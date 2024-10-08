Как эффективно организовать удаленное обучение для сотрудников 

В опросе от HeadHunter российские компании отметили и другие плюсы: возможность для сотрудников выбрать свой темп и удобное время для обучения, разнообразие форматов, отслеживание процесса, интерактивность.
В этой статье рассказываем, как пошагово организовать удаленное обучение для сотрудников, чтобы оно способствовало развитию бизнеса.
Шаг 1. Определите цели и потребности обучения
Удаленное обучение должно решать реальные задачи компании, поэтому его нужно тщательно продумать.
1. Провести оценку бизнес-процессов и выяснить:
В каких задачах возникают ошибки?
Сколько времени уходит на выполнение задач?
Изменились или финансовые показатели за последнее время?
Собранные данные помогут определить, какие бизнес-процессы требуют оптимизации, а значит, обучения сотрудников в этой области. Например, новые работники склада плохо разбираются в программе, из-за этого долго выполняют работу, что приводит к замедлению бизнес-процессов.
2. Определить потребности сотрудников в обучении. Можно провести проверку знаний с помощью тестирования, а также оценить компетенции методом «360 градусов», чтобы выявить сильные и слабые стороны сотрудников.
Собранные данные помогут определить цель обучения. Если планируется развитие разных навыков сотрудников, то целей должно быть несколько под каждую учебную программу.
В этом поможет методика SMART: цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, актуальная для бизнеса, с четкими сроками. Например, «обучить новых сотрудников склада работать в программе, чтобы ускорить их работу в 2 раза за 3 месяца».
Шаг 2. Выберите платформы и инструменты
Удаленное обучение — это формат, при котором сотрудники учатся с помощью интернета. Чтобы организовать такое обучение, требуются онлайн-сервисы и программы, предназначенные для развития навыков сотрудников.
Платформа для онлайн-обучения сотрудников
Дистанционная платформа (LMS) — это основной инструмент, позволяющий выстроить процесс удаленного обучения. Онлайн-платформа выглядит как сайт и доступна из браузера. Чтобы попасть в личный кабинет, сотруднику нужно ввести логин и пароль.
Платформа автоматизирует весь процесс: проверяет тесты, фиксирует результаты каждого сотрудника, выдает сертификаты, составляет отчеты для оценки эффективности обучения. Примеры LMS: Moodle, iSpring Learn, Teachbase.
Существует два типа LMS:
Облачное решение. Платформа работает на серверах поставщика, который берет на себя все задачи по настройке, обслуживанию системы и технической поддержке. Компания заключает договор с поставщиком, получает доступ к системе и может сразу использовать онлайн-платформу. Все, что нужно — это подключение к интернету.
Серверное решение. Компания приобретает программу, которую нужно самостоятельно установить и настроить. Нужно приобретать серверы, хостинг и другое оборудование, а также самостоятельно обеспечить техническую поддержку сотрудников. Такое решение может понадобиться организациям с особыми требованиями к безопасности и конфиденциальности данных.
Таким образом, облачное решение может оказаться удобнее и выгоднее, потому что нет необходимости приобретать оборудование или нанимать специалистов для настройки и технической поддержки. За безопасность, исправность и обновление LMS отвечает поставщик.
Кроме того, выбор LMS зависит от функций, необходимых компании для запуска обучения. Например, разные типы оценки компетенций сотрудников, подробная статистика, геймификация и др.
Подробнее по теме: 5 платформ для онлайн-обучения персонала в бизнесе.
Выбор конструктора для онлайн-курсов
Конструктор онлайн-курсов — это инструмент для создания учебных материалов в виде интерактивных презентаций, видеоуроков, диалоговых тренажеров и других симуляций. Примеры конструкторов курсов: iSpring Suite, Course Editor.
Как и в случае с LMS, одни конструкторы онлайн-курсов можно использовать через браузер, другие нужно устанавливать на ПК.
Онлайн-конструкторы. Доступны через браузер, что делает их удобными для быстрого создания контента. Обычно в них можно создавать статьи с тестами, видео, картинками (лонгриды). Например, в LMS iSpring Learn есть встроенный онлайн-конструктор, который позволяет делать курсы в виде лонгридов. Онлайн-конструкторы нацелены больше на теоретическое обучение сотрудников, а не практическое.
Конструкторы с установкой на ПК. Такие программы предлагают больше возможностей для настройки курсов. Например, позволяют создавать сложные интерактивные проекты, такие как диалоговые тренажеры, симуляторы ПО.
Читайте по теме: Программы для создания электронных онлайн-курсов.
Шаг 3. Разработайте и адаптируйте контент
После определения целей обучения нужно собрать учебный материал. Например, с помощью экспертов компании из числа опытных сотрудников.
