Как создать качественные учебные видео: топ-5 программ

В статье рассказываем:
зачем обучающие видео нужны в корпоративном обучении;
по каким критериям выбирать программу для создания видео;
у каких программ для создания видео максимум функций, чтобы сделать хороший учебный контент.
Зачем компаниям нужны видеоуроки
Главное преимущество видеоформата перед текстом заключается в том, что он воздействует сразу на два канала — звуковой и зрительный. А в отличие от живой лекции или вебинара, к ролику можно вернуться в любое время, пересмотреть непонятные моменты или перемотать вперед, если информация уже известна.
Чтобы сделать качественный ролик, как правило, нужно гораздо больше ресурсов, чем написать статью. Но в перспективе видео может себя окупить. И вот почему организации делают обучающий видеоконтент.
Сотруднику проще выделить время на просмотр видео, чем на чтение статьи. Конечно, зависит от темы курса, но в основном видеоурок можно просто послушать, занимаясь домашними делами. Чтобы прочитать статью, нужно быть постоянно сконцентрированным на экране, в то время как для просмотра видео не нужно уделять столько когнитивных ресурсов.
Можно показывать гораздо больше, чем в лонгридах или презентациях. Видео отлично работает, когда нужно показать какой-то непрерывный процесс. Например, стрижку, операцию, работу на оборудовании. Можно было бы сделать фото, и сопроводить подробным объяснением. Но тогда обучающемуся приходится все время переключаться между разными видами контента, нужно постоянно вникать и сравнивать слова и картинку. В видео слова сопровождают демонстрацию, преподаватель может акцентировать внимание на важных деталях. И там, где на прочтение уходит пять минут, в видео достаточно объяснения на минуту.
Через интерактив можно повышать мотивацию к обучению. Когда сотрудники не просто смотрят лекцию, а выполняют интерактивные задания, им интереснее учиться. Например, тренер в лекции предлагает поставить ролик на паузу и подумать над задачкой, выведенной на экран, и продолжать просмотр видео только после того, как обучающийся найдет решение. Подобные упражнения помогают сразу отрабатывать практические навыки. Работник видит связь между лекцией и работой, понимает, зачем он учится, и поэтому стремится проходить уроки и дальше.
Снижается количество ошибок в работе. Наглядные видеоинструкции показывают, как надо делать, а к каким последствиям может привести сделанная ошибка. Подобная демонстрация работает эффективнее, чем объяснение через напечатанные слова.
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Как применяют видео в обучении сотрудников
Австралийские ученые исследовали, как видео влияет на восприятия учебного материала студентами, и обнаружили ряд интересных фактов. Эти результаты используют для организации обучения в разных областях, в том числе корпоративном.
Итак, видеоформат эффективно работает в следующих случаях.
Для организации персонализированного обучения. Можно выбирать, когда смотреть видео, а также управлять скоростью воспроизведения. Это значит, что сотрудник может регулировать темп обучения и выбирать, в какое время и в каком месте ему учиться.
Когда нужно акцентировать внимание на деталях. Преподаватель может показать крупным планом процесс, сделать съемку с разных сторон, голосом подчеркнуть важные детали сообщения.
Когда нужно передать навыки. Исследователи выявили, что через видео обучающиеся лучше осваивают навыки, а не знания. Вероятно, это связано с тем, что на видео можно хорошо показать процессы, например, операцию. Обучающийся видит больше, чем на очном практикуме.
Но есть и особенности видеоформата. Например, офлайн урок или лонгрид могут быть эффективнее, если в видео нет интерактива. А еще видео работает лучше, если оно дополняет текстовый формат и очные встречи с преподавателем. То есть, в идеале нужно создавать смешанные образовательные программы.
Форматы обучающих видео
Видеолекция — самый распространенный способ передать знания через ролик. Преподаватель начитывает материал, сопровождает его иллюстрациями. Еще, возможно, кратким конспектом, показывая текстом опорные пункты своего рассказа. Но это не единственный способ передать обучающий контент. Есть и другие форматы.
Скринкасты. Преподаватель записывает лекцию на веб-камеру, демонстрируя экран компьютера. Формат используют, например, когда нужно научить пользоваться программой. То есть, большую часть экрана занимает учебный материал, а лектор показывает себя только, чтобы оставаться в контакте. Студенту важнее видеть, что именно делает преподаватель, чем его самого.
