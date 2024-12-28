Обзор 10 систем тестирования и оценки сотрудников

В статье разберем, какие методы оценки сотрудников используют чаще всего, как работают системы тестирования и какие особенности есть у самых популярных российских сервисов.
Какие задачи решают системы тестирования
С помощью систем тестирования можно оценить профессиональные знания и навыки сотрудников, уровень их логического мышления и внимательности, знание стандартов и внутренних процедур компании. Вот еще несколько ключевых задач, которые решают подобные сервисы.
Точно определяют уровень подготовки сотрудников. Системы тестирования позволяют объективно оценить знания и навыки сотрудников, сравнивая их с требованиями, необходимыми для конкретной должности. Например, тесты на знание профессионального софта или языка программирования могут выявить, насколько кандидат или действующий сотрудник соответствует ожиданиям компании.
Исключают субъективный фактор и обеспечивают одинаковые условия для всех. Тесты унифицируют процесс оценки, за счет чего сокращается влияние человеческого фактора, например, предвзятости интервьюера.
Помогают прокачать слабые места персонала. Результаты тестов позволяют определить пробелы в знаниях сотрудников и сосредоточиться на их устранении. Так обучение становится более целевым и эффективным.
Показывают, как сотрудники развиваются со временем. Регулярные тесты помогают отслеживать прогресс сотрудников и оценивать, насколько хорошо работают корпоративные программы обучения.
Улучшают продуктивность за счет точного распределения задач. Тестирование помогает выявить сильные стороны сотрудников и направлять их на те задачи, где они будут наиболее эффективны.
Снижают риски из-за низкой компетенции сотрудников. Проверка знаний и навыков позволяет избежать ситуаций, когда сотрудник с низкой квалификацией допускает ошибки, которые могут привести к финансовым или репутационным потерям. Например, поэтому перед внедрением нового оборудования на производстве все операторы проходят тест на знание инструкций. Это помогает предотвратить аварийные ситуации.
Определяют перспективных сотрудников для роста. Тестирование помогает выявить сотрудников с высоким потенциалом, которые в будущем могут занять в компании управленческие позиции.
Сокращают временные затраты на оценку. Современные платформы для тестирования автоматизируют создание, проведение и проверку тестов, за счет чего экономят время HR-специалистов.
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Методы оценивания сотрудников
Собрали в таблицу самые популярные методы оценки. Чтобы получить наиболее полную картину навыков и потенциала сотрудников, эти методы можно комбинировать.
Метод
Суть метода
Как проводится
Что оценивает
Инструменты для проведения
Интервью
Личное или онлайн-общение для оценки компетенций, поведения и мотивации
Задаются структурированные вопросы, связанные с работой и навыками
Софт-скиллы, мотивацию, коммуникацию, критическое мышление
Zoom, Microsoft Teams, HR-CRM
Тесты оценки знаний и потенциала
Стандартизированные тесты для проверки профессиональных знаний и когнитивных способностей
Онлайн-тесты с вопросами, соответствующими роли сотрудника
Технические навыки, IQ, логическое мышление, внимательность
iSpring Learn, Skillaz, Testograf
Опрос «360 градусов»
Многосторонняя оценка сотрудника через обратную связь от коллег, руководителей и подчиненных
Участники заполняют анонимные анкеты с вопросами о работе оцениваемого
Лидерские качества, командное взаимодействие, отношения с коллегами
Team.Assessment, SurveyMonkey, Beehive
Кейс-тесты
Решение ситуационных задач, моделирующих реальные рабочие ситуации
Сотрудник анализирует кейс, предлагает решение и объясняет свой подход
Практические навыки, аналитическое мышление, принятие решений
iSpring Learn, StartExam, Proaction
Как работают сервисы оценки знаний
Такие сервисы автоматизируют процесс оценки, делают его удобным, быстрым и точным. В них есть инструменты для создания тестов, анализа результатов и хранения данных. Вот основные этапы их работы.
Создание тестов. Администратор выбирает готовые шаблоны или создает тесты с нуля. Далее настраивает типы вопросов: с выбором правильного варианта ответа, задачи на соответствие и другие.
Проведение тестирования. Сотрудники получают доступ к тестам через платформу и могут проходить их с компьютера, планшета или смартфона.
