7 лучших конструкторов онлайн-курсов

Критерии выбора сервиса для создания онлайн-курсов
Курсы нужны компаниям для разных целей: одни хотят организовать постоянное обучение для персонала с геймификацией, другим нужно разово создать простые уроки. В зависимости от целей стоит обращать внимание на определенный функционал конструкторов. Ниже мы рассмотрим несколько критериев, которые помогут выбрать подходящий редактор.
Тип установки. Некоторые программы нужно скачивать на компьютер, с другими можно работать прямо в браузере. Обычно у онлайн-конструкторов более бедный функционал, но зато в них можно быстро сделать учебные материалы и запустить обучение.
Удобство интерфейса. Можно зайти в конструктор, быстро в нем сориентироваться и начать создавать курсы. А можно увидеть перегруженный интерфейс со сложными настройками и потратить несколько дней, чтобы в нем разобраться. Иногда даже хорошие конструкторы с большими возможностями имеют неинтуитивный интерфейс. Поэтому, если функции программы важны, стоит потратить время на ее изучение, если нет — лучше отдавать предпочтение сервисам с более понятным дизайном.
Инструменты для создания контента. В некоторых конструкторах можно добавлять сложные элементы геймификации, в других — доступно только размещение текста, картинок, видео. Если нет цели увеличивать вовлеченность в обучение и нужно лишь донести информацию до сотрудников, то хватит конструкторов с простым функционалом.
Инструменты аналитики. Они помогают контролировать обучение: отслеживать, кто прошел курсы, а кто еще не начинал, кто как справился с тестом, как часто ученики заходят на платформу и т. д. В некоторых программах есть встроенная аналитика, в других ее нет, но курсы можно скачать и загрузить практически в любую LMS (систему управления обучением).
Адаптивность верстки. Не всегда у сотрудников есть возможность учиться с компьютера. Удобно, если курсы можно изучать с телефона. Во многих сервисах учебные материалы автоматически подстраиваются под размер экрана. Нужно только один раз собрать курс в конструкторе, и он будет доступен на любом устройстве.
Безопасность. Если важно, чтобы сервис стабильно работал в России, то стоит выбирать отечественные конструкторы. Они знают все требования законов в РФ, хранят данные в России и есть в реестре отечественного ПО.
Техническая поддержка. Даже в самых продвинутых конструкторах могут случаться технические проблемы. Или могут возникать вопросы по функциям инструмента. Поэтому важно иметь возможность обратиться в техподдержку. Многие сервисы круглосуточно отвечают на вопросы пользователей, некоторые работают по определенному графику, а часть — ограничила поддержку для россиян.
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Сравнительная таблица конструкторов курсов
Сервис
Плюсы
Минусы
Сайт
iSpring Suite
Course Editor
Articulate
Adobe Captivate
Tilda Publishing
Getcourse
Stepik
Лучшие конструкторы онлайн-курсов
Рассмотрим подробнее 7 конструкторов курсов и их возможности.
iSpring Suite
iSpring Suite — это надстройка для программы для презентация PowerPoint. Конструктор нужно установить на компьютер, и в PowerPoint появятся новые инструменты. Если есть опыт в создании презентаций, то разобраться в интерфейсе будет несложно. С помощью iSpring Suite можно делать слайдовые и геймифицированные курсы.
Сайт: iSpring Suite
Возможности для создания контента. В iSpring Suite делают сложные курсы с интерактивностями без навыков в программировании и дизайне. В конструкторе можно:
превращать слайды презентации в полноценный курс;
создавать тесты и опросы, в конструкторе 14 типов вопросов;
загружать и монтировать видео: добавлять титры, заставки, музыку, спецэффекты;
превращать текст в дикторскую озвучку;
использовать интерактивные элементы: в конструкторе более 14 вариантов интересно подать материал;
добавлять элементы геймификации: виртуальных персонажей, диалоговые тренажеры, квесты, игры;
использовать шаблоны персонажей, фонов, макетов слайдов, объектов, локаций;
создавать курсы в корпоративном стиле компании, для этого можно менять шрифты, цвета элементов, добавлять градиенты.
