Топ-12 Telegram-каналов по дистанционному обучению, на которые стоит подписаться

Telegram-каналы про онлайн-образование помогают методистам и педагогическим дизайнерам прокачивать свои навыки и оставаться в курсе последних новостей: следить за трендами рынка, изучать актуальные кейсы и применять лучшие решения коллег на своих проектах, развивать профессиональные связи. 12 таких каналов найдете в нашей подборке.

Критерии выбора каналов

При выборе Телеграмм-каналов для обучения следует учитывать несколько основных критериев.

1. Уровень полезности контента. Важно выбирать каналы, на которых публикуют не просто информационные посты, а практические советы, кейсы и инструменты, которые можно применять в работе. Полезный контент может быть таким:

Разборы реальных кейсов — публикации об опыте внедрения новых методик и инструментов.

Методические рекомендации — советы по созданию и улучшению обучающих программ.

Гайды и чек-листы — пошаговые инструкции, которые облегчают внедрение новых подходов.

2. Актуальность и частота обновления. Сфера дистанционного обучения быстро развивается, поэтому важно следить за каналами, которые отслеживают все изменения и регулярно публикуют посты. Это позволяет:

Быстро узнавать о новых трендах и технологиях.

Сразу получать важные новости, например, о выходе обновлений на обучающих платформах или об изменениях в образовательных стандартах.

Применять свежие идеи и концепции, адаптируясь к изменениям в образовательной среде.

3. Отзывы и популярность среди подписчиков. Это важные индикаторы качества контента. Большое число подписчиков и положительные отзывы указывают на то, что канал востребован и полезен. При оценке популярности полезно учитывать:

Количество подписчиков — хотя это не всегда показатель качества, но крупные каналы, как правило, предлагают более разносторонний контент.

Активность аудитории — количество реакций и просмотров, обратная связь в комментариях или постах говорят о хорошей вовлеченности.

Рекомендации других специалистов — коллеги по индустрии посоветуют каналы, где можно найти проверенные материалы.

Дальше расскажем про топ-12 Телеграм-каналов про обучение, которые охватывают все возможные аспекты онлайн-образования. В подборку попали как крупные образовательные проекты, так и небольшие авторские.

Читать по теме:

1. Главный бизнес-процесс

Количество подписчиков. 1,2 тысячи.

О чем пишут. Канал компании iSpring — разработчика решений для корпоративного обучения. В постах рассказывают, как выстроить систему обучения сотрудников, которая поможет бизнесу развиваться и увеличивать прибыль. Публикуют анонсы конференций, обзоры выступлений, кейсы, рассказы о внутренних процессах iSpring, подборки книг.

Интересные посты:

Как избавиться от синдрома самозванца в команде. Как при помощи кривой Даннинга-Крюгера выявить синдром самозванца и как помочь сотруднику его победить. Наставничество по iSpring-овски. Как организовано наставничество в Академии iSpring: от отбора и подготовки наставников до особенностей онлайн-взаимодействия с учениками. Увольняем по феншую. Как провести грамотный и деликатный оффбординг, чтобы улучшить рабочие процессы и поддержать хорошие отношения с бывшими коллегами.

2. Новости iSpring

Количество подписчиков. 1,6 тысяч.

О чем пишут. В канале публикуют анонсы мероприятий от iSpring и встреч с экспертами, а также новости об обновлениях и плановых работах на iSpring Learn и iSpring Suite — платформах, которые позволяют создавать корпоративные онлайн-курсы и контролировать обучение сотрудников. Канал помогает получать актуальную информацию о продуктах компании из первых рук.

Интересные посты:

Обновления библиотеки контента iSpring Suite. Новые медицинские персонажи, фоны и анимированный шаблон курса, которые помогут быстро создавать динамичные и адаптируемые обучающие материалы для медработников. Еженедельный дайджест. Турнир разработчиков онлайн-курсов, групповые чаты в iSpring Learn, чат-бот с полезными материалами для методистов, а также кейсы компаний, которые используют iSpring. Обзор мероприятий. Отчет о конференции по корпоративному онлайн-обучению iSpring Days 2024, анонс iSpring Days Roadshow, записи онлайн-конференции.

3. Эдтехно | образование

Количество подписчиков. 16 тысяч.

О чем пишут. Канал про образование, EdTech и образовательный бизнес. Говорят про стартапы, инвестиции, регулирование и B2G, аналитику, новости рынка. Публикуют посты на самые разные темы: про возможности искусственного интеллекта, про сдачу ЕГЭ, про будущие образовательные мероприятия и вебинары.

Интересные посты:

4. Нетология

Количество подписчиков. 24 тысячи.

О чем пишут. Канал одноименной образовательной платформы. Рассказывают, как поменять карьеру через образование, публикуют анонсы курсов и открытых занятий, полезные статьи и подборки, образовательные мемы. Также в канале проводят вебинары с экспертами и интерактивы с подписчиками.

Интересные посты:

Анонс бесплатного курса «Тестировщик: Быстрый старт в IT». Основы профессии тестировщика, которая не требует знаний программирования и дает новичкам возможность входа в IT. Сервисы для создания графиков и таблиц. Подборка инструментов, которые помогут упорядочить результаты работы и создать впечатляющие отчеты. Анонс нового подкаста «Что мы здесь забыли». Почему наш мозг работает именно так, как ученые рассматривают память в контексте точных, естественных и социально-гуманитарных наук, и как мы можем использовать эти знания в повседневной жизни.

5. EdMarket

Количество подписчиков. 8 тысяч.

О чем пишут. Экспертный канал от методиста Нетологии Саши Караваевой. Это база знаний для тех, кто работает или хочет работать на рынке EdTech. Все о профессиях в EdTech, анонсы бесплатных курсов и занятий, дискуссии, новости, полезные ссылки.

Интересные посты:

Разные подходы к обучению и изменение ролей учителей и учеников. В комментариях предлагают поделиться рассказом, с каким подходом к обучению читатели сталкиваются чаще всего. Лайфхак для методистов. Как успеть сделать все дела в отведенное время и не закончить в девять вечера вместо шести. В Исландии планируют заменить школьные экзамены. Вместо них будет непрерывная цифровая оценка и адаптация учебных планов. В комментариях предлагают обсудить возможность отмены экзаменов в российских школах.

6. Образование 4.0

Количество подписчиков. 17 тысяч.

О чем пишут. Канал редакции «Образование» Skillbox Media для тех, кто работает или хочет работать в сфере образования. Рассказывают о трендах среднего и высшего образования, корпоративного обучения и EdTech. Публикуют новости, репортажи с конференций, аналитику и описание интересных исследований, прикладные статьи-инструкции и лайфхаки, интервью и экспертные мнения.

Интересные посты:

Как мотивировать взрослых учиться. Помогут зачеты, карта пути студента, чек-лист сдачи домашних заданий, быстрая и поддерживающая обратная связь от преподавателя, анкеты саморефлексии и другие стратегии мотивации. Статистика: диплом бакалавра не повышает зарплату IT‑специалистов, а магистра — да. Опрос IT-профсоюза выявил, как диплом влияет на заработок айтишников и какие вузы работодатели предпочитают видеть в резюме кандидатов. 8 трендов в обучении иностранным языкам. Перевернутое обучение, аутентичные материалы вместо учебников, стади-бадди и другие подходы — на заметку онлайн-школам и репетиторам.

7. Тренды образования

Количество подписчиков. 15 тысяч.

О чем пишут. Канал Кристины Геворкян — продюсера образовательных проектов, приглашенного лектора института образования НИУ ВШЭ, «Шанинки», School of Education. Публикуют анонсы, исследования, обзоры рынка, методические гайды, мнения про образовательную индустрию в России и мире.

Интересные посты:

8. Живое обучение

Количество подписчиков. 18 тысяч.

О чем пишут. Канал Елены Тихомировой — эксперта в области e-learning, дипломированного специалиста по проектированию обучения, автора книги «Обучение со смыслом». Темы постов связаны с корпоративным образованием: его внедрение и развитие, глобальные тренды в отрасли, форматы eLearning и тонкости разработки электронных курсов, метрики и KPI в обучении.

