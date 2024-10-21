Как создать электронный обучающий курс с нуля: от идеи до реализации

Чтобы обучение приносило результат, нужно определить четкие бизнес-цели. То есть не просто «Обучить сотрудников тайм-менеджменту», а «Повысить производительность работы за счет обучения сотрудников тайм-менеджменту». В целях можно даже указать конкретные цифры: повысить производительность на 20%, сократить количество ошибок на 30%.

Допустим, в компании нужно увеличить производительность работы персонала. Для этого выясняют, почему на данный момент она низкая. Например, заметили, что многие отделы срывают сроки, руководители часто задерживаются на работе, и поэтому решили разработать курс для начальников по управлению своим временем. Но если копнуть чуть глубже, то выяснится, что проблема не с тайм-менеджментом. Оказывается, руководители не умеют декомпозировать цели, делегировать задачи, не доверяют подчиненным. Поэтому и курс нужно разрабатывать по управлению командами, а не своим временем.

Еще может оказаться, что руководители не успевают в срок выполнять задачи, потому что в компании набрали неопытных сотрудников или не уделили время их обучению. В этом случае стоит разработать курс для стажеров по знакомству с рабочими обязанностями или повышению квалификации

Что конкретно нужно сделать для постановки цели обучения:

Определить, какую проблему в бизнесе необходимо решить (мало продаж, низкая производительность сотрудников, долгая адаптация новичков и т. д.). Понять, от кого зависит достижение цели. Например, на адаптацию новичков влияет HR- или L&D-отдел, руководитель, наставник. Выяснить, на каком этапе возникают проблемы или кто именно и почему затрудняет процесс. Например, наставники не владеют навыками обучения, не уделяют должного внимания стажерам и нетерпеливы к ним. Определить направление курса и поставить цель. Допустим, направление — основы педагогики для наставников. Цель — обучить наставников основам педагогики и сократить срок адаптации новичков в два раза.

Определение цели может занять немало времени. Но зато получится разработать полезный курс, который поможет сотрудникам лучше выполнять работу.

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