Материал нужно структурировать: разделить на модули или уроки, каждый из которых охватывает отдельную тему. Структура должна быть логически выстроена: от базовых знаний к более сложным, чтобы учащиеся могли последовательно развивать конкретные навыки.
Желательно, чтобы прохождение модуля занимало 5–10 минут. Обучение «маленькими порциями» улучшает запоминание материала на 20% и позволяет быстро изучить урок, например, по пути на работу.
Каждый модуль состоит из теоретической и практической части.
1. Теоретическая часть. Можно создавать учебные материалы в разных форматах: в виде презентаций, текстовых лекций, видеоуроков, аудиоматериалов, тренажеров и др. В удаленном обучении обычно комбинируют несколько форматов и «упаковывают» в электронный курс.
Важно не перегружать курс текстом, его нужно использовать только для важных тезисов, которые сотрудник должен запомнить. Чтобы привлечь внимание сотрудников и облегчить восприятие сложной информации, можно использовать инфографику.
2. Практическая часть. Каждый урок желательно закрепить проверкой знаний с помощью практических заданий. Например, тестов:
Чтобы сделать проверку знаний интереснее, можно внедрять игровые элементы. Например, в конструкторе курсов iSpring Suite есть возможность создавать кликабельные области, нажатие на которые запускает действие. Таким образом можно делать задания на выбор объектов.
Чтобы сотрудники получили еще больше практики, можно создавать тренажеры и симуляторы ПО. Например, для обучения менеджеров по продажам, чтобы имитировать общение с клиентом, подойдут диалоговые тренажеры. Сотрудник должен выбрать подходящую реплику из предложенных, чтобы продать продукт или решить проблему клиента.
Таким образом, конструкторы курсов предоставляют разные возможности для оформления контента. Важно подбирать формат под задачу обучения. Например, устройство оборудования эффективнее изучать с помощью кликабельных схем:
Шаг 4. Установите график учебного процесса
Грамотно составленный график необходим для организации учебного процесса. Обычно в современных LMS есть необходимые для этого функции:
Календарь. Наглядное отображение ближайших вебинаров, очных мастер-классов, итоговой аттестации. Все это позволит сотрудникам планировать свой день, чтобы не пропустить важное событие.
Автоматическая рассылка и напоминания. Важно напоминать сотрудникам о дедлайнах и ближайших событиях. Напоминания могут приходить сотрудникам по электронной почте, через мобильное приложение или в виде смс.
Шаг 5. Поддерживайте вовлеченность сотрудников
Чтобы сотрудники активно учились и обучение приносило результаты, их нужно мотивировать. Кроме финансовой мотивации, есть и другие способы, менее затратные для компании.
Чтобы сотрудники учились с удовольствием, можно использовать следующие лайфхаки:
Признавайте успехи сотрудников. Рейтинговые таблицы повышают стремление сотрудников показывать хорошие результаты в учебе. Победителей можно публично наградить. Например, рассказать об их успехах в корпоративных рассылках или чатах, подарить подарки или назначить дополнительные выходные.
Используйте геймификацию. Можно настроить начисление баллов и бейджей (например, «Гуру продаж») за успешное прохождение курсов.
Используйте развлекательные элементы в обучении. Мемы, смешные моменты из популярных сериалов, анимированные персонажи в роли наставников сделают «скучный» контент интереснее. Особенно этот способ вовлечения актуален для молодых сотрудников.
Создавайте курсы в виде игры. Учебный материал можно оформить по правилам геймплея: добавить сюжет, задания, награды. Например, курс по тайм-менеджменту можно сделать в виде путешествия по времени.
Покажите влияние обучения на карьерный рост. Сотрудники должны понимать, зачем им учиться. Для этого нужно их мотивировать продвижением по карьерной лестнице. Например, показать, что освоение навыков управления и принятия решения поможет им в будущем стать руководителями.
Выделите время на обучение. Если планируется освоение сложной учебной программы, можно предоставить сотрудникам 1–2 рабочих часа в неделю на обучение. Это продемонстрирует заботу компании о своих сотрудниках: они не будут переживать из-за нехватки времени и пытаться пройти курс для «галочки».
Читайте по теме: Как мотивировать сотрудников к онлайн-обучению.
LMS iSpring Learn — простая для сотрудников, мощная для бизнеса
Запуск онлайн-обучения за 1 день
Шаг 6. Оценивайте промежуточные результаты обучения
Полноценно оценить влияние обучения на рабочие процессы компании получится через 6–12 месяцев после запуска. При этом важно оценивать промежуточные результаты, чтобы вовремя внести корректировки в курс.
