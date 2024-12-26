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7 лучших конструкторов онлайн-курсов

Чтобы обучать сотрудников, необязательно нанимать тренеров, оплачивать мастер-классы, отправлять работников на семинары. Можно самостоятельно внутри компании создавать курсы для персонала. Так, специалисты не будут отрываться от работы, а в организации сэкономят на внешнем обучении. Курсы легко разрабатывать без программистов и дизайнеров, для этого есть специальные конструкторы. В статье мы рассмотрим 7 лучших программ по мнению пользователей и расскажем, на что обращать внимание при выборе.

Критерии выбора сервиса для создания онлайн-курсов

Курсы нужны компаниям для разных целей: одни хотят организовать постоянное обучение для персонала с геймификацией, другим нужно разово создать простые уроки. В зависимости от целей стоит обращать внимание на определенный функционал конструкторов. Ниже мы рассмотрим несколько критериев, которые помогут выбрать подходящий редактор. 

  • Тип установки. Некоторые программы нужно скачивать на компьютер, с другими можно работать прямо в браузере. Обычно у онлайн-конструкторов более бедный функционал, но зато в них можно быстро сделать учебные материалы и запустить обучение.

  • Удобство интерфейса. Можно зайти в конструктор, быстро в нем сориентироваться и начать создавать курсы. А можно увидеть перегруженный интерфейс со сложными настройками и потратить несколько дней, чтобы в нем разобраться. Иногда даже хорошие конструкторы с большими возможностями имеют неинтуитивный интерфейс. Поэтому, если функции программы важны, стоит потратить время на ее изучение, если нет — лучше отдавать предпочтение сервисам с более понятным дизайном. 

  • Инструменты для создания контента. В некоторых конструкторах можно добавлять сложные элементы геймификации, в других — доступно только размещение текста, картинок, видео. Если нет цели увеличивать вовлеченность в обучение и нужно лишь донести информацию до сотрудников, то хватит конструкторов с простым функционалом.

Пример элемента геймификации в конструкторе iSpring Suite. Это диалоговый тренажер, который развивает у сотрудников навыки общения с клиентами

  • Инструменты аналитики. Они помогают контролировать обучение: отслеживать, кто прошел курсы, а кто еще не начинал, кто как справился с тестом, как часто ученики заходят на платформу и т. д. В некоторых программах есть встроенная аналитика, в других ее нет, но курсы можно скачать и загрузить практически в любую LMS (систему управления обучением). 

  • Адаптивность верстки. Не всегда у сотрудников есть возможность учиться с компьютера. Удобно, если курсы можно изучать с телефона. Во многих сервисах учебные материалы автоматически подстраиваются под размер экрана. Нужно только один раз собрать курс в конструкторе, и он будет доступен на любом устройстве. 

  • Безопасность. Если важно, чтобы сервис стабильно работал в России, то стоит выбирать отечественные конструкторы. Они знают все требования законов в РФ, хранят данные в России и есть в реестре отечественного ПО. 

  • Техническая поддержка. Даже в самых продвинутых конструкторах могут случаться технические проблемы. Или могут возникать вопросы по функциям инструмента. Поэтому важно иметь возможность обратиться в техподдержку. Многие сервисы круглосуточно отвечают на вопросы пользователей, некоторые работают по определенному графику, а часть — ограничила поддержку для россиян.

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Сравнительная таблица конструкторов курсов

Сервис

Плюсы

Минусы

Сайт

iSpring Suite

  • интуитивно понятный интерфейс;

  • можно создавать сложные геймифицированные курсы;

  • в редакторе можно монтировать видео;

  • есть большая библиотека контента, которая поможет создать красивые курсы без навыков в дизайне;

  • можно создавать своих виртуальных персонажей, как в игре;

  • можно выгружать курсы в форматах SCORM, xAPI, cmi5, AICC, HTML5;

  • инструмент разработан в России.

  • нет встроенной аналитики, но можно воспользоваться LMS iSpring Learn и управлять обучением.

ispring.ru

Course Editor

  • простой интерфейс;

  • курсы можно создавать в браузере;

  • есть встроенная аналитика;

  • можно выгружать курсы в форматах SCORM, CMI5, Web или PDF;

  • ПО разработано в России.