Интерактивные курсы — формат, когда видеоролики становятся частью текстового контента. Например, их встраивают в лонгрид, чтобы показать, как происходит какой-то процесс. То есть заменяют текст там, где проще показать, чем описать.
Анимированные ролики. Разработка такого материала больше похожа на создание фильма. Нужно написать сценарий, сохраняя педагогические и методические принципы, придумать персонажей, нарисовать их. С анимацией можно делать не весь урок, а лишь какие-то элементы. Например, придумать персонажа, который задает лектору вопросы по ходу урока. Если грамотно сделать контент и использовать анимированный урок с учетом аудитории, курс сильно вовлекает сотрудников в обучение.
Ролики виртуальной реальности, VR. Их используют, когда сотрудника нужно погрузить в определенную среду. Например, смоделировать поведение на рабочем месте, диалог с клиентом, знакомство с офисом. Это самый дорогой способ создания видео, но считается очень эффективным. Например, его используют, когда нужно отработать действия в условиях повышенной сложности — находить и решать проблему в экстренной ситуации, быстрее реагировать. Или смоделировать условия, в которых сотрудник пока не может оказаться.
Эффективность этого формата заключается в том, что человек становится более сосредоточенным, задействуется максимум его ресурсов, особенно двигательные функции. VR-формат не позволяет отвлечься на другие дела. Поэтому сотрудник запоминает больше материала, а времени на обучение нужно меньше.
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Критерии отбора
Программы для создания видео значительно отличаются друг от друга, так как довольно сильно отличаются и сами форматы видеоконтента. Поэтому прежде чем выбирать ПО, нужно сначала понять, какие именно видеоуроки хочет создавать компания. Но также нужно смотреть на прочие критерии.
Доступность на территории РФ. В 2024–2025 годах многие приложения либо совсем нельзя скачать, либо нельзя продлить подписку, потому что платформы не принимают к оплате российские карты.
Есть ли бесплатная версия, тестовый период. Большинство программ для создания видеоуроков — платные. И прежде чем покупать приложение, стоит на практике попробовать, как оно работает.
Насколько интерфейс простой. Бывает так, что в программе есть очень много функций. Но чтобы понять, как они работают, нужно потратить массу времени на изучение. Возможно, это не проблема, если видеоуроки записывает и монтирует один человек. Но если предполагается, что снимать уроки будет несколько лекторов, и они сами должны использовать программу, брать такое ПО не стоит.
Функции. На набор функций нужно обращать внимание, исходя из того, в каком формате планируется делать видео. Например, не все программы поддерживают запись скринкастов. И тем более, далеко не везде можно делать анимированные ролики. Есть и обратная сторона. Возможно, программа устраивает тем, что в ней можно записать интерактивное видео. Но она слишком дорогая из-за того, что в ней много других функций, не нужных компании.
Техническая поддержка. Важно, чтобы программа для создания видео регулярно обновлялась. И идеально, если на сайте есть база знаний или можно обратиться за консультацией в техподдержку.
Системные требования. Программы для записи уроков требуют, чтобы компьютер был достаточно мощным. Нужно понимать, можно ли установить выбранное приложение на компьютер. В противном случае, программа не запустится или компьютер будет зависать при использовании ПО. Создавать видеоуроки при таких условиях просто не получится.
ТОП-5 лучших программ для создания обучающих видео
Приложений, в которых можно сделать обучающий видеоконтент, довольно много. Чтобы разобраться в них, нужно время. Собрали пять программ, в которых удобно создавать обучающие видеоролики. У них есть базовые функции, необходимые для разработки корпоративной образовательной программы, которая включает видеоуроки.
iSpring Suite
iSpring Suite — конструктор курсов с видеоредактором. Это надстройка для PowerPoint, которая значительно расширяет возможности в создании презентаций, позволяет делать интересные курсы. Например, записывать скринкасты или видеолекции, где в определенные моменты обучающемуся предлагается пройти короткий тест на понимание материала. Он отвечает, и видео продолжается. Либо сделать ролик частью большого курса, где, в зависимости от темы, одни уроки нужно пройти в текстовом формате, другие — в видео, и выполнять практику на интерактивном тренажере. Получается большой слайдовый курс с вовлекающей подачей материала.
