Геймификация vs игровое обучение: в чем отличие

При этом встраивание механики игры в обучающий процесс может быть разным. Существует два подхода — геймификация и игровое обучение, которые отличаются друг от друга, хоть и во многом похожи.
В этой статье рассказываем и показываем на примерах, чем отличается геймификация от игрового обучения и в каких случаях каждый из подходов лучше работает.
Геймификация: основные характеристики
Геймификация — это метод использования элементов игры в обучении, чтобы повысить мотивацию сотрудников. При этом учебный контент не изменяется, он может быть неигровым. Например, презентация или курс по охране труда.
Среди основных элементов геймификации — начисление баллов за успешное прохождение курса, награждение бейджами (например, «Лучшему переговорщику»), рассылка пуш-уведомлений с напоминанием и подбадриванием, формирование рейтингов.
Геймификация становится «толчком» для регулярного выполнения каких-либо задач. По такому принципу работают мобильные приложения для внедрения привычек, чтобы регулярно заниматься спортом, учить иностранные языки и др. Трекеры отправляют напоминания, поздравляют с успехами и начисляют баллы.
Чтобы использовать геймификацию в обучении сотрудников, необходима современная дистанционная платформ (LMS) с соответствующими функциями: начисление баллов, наград, автоматическую выдачу сертификатов и др.
Определиться с подходящей LMS поможет статья «5 платформ для онлайн-обучения персонала в бизнесе».
Игровое обучение: основные характеристики
Игровое обучение — это подход, при котором учебный материал преподносится в виде игры. Например, интерактивные курсы с сюжетом, диалоговые тренажеры, VR-симуляторы и полноценные игры.
В этом случае сотрудники не просто читают теорию и получают баллы, а отправляются в приключение как главные герои игры, от действий которых зависит развитие сюжета.
Для этого разрабатывается концепция игры. Геймплей включает сюжет, персонажей, создание игрового мира (сеттинга). То есть цель метода — научить сотрудников конкретному навыку, погрузив его в определенную ситуацию.
Примерами игрового обучения являются:
Симуляции бизнес-процессов. Например, чтобы учить программистов писать код, бухгалтеров — работать в программах. При возможностях компании симуляции можно создавать с помощью инструментов VR (виртуальной реальности).
Диалоговые тренажеры. Популярный тип симуляций для развития коммуникативных навыков сотрудников. Нужно выбирать реплики из предложенных, чтобы привести клиента к покупке или решить его проблему. Так учат менеджеров и консультантов продавать продукт.
Деловые игры. Их могут проводить очно или онлайн. Ведущий моделирует рабочую ситуацию, сотрудники примеряют на себя разные роли, устраивают мозговой штурм, предлагают решения, чтобы прийти к успешному результату.
Ключевые различия геймификации и игрового обучения
Использование элементов игры в обучении — один из трендов корпоративного обучения 2024 года. Геймификация и игровое обучение по-своему эффективны, но применяются в разных случаях. Для наглядности мы сделали табличку, где можно увидеть отличия в этих подходах.
Итак, геймификация — более простой вариант для реализации, поскольку игровые элементы запускаются в LMS, чтобы привлечь внимание к существующим учебным материалам. Игровое обучение требует создания курса с геймплеем: сюжетом, персонажами, сеттингом.
В каких случаях использовать геймификацию
1. Сотрудники не проявляют интерес к обучению.
Учебный материал может быть слишком скучным или сложным. Конечно, можно переработать информацию, наглядно ее оформить, но не всегда в компании есть ресурсы на это. Поэтому геймификация помогает привлечь внимание сотрудников к любому учебному материалу без больших затрат.
Начисление баллов в LMS напоминает школьную систему оценивания. Хорошая оценка — хорошо изучил тему, получил награду и поднялся в рейтинге. При этом упор в обучении должен быть не на наказании (штрафы, выговоры), а на поощрении.
