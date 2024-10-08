Как эффективно организовать удаленное обучение для сотрудников 

После определения целей обучения нужно собрать учебный материал. Например, с помощью экспертов компании из числа опытных сотрудников.

Материал нужно структурировать: разделить на модули или уроки, каждый из которых охватывает отдельную тему. Структура должна быть логически выстроена: от базовых знаний к более сложным, чтобы учащиеся могли последовательно развивать конкретные навыки.

Наглядное структурирование материала помогает сотрудникам понять, что они узнают из урока

Желательно, чтобы прохождение модуля занимало 5–10 минут. Обучение «маленькими порциями» улучшает запоминание материала на 20% и позволяет быстро изучить урок, например, по пути на работу.

Каждый модуль состоит из теоретической и практической части.

1. Теоретическая часть. Можно создавать учебные материалы в разных форматах: в виде презентаций, текстовых лекций, видеоуроков, аудиоматериалов, тренажеров и др. В удаленном обучении обычно комбинируют несколько форматов и «упаковывают» в электронный курс.

Например, в курсе для управляющих «Додо» совмещено несколько форматов: презентация, видеозапись с преподавателем и тесты. Разные типы контента позволяют удерживать внимание сотрудника

Важно не перегружать курс текстом, его нужно использовать только для важных тезисов, которые сотрудник должен запомнить. Чтобы привлечь внимание сотрудников и облегчить восприятие сложной информации, можно использовать инфографику.

2. Практическая часть. Каждый урок желательно закрепить проверкой знаний с помощью практических заданий. Например, тестов:

Тесты позволяют сотруднику убедиться, что он запомнил важную информацию из материала и может переходить к следующему уроку

Чтобы сделать проверку знаний интереснее, можно внедрять игровые элементы. Например, в конструкторе курсов iSpring Suite есть возможность создавать кликабельные области, нажатие на которые запускает действие. Таким образом можно делать задания на выбор объектов.

В этом задании сотрудник оттачивает действия при пожаре. Нужно перетащить огнетушитель к очагу возгорания. По такому принципу можно создавать интерактивные задания на разные темы

Чтобы сотрудники получили еще больше практики, можно создавать тренажеры и симуляторы ПО. Например, для обучения менеджеров по продажам, чтобы имитировать общение с клиентом, подойдут диалоговые тренажеры. Сотрудник должен выбрать подходящую реплику из предложенных, чтобы продать продукт или решить проблему клиента.

В диалоговом тренажере отображается шкала настроения клиента, по которой сотрудник может определить, успешно ли он идет к цели

Таким образом, конструкторы курсов предоставляют разные возможности для оформления контента. Важно подбирать формат под задачу обучения. Например, устройство оборудования эффективнее изучать с помощью кликабельных схем: