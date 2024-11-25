Обучение взрослых и андрагогика: инструменты и принципы в действии

Обучение взрослых — это не то же самое, что обучение детей. У взрослых уже есть жизненный и профессиональный опыт, на который можно опираться. Если взрослый человек учится новому навыку, он задает такие вопросы:
Как я смогу это использовать?
Какая от этого будет польза для моей работы?
Как это повлияет на мою эффективность или на мой профессиональный рост?
Обучением взрослых занимается наука андрагогика. В этой статье разберем основные принципы андрагогики, инструменты и практические методы обучения взрослых, а также расскажем, как внедрить эти инструменты у себя в компании.
Что такое андрагогика
Андрагогика — это методология обучения взрослых. В отличие от педагогики, которая направлена на детей, андрагогика учитывает специфические потребности и опыт взрослых учеников.
В андрагогике подход к обучению строится на трех принципах:
самостоятельность;
практическая направленность;
использование личного опыта.
Термин «андрагогика» появился в середине XX века благодаря работе американского педагога Малкольма Ноулза. Ноулз выделил основные принципы обучения взрослых, подчеркнув, что оно должно быть ориентировано на решение практических задач.
С тех пор андрагогика стала основой для образовательных программ, особенно в корпоративной среде. Многие компании обучают своих сотрудников новым технологиям, опираясь на принципы андрагогики. Благодаря этому они могут быстрее адаптироваться к изменениям на рынке.
Основные принципы андрагогики
В основе андрагогики лежат три ключевых принципа, которые отражают особенности взрослой аудитории, их мотивацию и подход к обучению.
Опыт как ресурс. Взрослые учатся лучше, когда могут опираться на свой жизненный и профессиональный опыт. Это помогает им связать новое знание с тем, что они уже знают и умеют. Например, если сотрудник с опытом в продажах участвует в тренинге по переговорам, ему будет легче понять и применить новые техники, основываясь на своих прошлых взаимодействиях с клиентами.
Активное участие. Взрослые предпочитают активно участвовать в процессе обучения. Им важно чувствовать себя вовлеченными и понимать, что их вклад ценен. Это могут быть дискуссии, практические задания или решение реальных задач. Например, на корпоративном тренинге по управлению проектами сотрудники могут разбирать кейсы в группах и совместно находить решения.
Практическое применение. Взрослые стремятся применять новые знания сразу после обучения. Они хотят, чтобы информация была полезной и имела прямое отношение к их профессиональной деятельности — теория без практики не вызывает у них интереса. Например, если сотрудника обучают работать с новой CRM-системой, он ожидает, что сразу начнет использовать ее для управления клиентами и сделками.
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Современные инструменты для обучения взрослых
Современные технологии делают обучение взрослых гибким и доступным, а также помогают адаптировать образовательные программы под потребности каждого человека. Вот основные инструменты.
Мобильное и микрообучение. Мобильное обучение позволяет учиться в любом месте и в любое время. Благодаря мобильным устройствам, можно осваивать новые навыки по пути на работу, в обеденный перерыв или дома. Микрообучение — это короткие модули по 5-10 минут, которые можно проходить даже при плотном графике. Это позволяет не перегружать учащегося большим объемом информации и дает возможность глубже прорабатывать каждый аспект темы.
Интерактивные платформы. Современные интерактивные платформы не просто предлагают материал для изучения, а вовлекают студентов в образовательный процесс, делая его более динамичным и эффективным. Такие платформы позволяют создавать курсы с различными типами активности: тестами, заданиями, обсуждениями, интерактивными симуляциями, играми.
Видео и онлайн-курсы. Видео помогает эффективно обучать взрослых благодаря его способности привлекать внимание. Видеоуроки легко воспринимаются, т.к. задействуют визуальные и аудиоканалы восприятия. Видеоуроки становятся более полезными, когда есть возможность задавать вопросы и получать обратную связь от преподавателей или кураторов. В этом случае речь уже идет о полноценном онлайн-курсе, который совмещает в себе несколько форматов обучения и за счет этого приносит студентам больше пользы.