Доступность на территории РФ. Конструктор сделан российскими разработчиками, поэтому нет ограничений для использования. Можно оплачивать картами российских банков.
Тестовый период. Конструктором можно бесплатно пользоваться в течение 14 дней.
Интерфейс. Несложный интерфейс, с которым может разобраться человек, который ни разу не создавал видеоролики. Например, фрагменты ролика хорошо видны на дорожке, поэтому удобно его редактировать, накладывать текст и изображение в нужную секунду. Навигация по таймлайну несложная: можно двигать ползунок, по клику перемещаться в начало или конец видео, экран не перегружен лишними кнопками, вместо них — понятные иконки.
Форматы обучающих роликов. В конструкторе можно монтировать видеолекции, записывать скринкасты, собирать интерактивные курсы, делать несложные мультипликационные ролики.
Инструменты и возможности. Можно монтировать готовое видео, в том числе корректировать звук. Видеоредактор работает как многослойный инструмент, то есть, можно накладывать изображения друг на друга, добавлять персонажей, текст. Есть возможность переводить текст в речь и наоборот.
Из большой библиотеки персонажей можно выбрать готовых героев или собрать своего, одевать его в разную одежду, придавать лицу и жестам разные эмоции. Также добавить фон в соответствии с придуманной ситуацией, окружать героя другими персонажами — людьми и животными.
Как работать с готовым видео. Обучающий ролик сохраняют в формате SCORM, AICC, xAPI (Tin Can), cmi5. Можно выложить его в любую LMS и отслеживать метрики по эффективности обучения.
Поддержка. Есть подробная база знаний с обучающими видео, статьями, инструкциями. Также можно связаться с технической поддержкой платформы. Специалисты отвечают в режиме 24/7 по телефону и в почте.
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iSpring Suite 11 — быстрый конструктор
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Camtasia
Camtasia — видеоредактор с простым интерфейсом компании TechSmith. Можно монтировать видео и записывать скринкасты. Есть все необходимые базовые функции для создания обучающих видеороликов.
Доступность на территории РФ. Программой можно пользоваться с российских IP-адресов, но оплачивать с карты российских банков не получится.
Тестовый период. Бесплатно инструментом можно пользоваться две недели. На видео, записанных в тестовой версии, накладывается водяной знак Camtasia.
Интерфейс. Простой интерфейс. Большинство инструментов работает по принципу «захвати и перетащи». Например, чтобы добавить титры с нужным шрифтом, достаточно выбрать шрифт в библиотеке, кликнуть левой клавишей мыши и перенести на экран с видео.
Форматы обучающих роликов. В программе для записи уроков можно монтировать видеолекции, записывать скринкасты.
Инструменты и возможности. В приложении есть большая библиотека эффектов. Можно вырезать фон за спиной спикера, накладывать фильтры, делать интересные анимационные переходы между кадрами. Есть редактор аудио, автоматический переводчик текста в человеческую речь. Встроенный искусственный интеллект подстраивает элементы видеоурока под разные размеры экрана и генерирует картинки по запросу. Есть небольшая библиотека персонажей.
Как работать с готовым видео. Обучающий ролик конвертируется в большинство популярных форматов. Урок можно загрузить в любую LMS.
Поддержка. Подробные видеоинструкции присылают при регистрации на сайте разработчика.
«Мовавика»
«Мовавика» — программа для монтажа видео, в том числе ее используют для разработки обучающего видеоконтента. Приложение можно дополнять как конструктор. Например, купить только версию для монтажа или дополнить ее надстройками — инструментом для записи скринкастов, библиотекой эффектов или фоторедактором.
Доступность на территории РФ. Это российский продукт, поэтому нет ограничений в установке и оплате.
Тестовый период. Большинством инструментов можно пользоваться бесплатно в течение недели.
Интерфейс. Интуитивно понятный интерфейс — одно из главных преимуществ приложения, которое разработчики подчеркивают особенно.
Форматы обучающих роликов. В «Мовавике» можно монтировать видео и записывать скринкасты. Это разные инструменты, которые можно покупать по отдельности.
Инструменты и возможности. Базовые возможности для быстрого монтажа видео. Добавление видеоэффектов, анимационных переходов, аудио с возможностью редактировать звук. Есть инструменты, которые помогают добавлять и редактировать фото, вставлять субтитры в автоматическом режиме. Большая библиотека звуков, музыки, готовых заставок.