  • возможности геймификации ограничены.

courseditor.ru

Articulate 

  • простой интерфейс, но не поддерживает русский язык;

  • можно делать и простые курсы, и сложные геймифицированные;

  • есть встроенный ИИ-помощник;

  • есть большая библиотека контента;

  • в подписку входит LMS, с которой можно контролировать обучение;

  • можно выгрузить курсы в формате SCORM.

  • нельзя оплатить российской картой.

articulate.com

Adobe Captivate

  • можно создавать сложные геймифицированные курсы;

  • есть большая библиотека контента;

  • можно снимать и монтировать видео;

  • можно добавлять элементы виртуальной реальности;

  • есть виджеты для игр;

  • курсы можно выгружать в формате SCORM, AICC или xAPI.

  • сложный интерфейс;

  • нельзя оплатить российской картой;

  • нет встроенной аналитики, но можно воспользоваться СДО Adobe Learning Manager.

adobe.com

Tilda Publishing

  • простой интерфейс;

  • создавать курсы можно в браузере;

  • есть встроенная аналитика;

  • можно проводить прямые эфиры через YouTube;

  • курсы можно выгружать в формате IMS Common Cartridge 1.3;

  • сервис разработан в России.

  • возможности геймификации ограничены.

tilda.cc

Getcourse

  • можно геймифицировать обучение;

  • создавать курсы можно в браузере;

  • можно проводить вебинары через YouTube;

  • есть встроенная аналитика;

  • система разработана в России.

  • тяжелый несовременный интерфейс;

  • курсы нельзя скачивать и загружать в другие LMS.

getcourse.ru

Stepik

  • простой интерфейс;

  • есть специализированные шаблоны для заданий по программированию;

  • есть встроенная аналитика;

  • сервис разработан в России.

  • курсы нельзя скачивать и загружать в другие LMS;

  • нельзя делать приватные курсы, учебные материалы будут видеть все пользователи и смогут их пройти.

stepik.org

Лучшие конструкторы онлайн-курсов

Рассмотрим подробнее 7 конструкторов курсов и их возможности.

iSpring Suite 

iSpring Suite — это надстройка для программы для презентация PowerPoint. Конструктор нужно установить на компьютер, и в PowerPoint появятся новые инструменты. Если есть опыт в создании презентаций, то разобраться в интерфейсе будет несложно. С помощью iSpring Suite можно делать слайдовые и геймифицированные курсы.

Сайт: iSpring Suite

Пример курса в iSpring Suite по горячим клавишам в Excel. Здесь ученику нужно взаимодействовать с контентом и перетаскивать сочетание клавиш в блок «Выучил». Благодаря интерактивности, учащиеся сильнее вовлекаются в обучение и лучше запоминают информацию

Возможности для создания контента. В iSpring Suite делают сложные курсы с интерактивностями без навыков в программировании и дизайне. В конструкторе можно:

  • превращать слайды презентации в полноценный курс;

  • создавать тесты и опросы, в конструкторе 14 типов вопросов;

  • загружать и монтировать видео: добавлять титры, заставки, музыку, спецэффекты;

  • превращать текст в дикторскую озвучку;

  • использовать интерактивные элементы: в конструкторе более 14 вариантов интересно подать материал;

  • добавлять элементы геймификации: виртуальных персонажей, диалоговые тренажеры, квесты, игры;

  • использовать шаблоны персонажей, фонов, макетов слайдов, объектов, локаций;

  • создавать курсы в корпоративном стиле компании, для этого можно менять шрифты, цвета элементов, добавлять градиенты.

В iSpring Suite можно создавать виртуальных персонажей для курсов как в игре: меняйте выражение лица, прическу, одежду, аксессуары 

Инструменты для аналитики. В iSpring Suite можно только создавать курсы и скачивать в форматах SCORM, xAPI, cmi5, AICC, HTML5. После, материалы следует загрузить в удобную LMS и назначить сотрудникам. Например, подойдет платформа для корпоративного обучения iSpring Learn. В ней можно контролировать учебный процесс: назначать курсы и тесты персоналу, отслеживать успеваемость, создавать непрерывные траектории обучения и т. д. 

Адаптивность верстки. Курсы автоматически подстраиваются под размеры экрана. Сотрудники смогут обучаться с телефона, планшета, компьютера. Есть мобильное приложение для LMS iSpring Learn.

Страна разработки: Россия.

Техническая поддержка: 24/7. 