Как отмечают психологи, страх — один из способов мотивации, но не самый эффективный.
Баллы и другие награды должны быть подтверждением достижения цели, а не вызывать ассоциацию с негативными событиями. Замечательно, если сотрудники могут как-то использовать баллы: купить онлайн-курс или заказать футболку.
Можно сделать онлайн-магазин, чтобы сотрудники могли обменивать заработанные баллы на покупки:
2. В компании нужно развивать здоровую конкуренцию и лидерство.
Как отмечают психологи и педагоги, соперничество — это естественное явление, которое побуждает человека развиваться.
Геймификация строится на стремлении человека быть лучшим или как минимум не уступать остальным.
Использование рейтинговых списков стимулирует сотрудников показывать высокие результаты. Например, это важно для менеджеров, их желание быть лучшим ведет к повышению объема продаж, а значит, и прибыли компании.
По итогам обучения в LMS формируется рейтинг сотрудников. Победителя можно чем-нибудь наградить: например, добавить 100 баллов или разместить публикацию новости «топ-3 лучших сотрудников в обучении» на главной странице корпоративного сайта.
3. Сотрудникам нужно напоминать о повторении материала.
В обучении важно, чтобы сотрудники сохраняли полученные знания надолго. Чтобы информация оставалась в памяти, ее нужно регулярно повторять. В LMS можно настроить автоматическую отправку уведомлений о необходимости повторить курс или проверить знания.
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В каких случаях использовать игровое обучение
1. Сотрудникам нужна практика для отработки навыков.
Для обучения и оттачивания конкретных навыков на практике можно делать различные симуляторы и тренажеры. Не всегда создание мини-игр требует серьезных вложений от компании. Современные конструкторы (например, iSpring Suite) позволяют создавать курсы, в которых сотрудник взаимодействует с контентом.
Еще одна простая мини-игра для отработки навыков — это диалоговый тренажер, который имитирует общение с живым клиентом и помогает сотрудникам отрабатывать навыки общения. Тренажер можно сделать под любую ситуацию: выбрать подходящего персонажа, локацию (офис, улица, магазин и т. п.), добавить закадровый голос.
Можно сделать обучение коммуникативным навыкам в виде детективной мультипликационной истории:
2. Сотрудникам скучно изучать обычные курсы.
Игровое обучение поможет любую информацию преподнести интересно и вовлечь сотрудника в процесс. Например, в этом курсе интересно показали на примерах, зачем нужно изучать «Кодекс этики»:
Курсы можно создавать как игры с элементами «визуальной новеллы», где нужно выбирать действия, которые приведут к результату или провалу. Например, в интерактивном курсе по управленческому планированию нужно научиться принимать правильные решения:
3. Нужно воссоздать сложные рабочие ситуации.
В игровом обучении можно использовать VR для создания виртуальной рабочей среды. Например, чтобы отработать действия в опасных ситуациях: во время аварии, пожара, поломки техники. По данным исследования PwC VR Soft Skills 2020 года, VR в 3 раза сильнее вовлекает в обучение, чем в офлайн-формат.
VR-обучение используют в российских компаниях: например, в «Газпром Нефть» сделали виртуальную среду, чтобы научить сотрудников работать в сложных арктических условиях.
Как выбрать подходящий метод
Чтобы определить, какой из подходов подойдет для обучения в конкретной компании, нужно ответить на три вопроса:
Геймификация
Игровое обучение
1. Зачем нужны игровые элементы в обучении сотрудников?
✔Чтобы привлечь внимание сотрудников к готовым учебным материалам (презентациям, инструкциям, курсам)
✔Чтобы развивать навыки сотрудников на практике с помощью игры (симуляций, диалоговых тренажеров и т. п.)
2. Для какого типа контента нужно внедрить игровую механику?
✔Для теоретического контента
✔Для отработки практических навыков
3. Какими ресурсами обладает компания?
✔Небольшой бюджет.
Для геймификации достаточно LMS
✔Средний или высокий бюджет.