Геймификация. Это метод обучения, который использует игровые механики для повышения мотивации и вовлеченности. Такие игровые элементы как уровни, баллы, рейтинги, достижения и награды помогают сделать процесс обучения более захватывающим и эффективным. Когда человек видит немедленный результат своих действий в виде достижения или прогресса, его мотивация продолжать обучение возрастает.
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Практические методы обучения
Возможность применить знания на практике отлично мотивирует взрослых проходить обучение. Вот какие методы помогут донести до учащихся, как новые навыки помогут им в реальной жизни и работе.
1. Кейс-методы. В основе метода — разбор реальных ситуаций и проблем, с которыми сотрудники сталкиваются в работе. В отличие от традиционных лекций, кейс-методы погружают участников в условия, приближенные к реальности, и требуют от учащихся не только знаний, но и навыков критического мышления.
Особенности кейс-методов
Пример использования
Эффективный кейс максимально приближен к реальным рабочим ситуациям участников. Это могут быть типичные проблемы отрасли или проекты, с которыми компания уже сталкивалась.
В финансовом отделе можно предложить кейс, как управлять бюджетом на фоне резкого сокращения расходов. Участникам нужно рассмотреть несколько возможных сценариев и предложить оптимальный план действий с учетом корпоративных приоритетов и рисков. Такой кейс поможет сотрудникам развить навыки бюджетного планирования и стратегического анализа в условиях неопределенности.
Часто кейсы требуют обсуждения в группах, где сотрудники могут обмениваться опытом, предлагать разные подходы и совместно приходить к лучшему решению. Это также помогает развивать умение выслушивать разные точки зрения и искать компромиссы.
На тренинге по управлению проектами команды могут получить кейс, связанный с провалом проекта по внедрению нового ПО. Группа должна проанализировать ошибки, предложить план действий и разработать стратегию минимизации рисков в будущем. Совместная работа поможет улучшить навыки коммуникации и научит участников работать в условиях командной ответственности.
Одна из сильных сторон кейс-методов — необходимость быстро и обоснованно принимать решения в условиях ограниченной информации или времени.
Это может быть кейс, в котором участники должны решить, следует ли откладывать запуск нового продукта из-за обнаруженной ошибки. Такая задачка позволит развить навыки стратегического мышления и научит балансировать между рисками и преимуществами.
Подготовить и провести кейс-методы можно в два этапа:
Правильный выбор кейсов. Чтобы кейс был полезен, он должен быть релевантен текущей профессиональной деятельности участников. Например, в компании, которая занимается логистикой, кейс может касаться сбоев в поставках из-за погодных условий. Участники должны придумать, как сократить убытки и оптимизировать логистические процессы в подобной ситуации.
Структурированный анализ и рефлексия. После решения кейса важно провести детальный разбор того, какие решения были предложены и почему. Это поможет участникам осознать сильные и слабые стороны их подходов и углубить понимание темы.
2. Коучинг и менторство. Эти инструменты корпоративного обучения помогают сотрудникам расти профессионально за счет индивидуальной поддержки. В отличие от традиционного обучения, где информация передается на более абстрактном уровне, коучинг и менторство сосредоточены на конкретных целях и потребностях обучающегося. За счет этого они помогают не только освоить новые знания, но и эффективно применить их в рабочей среде.
Хотя коучинг и менторство отличаются, во многом они похожи:
Предлагают индивидуальный подход. Если при групповом обучении материал подается всем одинаково, коуч и ментор могут адаптировать свою работу под запрос конкретного человека.
Дают возможность регулярно получать обратную связь. Сотрудники, которые работают с коучами и менторами, часто достигают лучших результатов, т.к. они лучше понимают свои сильные и слабые стороны и знают, как их эффективно использовать.
Позволяют быстрее освоить новые процессы, технологии или навыки. Вместо того, чтобы учиться на ошибках, сотрудники могут использовать опыт наставника, чтобы быстрее достигать результатов.
Основные отличия между коучингом и менторством собрали в таблицу:
Коучинг
Менторство
Позволяет достичь конкретных, измеримых целей. Коуч помогает сотруднику определить его текущие задачи и разработать стратегию для их выполнения.
Более долгосрочная форма поддержки, которая часто включает передачу знаний, опыта и рекомендаций от более опытного коллеги к менее опытному.
