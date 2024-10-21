Как создать электронный обучающий курс с нуля: от идеи до реализации

Некоторые компании решают самостоятельно организовывать обучение, чтобы его максимально адаптировать под свои потребности. На первых этапах необходимы будут затраты, но потом это окупится и станет выгоднее, чем приглашать сторонних экспертов. Главное, правильно подойти к созданию обучающих курсов. В статье мы пошагово расскажем, как это сделать. Вы узнаете:
в чем преимущества создания собственного обучающего курса;
как разработать собственный курс, и что важно учесть;
на какой платформе запустить онлайн-курс;
почему важно проводить тестовый запуск.
В чем преимущества создания собственного обучающего курса?
Вот несколько преимуществ создания собственного курса в компании для персонала:
Адаптация под потребности компании. Можно проанализировать слабые места сотрудников, проблемы и особенности их работы, задачи бизнеса и подстроить под это учебную программу.
Рассмотрим неудачный пример, где компания по разработке программного обеспечения приобрела курс по управлению проектами для менеджеров. В нем сотрудникам дают общие знания о распределении задач, контроле сроков, но не учат специфике работы в кросс-функциональных командах. А ведь там важно быть гибким, учитывать мнения и потребности дизайнеров, тестировщиков и других специалистов.
Также в этом курсе не учат работать с инструментами, которые используются в компании для управления проектами (например, Trello или Jiro). В итоге сотрудники потратили время на обучение, но получили мало практически применимой информации. Даже, наоборот, она могла их запутать — ведь в курсе говорили одно, а в работе от них требуют совсем другое.
Экономия в долгосрочной перспективе. Сначала нужны будут затраты на разработку и организацию обучения. Но потом собственные программы окажутся экономичнее: их можно использовать многократно, обновлять и дополнять без привлечения сторонних экспертов.
Контроль качества обучения. После прохождения курса можно собирать обратную связь у сотрудников и отслеживать, насколько успешно они внедрили знания в работу. Эти данные помогут дорабатывать обучение и делать его максимально эффективным для персонала.
Гибкость в обучении. Собственный курс можно в любой момент подправить или дополнить, если появились новые технологии работы, изменения в законодательстве и т. д.
Повышение мотивации сотрудников. Вовлеченность и мотивация большинства работников растет, когда они видят вклад компании в их развитие. Например, 94% сотрудников заявили, что не уволились бы из такой организации. А 59% молодых работников считают возможность обучаться главным аргументом при приеме на работу.
Этап 1: Определить цели обучения
Чтобы обучение приносило результат, нужно определить четкие бизнес-цели. То есть не просто «Обучить сотрудников тайм-менеджменту», а «Повысить производительность работы за счет обучения сотрудников тайм-менеджменту». В целях можно даже указать конкретные цифры: повысить производительность на 20%, сократить количество ошибок на 30%.
Допустим, в компании нужно увеличить производительность работы персонала. Для этого выясняют, почему на данный момент она низкая. Например, заметили, что многие отделы срывают сроки, руководители часто задерживаются на работе, и поэтому решили разработать курс для начальников по управлению своим временем. Но если копнуть чуть глубже, то выяснится, что проблема не с тайм-менеджментом. Оказывается, руководители не умеют декомпозировать цели, делегировать задачи, не доверяют подчиненным. Поэтому и курс нужно разрабатывать по управлению командами, а не своим временем.
Что конкретно нужно сделать для постановки цели обучения:
Определить, какую проблему в бизнесе необходимо решить (мало продаж, низкая производительность сотрудников, долгая адаптация новичков и т. д.).
Понять, от кого зависит достижение цели. Например, на адаптацию новичков влияет HR- или L&D-отдел, руководитель, наставник.
Выяснить, на каком этапе возникают проблемы или кто именно и почему затрудняет процесс. Например, наставники не владеют навыками обучения, не уделяют должного внимания стажерам и нетерпеливы к ним.
Определить направление курса и поставить цель. Допустим, направление — основы педагогики для наставников. Цель — обучить наставников основам педагогики и сократить срок адаптации новичков в два раза.
Определение цели может занять немало времени. Но зато получится разработать полезный курс, который поможет сотрудникам лучше выполнять работу.
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Этап 2: Разработать структуру курса
Перед разработкой структуры курса нужно ответить на вопросы:
Что должны освоить сотрудники, после прохождения обучения? Пример для курса по основам педагогики для наставников: знать основы педагогической теории, уметь устанавливать доверительные отношения с новичками, мотивировать, адаптировать обучение под уровень знаний стажера и т. д.
Какую теоретическую информацию нужно изучить, чтобы получить результат, о котором написали выше?
Какие практические упражнения помогут закрепить знания?
Какие формы обучения будут наиболее эффективными? Может быть, текстовые лекции, вебинары, интерактивные курсы и т. д.