Для создания полноценной игры или VR-симуляций потребуется команда разработчиков и серьезные вложения.
Простой вариант — использовать конструктор интерактивных курсов (для мини-игр и диалоговых тренажеров)
В чек-листе нужно отметить галочками подходящие пункты и сделать вывод, какой подход лучше выбрать под конкретный запрос.
В некоторых компаниях дистанционное обучение распространяется только на обучение теоретическим знаниям, практическая отработка навыков проходит очно на рабочих местах или семинарах. В таком случае достаточно геймификации, которая будет привлекать внимание сотрудников к инструкциям и теоретическим курсам.
Если в компании проводят полноценное онлайн-обучение (теория + практика), то можно рассмотреть комбинированный подход — использование геймификации с игровым обучением. В таком случае нужно:
включить на платформе (LMS) начисление баллов и наград, чтобы сотрудникам было интересно изучать теорию;
для отработки практических навыков сделать обучающий материал в виде симуляций, диалоговых тренажеров и других мини-игр.
Решения iSpring для геймификации и игрового обучения
1. iSpring Learn для геймификации обучения сотрудников.
iSpring Learn — это система дистанционного обучения (LMS) с разными возможностями для геймификации. С помощью iSpring Learn компания S8 Capital успешно повышает мотивацию сотрудников. За прохождение курсов начисляют баллы, которые можно обменять на толстовки, рюкзаки, зонты и даже на отгулы.
Элементы геймификации, которые есть на платформе:
автоматическое начисление баллов за прохождение курсов;
создание бейджей с картинками и победными надписями («Гуру продаж» и др.);
выдача сертификатов по результатам аттестации;
рейтинговые таблицы с указанием количества баллов и наград;
рассылка различных пуш-уведомлений, в том числе поздравлений с днем рождения;
магазин подарков, чтобы обменивать накопленные баллы на покупки.
Подробнее в нашей статье «Геймификация обучения с LMS iSpring Learn».
К тому же в LMS можно сделать наглядную оргструктуру с карточками сотрудников, публиковать новости компании, оставлять реакции на публикации, проводить пульс-опросы и многое другое. Все это тоже часть игры и влияет на желание сотрудника зайти на обучающую платформу.
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2. iSpring Suite для игрового обучения сотрудников.
iSpring Suite — конструктор для создания интерактивных курсов и диалоговых тренажеров. Подойдет тем компаниям, которые хотят запустить игровое обучение сотрудников без больших затрат. В программе можно мини-игры по типу «визуальной новеллы» с несколькими сюжетными линиями.
Например, в компании «Байкал Сервис» используют диалоговые тренажеры для обучения сложным для восприятия темам — охране труда и технике безопасности.
Основные возможности iSpring Suite:
Разветвленный сюжет. Можно создать сценарий с десятками сюжетных линий. Во время игры от выбора действий или реплики сотрудника будет зависеть развитие истории.
Конструктор персонажей и выбор локаций. Можно настроить внешность и одежду персонажа, а также фон под любую тему обучения.
Интерактивные задания. Настройка кликабельных областей позволяет создавать уникальные задания под разные профессии.
Резюме
Элементы игры в обучении сотрудников можно использовать по-разному. Для этого существует два подхода: геймификация и игровое обучение.
Геймификация — это использование игровой механики на дистанционной платформе (LMS). Основные элементы геймификации: баллы, бейджи, рейтинги.
Игровое обучение — это создание интерактивных курсов или полноценных игр для погружения сотрудников в рабочий процесс. С помощью этого подхода пользователи отрабатывают практические навыки. В игровом обучении важно, чтобы был сюжет, персонажи, сеттинг.
Чтобы понять, какая методика подходит в конкретной компании, нужно изучить потребности. Если требуется теоретическое обучение — достаточно включить геймификацию в LMS, если требуется дистанционная отработка навыков — нужны мини-игры и тренажеры.
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