Инструменты для аналитики. В iSpring Suite можно только создавать курсы и скачивать в форматах SCORM, xAPI, cmi5, AICC, HTML5. После, материалы следует загрузить в удобную LMS и назначить сотрудникам. Например, подойдет платформа для корпоративного обучения iSpring Learn. В ней можно контролировать учебный процесс: назначать курсы и тесты персоналу, отслеживать успеваемость, создавать непрерывные траектории обучения и т. д.
Адаптивность верстки. Курсы автоматически подстраиваются под размеры экрана. Сотрудники смогут обучаться с телефона, планшета, компьютера. Есть мобильное приложение для LMS iSpring Learn.
Страна разработки: Россия.
Техническая поддержка: 24/7.
Стоимость: от 27 000 рублей в год. Есть специальные цены для аккредитованных преподавателей и учебных заведений.
iSpring Suite 11 — быстрый конструктор
Сделать онлайн-курс может каждый
Course Editor
Course Editor — это конструктор курсов в формате лонгрида. Создавать учебные материалы можно прямо в браузере, ничего скачивать не нужно. У инструмента понятный интерфейс, в нем легко разобраться и быстро создавать простые курсы. Возможности интерактивности здесь ограничены.
Сайт: Course Editor
Возможности для создания контента. В конструкторе курсы делают из готовых блоков, которые можно передвигать, растягивать по ширине, в них легко добавить фон, таблицы, списки. В редакторе можно форматировать текст и цвета элементов, чтобы сделать курс по брендбуку компании.
В учебные материалы можно добавлять видео, иллюстрации и интерактивные элементы: аккордеон с контентом, вкладыши-перевертыши, изображения с маркерами и т. д.
Инструменты для аналитики. В Course Editor есть встроенная аналитика. Можно смотреть, кто начал и закончил проходить курсы, как справился с тестом. Если функционала недостаточно, то учебные материалы можно скачать в формате SCORM, CMI5, Web или PDF и загрузить в другую СДО.
Адаптивность верстки. Все курсы в Course Editor автоматически адаптируются под любое устройство. Мобильного приложения нет, но учебные материалы удобно просматривать в браузере.
Страна разработки: Россия.
Техническая поддержка: работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по Москве.
Стоимость: от 2000 рублей в месяц.
Articulate
Articulate — это конструктор для создания электронных курсов с элементами геймификации. В подписку входят инструменты Storyline 360 и Rise 360. Первый устанавливается на компьютер и позволяет создавать курсы в программе для презентаций Power Point. Второй — работает онлайн в браузере, с ним делают курсы в формате лонгрида.
Со Storyline 360 можно разрабатывать сложные геймифицированные курсы, а Rise 360 подходит для быстрого создания простых учебных материалов. Оба инструмента входят в подписку Articulate 360, приобрести их по отдельности нельзя.
Интерфейс у обоих инструментов несложный, но система не поддерживает русский язык. Еще одна проблема — оплатить подписку с российской карты не получится.
Сайт: Articulate
Возможности для создания контента. У инструментов Storyline 360 и Rise 360 разный функционал. У первого — он более широкий, поэтому рассмотрим сначала его.
В Articulate Storyline 360 можно:
делать послайдовые курсы;
добавлять иллюстрации, видео, аудио, скринкасты;
совершенствовать курс с ИИ-помощником: искусственный интеллект поможет улучшить стиль письма, проверить грамматику, дописать контент и т. д.;
создавать тесты, в конструкторе есть 25 типов вопросов;
использовать интерактивные элементы;
добавлять геймификацию, в том числе диалоговые тренажеры с разными сценариями;
пользоваться библиотекой контента, из нее можно взять для своего курса персонажей, иллюстрации, фотографии.
В инструменте Rise 360 меньше возможностей для геймификации обучения, зато в нем можно быстро создавать курсы в формате лендинга. Для этого нужно воспользоваться готовыми блоками с текстом, иллюстрациями, интерактивностями и подставить в них свой контент. В Rise 360 есть встроенный искусственный интеллект, который поможет в создании курсов: проверит грамотность, дополнит информацию.