Основное внимание уделяется развитию навыков, которые сотрудник может применять в реальной работе.
Выходит за рамки конкретных задач и фокусируется на развитии общего потенциала сотрудника.
Коуч часто задает вопросы, которые помогают сотруднику самому найти ответы и решения, что развивает самостоятельность и уверенность в себе.
Менторы часто играют роль наставников. Они делятся не только техническими знаниями, но и советами по карьере, профессиональному развитию и личностному росту.
3. Симуляции и тренажеры. Во время работы на них создается безопасная среда, максимально приближенная к реальной, где можно отрабатывать сложные ситуации без риска для компании, оборудования или здоровья людей. Этот метод обучения особенно ценен в профессиях, где ошибки могут иметь серьезные последствия — в медицине, авиации, энергетике, промышленном производстве. Он помогает сотрудникам развивать профессиональные навыки, накапливать опыт принятия решений в критических ситуациях и снижать стресс перед реальной работой.
Симуляции и тренажеры бывают трех видов:
Физические тренажеры. Это оборудование, которое воссоздает реальные рабочие места или машины. Например, пилоты авиакомпаний проходят обучение на симуляторах полетов, которые в точности имитируют кабину самолета. Такие тренажеры воссоздают реальные полетные условия, включая сложные погодные ситуации или отказ оборудования, что позволяет пилотам отрабатывать свои действия без риска для жизни пассажиров.
Виртуальные симуляции. Они позволяют создать полное погружение в рабочую среду. VR-симуляции часто используют в сложных производственных или технологических областях, где реальные условия работы могут быть слишком опасными или дорогостоящими для учебных целей. Например, в автомобильной промышленности инженеры и дизайнеры могут с помощью VR-симуляций тестировать новые модели автомобилей или рабочие процессы в условиях производства, не строя физические прототипы. Это позволяет сэкономить время и ресурсы и одновременно повышает качество обучения.
Компьютерные симуляции и сценарии. Это программные симуляции, которые позволяют моделировать ситуации на компьютере. Их широко используют в финансах, управлении проектами, медицине, инженерии. В компьютерных симуляциях можно моделировать сотни возможных сценариев развития событий и подготовиться к разнообразным ситуациям, которые могут возникнуть в реальной жизни. Например, в банках таким образом можно тренировать сотрудников управлять кредитными рисками или оценивать сложные финансовые инструменты.
Симуляции позволяют обучать сотрудников быстрее и эффективнее за счет практического применения теории. Участники сразу видят, как их действия влияют на результаты, благодаря чему они лучше запоминают материал.
Поскольку сотрудники могут многократно отрабатывать свои действия в безопасной среде, симуляции также развивают уверенность в своих способностях.
Оценка эффективности обучения взрослых
Оценка эффективности позволяет определить, насколько успешными оказались программы обучения.
Благодаря такой оценке компании могут адаптировать обучающие программы к реальным потребностям сотрудников и обеспечивать их максимальную продуктивность. Для этого существуют различные инструменты.
1. Система управления обучением (LMS). Это платформа, которая позволяет компаниям управлять процессом обучения сотрудников. Вот что можно делать с помощью LMS:
Стандартизировать обучение и использовать одинаковый подход ко всем участникам.
Обеспечить сотрудникам доступ к курсам в любое время и из любого места.
Отслеживать прогресс каждого участника программы: сколько модулей завершено, какие тесты сданы и с какими результатами. Эти данные помогают выявить, кому нужно больше поддержки или дополнительное обучение.
Настраивать задания и тесты, которые система может проверять автоматически. За счет этого сокращается время на оценку результатов.
Проводить пост-тренинговые опросы, чтобы оценить, как сотрудники применяют полученные знания на практике после окончания курса.
2. Регулярная обратная связь. Этот инструмент помогает оценить, насколько программа соответствует ожиданиям и потребностям участников. Важно не только предоставить возможность высказать мнения, но и активно реагировать на отзывы — корректировать содержание курсов и методы подачи материала. Это поможет сделать обучение более адаптивным и соответствующим реальным запросам сотрудников.