Как будет поддерживаться мотивация учащихся? Например, во время обучения сотрудники будут зарабатывать баллы и соревноваться с коллегами за первые места в турнирной таблице.
Как будет осуществляться оценка усвоенных знаний? Например, очный экзамен, онлайн-тестирование и т. д.
Сначала стоит ответить на эти вопросы по отдельности, а потом превратить в готовую структуру обучения. Рассмотрим пример для курса по основам педагогики для наставников.
Что должны освоить сотрудники, после прохождения обучения?
Какую теоретическую информацию нужно изучить, чтобы получить желаемый результат?
1. Понимание принципов педагогики: Знать основы педагогической теории, включая различные методы обучения и подходы к наставничеству.
2. Коммуникативные навыки: Эффективно общаться с новичками, устанавливать доверительные отношения и поддерживать открытый диалог.
3. Оценка уровня знаний и навыков: Уметь оценивать начальные знания и навыки новичка, чтобы адаптировать обучение к его потребностям.
4. Создание обучающей среды: Способствовать созданию позитивной и поддерживающей атмосферы, где новичок может свободно задавать вопросы и ошибаться.
5…
1. Современные педагогические подходы: Знакомство с конструктивизмом, проблемно-ориентированным обучением, проектным обучением и другими направлениями.
2. Методы активного обучения: Рассмотрение различных методов (дискуссии, ролевые игры, кейс-метод и др.), их применение для вовлечения обучаемых.
3. Методы активного обучения: Рассмотрение различных методов (дискуссии, ролевые игры, кейс-методи и др.), их применение для вовлечения обучаемых.
4. Методы диагностики уровня знаний и умений: Ознакомление с инструментами для начальной и промежуточной оценки (тесты, опросники, наблюдения).
5…
Какие практические упражнения помогут закрепить знания?
Какие формы обучения будут наиболее эффективными?
1. Диалоговый онлайн-тренажер с «проблемным» стажером.
2. Групповые дискуссии по разработке плана обучения для новичка.
3…
1. Онлайн-курс с элементами геймификации, текстовыми и видеолекциями.
Как будет поддерживаться мотивация учащихся?
Как будет осуществляться оценка усвоенных знаний?
1. Рейтинговая система для учащихся.
2. Бейджи (значки награды) за освоение материалов.
3. Сертификат после успешного прохождения курса.
1. Онлайн-тестирование с различными типами вопросов: выбор одного правильного ответа, сопоставление, эссе и т. д.
После можно превращать ответы в структуру курса. Обучение должно строиться от простого к сложному, а также его следует разбить на модули, подкрепить практическими и проверочными заданиями.
Можно придерживать такой системы модуля: цель, теоретические материалы, практические задания, проверка знаний. Например:
Этап 3: Создать контент
Для каждого урока нужно подготовить контент. Сначала пишут текст, а потом оформляют его в презентацию, записывают видеолекцию, вебинар или оставляют в текстовом виде. Еще, возможно, стоит подготовить чек-листы, инфографику, гайды. Дополнительные материалы помогут закрепить информацию, и потом сотрудники смогут с ними быстро освежить знания.
Чтобы вовлекать работников в обучение, оно должно быть емким. И чем короче уроки, тем легче сотрудникам к ним приступить. Например, на изучение текстовой лекции можно отводить 5–10 минут, видеолекции — 10–15. Иногда допустимо проводить живые вебинары длительностью около часа, но желательно во время них включать внимание участников с помощью дискуссий, вопросов, заданий.
Что еще учитывать при создании контента:
Писать следует простым, понятным языком. Желательно избегать сложных терминов или сразу давать им объяснения. Длинные перегруженные предложения лучше разбивать на короткие.
Слева перегруженное предложение со сложными терминами. Нужно несколько раз его прочитать, чтобы понять, о чем речь. Ту же мысль можно донести гораздо проще, как в примере слева.
Важно не перегружать слайды информацией. Если делаете онлайн-курс в виде презентации, то запомните правило: «Один слайд — одна мысль». Также не перегружайте страницы обилием текста, инфографикой с мелкими неразличимыми деталями.
Полезно добавлять интерактивные элементы для вовлечения учащихся. Теоретическую информацию можно разбавлять вопросами, иллюстрациями-комиксами или сделать курс в виде игры с виртуальными героями. Все это следует подготовить еще на этапе написания контента.
iSpring Suite 11 — быстрый конструктор
Сделать онлайн-курс может каждый
Этап 4: Выбрать платформу и инструменты
Есть много вариантов для проведения обучения персонала. Самый простой — это разместить учебные материалы в облачном хранилище и предоставить к ним доступ сотрудникам. Например, подойдет Google Drive, Yandex Disk, Dropbox. Тестирование можно проводить в бесплатных конструкторах Google Forms или Яндекс Взгляд.