Например, если сотрудники проявляют низкий интерес к занятиям или курсам, необходимо поработать над системой мотивации и использовать больше интерактивностей. Если же сотрудники показывают слабые результаты в тестах, стоит провести анализ учебных материалов и методов их подачи.
Для промежуточной оценки обучения помогут:
Обратная связь от сотрудников. Опросы после прохождения курса помогут понять, насколько сами сотрудники считают обучение полезным для выполнения своих рабочих задач. Кроме того, сотрудники помогут определить разделы курса, которые требуют доработки.
Аналитика LMS. В отчетах отображается информация по обученности каждого сотрудника: как часто заходит на платформу для обучения, какие курсы даже не начинал проходить, в каких вопросах допустил ошибку.
Тестирование через 30 дней после обучения. Позволит проверить остаточные знания после обучения. Если окажется, что многие сотрудники плохо прошли тест, нужно назначить им повтор материала, а также провести анализ учебного контента.
Промежуточные результаты оценки помогут скорректировать курс. Возможно, некоторые темы плохо проработаны или вопросы в тестах сформулированы двусмысленно.
Через год после обучения можно оценивать, удалось ли достичь целей компании, которые были поставлены на 1 этапе. Для этого нужно сравнить ключевые показатели бизнеса до и после обучения сотрудников.
Рекомендуем прочитать статью о том, как измерить эффективность обучения персонала.
Какие могут быть сложности в удаленном обучении
В отличие от очного формата, в онлайн-обучении сотрудники чувствуют себя расслабленно и недостаточно погружены в процесс, из-за этого могут столкнуться со следующими сложностями.
Недостаток мотивации и вовлеченности. В удаленном обучении сотрудникам может быть сложно концентрировать внимание. Чтобы не допустить этого, нужно использовать интерактивные элементы в обучении и геймификацию.
Проблема самоорганизации. Удаленное обучение нацелено на самостоятельную работу сотрудников: им может быть сложно организовать свое время. Для этого нужно установить дедлайн и использовать напоминания.
Недостаточно контроля и поддержки от преподавателя. Иногда сотрудникам может понадобиться помощь преподавателя, если материал оказался слишком сложным. Для этого нужно наладить обратную связь — возможность написать в чат, чтобы задать вопрос преподавателю.
Мало практических заданий. Если в удаленном обучении использовать только обучение теоретическим аспектам, сотрудник не сможет закрепить знания на практике. Чтобы не допустить этого, можно создавать тренажеры, симуляторы ПО.
Технические проблемы. Сотрудники могут отказаться от обучения, потому что столкнулись с техническими сложностями. Например, им сложно разобраться с LMS или курсы не адаптируются под размер смартфона и т. д. Чтобы предотвратить это, нужно выбирать современные инструменты с технической поддержкой и регулярным обновлением, а также объяснять сотрудникам, как пользоваться LMS.
Советы по улучшению процесса обучения
Чтобы сделать удаленное обучение еще более эффективным, мы подготовили несколько рекомендаций из успешных кейсов компаний: «Оней Банк», «Современные горные технологии», Kapital Bank и других.
Обучать через опыт с помощью наставничества. Наставниками можно назначить опытных сотрудников, которые будут делиться своими знаниями и поддерживать новичков во время адаптации. В агентстве «Аэроклуб» наставник регулярно созванивается с новичком в Zoom, помогает ему влиться в рабочий процесс и отвечает на вопросы.
Попробовать гибридный формат обучения. Если требуется, чтобы сотрудники отрабатывали практические навыки на рабочем месте, подойдет смешанное обучение. Например, в «Оней Банке» с помощью онлайн-курсов предварительно знакомят новичков с продуктом и софтом, а закрепляют умения на практике на рабочем месте под наблюдением менеджера.
Переработать всю «скучную» информацию в интерактивную. Все накопленные учебные материалы за годы существования компании можно сделать более наглядными. Например, в AG Experts инструкции, регламенты, нормативы оформили в виде интерактивных книг. В справочниках сотрудники могут быстро найти нужную информацию.
Сделать магазин подарков для мотивации. В LMS можно не только включить геймификацию (начисление баллов), но и подключить сайт-магазин подарков, где сотрудники смогут обменять заработанные баллы на товары и услуги — рюкзаки, книги, скидочные сертификаты, дополнительные выходные и т. д. Например, в LMS iSpring Learn разработчики предоставляют магазин подарков по запросу — так сделали в S8 Capital.
Использовать мобильное приложение. Со смартфонов удобнее зайти в базу знаний и уточнить информацию, чем включать каждый раз ПК, особенно если сотрудник работает не в офисе. Например, в «СГТ» используют мобильное приложение iSpring Learn, чтобы сотрудники могли во время работы уточнить характеристики техники и не допустить ошибок при эксплуатации. В результате количество ошибок снизилось почти на 30%.
