welcome-тренинг: что важно запомнить
Правильно организованный welcome-тренинг значительно повышает шансы на успешную адаптацию новых сотрудников и их продуктивную работу в компании. Вот что для этого нужно:
Заранее определить цели. Это могут быть знакомство с миссией компании, объяснение ролей сотрудников, изучение корпоративных правил.
Вовлечь опытных сотрудников. Они могут рассказать о корпоративной культуре из первых уст, поделиться личным опытом и ответить на вопросы.
Сделать тренинги более увлекательными. Интерактивные форматы помогут новичкам быстрее и легче усваивать информацию.
Познакомить новичка с корпоративной культурой. Это можно сделать с помощью корпоративных роликов, историй успеха, командных мероприятий.
Применить практическое обучение. Например, стажировки на рабочем месте или участие в реальных проектах.
Проводить регулярные встречи с руководителями или использовать анонимные опросы.
Назначить наставников и менторов для новых сотрудников. Они помогут разобраться в рабочих обязанностях и поддержат на первых этапах работы.
Каждая деталь играет важную роль в создании комфортной и эффективной рабочей среды для новичков. Если компания учтет все эти аспекты, то новые сотрудники будут чувствовать себя увереннее на новом месте, быстрее вольются в рабочий процесс и начнут приносить пользу компании.
Как iSpring Suite помогает создавать welcome-тренинги в онлайн-формате
В iSpring Suite можно создавать курсы, тесты, видеоролики и презентации для welcome-тренингов. Благодаря интерактивным элементам новички быстрее погружаются в процесс обучения, а компании могут контролировать их прогресс.
Вот как разработать тренинг для новых сотрудников в iSpring Suite.
Создайте структуру курса. Определите ключевые блоки тренинга: это могут быть миссия компании, обзор продукции, правила внутреннего распорядка. Оформляйте слайды, дополняйте их текстами, видео, графикой.
Добавьте интерактивные элементы. Чтобы обучение было более увлекательным, используйте тесты и тренажеры. Например, ролевые игры, где сотрудник должен выбрать правильную стратегию обслуживания клиента в магазине.
Создайте видеоуроки и скринкасты. В iSpring Suite можно записывать экран и создавать видео с нуля. Используйте эту возможность и добавьте в тренинг обучающие ролики, где опытные сотрудники рассказывают о работе в компании.
Настройте автоматизацию. iSpring Suite позволяет настроить автоматическую рассылку организаторам курса. Так авторы welcome-тренинга будут получать результаты новичков прямо на почту.
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