В простых облачных хранилищах сложно контролировать учебный процесс. Они не показывают, кто начал обучение, кто закончил. А если в компании много курсов, то придется вести отдельный документ с информацией, кто какие курсы прошел, чтобы потом не запутаться.
Существуют специальные системы дистанционного обучения, которые помогают организовать учебу в компаниях. В них есть конструкторы курсов, тестов и встроенная аналитика. Последняя позволяет отслеживать прогресс учеников, успехи в тестировании. Еще в таких системах можно запускать опросники для сбора обратной связи. Это полезно, чтобы вовремя выявлять недочеты обучения и улучшать его.
Рассмотрим плюсы и минусы нескольких платформ для обучения.
Платформа
Описание
Плюсы
Минусы
iSpring Suite — это быстрый конструктор онлайн-курсов и тестов с широкими возможностями: в нем можно создавать диалоговые тренажеры, виртуальных героев, монтировать видео, добавлять спецэффекты и т. д.
iSpring Learn — это система для управления обучением. На платформу можно загрузить курсы, назначить нужным сотрудникам и следить за их прогрессом.
Это система управления онлайн-обучением. В ней можно создавать курсы, тесты, опросы и контролировать учебный процесс.
Конструктор курсов в формате лонгридов. В нем можно создавать несложные учебные материалы, тесты и управлять обучением.
Платформа для запуска курсов. Можно загрузить свои учебные материалы, разработать тесты и контролировать обучение.
Платформа для корпоративного обучения с редактором курсов, тестов и встроенной аналитикой.
Выбирать платформу следует по нужному функционалу. Например, если необходимо создавать курсы с геймификацией, подойдет iSpring Suite. В нем есть много способов подать материал интерактивно, и для этого не нужны специалисты со знанием в программировании. Если в компании планируют быстро запустить простые курсы, неплохой вариант — Course Editor, а если нужно часто проводить вебинары, то удобнее всего GetCourse.
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Этап 5: Оформить дизайн и стилизацию курса
Обычно компании разрабатывают курсы в своем корпоративном стиле: используют фирменные цвета, шрифты, логотипы. Для этого удобно создавать учебные материалы в программе для презентаций, ведь там их легко сделать в нужной стилистике.
С конструктором iSpring Suite курсы создают в Power Point. После установки конструктора в программе для презентаций появятся новый функционал. Например, библиотека из 89 000 шаблонов для дизайна учебных материалов. В iSpring Suite есть рисованные персонажи, макеты слайдов, локации. При желании можно создать своего виртуального героя как в компьютерной игре. Для этого нужно выбрать выражение лица, прическу, аксессуары, одежду и ее цвет.
Также в iSpring Suite можно менять кнопки и шрифты, выбирать нужные оттенки цветов, добавлять градиенты.
Несколько советов по созданию дизайна курсов:
выберите для 2–3 основных цвета для дизайна курса и придерживайтесь их, обилие разных оттенков усложняет восприятие контента;
выбирайте шрифты, которые хорошо читаются, обычно используют акцентный шрифт для заголовков и простой для основного контента;
разбивайте текст на абзацы, чтобы он легче воспринимался;
следите, чтобы текст хорошо читался: не нужно его делать слишком мелким или размещать на яркой картинке;
используйте графики, схемы, иллюстрации, таблицы для лучшего восприятия информации;
не бойтесь пустого пространства на слайде, чем меньше контента, тем легче он воспринимается.
Этап 6: Добавить интерактивные элементы и геймификацию
Интерактивные элементы превращают обучение в увлекательную игру. Теорию можно разбавлять вопросами, интерактивными диаграммами, графиками, вести повествование от лица виртуального персонажа.
Для примера рассмотрим конструктор курсов iSpring Suite, в котором есть много способов интересно подать материал с помощью геймификации.
Диалоговые тренажеры помогут сотрудникам отработать навыки общения. Для большей реалистичности можно настроить виртуальных персонажей, локации, закадровый голос. С помощью них можно учить работников вести диалог с проблемным клиентом, давать обратную связь подчиненному и т. д.
Еще в iSpring Suite можно создавать разветвленные квесты с альтернативными концовками. Учащиеся словно проходят игру, но при этом получают новые знания. Например, российский холдинг S8 Capital разработал курс по компетенциям в виде интерактивного кино. Сотрудники смотрят видеоролики с разными ситуациями и выбирают варианты решения, от которых зависит развитие сюжета.
Необязательно сразу придумывать квесты, диалоги и виртуальных персонажей. Можно просто разбавить уроки интерактивными элементами, с которыми сотрудники будут взаимодействовать и сильнее вовлекаться в процесс. Например, в iSpring Suite можно добавлять подсказки на изображения — при нажатии на них ученик увидит комментарий. Также есть шаблоны для создания глоссария, раскрывающихся списков и т. д.