Как работать с готовым видео. Ролик можно сохранить в популярных видеоформатах.
Поддержка. Есть база знаний с пошаговыми инструкциями и руководствами, а также центр технической поддержки.
OBS Studio
OBS Studio — бесплатная программа для создания видео. Это приложение с открытым исходным кодом. То есть, его дорабатывают все желающие, загружая дополнительные инструменты, а еще программу можно переделать по своему желанию.
Доступность на территории РФ. OBS Studio можно устанавливать на компьютер с российским IP-адресом. Так как приложение бесплатное, нет привязки к банковской карте.
Тестовый период. Программой можно пользоваться без ограничений.
Интерфейс. Чтобы разобраться в приложении, нужно время. Экран разделен на удобные блоки, и модульная система позволяет настроить рабочее пространство как удобно. После монтажа нескольких видео даже базовый интерфейс не кажется сложным. По умолчанию все меню — на английском языке. Чтобы его русифицировать, можно поискать соответсвующий плагин в сообществе или нанять IT-специалиста, который бы помог в этом.
Форматы обучающих роликов. В OBS Studio можно монтировать ролики, записывать скринкасты. Расширять возможности программы для создания видео можно через плагины, разработанные пользователями.
Инструменты и возможности. В базовую версию приложения входит множество инструментов для профессионального монтажа и записи видеороликов. Есть много дополнительных инструментов, например, назначение горячих клавиш для десятков действий.
Главная особенность OBS Studio заключается в открытом исходном коде. Если нужно настроить видеоредактор под задачи компании, можно найти функции среди библиотеки плагинов или пригласить IT-специалиста, который дополнит приложение нужными инструментами.
Как работать с готовым видео. Ролик можно сохранить в популярном формате и загрузить на сайт или в LMS
Поддержка. На сайте программы есть большая база знаний и форум, а также официальное Discord-сообщество, где также можно попросить помочь разобраться с проблемой.
ActivePresenter
ActivePresenter — программа для создания видеоуроков, которая включает базовые инструменты для разработки обучающего контента. Отличается от многих видеоредакторов тем, что в несколько кликов преобразует презентации в видео и есть инструменты для разработки интерактивных курсов.
Доступность на территории РФ. Программу можно устанавливать на компьютеры с российским IP-адресом, но платформа принимает оплату только с иностранной банковской карты.
Тестовый период. Можно пользоваться бесплатно сколько угодно, но на всех видео будет стоять водяной знак ActivePresenter. Чтобы его убрать, нужно купить лицензию. Платить придется один раз, далее приложение работает бессрочно.
Интерфейс. Интерфейс похож на рабочий экран Photoshop. Тем, кто работал с фоторедактором, несложно разобраться с ActivePresenter. Новичкам нужно немного больше времени для обучения работы с программой.
Форматы обучающих роликов. В приложении можно монтировать видеолекции, записывать скринкасты, делать интерактивные курсы, создавать мультипликационные обучающие видео.
Инструменты и возможности. Быстрый импорт презентации PowerPoint в интерактивный курс или видеоформат. Адаптивный дизайн под экраны разных размеров. Большая библиотека эффектов. Инструменты быстрого преобразования контента в таблицы, графики, диаграммы. Возможность создавать 3D-модели, а также дополнять уроки тестами и викторинами.
Как работать с готовым видео. Ролик можно экспортировать в один из видеоформатов или преобразовать в курс в формат SCORM и xAPI, и загрузить в LMS.
Резюме
Видеоконтент помогает сделать корпоративную образовательную программу разнообразнее, вовлечь и замотивировать сотрудников к обучению.
Исследования показали, что ролики работают эффективнее текстовых уроков и офлайн-обучения при определенных условиях. Наилучший результат дает смешанное обучение, где видео сочетается с текстом и встречами с наставником.
Видеокурсы помогают наладить персонализированное обучение, акцентировать внимание на деталях, передать навыки, показать непрерывные процессы, передать темы, где важно слышать речь.
Есть несколько форматов обучающих видеоуроков: лекции, скринкасты, интерактивные курсы, мультипликационные и VR-ролики.
Выбирая программу для записи видеоуроков, нужно ориентироваться на доступность приложения в РФ, наличие тестовой версии, простоту интерфейса, наличие техподдержки. А также насколько возможности приложения соответствуют функциям, которые нужны компании.
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