Геймификация vs игровое обучение: в чем отличие

1. Сотрудники не проявляют интерес к обучению.

Учебный материал может быть слишком скучным или сложным. Конечно, можно переработать информацию, наглядно ее оформить, но не всегда в компании есть ресурсы на это. Поэтому геймификация помогает привлечь внимание сотрудников к любому учебному материалу без больших затрат.

Современные LMS позволяют начислять баллы за изучение теоретических материалов, тестов, курсов материалов, успешное прохождение курсов, посещение мероприятий

Начисление баллов в LMS напоминает школьную систему оценивания. Хорошая оценка — хорошо изучил тему, получил награду и поднялся в рейтинге. При этом упор в обучении должен быть не на наказании (штрафы, выговоры), а на поощрении.

Как отмечают психологи, страх — один из способов мотивации, но не самый эффективный.

Баллы и другие награды должны быть подтверждением достижения цели, а не вызывать ассоциацию с негативными событиями. Замечательно, если сотрудники могут как-то использовать баллы: купить онлайн-курс или заказать футболку.

Можно сделать онлайн-магазин, чтобы сотрудники могли обменивать заработанные баллы на покупки:

2. В компании нужно развивать здоровую конкуренцию и лидерство.

Как отмечают психологи и педагоги, соперничество — это естественное явление, которое побуждает человека развиваться.

Геймификация строится на стремлении человека быть лучшим или как минимум не уступать остальным.

Использование рейтинговых списков стимулирует сотрудников показывать высокие результаты. Например, это важно для менеджеров, их желание быть лучшим ведет к повышению объема продаж, а значит, и прибыли компании.

По итогам обучения в LMS формируется рейтинг сотрудников. Победителя можно чем-нибудь наградить: например, добавить 100 баллов или разместить публикацию новости «топ-3 лучших сотрудников в обучении» на главной странице корпоративного сайта.

Кроме того, рейтинг поможет определить наиболее ответственных сотрудников и претендующих на повышение в должности

3. Сотрудникам нужно напоминать о повторении материала.

В обучении важно, чтобы сотрудники сохраняли полученные знания надолго. Чтобы информация оставалась в памяти, ее нужно регулярно повторять. В LMS можно настроить автоматическую отправку уведомлений о необходимости повторить курс или проверить знания.

Например, через 2 месяца после окончания обучения отправить такое уведомление сотрудникам, чтобы убедиться, что они помнят материал. Тестирование поможет определить, в каких разделах сотрудник «плавает» и назначить повторное изучение материала