Вот еще несколько преимуществ обратной связи:
Позволяет улучшить качество текущих курсов.
Демонстрирует сотрудникам, что их мнение важно для компании.
Повышает вовлеченность и удовлетворенность сотрудников процессом обучения, т.к. они видят, что их предложения принимают во внимание.
Помогает сделать обучение более релевантным и полезным.
Показывает картину эффективности программы, т.к. собирает качественные данные (мнения, комментарии, предложения) и количественные (оценки, процент прохождения курса, результаты тестов).
Рекомендации по внедрению инструментов
Эти советы помогут успешно внедрить инструменты обучения в корпоративную культуру и сделать обучение естественным элементом корпоративной жизни.
Определите цель. Первый шаг к эффективному внедрению инструментов обучения — определение целей. Важно четко понимать, какие навыки и знания необходимо развить у сотрудников, как это повлияет на производительность компании и какие задачи нужно решить с помощью обучения.
Выберите инструменты. Инструменты нужно подбирать таким образом, чтобы они соответствовали поставленным на первом шаге задачам. В зависимости от сложности темы инструменты могут варьироваться. Например, для освоения простых навыков можно использовать стандартные видеокурсы или микрообучение. Однако для сложных тем, которые требуют практического применения, лучше подойдут интерактивные тренажеры и симуляции.
Интегрируйте инструменты в рабочие процессы. Чтобы успешно внедрить новые методы обучения, важно сделать так, чтобы инструменты были доступны для всех сотрудников. Чем проще процесс обучения, тем выше вероятность того, что сотрудники будут в нем участвовать. Например, можно выбрать платформу с удобным и понятным интерфейсом. А еще — спроектировать обучение так, чтобы сотрудники сами выбирали время, в которое им будет удобно учиться.
Поддерживайте и мотивируйте сотрудников. Важнейший фактор успешного внедрения — это поддержка со стороны руководства. Если сотрудники видят, что руководители активно участвуют в обучении, обсуждают результаты и подчеркивают важность приобретенных навыков, это повышает мотивацию и вовлеченность. Важно, чтобы руководители не только инициировали обучение, но и участвовали в нем.
Создайте внутреннюю систему мотивации. Это могут быть как материальные бонусы (премии, дополнительные дни отпуска), так и нематериальные (публичное признание, возможность карьерного роста). Важно, чтобы сотрудники чувствовали, что их усилия в обучении ценятся.
Как iSpring Suite и iSpring Learn помогают обучать сотрудников
У iSpring есть инструменты, которые помогают решить большинство задач корпоративного обучения.
iSpring Suite позволяет легко и быстро создавать обучающие материалы, курсы и тесты. Конструктор курсов поддерживает различные форматы контента — от интерактивных презентаций до видеолекций и симуляций. Это значит, что компании могут адаптировать свои курсы под конкретные нужды сотрудников и обеспечить персонализированный подход к обучению.
iSpring Learn предлагает инструменты для управления процессом обучения: от настройки курсов до анализа их эффективности. Платформа позволяет автоматизировать процесс тестирования, следить за прогрессом сотрудников и вовремя предоставлять отчеты для руководителей.
Выбор правильных инструментов и их грамотная интеграция в корпоративную культуру помогают бизнесу улучшать свои показатели. А такие инструменты, как iSpring Suite и iSpring Learn, позволяют не только повысить квалификацию сотрудников, но и сделать процесс обучения непрерывным и системным.
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Резюме
Внедрение современных инструментов обучения — кейс-методов, коучинга, менторства, симуляций и геймификации — помогает эффективно развивать сотрудников и адаптировать их к постоянно меняющимся условиям.
Важно выбирать инструменты в зависимости от задач компании и уровня сложности материала. Только так обучение будет повышать эффективность сотрудников.
Внедрение LMS и регулярная обратная связь от сотрудников помогают компаниям улучшать программы обучения, делать их более гибкими и соответствующими реальным потребностям.
Эффективное обучение — это не разовый процесс, а постоянная работа над развитием сотрудников, которая способствует долгосрочному успеху компании. Важно сделать так, чтобы обучение стало естественной частью корпоративной культуры и профессиональной жизни сотрудников.
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