Стоимость: от 27 000 рублей в год. Есть специальные цены для аккредитованных преподавателей и учебных заведений.

iSpring Suite 11 — быстрый конструктор

Сделать онлайн-курс может каждый

Course Editor

Course Editor — это конструктор курсов в формате лонгрида. Создавать учебные материалы можно прямо в браузере, ничего скачивать не нужно. У инструмента понятный интерфейс, в нем легко разобраться и быстро создавать простые курсы. Возможности интерактивности здесь ограничены.

Сайт: Course Editor

Курсы в Course Editor — это большие лонгриды, сотрудники листают их, как сайты в интернете, и изучают информацию

Возможности для создания контента. В конструкторе курсы делают из готовых блоков, которые можно передвигать, растягивать по ширине, в них легко добавить фон, таблицы, списки. В редакторе можно форматировать текст и цвета элементов, чтобы сделать курс по брендбуку компании.

В учебные материалы можно добавлять видео, иллюстрации и интерактивные элементы: аккордеон с контентом, вкладыши-перевертыши, изображения с маркерами и т. д.

Пример создания курса в Course Editor. Здесь добавили интерактивный блок «Аккордеон с контентом», ученикам необходимо вручную открывать блоки, чтобы почитать о техниках планирования. Так, они смогут взаимодействовать с контентом. А еще аккордеон позволяет спрятать второстепенную информацию, и не занимать ей много места

Инструменты для аналитики. В Course Editor есть встроенная аналитика. Можно смотреть, кто начал и закончил проходить курсы, как справился с тестом. Если функционала недостаточно, то учебные материалы можно скачать в формате SCORM, CMI5, Web или PDF и загрузить в другую СДО. 

Адаптивность верстки. Все курсы в Course Editor автоматически адаптируются под любое устройство. Мобильного приложения нет, но учебные материалы удобно просматривать в браузере.

Страна разработки: Россия.

Техническая поддержка: работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по Москве.

Стоимость: от 2000 рублей в месяц.

Articulate

Articulate — это конструктор для создания электронных курсов с элементами геймификации. В подписку входят инструменты Storyline 360 и Rise 360. Первый устанавливается на компьютер и позволяет создавать курсы в программе для презентаций Power Point. Второй — работает онлайн в браузере, с ним делают курсы в формате лонгрида.

Со Storyline 360 можно разрабатывать сложные геймифицированные курсы, а Rise 360 подходит для быстрого создания простых учебных материалов. Оба инструмента входят в подписку Articulate 360, приобрести их по отдельности нельзя.

Интерфейс у обоих инструментов несложный, но система не поддерживает русский язык. Еще одна проблема — оплатить подписку с российской карты не получится.

Сайт: Articulate 

Пример создания курса в конструкторе

Возможности для создания контента. У инструментов Storyline 360 и Rise 360 разный функционал. У первого — он более широкий, поэтому рассмотрим сначала его.

В Articulate Storyline 360 можно:

  • делать послайдовые курсы;

  • добавлять иллюстрации, видео, аудио, скринкасты;

  • совершенствовать курс с ИИ-помощником: искусственный интеллект поможет улучшить стиль письма, проверить грамматику, дописать контент и т. д.;

  • создавать тесты, в конструкторе есть 25 типов вопросов;

  • использовать интерактивные элементы;

  • добавлять геймификацию, в том числе диалоговые тренажеры с разными сценариями;

  • пользоваться библиотекой контента, из нее можно взять для своего курса персонажей, иллюстрации, фотографии.

В инструменте Rise 360 меньше возможностей для геймификации обучения, зато в нем можно быстро создавать курсы в формате лендинга. Для этого нужно воспользоваться готовыми блоками с текстом, иллюстрациями, интерактивностями и подставить в них свой контент. В Rise 360 есть встроенный искусственный интеллект, который поможет в создании курсов: проверит грамотность, дополнит информацию.

Пример создания курса в Rise 360 Articulate. Теорию можно разбивать проверочными заданиями, чтобы учащиеся сразу закрепляли знания

Инструменты для аналитики. В подписку Articulate 360 входит инструмент Reach, который позволяет управлять обучением. Можно назначать курсы персоналу, проверять, кто начал учиться, кто закончил и насколько хорошо справился с тестированием. 

Адаптивность верстки. Курсы, которые разработаны с помощью инструмента Rise 360, адаптируются под любые устройства. Учебные материалы из Storyline 360 этим похвастаться не могут. Есть мобильное приложение.