Интересные посты:

Хотят ли умные к красивым? Для повышения вовлеченности на длительных онлайн-курсах полезно организовать социализацию участников, учитывая их разный опыт: «умные» — которые привыкли к дистанции в онлайн-среде, и «красивые» — с опытом активного физического взаимодействия. «Тихий отпуск» в августе. Автор отходит от активной работы и общения, чтобы сосредоточиться на собственных мыслях, чтении и природной тишине. Это помогает восстановиться и подготовиться к новому рабочему году в сентябре. Почему взрослые бросают онлайн-обучение? Основные причины: импульсивное решение начать курс, нехватка времени и энергии, отсутствие понимания, как применить знания, перегрузка теорией без практики, страх перед большим объемом материала.

9. LX notes // Образование как продукт

Количество подписчиков. 14 тысяч.

О чем пишут. Личный канал Евгении Ращупкиной — EdTech проджекта и фаундера LXD hero. В канале много информации про продуктовый подход, рекомендации по поиску работы в Европе, методические кейсы, интервью с экспертами, идеи и лайфхаки из мира образования. Каждый понедельник публикуют свежие анонсы событий для всех, кто создает обучение.

Интересные посты:

Подборка курсов на английском. Курсы про внедрение LMS, про создание иммерсивного образовательного контента и еще восемь программ. Про язык коммуникации. Как знание или незнание языка помогает или мешает общаться с коллегами и продуктивно работать. Какие результаты тестирования оценки сотрудников и соискателей можно считать максимально объективными? Рассматривают такие варианты: офлайн, онлайн, онлайн с использованием сервиса прокторинга — их плюсы, минусы и результаты тестирования.

10. Царева в Курсе

Количество подписчиков. 7 тысяч.

О чем пишут. Авторский канал Анны Царевой — дизайнера образовательного опыта в Институте кино НИУ ВШЭ, методолога с 20-летним опытом, ментора методистов. В канале публикуют практические советы, тренды образования, видео, подкасты и ответы на вопросы для тех, кто создает образовательные продукты. Есть разборы ошибок, полезные памятки, краткие описания алгоритмов проектирования, советы по написанию учебных текстов и составлению методических портфолио.

Интересные посты:

11. Методический кружок

Количество подписчиков. 4 тысячи.

О чем пишут. Это пространство для обмена опытом по созданию образовательных продуктов. Клуб методистов, сценаристов, педдизайнеров — всех, кто создает обучение. В группе можно задать вопрос, попросить коллег поделиться опытом или подсказать полезный инструмент для проектирования. Еженедельно публикуют дайджесты со ссылками на самые интересные обсуждения и кейсы, анонсы мероприятий и другой полезный контент.

Интересные посты. Сообщество работает в формате дискуссий: публикация постов не предусмотрена, но можно участвовать в обсуждениях и задавать вопросы коллегам. Сообщения доступны только после одобрения заявки модератором.

12. Learning news

Количество подписчиков. 2 тысячи.

О чем пишут. Канал ведет Виктория Болотина — педагогический дизайнер «Яндекса» и консультант в сфере обучения. Это настоящее медиа про eLearning с полноценными лонгридами, конспектами конференций и переводами зарубежных статей по дистанционному обучению. Много постов о скрайбинге, развитии когнитивных способностей и приемах обучения, испытанных на практике в «Яндексе».

Интересные посты:

Про отличия стратегий по поиску работы в зависимости от цели. Одна из целей: переезд в другую страну. В этом случае нужно расширить поиск работы, определить и искать смежные профессии, которые были бы интересны и где у человека есть хорошие шансы найти работу. Дизайн обучения в подходе 5MoN (5 moments of need) в картинках. Серия постов о том, что это за подход, в каких ситуациях применяется и какие задачи помогает решить. Наглядная статья про 12 принципов Мэйера. Выжимка из книги «Multimedia Learning», которая особенно полезна для начинающих педдизайнеров и тех, кто хочет развиваться в направлении digital learning.

Резюме

Эта подборка каналов станет отличным ресурсом для профессионалов, которые хотят развиваться, находить вдохновение и решать практические задачи в образовательной сфере. В подборку попали каналы про:

Корпоративное обучение — с фокусом на развитие систем обучения внутри компаний.

Образовательные тренды и аналитику — они освещают глобальные и локальные изменения, анализируют рынок и дают прогнозы.

Методические и продуктовые советы — с лайфхаками по проектированию курсов, обучающих материалов и решений для EdTech.

Образовательные события и новости — помогут быть в курсе мероприятий, запусков новых продуктов и актуальных новостей индустрии.

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