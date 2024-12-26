7 лучших конструкторов онлайн-курсов

Еще по теме: Как создать электронный обучающий курс с нуля: от идеи до реализации .

Техническая поддержка. Даже в самых продвинутых конструкторах могут случаться технические проблемы. Или могут возникать вопросы по функциям инструмента. Поэтому важно иметь возможность обратиться в техподдержку. Многие сервисы круглосуточно отвечают на вопросы пользователей, некоторые работают по определенному графику, а часть — ограничила поддержку для россиян.

Безопасность. Если важно, чтобы сервис стабильно работал в России, то стоит выбирать отечественные конструкторы. Они знают все требования законов в РФ, хранят данные в России и есть в реестре отечественного ПО.

Адаптивность верстки. Не всегда у сотрудников есть возможность учиться с компьютера. Удобно, если курсы можно изучать с телефона. Во многих сервисах учебные материалы автоматически подстраиваются под размер экрана. Нужно только один раз собрать курс в конструкторе, и он будет доступен на любом устройстве.

Инструменты аналитики. Они помогают контролировать обучение: отслеживать, кто прошел курсы, а кто еще не начинал, кто как справился с тестом, как часто ученики заходят на платформу и т. д. В некоторых программах есть встроенная аналитика, в других ее нет, но курсы можно скачать и загрузить практически в любую LMS (систему управления обучением).

Инструменты для создания контента. В некоторых конструкторах можно добавлять сложные элементы геймификации, в других — доступно только размещение текста, картинок, видео. Если нет цели увеличивать вовлеченность в обучение и нужно лишь донести информацию до сотрудников, то хватит конструкторов с простым функционалом.

Удобство интерфейса. Можно зайти в конструктор, быстро в нем сориентироваться и начать создавать курсы. А можно увидеть перегруженный интерфейс со сложными настройками и потратить несколько дней, чтобы в нем разобраться. Иногда даже хорошие конструкторы с большими возможностями имеют неинтуитивный интерфейс. Поэтому, если функции программы важны, стоит потратить время на ее изучение, если нет — лучше отдавать предпочтение сервисам с более понятным дизайном.

Тип установки. Некоторые программы нужно скачивать на компьютер, с другими можно работать прямо в браузере. Обычно у онлайн-конструкторов более бедный функционал, но зато в них можно быстро сделать учебные материалы и запустить обучение.

Курсы нужны компаниям для разных целей: одни хотят организовать постоянное обучение для персонала с геймификацией, другим нужно разово создать простые уроки. В зависимости от целей стоит обращать внимание на определенный функционал конструкторов. Ниже мы рассмотрим несколько критериев, которые помогут выбрать подходящий редактор.

нельзя делать приватные курсы, учебные материалы будут видеть все пользователи и смогут их пройти.

курсы нельзя скачивать и загружать в другие LMS;

есть специализированные шаблоны для заданий по программированию;

курсы нельзя скачивать и загружать в другие LMS.

нет встроенной аналитики, но можно воспользоваться СДО Adobe Learning Manager.

курсы можно выгружать в формате SCORM, AICC или xAPI.

в подписку входит LMS, с которой можно контролировать обучение;

можно делать и простые курсы, и сложные геймифицированные;

можно выгружать курсы в форматах SCORM, CMI5, Web или PDF;

нет встроенной аналитики, но можно воспользоваться LMS iSpring Learn и управлять обучением.

можно создавать своих виртуальных персонажей, как в игре;

есть большая библиотека контента, которая поможет создать красивые курсы без навыков в дизайне;

Лучшие конструкторы онлайн-курсов

Рассмотрим подробнее 7 конструкторов курсов и их возможности.

iSpring Suite

iSpring Suite — это надстройка для программы для презентация PowerPoint. Конструктор нужно установить на компьютер, и в PowerPoint появятся новые инструменты. Если есть опыт в создании презентаций, то разобраться в интерфейсе будет несложно. С помощью iSpring Suite можно делать слайдовые и геймифицированные курсы. Сайт: iSpring Suite Пример курса в iSpring Suite по горячим клавишам в Excel. Здесь ученику нужно взаимодействовать с контентом и перетаскивать сочетание клавиш в блок «Выучил». Благодаря интерактивности, учащиеся сильнее вовлекаются в обучение и лучше запоминают информацию Возможности для создания контента. В iSpring Suite делают сложные курсы с интерактивностями без навыков в программировании и дизайне. В конструкторе можно: превращать слайды презентации в полноценный курс;

