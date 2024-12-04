Топ-12 Telegram-каналов по дистанционному обучению, на которые стоит подписаться

Критерии выбора каналов
При выборе Телеграмм-каналов для обучения следует учитывать несколько основных критериев.
1. Уровень полезности контента. Важно выбирать каналы, на которых публикуют не просто информационные посты, а практические советы, кейсы и инструменты, которые можно применять в работе. Полезный контент может быть таким:
Разборы реальных кейсов — публикации об опыте внедрения новых методик и инструментов.
Методические рекомендации — советы по созданию и улучшению обучающих программ.
Гайды и чек-листы — пошаговые инструкции, которые облегчают внедрение новых подходов.
2. Актуальность и частота обновления. Сфера дистанционного обучения быстро развивается, поэтому важно следить за каналами, которые отслеживают все изменения и регулярно публикуют посты. Это позволяет:
Быстро узнавать о новых трендах и технологиях.
Сразу получать важные новости, например, о выходе обновлений на обучающих платформах или об изменениях в образовательных стандартах.
Применять свежие идеи и концепции, адаптируясь к изменениям в образовательной среде.
3. Отзывы и популярность среди подписчиков. Это важные индикаторы качества контента. Большое число подписчиков и положительные отзывы указывают на то, что канал востребован и полезен. При оценке популярности полезно учитывать:
Количество подписчиков — хотя это не всегда показатель качества, но крупные каналы, как правило, предлагают более разносторонний контент.
Активность аудитории — количество реакций и просмотров, обратная связь в комментариях или постах говорят о хорошей вовлеченности.
Рекомендации других специалистов — коллеги по индустрии посоветуют каналы, где можно найти проверенные материалы.
Дальше расскажем про топ-12 Телеграм-каналов про обучение, которые охватывают все возможные аспекты онлайн-образования. В подборку попали как крупные образовательные проекты, так и небольшие авторские.
Читать по теме:
Методы обучения персонала в 2024 году: эффективные способы развития сотрудников.
Количество подписчиков. 1,2 тысячи.
О чем пишут. Канал компании iSpring — разработчика решений для корпоративного обучения. В постах рассказывают, как выстроить систему обучения сотрудников, которая поможет бизнесу развиваться и увеличивать прибыль. Публикуют анонсы конференций, обзоры выступлений, кейсы, рассказы о внутренних процессах iSpring, подборки книг.
Интересные посты:
Как избавиться от синдрома самозванца в команде. Как при помощи кривой Даннинга-Крюгера выявить синдром самозванца и как помочь сотруднику его победить.
Наставничество по iSpring-овски. Как организовано наставничество в Академии iSpring: от отбора и подготовки наставников до особенностей онлайн-взаимодействия с учениками.
Увольняем по феншую. Как провести грамотный и деликатный оффбординг, чтобы улучшить рабочие процессы и поддержать хорошие отношения с бывшими коллегами.
Количество подписчиков. 1,6 тысяч.
О чем пишут. В канале публикуют анонсы мероприятий от iSpring и встреч с экспертами, а также новости об обновлениях и плановых работах на iSpring Learn и iSpring Suite — платформах, которые позволяют создавать корпоративные онлайн-курсы и контролировать обучение сотрудников. Канал помогает получать актуальную информацию о продуктах компании из первых рук.
Интересные посты:
Обновления библиотеки контента iSpring Suite. Новые медицинские персонажи, фоны и анимированный шаблон курса, которые помогут быстро создавать динамичные и адаптируемые обучающие материалы для медработников.
Еженедельный дайджест. Турнир разработчиков онлайн-курсов, групповые чаты в iSpring Learn, чат-бот с полезными материалами для методистов, а также кейсы компаний, которые используют iSpring.
Обзор мероприятий. Отчет о конференции по корпоративному онлайн-обучению iSpring Days 2024, анонс iSpring Days Roadshow, записи онлайн-конференции.
Количество подписчиков. 16 тысяч.
О чем пишут. Канал про образование, EdTech и образовательный бизнес. Говорят про стартапы, инвестиции, регулирование и B2G, аналитику, новости рынка. Публикуют посты на самые разные темы: про возможности искусственного интеллекта, про сдачу ЕГЭ, про будущие образовательные мероприятия и вебинары.
Интересные посты:
Skillbox запустил ИИ-помощника для учителей английского. Он помогает автоматизировать рутинные задачи, персонализировать обучение и повышать эффективность студентов.
Исследователи ВШЭ выделили пять типов образовательного поведения студентов. Опросы, которые проводятся с 2022 года, показали: вовлеченность и успеваемость зависят от учебной и социальной активности студентов.
Forbes Education опубликовал список лучших бизнес-школ России. В топ-3 попали Высшая школа менеджмента СПбГУ, Институт бизнеса РАНХиГС и Московская школа управления «Сколково».