Страна разработки: США.

Техническая поддержка: недоступна на русском языке.

Стоимость: от $1199 за год. Есть скидки для учебных учреждений.

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Adobe Captivate

Adobe Captivate — это программа для создания электронных курсов. В ней делают учебные материалы разной сложности: от простых слайдовых курсов до тренажеров с элементами виртуальной реальности. Чтобы пользоваться сервисом, его устанавливают на компьютер.

У него не самый простой интерфейс, придется потратить время, чтобы разобраться в настройках. Еще один минус — сейчас программа недоступна в России. Оплатить ее можно только с иностранной карты.

Сайт: Adobe Captivate

Интерфейс Adobe Captivate. Учебный материал делают из слайдов, это чем-то похоже на PowerPoint только здесь больше настроек

Возможности для создания контента. Adobe Captivate — один из самых мощных конструкторов курсов с большими возможностями. Рассмотрим, что можно делать в программе:

  • создавать послайдовые курсы с иллюстрациями, текстами, видео;

  • создавать видео, допустим, можно снимать сразу два видео: себя с веб-камеры и картинку на компьютере, так получится готовый видеоурок, где рассказчик комментирует происходящее на экране;

  • добавлять видео 360°, в нем сотрудники смогут менять угол обзора и разглядывать окружающую обстановку;

  • делать тесты, для этого есть 9 типов вопросов и возможность начислять баллы и штрафы за верные и неверные ответы;

  • добавлять интерактивности по готовым шаблонам или свои на языке программирования JavaScript;

  • использовать виджеты для игр, например, «Кто хочет стать миллионером», «Сто к одному»;

  • добавлять элементы виртуальной реальности, допустим, чтобы провести тур по новому офису; 

  • пользоваться библиотекой контента, где более 75 000 шаблонов слайдов, видеозаставок, виртуальных персонажей и т. д.

Пример виртуального курса по работе в госпитале от Adobe Captivate

Инструменты для аналитики. В конструкторе можно только создавать курсы. Чтобы назначить их сотрудникам и контролировать обучение, материалы нужно выгрузить в формате SCORM, AICC или xAPI и загрузить в удобную СДО. Еще один вариант — воспользоваться LMS этой компании Adobe Learning Manager. У нее те же проблемы, что и у конструктора: непростой интерфейс и нельзя оплатить подписку из России.

Адаптивность верстки. Все материалы в Adobe Captivate автоматически адаптируются под любой экран. Есть приложение для LMS Adobe Learning Manager.

Страна разработки: США.

Техническая поддержка: отсутствует для пользователей из России.

Стоимость: от $1 299 за лицензию. Есть скидки для образовательных учреждений.

Tilda Publishing

Изначально Tilda Publishing — это конструктор сайтов, но недавно появилась возможность создавать в нем курсы. Сервис работает онлайн в браузере, у нее несложный интерфейс, можно быстро в нем разобраться. 

Сайт: Tilda Publishing

Процесс создания курса в Tilda Publishing. Слева — настройки лекции, а справа — сам контент 

Возможности для создания контента. В инструменте курсы собирают из готовых блоков: с текстом, заголовками, иллюстрациями, видео, цитатами. Останется только добавить в них свой контент.

В курсы можно добавить простые интерактивные элементы, но не сложную геймификацию. Например, можно анимировать объекты, размещать раскрывающиеся списки. Если возможностей сервиса недостаточно, можно добавить свои интерактивности через Javascript-код.

Еще в программе можно проводить прямые эфиры через YouTube, создавать тесты и давать домашние задания.

Настройка домашнего задания в Tilda. Слева нужно установить настройки: название, тип зачета, оценка и т. д. Справа следует разместить текст с заданием

Инструменты для аналитики. В инструменте есть встроенная аналитика: можно отслеживать прогресс отдельных учеников или смотреть общую статистику. Отчеты показывают, кто начал и закончил проходить курсы, как справился с тестом. 

При желании курсы можно выгрузить в формате IMS Common Cartridge 1.3 и загрузить в LMS.

Адаптивность верстки. Все учебные материалы автоматически подстраиваются под любые размеры экрана. Мобильного приложения нет, но курсы удобно просматривать в браузере.

Страна разработки: Россия.

Техническая поддержка: 24/7.

Стоимость: от 750 рублей в месяц.

