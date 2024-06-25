Тренды корпоративного обучения в 2024 году

Вслед за технологиями, образовательной сферой и экономикой логично развивается и меняется корпоративное обучение. Разработчики курсов активно используют нейросети, а HR-менеджеры все чаще учитывают личные предпочтения сотрудников к тому, что они хотели бы изучать. Собрали главные современные тенденции обучения персонала, о которых должны знать компании, которые хотят развивать сотрудников.

Цифровая трансформация в обучении

Еще несколько лет назад организации, которые разрабатывали образовательные программы для персонала, в основном проводили очные занятия с бизнес-тренером или наставником.

Но совершенствуются интернет-связь и гаджеты. Wi-Fi-соединение есть почти везде, и можно учиться даже с мобильного телефона, сидя на скамейке в парке. Появляется все больше приложений и платформ для разработки онлайн-курсов.

Все эти факторы влияют на цифровизацию обучения. И в 2024 году активно развиваются следующие направления.

Читайте по теме: Корпоративное обучение — принципы, организация и тренды 2024 года.

Использование онлайн-платформ и мобильных приложений для обучения

Сейчас, чтобы разработать обучающий материал, компания не обязательно должна привлекать IT-специалистов. Достаточно использовать конструкторы курсов — это набор инструментов, которые помогают без знания языков программирования собирать уроки.

Таких конструкторов сейчас довольно много. Важно выбрать тот, что решает задачи корпоративного образования в конкретной компании. Например, обучить менеджеров по продажам навыкам общения можно через диалоговые тренажеры. И тогда одним из решающих факторов при выборе будет то, что в конструкторе есть такой инструмент.

Диалоговый тренажер, собранный в конструкторе iSpring Suite

Доступ к обучающим материалам с разных устройств

Далеко не всегда сотрудникам удобно проходить обучение за компьютером. И когда у персонала есть возможность смотреть уроки со смартфона, количество обучающихся в компании заметно растет. А скорость прохождения курсов увеличивается, ведь смотреть их можно в удобное для себя время.

Выбирая LMS, то есть платформу для дистанционного обучения, важно оценивать, есть ли у нее собственное мобильное приложение и адаптируется ли сверстанный курс под разные размеры экрана.

Эта функция сэкономит время — урок не надо собирать несколько раз специально под экран компьютера, планшета и мобильного телефона.

Так выглядит слайд, собранный в iSpring Suite: текст, иллюстрации, навигация автоматически адаптируются под экраны разных размеров

Читайте по теме: Что такое Learning Management System (LMS) и как с ее помощью управлять обучением.

Создание индивидуальной программы обучения для сотрудников

Часто компании логично подбирают материалы, которые развивают профессиональные качества кадров. На первый план выходит задача, чтобы специалист мог эффективно работать в своей должности.

Сейчас HR-менеджеры все чаще обращают внимание на личные качества сотрудника и его предпочтения к тому, что он сам хотел бы изучать. Основываясь на компетенциях, зонах развития, пожеланиях, можно составлять индивидуальный трек обучения.

В этом может помочь LMS — платформа для разработки дистанционного обучения. Так, сотрудник проходит тесты на определение его компетенций, получает оценку от коллег, например, по методу «360 градусов». На основе данных система строит индивидуальный трек развития — предлагает, когда и какие курсы проходить.

Так HR-менеджер автоматизирует часть сложной работы. Главное — хорошо продумать тесты, оценивающие навыки, и подобрать курсы, которые могут закрывать пробелы в знаниях.

Радар компетенций, составленный с помощью оценки «360 градусов». Метод помогает определить зоны роста. Например, этому сотруднику следует подтянуть навыки принятия решений

Инновационные методы обучения

Педагоги, методисты, тренеры используют современные возможности разработки курсов. Например, применяют в работе искусственный интеллект и обращают внимание на вовлечение учащихся через геймификацию. Эти тренды касаются и корпоративного обучения.

Применение искусственного интеллекта

Нейросети — одно из самых активно развивающихся сейчас направлений. Искусственный интеллект используют в огромном количестве сфер, в том числе в образовании. С помощью нейросетей в корпоративном обучении можно делать следующее:

составлять структуру курса и уроков;

собирать идеи контента;

создавать уникальные картинки в корпоративном стиле;

составлять проверочные тесты на основе имеющегося материала;

продумывать индивидуальный трек развития;

быстро анализировать количественные отчеты.