4. Нетология
Количество подписчиков. 24 тысячи.
О чем пишут. Канал одноименной образовательной платформы. Рассказывают, как поменять карьеру через образование, публикуют анонсы курсов и открытых занятий, полезные статьи и подборки, образовательные мемы. Также в канале проводят вебинары с экспертами и интерактивы с подписчиками.
Интересные посты:
Анонс бесплатного курса «Тестировщик: Быстрый старт в IT». Основы профессии тестировщика, которая не требует знаний программирования и дает новичкам возможность входа в IT.
Сервисы для создания графиков и таблиц. Подборка инструментов, которые помогут упорядочить результаты работы и создать впечатляющие отчеты.
Анонс нового подкаста «Что мы здесь забыли». Почему наш мозг работает именно так, как ученые рассматривают память в контексте точных, естественных и социально-гуманитарных наук, и как мы можем использовать эти знания в повседневной жизни.
5. EdMarket
Количество подписчиков. 8 тысяч.
О чем пишут. Экспертный канал от методиста Нетологии Саши Караваевой. Это база знаний для тех, кто работает или хочет работать на рынке EdTech. Все о профессиях в EdTech, анонсы бесплатных курсов и занятий, дискуссии, новости, полезные ссылки.
Интересные посты:
Разные подходы к обучению и изменение ролей учителей и учеников. В комментариях предлагают поделиться рассказом, с каким подходом к обучению читатели сталкиваются чаще всего.
Лайфхак для методистов. Как успеть сделать все дела в отведенное время и не закончить в девять вечера вместо шести.
В Исландии планируют заменить школьные экзамены. Вместо них будет непрерывная цифровая оценка и адаптация учебных планов. В комментариях предлагают обсудить возможность отмены экзаменов в российских школах.
Количество подписчиков. 17 тысяч.
О чем пишут. Канал редакции «Образование» Skillbox Media для тех, кто работает или хочет работать в сфере образования. Рассказывают о трендах среднего и высшего образования, корпоративного обучения и EdTech. Публикуют новости, репортажи с конференций, аналитику и описание интересных исследований, прикладные статьи-инструкции и лайфхаки, интервью и экспертные мнения.
Интересные посты:
Как мотивировать взрослых учиться. Помогут зачеты, карта пути студента, чек-лист сдачи домашних заданий, быстрая и поддерживающая обратная связь от преподавателя, анкеты саморефлексии и другие стратегии мотивации.
Статистика: диплом бакалавра не повышает зарплату IT‑специалистов, а магистра — да. Опрос IT-профсоюза выявил, как диплом влияет на заработок айтишников и какие вузы работодатели предпочитают видеть в резюме кандидатов.
8 трендов в обучении иностранным языкам. Перевернутое обучение, аутентичные материалы вместо учебников, стади-бадди и другие подходы — на заметку онлайн-школам и репетиторам.
Количество подписчиков. 15 тысяч.
О чем пишут. Канал Кристины Геворкян — продюсера образовательных проектов, приглашенного лектора института образования НИУ ВШЭ, «Шанинки», School of Education. Публикуют анонсы, исследования, обзоры рынка, методические гайды, мнения про образовательную индустрию в России и мире.
Интересные посты:
Кто-то думал, что станет палеонтологом, дизайнером, артистом, космонавтом… В честь начала учебного года команда фонда «Не напрасно» создала ностальгический проект «Прежде чем стать взрослыми».
Технология «связанной» рабочей одежды с датчиками и смарт-аксессуарами может повысить безопасность, эффективность и здоровье работников. А также изменить корпоративное обучение через обучение на местах с дополненной реальностью, дистанционные тренинги и оценку навыков в реальном времени.
Российские школьники хотят учиться с помощью мемов, игр и технологий. Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» выяснила, что интересует российских школьников в обучении.
Количество подписчиков. 18 тысяч.
О чем пишут. Канал Елены Тихомировой — эксперта в области e-learning, дипломированного специалиста по проектированию обучения, автора книги «Обучение со смыслом». Темы постов связаны с корпоративным образованием: его внедрение и развитие, глобальные тренды в отрасли, форматы eLearning и тонкости разработки электронных курсов, метрики и KPI в обучении.
Интересные посты:
Хотят ли умные к красивым? Для повышения вовлеченности на длительных онлайн-курсах полезно организовать социализацию участников, учитывая их разный опыт: «умные» — которые привыкли к дистанции в онлайн-среде, и «красивые» — с опытом активного физического взаимодействия.
«Тихий отпуск» в августе. Автор отходит от активной работы и общения, чтобы сосредоточиться на собственных мыслях, чтении и природной тишине. Это помогает восстановиться и подготовиться к новому рабочему году в сентябре.