Getcourse

Getcourse — это сервис для разработки и запуска онлайн-курсов. В ней можно создавать простые и геймифицированные курсы, проводить вебинары и управлять обучением. Система работает онлайн в браузере. Главный минус — тяжелый несовременный интерфейс.

Сайт: Getcourse

Процесс создания урока для курса в Getcourse. Вверху есть меню, с помощью которого добавляют контент: текст, видео, аудио, иллюстрации, файлы

Возможности для создания контента. В Getcourse можно делать уроки и объединять их в тренинги. Здесь нет встроенного редактора, чтобы создавать презентации или монтировать видео. Собирать уроки можно из готовых блоков для текста, видео, аудио, иллюстраций. Также доступно загружать свои файлы, например, презентации.

Возможности геймификации ограничены. Единственное, для повышения вовлеченности можно начислять ученикам бонусные рубли за прохождение уроков. При желании можно добавить другие интерактивности с помощью собственного Javascript-кода.

В Getcourse можно создавать тесты или добавлять задания. Чтобы сотрудники не списывали, есть функция ограничения по времени.

В программе можно проводить вебинары, но только через YouTube. Для этого нужно привязать к системе свой аккаунт.

Так выглядит тренинг на платформе. Ученики должны изучать уроки сверху вниз и выполнять задания, если они есть

Инструменты для аналитики. Система аналитики поможет следить за успеваемостью сотрудников. Отчеты покажут, как часто ученики заходят в систему, сколько уроков прошли, где остановились, насколько хорошо справились с заданиями. 

Адаптивность верстки. Курсы автоматически подстраиваются под экран устройства. Есть мобильное приложение.

Страна разработки: Россия.

Техническая поддержка: 24/7.

Стоимость: от 4400 рублей в месяц.

Stepik

Stepik — это образовательная платформа для создания онлайн-курсов. Разрабатывать учебные материалы можно прямо в браузере. У программы интуитивно понятный интерфейс, в котором легко разобраться. На сайте Stepik есть большой каталог готовых курсов, их можно купить и сразу же назначить сотрудникам.

Раньше в сервисе была специальная подписка для компаний, чтобы создавать приватные курсы для персонала. Сейчас ее убрали и сделали все обучение открытым. Курсы можно делать бесплатно, но пройти их сможет любой пользователь.

Сайт: Stepik

Пример курса на Stepik. Слева — список всех уроков для удобной навигации, справа — основной контент

Возможности для создания контента. В Stepik простой редактор курсов, в который можно вставить текст, таблицы, изображения, видео. Для проверки знаний можно добавить тесты или задания. В системе много вариантов заданий для обучения программированию, работе с SQL. Например, можно попросить сотрудников написать структуру и стили html-документа, обработать индивидуальный набор данных и т. д.

К урокам добавляют форму для комментариев. Так можно получить обратную связь от учеников или обсуждать сложные моменты.

Процесс создания курса в Stepik. В центральное окно необходимо добавить контент для уроков

Инструменты для аналитики. В системе есть встроенная аналитика, которая собирает данные по успеваемости учеников. Можно посмотреть статистику посещаемости, среднее время прохождения уроков, насколько хорошо сотрудники справились с заданиями и т. д.

Адаптивность верстки. Курсы автоматически адаптируются под все устройства. Есть мобильное приложение. 

Страна разработки: Россия.

Техническая поддержка: 24/7.

Стоимость: бесплатно.

Резюме

При выборе конструктора курсов необходимо ориентироваться на цели и возможности компании:

  • iSpring Suite подойдет, если нужно быстро разрабатывать сложные курсы с элементами геймификации: у конструктора интуитивно понятный интерфейс, есть библиотека контента, редакторы видео, в системе легко разобраться за день и создавать продвинутые курсы без навыков в программировании и дизайне;

  • Articulate и Adobe Captivate подойдут только компаниям, которые зарегистрированы за рубежом и хотят создавать сложные курсы;

  • Course Editor и Tilda Publishing идеальны, когда нужно быстро разработать простые курсы;

  • при выборе Getcourse стоит учитывать, что перенести созданные учебные материалы в другую СДО не получится, а еще у программы устаревший дизайн, зато можно проводить прямые эфиры;

  • Stepik больше всего подойдет для обучения программированию, и если компания не боится делать открытые курсы, которые будут доступны любому пользователю сервиса.

iSpring Suite 11 — быстрый конструктор

Сделать онлайн-курс может каждый

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