создавать тесты и опросы, в конструкторе 14 типов вопросов;

загружать и монтировать видео: добавлять титры, заставки, музыку, спецэффекты;

превращать текст в дикторскую озвучку;

использовать интерактивные элементы: в конструкторе более 14 вариантов интересно подать материал;

добавлять элементы геймификации: виртуальных персонажей, диалоговые тренажеры, квесты, игры;

использовать шаблоны персонажей, фонов, макетов слайдов, объектов, локаций;

создавать курсы в корпоративном стиле компании, для этого можно менять шрифты, цвета элементов, добавлять градиенты. В iSpring Suite можно создавать виртуальных персонажей для курсов как в игре: меняйте выражение лица, прическу, одежду, аксессуары Инструменты для аналитики. В iSpring Suite можно только создавать курсы и скачивать в форматах SCORM, xAPI, cmi5, AICC, HTML5. После, материалы следует загрузить в удобную LMS и назначить сотрудникам. Например, подойдет платформа для корпоративного обучения iSpring Learn. В ней можно контролировать учебный процесс: назначать курсы и тесты персоналу, отслеживать успеваемость, создавать непрерывные траектории обучения и т. д. Адаптивность верстки. Курсы автоматически подстраиваются под размеры экрана. Сотрудники смогут обучаться с телефона, планшета, компьютера. Есть мобильное приложение для LMS iSpring Learn. Страна разработки: Россия. Техническая поддержка: 24/7. Стоимость: от 27 000 рублей в год. Есть специальные цены для аккредитованных преподавателей и учебных заведений. iSpring Suite 11 — быстрый конструктор Сделать онлайн-курс может каждый Создать бесплатно

Course Editor

Course Editor — это конструктор курсов в формате лонгрида. Создавать учебные материалы можно прямо в браузере, ничего скачивать не нужно. У инструмента понятный интерфейс, в нем легко разобраться и быстро создавать простые курсы. Возможности интерактивности здесь ограничены. Сайт: Course Editor Курсы в Course Editor — это большие лонгриды, сотрудники листают их, как сайты в интернете, и изучают информацию Возможности для создания контента. В конструкторе курсы делают из готовых блоков, которые можно передвигать, растягивать по ширине, в них легко добавить фон, таблицы, списки. В редакторе можно форматировать текст и цвета элементов, чтобы сделать курс по брендбуку компании. В учебные материалы можно добавлять видео, иллюстрации и интерактивные элементы: аккордеон с контентом, вкладыши-перевертыши, изображения с маркерами и т. д. Пример создания курса в Course Editor. Здесь добавили интерактивный блок «Аккордеон с контентом», ученикам необходимо вручную открывать блоки, чтобы почитать о техниках планирования. Так, они смогут взаимодействовать с контентом. А еще аккордеон позволяет спрятать второстепенную информацию, и не занимать ей много места Инструменты для аналитики. В Course Editor есть встроенная аналитика. Можно смотреть, кто начал и закончил проходить курсы, как справился с тестом. Если функционала недостаточно, то учебные материалы можно скачать в формате SCORM, CMI5, Web или PDF и загрузить в другую СДО. Адаптивность верстки. Все курсы в Course Editor автоматически адаптируются под любое устройство. Мобильного приложения нет, но учебные материалы удобно просматривать в браузере. Страна разработки: Россия. Техническая поддержка: работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по Москве. Стоимость: от 2000 рублей в месяц.