Инструменты для аналитики. В подписку Articulate 360 входит инструмент Reach, который позволяет управлять обучением. Можно назначать курсы персоналу, проверять, кто начал учиться, кто закончил и насколько хорошо справился с тестированием.
Адаптивность верстки. Курсы, которые разработаны с помощью инструмента Rise 360, адаптируются под любые устройства. Учебные материалы из Storyline 360 этим похвастаться не могут. Есть мобильное приложение.
Страна разработки: США.
Техническая поддержка: недоступна на русском языке.
Стоимость: от $1199 за год. Есть скидки для учебных учреждений.
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Adobe Captivate
Adobe Captivate — это программа для создания электронных курсов. В ней делают учебные материалы разной сложности: от простых слайдовых курсов до тренажеров с элементами виртуальной реальности. Чтобы пользоваться сервисом, его устанавливают на компьютер.
У него не самый простой интерфейс, придется потратить время, чтобы разобраться в настройках. Еще один минус — сейчас программа недоступна в России. Оплатить ее можно только с иностранной карты.
Сайт: Adobe Captivate
Возможности для создания контента. Adobe Captivate — один из самых мощных конструкторов курсов с большими возможностями. Рассмотрим, что можно делать в программе:
создавать послайдовые курсы с иллюстрациями, текстами, видео;
создавать видео, допустим, можно снимать сразу два видео: себя с веб-камеры и картинку на компьютере, так получится готовый видеоурок, где рассказчик комментирует происходящее на экране;
добавлять видео 360°, в нем сотрудники смогут менять угол обзора и разглядывать окружающую обстановку;
делать тесты, для этого есть 9 типов вопросов и возможность начислять баллы и штрафы за верные и неверные ответы;
добавлять интерактивности по готовым шаблонам или свои на языке программирования JavaScript;
использовать виджеты для игр, например, «Кто хочет стать миллионером», «Сто к одному»;
добавлять элементы виртуальной реальности, допустим, чтобы провести тур по новому офису;
пользоваться библиотекой контента, где более 75 000 шаблонов слайдов, видеозаставок, виртуальных персонажей и т. д.
Инструменты для аналитики. В конструкторе можно только создавать курсы. Чтобы назначить их сотрудникам и контролировать обучение, материалы нужно выгрузить в формате SCORM, AICC или xAPI и загрузить в удобную СДО. Еще один вариант — воспользоваться LMS этой компании Adobe Learning Manager. У нее те же проблемы, что и у конструктора: непростой интерфейс и нельзя оплатить подписку из России.
Адаптивность верстки. Все материалы в Adobe Captivate автоматически адаптируются под любой экран. Есть приложение для LMS Adobe Learning Manager.
Страна разработки: США.
Техническая поддержка: отсутствует для пользователей из России.
Стоимость: от $1 299 за лицензию. Есть скидки для образовательных учреждений.
Tilda Publishing
Изначально Tilda Publishing — это конструктор сайтов, но недавно появилась возможность создавать в нем курсы. Сервис работает онлайн в браузере, у нее несложный интерфейс, можно быстро в нем разобраться.
Сайт: Tilda Publishing
Возможности для создания контента. В инструменте курсы собирают из готовых блоков: с текстом, заголовками, иллюстрациями, видео, цитатами. Останется только добавить в них свой контент.
В курсы можно добавить простые интерактивные элементы, но не сложную геймификацию. Например, можно анимировать объекты, размещать раскрывающиеся списки. Если возможностей сервиса недостаточно, можно добавить свои интерактивности через Javascript-код.
Еще в программе можно проводить прямые эфиры через YouTube, создавать тесты и давать домашние задания.
Инструменты для аналитики. В инструменте есть встроенная аналитика: можно отслеживать прогресс отдельных учеников или смотреть общую статистику. Отчеты показывают, кто начал и закончил проходить курсы, как справился с тестом.
При желании курсы можно выгрузить в формате IMS Common Cartridge 1.3 и загрузить в LMS.
Адаптивность верстки. Все учебные материалы автоматически подстраиваются под любые размеры экрана. Мобильного приложения нет, но курсы удобно просматривать в браузере.