ИИ может многое, но это не значит, что он заменит HR-менеджеров, преподавателей и бизнес-тренеров. Он лишь служит дополнительным источником вдохновения, помогает автоматизировать многие задачи и все равно работает под управлением человека. Более того, нейросетям нельзя отдать задачу и забрать решение как полностью готовый результат. То, что отдает ИИ, нужно проверять и дорабатывать.

Тем не менее нейронки помогают освободиться от рутины и использовать освободившееся время, чтобы решать другие, более сложные задачи.

Например, инструмент iSpring Page — конструктор микрокурсов со встроенным AI-помощником. Инструмент генерирует и редактирует статьи, структурирует материал, собирает таблицы и придумывает вопросы для тестов.

ИИ отредактировал текст

Добавление элементов геймификации

Геймификация — это использование игровых элементов в неигровом контексте, то есть, например, в бизнесе, быту, учебе. При грамотном подходе игровые механики помогают вовлечь сотрудников в обучение, мотивируют к развитию компетенций, поддерживают внимание длительное время.

Геймифицировать уроки можно, добавив в них персонажей, которые будут сопровождать обучающегося. В конструкторе iSpring Learn можно собирать таких героев из десятков элементов

Геймификация будет активно развиваться в ближайшие годы, и специалисты видят тенденцию к тому, что через несколько лет в корпоративном обучении будут активно использоваться метавселенные. Уже сейчас крупные корпорации разрабатывают задания, которые персонал проходит в VR-очках. Погружаясь в другую реальность, они выполняют квесты, за которыми метафорически скрыта тренировка hard и soft skills, необходимых в реальной работе.

Простая для сотрудников, мощная для бизнеса Обучайте сотрудников онлайн, следите за результатами и помогайте бизнесу расти Попробовать

Развитие навыков будущего

Корпоративное обучение двигается в сторону того, чтобы давать кадрам знания, которые нужны не только здесь и сейчас, но и помогали бы стратегически развивать компанию. HR-менеджеры ориентируются на тренды в бизнесе и думают на несколько шагов вперед, как можно подготовить персонал, какие знания и навыки давать специалистам, чтобы бизнес мог вовремя адаптироваться к рынку и опережать конкурентов.

Подготовка к работе с новыми технологиями и развитие digital skills

Во многих бизнес-направлениях важно следить за технологическим развитием. Например, какие машины, автоматизированные системы, программное обеспечение появляются в сфере. И если прослеживается четкая тенденция, что это оборудование или ПО будет использовать компания, заранее готовят материалы, которые научат специалистов работать с ним. Так повышается шанс вовремя выйти на рынок и опередить конкурентов.

Часто разрабатывать обучающие курсы, связанные с новой техникой, можно сразу, как только производители анонсировали выпуск машин

Другой тренд в обучении персонала 2024 — развитие digital skills. То есть обучение работы с новыми технологиями, искусственным интеллектом, даже если у сотрудника нет задач, связанных с использованием ИИ.

Логика такая: если персонал знаком с современными цифровыми технологиями, он сможет генерировать больше идей и сразу обратиться к искусственному интеллекту, как только это будет нужно.

Укрепление мягких навыков

Остается актуальным и развитие soft skills. Раньше, составляя профиль кандидата, HR-менеджеры думали о том, чтобы закрыть конкретную позицию. Сейчас о том, какими навыками должен обладать человек, чтобы развивать компанию. Дипломы стали второстепенными, а на первый план вышли реальные знания и навыки.

Основатели американской платформы онлайн-обучения Udemy разработали skill-based подход, который помогает анализировать, какими навыками должны обладать сотрудники компании. Эта система состоит из пяти этапов:

Анализ навыков , необходимых для развития бизнеса, для достижения его целей.

Идентификация soft skills — какими компетенциями обладают кадры сейчас.

Сопоставление необходимых и существующих компетенций , определение пробелов.

Развитие навыков . HR-менеджеры составляют программы обучения, которые помогут восполнить недостаток нужных знаний.

Контроль эффективности. Проверка, как кадры усвоили новые навыки.