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Этап 7: Провести тестирование и запуск
Прежде чем запустить курс, желательно протестировать его на небольшой группе сотрудников. Это поможет сразу выявить недочеты и исправить их. Например, может оказаться, что в уроках сложные для понимания объяснения или есть технические неполадки — ошибки при загрузке страниц, неправильная адаптация под мобильные устройства и т. д.
Вот список вопросов, которые можно задать сотрудникам из тестовой группы после прохождения курса.
Качество контента
Насколько вы считаете полезным и актуальным содержание курса?
Что, по вашему мнению, можно улучшить в материалах курса?
Были ли случаи, когда информация казалась дублирующей или устаревшей?
Технические аспекты
Были ли у вас проблемы с доступом к курсу или его разделам?
Как вы оцениваете работу мультимедийных компонентов (видеолекции, аудиофайлы) и интерактивных элементов?
Использовали ли вы мобильное устройство для изучения курса? Если да, были ли проблемы с адаптацией контента?
Навигация и интерфейс
Насколько понятной и удобной была структура курса?
Были ли трудности с навигацией по материалам курса?
Вовлеченность
Чувствовали ли вы себя вовлеченным в процесс обучения? Что могло бы это улучшить?
Дополнительные материалы
Получили ли вы доступ к необходимым дополнительным материалам (чек-листы, гайды, вебинары)?
Чувствовали ли вы, что нуждаетесь в дополнительных ресурсах?
Общая оценка курса
Насколько удовлетворены вы тем, что получили от курса?
Чувствуете ли вы, что полученные знания помогут вам в работе?
Одобрили ли бы вы этот курс для своих коллег? Почему да или нет?
Общие предложения
Есть ли у вас дополнительные предложения или замечания по улучшению курса?
Что, по вашему мнению, стоит оставить без изменений?
Этап 8: Собрать обратную связь и улучшить курс
После запуска курса для сотрудников полезно собирать у них обратную связь по обучению. Это поможет выявить проблемы и сделать учебу еще более эффективной. Например, со временем информация в курсах может становиться неактуальной, а с обратной связью получится это своевременно исправить.
Можно использовать те же вопросы, которые мы приводили выше для сотрудников из тестовой группы. А чтобы было удобнее анализировать ответы, опросы запускают в специальных системах. К примеру, на платформе корпоративного обучения iSpring Learn можно собрать опросник и назначить его нужным работникам. После этого система сделает все сама: напомнит специалистам об опросе, проанализирует результаты и составит подробные отчеты.
Как iSpring Suite поможет в создании обучающих курсов
Конструктор онлайн-курсов iSpring Suite — это надстройка для PowerPoint. Конструктор нужно установить на компьютер, и в программе для презентаций появятся новые инструменты для работы. Что можно будет делать:
Создавать курсы, тесты и опросы. Обычные презентации можно превращать в курсы с видео, играми и тестами. Для этого не нужны знания в программировании.
Монтировать видео. В конструкторе есть видеоредактор, в котором можно добавлять титры, заставки, музыку и спецэффекты.
Добавлять интерактивности. В iSpring Suite есть 14 шаблонов интерактивных элементов, чтобы интересно подать материал.
Переводить текст в живую речь. Можно озвучить текст дикторским голосом на 42 языках.
Разрабатывать диалоговые тренажеры. Они помогут сотрудникам отработать навыки общения. Для большей реалистичности в конструкторе есть шаблоны виртуальных персонажей и локации.
После создания курса его можно скачать и загрузить в удобную систему обучения, которая поддерживает SCORM/AICC/xAPI/cmi5.
Резюме
Есть много возможностей для обучения сотрудников: можно купить готовый курс, оплатить поездку на семинар, пригласить преподавателя в компанию, еще один вариант — самостоятельно разрабатывать обучающие курсы. У последнего подхода много плюсов. Учебу можно адаптировать под потребности компании и бизнес-цели, легче контролировать качество обучения и быстро вносить изменения.
Первое, что нужно сделать перед разработкой курса — это определить его цель. Важно, чтобы обучение решало существующую проблему в компании, и сотрудники после прохождения курса могли применять знания в работе.
Разрабатывать курсы можно в специальных конструкторах, для многих из них не нужны знания в программировании. Также есть платформы, которые помогут организовать корпоративное обучение: напомнят сотрудникам о курсах, проанализируют их ответы и предоставят отчеты.
После запуска курса желательно собирать обратную связь. Это покажет, насколько полезно обучение для работников, и как его можно улучшить.
iSpring Suite 11 — быстрый конструктор
Сделать онлайн-курс может каждый
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