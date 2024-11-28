Как создать качественные учебные видео: топ-5 программ

Австралийские ученые исследовали, как видео влияет на восприятия учебного материала студентами, и обнаружили ряд интересных фактов. Эти результаты используют для организации обучения в разных областях, в том числе корпоративном.

Итак, видеоформат эффективно работает в следующих случаях.

Для организации персонализированного обучения . Можно выбирать, когда смотреть видео, а также управлять скоростью воспроизведения. Это значит, что сотрудник может регулировать темп обучения и выбирать, в какое время и в каком месте ему учиться.

Когда нужно акцентировать внимание на деталях . Преподаватель может показать крупным планом процесс, сделать съемку с разных сторон, голосом подчеркнуть важные детали сообщения.

Когда нужно передать навыки. Исследователи выявили, что через видео обучающиеся лучше осваивают навыки, а не знания. Вероятно, это связано с тем, что на видео можно хорошо показать процессы, например, операцию. Обучающийся видит больше, чем на очном практикуме.

Лектор записывает видео, а его действия автоматически подсвечивает программа. Так, слушатели сразу видят, в какую область экрана надо смотреть. Источник: ispring.ru

Но есть и особенности видеоформата. Например, офлайн урок или лонгрид могут быть эффективнее, если в видео нет интерактива. А еще видео работает лучше, если оно дополняет текстовый формат и очные встречи с преподавателем. То есть, в идеале нужно создавать смешанные образовательные программы.