Страна разработки: Россия.
Техническая поддержка: 24/7.
Стоимость: от 750 рублей в месяц.
Getcourse
Getcourse — это сервис для разработки и запуска онлайн-курсов. В ней можно создавать простые и геймифицированные курсы, проводить вебинары и управлять обучением. Система работает онлайн в браузере. Главный минус — тяжелый несовременный интерфейс.
Сайт: Getcourse
Возможности для создания контента. В Getcourse можно делать уроки и объединять их в тренинги. Здесь нет встроенного редактора, чтобы создавать презентации или монтировать видео. Собирать уроки можно из готовых блоков для текста, видео, аудио, иллюстраций. Также доступно загружать свои файлы, например, презентации.
Возможности геймификации ограничены. Единственное, для повышения вовлеченности можно начислять ученикам бонусные рубли за прохождение уроков. При желании можно добавить другие интерактивности с помощью собственного Javascript-кода.
В Getcourse можно создавать тесты или добавлять задания. Чтобы сотрудники не списывали, есть функция ограничения по времени.
В программе можно проводить вебинары, но только через YouTube. Для этого нужно привязать к системе свой аккаунт.
Инструменты для аналитики. Система аналитики поможет следить за успеваемостью сотрудников. Отчеты покажут, как часто ученики заходят в систему, сколько уроков прошли, где остановились, насколько хорошо справились с заданиями.
Адаптивность верстки. Курсы автоматически подстраиваются под экран устройства. Есть мобильное приложение.
Страна разработки: Россия.
Техническая поддержка: 24/7.
Стоимость: от 4400 рублей в месяц.
Stepik
Stepik — это образовательная платформа для создания онлайн-курсов. Разрабатывать учебные материалы можно прямо в браузере. У программы интуитивно понятный интерфейс, в котором легко разобраться. На сайте Stepik есть большой каталог готовых курсов, их можно купить и сразу же назначить сотрудникам.
Раньше в сервисе была специальная подписка для компаний, чтобы создавать приватные курсы для персонала. Сейчас ее убрали и сделали все обучение открытым. Курсы можно делать бесплатно, но пройти их сможет любой пользователь.
Сайт: Stepik
Возможности для создания контента. В Stepik простой редактор курсов, в который можно вставить текст, таблицы, изображения, видео. Для проверки знаний можно добавить тесты или задания. В системе много вариантов заданий для обучения программированию, работе с SQL. Например, можно попросить сотрудников написать структуру и стили html-документа, обработать индивидуальный набор данных и т. д.
К урокам добавляют форму для комментариев. Так можно получить обратную связь от учеников или обсуждать сложные моменты.
Инструменты для аналитики. В системе есть встроенная аналитика, которая собирает данные по успеваемости учеников. Можно посмотреть статистику посещаемости, среднее время прохождения уроков, насколько хорошо сотрудники справились с заданиями и т. д.
Адаптивность верстки. Курсы автоматически адаптируются под все устройства. Есть мобильное приложение.
Страна разработки: Россия.
Техническая поддержка: 24/7.
Стоимость: бесплатно.
Резюме
При выборе конструктора курсов необходимо ориентироваться на цели и возможности компании:
iSpring Suite подойдет, если нужно быстро разрабатывать сложные курсы с элементами геймификации: у конструктора интуитивно понятный интерфейс, есть библиотека контента, редакторы видео, в системе легко разобраться за день и создавать продвинутые курсы без навыков в программировании и дизайне;
Articulate и Adobe Captivate подойдут только компаниям, которые зарегистрированы за рубежом и хотят создавать сложные курсы;
Course Editor и Tilda Publishing идеальны, когда нужно быстро разработать простые курсы;
при выборе Getcourse стоит учитывать, что перенести созданные учебные материалы в другую СДО не получится, а еще у программы устаревший дизайн, зато можно проводить прямые эфиры;
Stepik больше всего подойдет для обучения программированию, и если компания не боится делать открытые курсы, которые будут доступны любому пользователю сервиса.
iSpring Suite 11 — быстрый конструктор
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