В большинстве компаний упор делают в первую очередь на навыки, которые определяют самостоятельность кадров. А именно креативность, коммуникации, критическое мышление, умение решать вопросы и работать в команде. Эти навыки формируют предпринимательское мышление.

Так компании уходят от того, чтобы нанимать послушных исполнителей, в сторону того, чтобы формировать кадры, способные принимать решения.

Стимулирование самообучения

Даже если в компании есть индивидуальные треки обучения, многие организации сейчас составляют или закупают дополнительные курсы. Сотрудник сам выбирает, какие навыки ему хотелось бы развивать. Таким образом компания опирается на стремления персонала, его внутреннюю мотивацию, которая сильнее внешней, то есть навязанных стимулов.

Фрагмент курса про защиту от хакеров. Курс необязательный, но полезный всем — и сотрудникам, и компании. Эти знания и помогут обучающимся уберечь личные данные, и дадут дополнительную защиту корпоративных данных

Еще один тренд корпоративного обучения 2024 года — это развитие мотивации через результат. Наставник или руководитель объясняет специалисту, каким образом развитие его компетенций влияет на личный успех. Подчиненный понимает, что чем больше он умеет, тем больше будет получать денег, личного удовольствия от работы, будет видеть, какую пользу он приносит в развитие компании. Тогда и стимул к самообучению будет выше.

Развитие навыков непрерывного обучения

Раньше компании учили персонал в основном на этапе, когда сотрудник только начал работать в организации или перешел на новую должность. То есть ему надо решать новые задачи. Сейчас идет тренд на непрерывность обучения. Теперь курсы решают, например, следующие задачи:

Сделать проще и быстрее онбординг.

Совершенствовать навыки, которые нужны, чтобы решать текущие задачи. Тем самым повышать производительность в целом.

Развивать востребованные на рынке навыки, опережая конкурентов.

А так как обучение становится сквозным, HR-отделы продумывают, как встроить его в рабочий процесс, не нарушая графика и решений сотрудником его задач. Например, встраивают подсказки, когда специалист начинает работать на новом ПО, создают ботов, напоминающих, что нужно пройти короткий тест, собирают базу знаний, к которой можно получить доступ даже с мобильного телефона.

Удобно, если база знаний находится на той же платформе, где сотрудники проходят обучение. Например, эту базу собрали в iSpring Learn

Гибридные форматы обучения

Выше мы уже говорили, что все чаще компании заменяют очные тренинги и наставничество на онлайн-курсы. Но нельзя решить все задачи одним лишь дистанционным форматом. В связи с этим развиваются следующие современные тенденции обучения персонала.

Сочетание онлайн и офлайн-методов обучения

Онлайн-форматы хорошо работают, когда нужно дать кадрам общие знания о компании и теорию об их задачах на должности. Уточняющие вопросы обучающиеся могут задать на вебинарах или онлайн-встречах с наставником.

Но онлайн-формат не всегда решает проблему отработки навыков. Нередко эффективнее работают реальные встречи. И еще на этапе разработки курса составители продумывают, в каком формате лучше дать тот или иной материал.

Также и внутри каждого формата подбирают, какой метод поможет яснее донести информацию. Например, в рамках онлайн-курса продумывают, дать ли информацию просто на слайде или добавить интерактив. Поможет ли закрепить материал обычный тест или лучше встроить диалоговый тренажер. Достаточно ли дать записанную видеолекцию или нужно встроить в канву курса конференцию.

Такой мультимодальный подход, то есть сочетание разных форматов и методов, помогает поддерживать мотивацию учащихся, дольше удерживать их внимание.

В интерактивном тесте про Эверест задания сделаны в разном формате. Например, здесь надо ввести числа и слова

Микрообучение

Разрабатывая обучение, нужно помнить, что с развитием технологий у человека появляется все больше источников, откуда он получает информацию. И когда кадрам дают новые знания еще и на работе, нужно позаботиться о том, чтобы они не утонули в информационном потоке.

Решает проблему микрообучение, то есть подача материала в коротких форматах: недлинный текст или анимация, видео и аудио не больше трех минут. Так сотруднику или HR-менеджеру проще встроить обучение в рабочий график.