Почему взрослые бросают онлайн-обучение? Основные причины: импульсивное решение начать курс, нехватка времени и энергии, отсутствие понимания, как применить знания, перегрузка теорией без практики, страх перед большим объемом материала.
9. LX notes // Образование как продукт
Количество подписчиков. 14 тысяч.
О чем пишут. Личный канал Евгении Ращупкиной — EdTech проджекта и фаундера LXD hero. В канале много информации про продуктовый подход, рекомендации по поиску работы в Европе, методические кейсы, интервью с экспертами, идеи и лайфхаки из мира образования. Каждый понедельник публикуют свежие анонсы событий для всех, кто создает обучение.
Интересные посты:
Подборка курсов на английском. Курсы про внедрение LMS, про создание иммерсивного образовательного контента и еще восемь программ.
Про язык коммуникации. Как знание или незнание языка помогает или мешает общаться с коллегами и продуктивно работать.
Какие результаты тестирования оценки сотрудников и соискателей можно считать максимально объективными? Рассматривают такие варианты: офлайн, онлайн, онлайн с использованием сервиса прокторинга — их плюсы, минусы и результаты тестирования.
10. Царева в Курсе
Количество подписчиков. 7 тысяч.
О чем пишут. Авторский канал Анны Царевой — дизайнера образовательного опыта в Институте кино НИУ ВШЭ, методолога с 20-летним опытом, ментора методистов. В канале публикуют практические советы, тренды образования, видео, подкасты и ответы на вопросы для тех, кто создает образовательные продукты. Есть разборы ошибок, полезные памятки, краткие описания алгоритмов проектирования, советы по написанию учебных текстов и составлению методических портфолио.
Интересные посты:
В каких сферах востребован методист, и какие задачи он решает. От EdTech-компаний, госучреждений и корпоративного обучения до инфобизнеса.
Обзор методических вакансий. Пять актуальных вакансий методистов в онлайн-школах и их особенности.
Тренды в Образовании 2024, которые изменят ваши курсы. Самые важные осенние тренды в образовании на 2024 год. Почему методистам важно быть в курсе изменений, какие технологии и подходы помогут создавать актуальные и востребованные курсы.
Количество подписчиков. 4 тысячи.
О чем пишут. Это пространство для обмена опытом по созданию образовательных продуктов. Клуб методистов, сценаристов, педдизайнеров — всех, кто создает обучение. В группе можно задать вопрос, попросить коллег поделиться опытом или подсказать полезный инструмент для проектирования. Еженедельно публикуют дайджесты со ссылками на самые интересные обсуждения и кейсы, анонсы мероприятий и другой полезный контент.
Интересные посты. Сообщество работает в формате дискуссий: публикация постов не предусмотрена, но можно участвовать в обсуждениях и задавать вопросы коллегам. Сообщения доступны только после одобрения заявки модератором.
12. Learning news
Количество подписчиков. 2 тысячи.
О чем пишут. Канал ведет Виктория Болотина — педагогический дизайнер «Яндекса» и консультант в сфере обучения. Это настоящее медиа про eLearning с полноценными лонгридами, конспектами конференций и переводами зарубежных статей по дистанционному обучению. Много постов о скрайбинге, развитии когнитивных способностей и приемах обучения, испытанных на практике в «Яндексе».
Интересные посты:
Про отличия стратегий по поиску работы в зависимости от цели. Одна из целей: переезд в другую страну. В этом случае нужно расширить поиск работы, определить и искать смежные профессии, которые были бы интересны и где у человека есть хорошие шансы найти работу.
Дизайн обучения в подходе 5MoN (5 moments of need) в картинках. Серия постов о том, что это за подход, в каких ситуациях применяется и какие задачи помогает решить.
Наглядная статья про 12 принципов Мэйера. Выжимка из книги «Multimedia Learning», которая особенно полезна для начинающих педдизайнеров и тех, кто хочет развиваться в направлении digital learning.
Резюме
Эта подборка каналов станет отличным ресурсом для профессионалов, которые хотят развиваться, находить вдохновение и решать практические задачи в образовательной сфере. В подборку попали каналы про:
Корпоративное обучение — с фокусом на развитие систем обучения внутри компаний.
Образовательные тренды и аналитику — они освещают глобальные и локальные изменения, анализируют рынок и дают прогнозы.
Методические и продуктовые советы — с лайфхаками по проектированию курсов, обучающих материалов и решений для EdTech.
Образовательные события и новости — помогут быть в курсе мероприятий, запусков новых продуктов и актуальных новостей индустрии.
iSpring Suite 11 — быстрый конструктор
Сделать онлайн-курс может каждый
Реклама: ООО «Ричмедиа», ИНН: 1215226458, erid: LjN8JxFrZ
Начать дискуссию