Articulate

Articulate — это конструктор для создания электронных курсов с элементами геймификации. В подписку входят инструменты Storyline 360 и Rise 360. Первый устанавливается на компьютер и позволяет создавать курсы в программе для презентаций Power Point. Второй — работает онлайн в браузере, с ним делают курсы в формате лонгрида. Со Storyline 360 можно разрабатывать сложные геймифицированные курсы, а Rise 360 подходит для быстрого создания простых учебных материалов. Оба инструмента входят в подписку Articulate 360, приобрести их по отдельности нельзя. Интерфейс у обоих инструментов несложный, но система не поддерживает русский язык. Еще одна проблема — оплатить подписку с российской карты не получится. Сайт: Articulate Пример создания курса в конструкторе Возможности для создания контента. У инструментов Storyline 360 и Rise 360 разный функционал. У первого — он более широкий, поэтому рассмотрим сначала его. В Articulate Storyline 360 можно: делать послайдовые курсы;

добавлять иллюстрации, видео, аудио, скринкасты;

совершенствовать курс с ИИ-помощником: искусственный интеллект поможет улучшить стиль письма, проверить грамматику, дописать контент и т. д.;

создавать тесты, в конструкторе есть 25 типов вопросов;

использовать интерактивные элементы;

добавлять геймификацию, в том числе диалоговые тренажеры с разными сценариями;

пользоваться библиотекой контента, из нее можно взять для своего курса персонажей, иллюстрации, фотографии. В инструменте Rise 360 меньше возможностей для геймификации обучения, зато в нем можно быстро создавать курсы в формате лендинга. Для этого нужно воспользоваться готовыми блоками с текстом, иллюстрациями, интерактивностями и подставить в них свой контент. В Rise 360 есть встроенный искусственный интеллект, который поможет в создании курсов: проверит грамотность, дополнит информацию. Пример создания курса в Rise 360 Articulate. Теорию можно разбивать проверочными заданиями, чтобы учащиеся сразу закрепляли знания Инструменты для аналитики. В подписку Articulate 360 входит инструмент Reach, который позволяет управлять обучением. Можно назначать курсы персоналу, проверять, кто начал учиться, кто закончил и насколько хорошо справился с тестированием. Адаптивность верстки. Курсы, которые разработаны с помощью инструмента Rise 360, адаптируются под любые устройства. Учебные материалы из Storyline 360 этим похвастаться не могут. Есть мобильное приложение. Страна разработки: США. Техническая поддержка: недоступна на русском языке. Стоимость: от $1199 за год. Есть скидки для учебных учреждений. Еще по теме: 9 программ для создания интерактивных заданий.

18 лучших книг по педагогическому дизайну и eLearning, актуальных в 2024 году.

Adobe Captivate

Adobe Captivate — это программа для создания электронных курсов. В ней делают учебные материалы разной сложности: от простых слайдовых курсов до тренажеров с элементами виртуальной реальности. Чтобы пользоваться сервисом, его устанавливают на компьютер. У него не самый простой интерфейс, придется потратить время, чтобы разобраться в настройках. Еще один минус — сейчас программа недоступна в России. Оплатить ее можно только с иностранной карты. Сайт: Adobe Captivate Интерфейс Adobe Captivate. Учебный материал делают из слайдов, это чем-то похоже на PowerPoint только здесь больше настроек Возможности для создания контента. Adobe Captivate — один из самых мощных конструкторов курсов с большими возможностями. Рассмотрим, что можно делать в программе: создавать послайдовые курсы с иллюстрациями, текстами, видео;

создавать видео, допустим, можно снимать сразу два видео: себя с веб-камеры и картинку на компьютере, так получится готовый видеоурок, где рассказчик комментирует происходящее на экране;

добавлять видео 360°, в нем сотрудники смогут менять угол обзора и разглядывать окружающую обстановку;

делать тесты, для этого есть 9 типов вопросов и возможность начислять баллы и штрафы за верные и неверные ответы;

добавлять интерактивности по готовым шаблонам или свои на языке программирования JavaScript;

использовать виджеты для игр, например, «Кто хочет стать миллионером», «Сто к одному»;

добавлять элементы виртуальной реальности, допустим, чтобы провести тур по новому офису;