За минуту с небольшим сотрудник получает важные установки о подготовке к звонку

Развитие внутренних образовательных сообществ и сетей

Внештатные бизнес-тренеры могут построить хорошую образовательную систему внутри компании. Но любой профессиональный тренер так или иначе обращается к сотрудникам организации. Ему нужно знать особенности бизнеса, специфику направления. Курс получается более насыщенным, достоверным, когда специалисты принимают активное участие в его разработке.

Некоторые компании даже поощряют подчиненных, которые участвуют в обучении коллег. Например, приглашают устраивать вебинары, где опытные кадры делятся своим опытом с другими специалистами.

Преподаватели-практики

Теоретические лекции уходят на второй план. В приоритете давать больше прикладных знаний: конкретных инструкций, кейсов из опыта работы, технологических разборов. Такие знания могут дать люди с большим стажем работы в сфере. Компании все чаще приглашают профессионалов области делиться своими наработками и кейсами.

iSpring Suite и iSpring Learn — инструменты, поддерживающие тенденции онлайн-обучения сотрудников

iSpring Learn — LMS для корпоративного обучения, iSpring Suite — конструктор для разработки интерактивных курсов. Эти два инструмента помогают двигаться компаниям разрабатывать образовательные программы в соответствии с перечисленными трендами. И вот через какие функции iSpring закрывает современные тенденции обучения персонала:

Мобильное приложение. Кадры могут учиться со смартфона, где и когда им удобно.

Круглосуточный доступ к курсам без необходимости подключаться к интернету. Учебные материалы загружаются фоново, когда телефон находится в сети. Обучающийся может смотреть уроки даже в дороге вне зависимости, подключено ли устройство к сети или нет.

Встроенный искусственный интеллект . Некоторые инструменты iSpring Suite работают на базе ИИ. Например, нейросеть может озвучивать текст на нескольких десятках языков. Темп, тембр и другие параметры звука настраиваются, поэтому речь не звучит механически.

Инструменты оценки персонала . Например, оценка компетенций методом «360 градусов». Коллеги и руководители проходят анонимное анкетирование, где дают обратную связь по работе сотрудника. На основе их ответов система формирует диаграмму и отчет, по которому можно понять сильные стороны специалиста и зоны развития.

Библиотека курсов . Несколько десятков готовых уроков по soft skills. Можно сэкономить время и включить в программу обучения уроки от экспертов на распространенные темы: тайм-менеджмент, переговоры, общение с клиентом и подобные.

Интерактивные задания, тесты, скринкасты, вебинарная комната . Разнообразные инструменты помогают собрать курс с максимальным вовлечением. Это могут быть и микрокурсы, и уроки с гибридными форматами контента.

Возможность добавлять сторонних участников. Приглашенные эксперты могут зарегистрироваться и проводить занятие на платформе. Не нужно покупать вебинарную комнату и делать дополнительных рассылок. Достаточно организовать мероприятие и выслать приглашение внутри LMS всем, кто должен послушать тему.

Сотрудник получает приглашения на вебинары и другие учебные события в личном кабинете

Читайте по теме: 6 лучших LMS в России по мнению пользователей.

Резюме

Современные тенденции обучения персонала связаны с развитием технологий, образования, экономики.

В связи с развитием гаджетов и тем, что интернет доступен почти везде, в приоритете стоит обучение сотрудников с любых устройств.

На первый план выходит не обучение кандидата, а что он умеет.

Разрабатывая образовательную программу, нужно ориентироваться на зоны развития персонала и личные предпочтения обучающихся.

Искусственный интеллект помогает разработчикам строить онлайн-обучение.

Компании учат специалистов не только на этапе онбординга. Тенденция онлайн-обучения — непрерывное развитие кадров.

Дистанционные курсы не могут закрыть все задачи. Важно грамотно сочетать онлайн и офлайн-форматы, использовать разные инструменты, чтобы поддерживать внимание и мотивацию.

Идет смещение фокуса с общей теории на реальный опыт. Компании приглашают экспертов, которые делятся кейсами, опытом применения техник. Также стимулируют опытных коллег участвовать в разработке обучающих материалов.

Простая для сотрудников, мощная для бизнеса Обучайте сотрудников онлайн, следите за результатами и помогайте бизнесу расти Попробовать

Реклама: ООО «Ричмедиа», ИНН: 1215226458, erid: LjN8K2HKL