Развивать культуру обучения в компании. Это длительный процесс, который постепенно вырабатывает у сотрудников желание развиваться. Для этого компания должна проводить регулярные мероприятия. Например, в Kapital Bank эксперты делятся лайфхаками по самомотивации, самодисциплине, тайм-менеджменту, чтобы помочь другим сотрудникам внедрить обучение в свою жизнь.
Еще больше рекомендаций по запуску удаленного обучения сотрудников можно прочитать в статье «Как запустить электронное обучение с нуля за 7 шагов».
iSpring Learn и iSpring Suite для проведения онлайн-обучения и тестирования сотрудников
Запустить удаленное обучение в компании помогут платформа iSpring Learn и конструктор онлайн-курсов iSpring Suite.
iSpring Learn — платформа для размещения учебных материалов и автоматизации обучения. Платформу можно настроить за 1 день и сразу начать обучение. Но если нужна установка на сервер компании, разработчики помогут с размещением.
Среди основных функций iSpring Learn:
Полная автоматизация обучения. Назначение курсов новичкам, проверка тестов, выдача сертификатов, детальный сбор статистики.
Настройка геймификации. Начисление баллов и наград, формирование рейтингов, возможность подключения магазина подарков.
Календарь мероприятий. Можно добавить данные как об очных, так и оффлайн-событиях. Система напомнит сотрудникам о важных датах и дедлайнах.
Подробная статистика. Можно посмотреть результаты по обучению каждого сотрудника за разные периоды, сравнить данные друг с другом.
Оценка знаний и компетенций. Проведение онлайн-тестирования и использование метода «360 градусов».
Обратная связь. Сотрудники могут оценивать курсы, заполнять анкеты, проходить пульс-опросы, задавать вопросы преподавателю в чате.
Мобильное обучение. Вместе с платформой предоставляется мобильное приложение, чтобы сотрудники могли учиться в любом удобном месте и комфортное для них время. Курсы можно заранее скачать, чтобы обучаться там, где нет интернета. Например, в самолете.
Оформление платформы в фирменном стиле компании. Можно изменить цвета, добавить логотип, разместить оргструктуру компании с карточками сотрудников.
iSpring Suite — конструктор онлайн-курсов с возможностями для создания интерактивностей, тестов и диалоговых тренажеров. Поставляется в виде программы, что позволяет более детально настраивать курсы: делать разветвленные сценарии, создавать персонажей в конструкторе, использовать анимацию, записывать и редактировать видеоуроки.
Курсы, сделанные в iSpring Suite, можно адаптировать под любой размер экрана, чтобы сотрудники могли учиться в том числе с планшетов и смартфонов.
Основные функции iSpring Suite:
Готовые шаблоны. Чтобы не тратить время на создание курса с нуля, можно воспользоваться любыми шаблонами, разработанные под разные темы.
Конструктор персонажей. Можно сделать любых персонажей. Выбрать внешность, одежду, выражение эмоций.
Создание видеоуроков. Сразу в конструкторе можно записать видео с камеры или экрана преподавателя и смонтировать его.
Разные типы тестов и заданий. Более 14 типов вопросов для тестов, в том числе интерактивных на сопоставление, перетаскивание из одной области в другую и т. д.
Интерактивности. Можно создавать электронные справочники, а также настраивать кликабельные области в курсе, чтобы сотрудник мог взаимодействовать с контентом.
Диалоговые тренажеры. Составление разветвленных сценариев общения сотрудника с клиентом. Для создания реалистичной обстановки можно озвучить реплики.
Резюме
С помощью онлайн-формата можно обучать сотрудников на удаленной работе, а также специалистов разных филиалов, которых сложно собрать в одном месте.
Чтобы запустить удаленное обучение, нужно следовать 6 шагам: определить цели, выбрать инструменты, разработать учебные материалы, составить учебный график, настроить систему мотивации и регулярно оценивать результаты.
Сотрудники во время удаленного обучения могут столкнуть с разными сложностями, которые можно преодолеть. Например, обеспечить техническую поддержку, возможность обратной связи с преподавателем, отработку практических навыков на онлайн-тренажерах.
Советы, основанные на успешных кейсах компании, помогут сделать удаленное обучение эффективнее. Например, использовать наставничество, гибридный формат, интерактивности, мобильное приложение и др.
iSpring Suite 11 — быстрый конструктор
Сделать онлайн-курс может каждый
Реклама: ООО «Ричмедиа», ИНН: 1215226458, erid: LjN8KH76q
Начать дискуссию