пользоваться библиотекой контента, где более 75 000 шаблонов слайдов, видеозаставок, виртуальных персонажей и т. д. Пример виртуального курса по работе в госпитале от Adobe Captivate Инструменты для аналитики. В конструкторе можно только создавать курсы. Чтобы назначить их сотрудникам и контролировать обучение, материалы нужно выгрузить в формате SCORM, AICC или xAPI и загрузить в удобную СДО. Еще один вариант — воспользоваться LMS этой компании Adobe Learning Manager. У нее те же проблемы, что и у конструктора: непростой интерфейс и нельзя оплатить подписку из России. Адаптивность верстки. Все материалы в Adobe Captivate автоматически адаптируются под любой экран. Есть приложение для LMS Adobe Learning Manager. Страна разработки: США. Техническая поддержка: отсутствует для пользователей из России. Стоимость: от $1 299 за лицензию. Есть скидки для образовательных учреждений.

Tilda Publishing

Изначально Tilda Publishing — это конструктор сайтов, но недавно появилась возможность создавать в нем курсы. Сервис работает онлайн в браузере, у нее несложный интерфейс, можно быстро в нем разобраться. Сайт: Tilda Publishing Процесс создания курса в Tilda Publishing. Слева — настройки лекции, а справа — сам контент Возможности для создания контента. В инструменте курсы собирают из готовых блоков: с текстом, заголовками, иллюстрациями, видео, цитатами. Останется только добавить в них свой контент. В курсы можно добавить простые интерактивные элементы, но не сложную геймификацию. Например, можно анимировать объекты, размещать раскрывающиеся списки. Если возможностей сервиса недостаточно, можно добавить свои интерактивности через Javascript-код. Еще в программе можно проводить прямые эфиры через YouTube, создавать тесты и давать домашние задания. Настройка домашнего задания в Tilda. Слева нужно установить настройки: название, тип зачета, оценка и т. д. Справа следует разместить текст с заданием Инструменты для аналитики. В инструменте есть встроенная аналитика: можно отслеживать прогресс отдельных учеников или смотреть общую статистику. Отчеты показывают, кто начал и закончил проходить курсы, как справился с тестом. При желании курсы можно выгрузить в формате IMS Common Cartridge 1.3 и загрузить в LMS. Адаптивность верстки. Все учебные материалы автоматически подстраиваются под любые размеры экрана. Мобильного приложения нет, но курсы удобно просматривать в браузере. Страна разработки: Россия. Техническая поддержка: 24/7. Стоимость: от 750 рублей в месяц.

Getcourse

Getcourse — это сервис для разработки и запуска онлайн-курсов. В ней можно создавать простые и геймифицированные курсы, проводить вебинары и управлять обучением. Система работает онлайн в браузере. Главный минус — тяжелый несовременный интерфейс. Сайт: Getcourse Процесс создания урока для курса в Getcourse. Вверху есть меню, с помощью которого добавляют контент: текст, видео, аудио, иллюстрации, файлы Возможности для создания контента. В Getcourse можно делать уроки и объединять их в тренинги. Здесь нет встроенного редактора, чтобы создавать презентации или монтировать видео. Собирать уроки можно из готовых блоков для текста, видео, аудио, иллюстраций. Также доступно загружать свои файлы, например, презентации. Возможности геймификации ограничены. Единственное, для повышения вовлеченности можно начислять ученикам бонусные рубли за прохождение уроков. При желании можно добавить другие интерактивности с помощью собственного Javascript-кода. В Getcourse можно создавать тесты или добавлять задания. Чтобы сотрудники не списывали, есть функция ограничения по времени. В программе можно проводить вебинары, но только через YouTube. Для этого нужно привязать к системе свой аккаунт. Так выглядит тренинг на платформе. Ученики должны изучать уроки сверху вниз и выполнять задания, если они есть Инструменты для аналитики. Система аналитики поможет следить за успеваемостью сотрудников. Отчеты покажут, как часто ученики заходят в систему, сколько уроков прошли, где остановились, насколько хорошо справились с заданиями. Адаптивность верстки. Курсы автоматически подстраиваются под экран устройства. Есть мобильное приложение. Страна разработки: Россия. Техническая поддержка: 24/7. Стоимость: от 4400 рублей в месяц.

Stepik