Проверка. Система мгновенно оценивает ответы на закрытые вопросы. Открытые вопросы нужно проверять вручную или настраивать критерии для проверки. Например, можно задать конкретные параметры, по которым система будет оценивать ответ: длина текста, наличие структуры, использование профессиональных терминов. Например, респондент должен ответить на вопрос: «Опишите основные обязанности менеджера проекта». Система проверит, включены ли в ответ обязанности планирования, распределения ресурсов и управления рисками.
Анализ результатов. По каждому сотруднику и по всей группе генерируются подробные отчеты с оценкой. Затем результаты сравниваются и выявляются сильные и слабые стороны персонала.
Критерии сравнения
Далее сравним 10 лучших российских инструментов для тестирования сотрудников по следующим критериям:
особенности сервиса;
основные характеристики;
тарифы;
кому подходит сервис;
какие компании его уже используют.
10 российских систем тестирования и оценки сотрудников
Собрали краткое описание всех сервисов в таблицу, чтобы вам было проще сравнить и выбрать подходящий. Подробнее о каждой системе читайте ниже.
Система
Особенности
Основные характеристики
Тарифы
Кому подходит
Примеры клиентов
Облачная платформа для автоматизации обучения с мультимедиа, геймификацией, аналитикой
14 типов вопросов, REST/SOAP API, поддержка SCORM, интеграция с Zoom, мобильное обучение
START — 131₽ в месяц за пользователя.
BUSINESS — 171₽ в месяц за пользователя.
Корпорациям, среднему бизнесу, вузам
«Сбер», «Северсталь», Lamoda, «Аэрофлот»
Полная автоматизация тестов, умный конструктор, защита от списывания
Облачная система, интеграция с HRM-системами, антиплагиат, 9 форматов вопросов
От 10 000₽ за 200 сессий
Крупным и средним компаниям, вузам
«Сбер», «Газпромнефть», МТС, «Яндекс»
Оценка и подбор IT-специалистов с помощью ИИ, аналитика рынка труда
Поиск на естественном языке, тестирование навыков, интеграция с LinkedIn и GitHub
От 21 000₽ в месяц за 1 рекрутера
Рекрутерам компаний всех размеров
«Контур», «Абсолют Банк», «Синара Банк»
Готовые тесты, HR-дашборд, адаптация сотрудников
Конструктор тестов, отчеты в xlsx/pdf, интеграция с SAP и hh.ru
От 55 000₽ за 15 тестов в день на 3 месяца
Компаниям, которые хотят не только оценивать текущих сотрудников, но и подбирать кандидатов на открытые должности
ВТБ, «Мегафон», «Авито»
Модульная система для оценки персонала
Тесты, оценка «360 градусов», анализ коммуникации, 15 типов отчетов
Цена доступна по запросу
HR-отделам компаний любого размера
X5Group, Zenden, Habr
Экономичное решение для оценки компетенций персонала
6 типов заданий, работа в изолированной сети, интеграция с Active Directory
От 30 000₽ за 10 пользователей
Образовательным учреждениям, компаниям с ограниченным бюджетом
РЖД, «ЛУКОЙЛ», Минстрой
LMS, инструменты для оценки и развития персонала, отслеживание KPI
Тестирование, пульс-опросы, OKR, аналитика, мобильное приложение
От 7 225₽ в месяц за 50 пользователей
Малому и среднему бизнесу, корпорациям
Kufar, Quick Resto
HR-система для масштабного управления персоналом
ИИ для подбора кандидатов, аналитика, тестирование, оценка «360 градусов»
Цена доступна по запросу
Среднему и крупному бизнесу
«Сбер», «М.Видео», «Магнит», KFC
Проведение тестов и опросов с мультимедиа
4 типа заданий, облачная работа, сертификаты о прохождении тестов
От 27 000₽ в год за 100 сеансов в месяц
Крупным компаниям, вузам
Информация не раскрывается
Диагностика команд и эмоционального интеллекта
Детализированные отчеты, целевые планы, API
Цена доступна по запросу
Компаниям любого размера, специалистам по развитию команд
Информация не раскрывается
iSpring Learn
iSpring Learn — это платформа, ориентированная на автоматизацию учебных процессов в компаниях. На ней можно создавать и хранить учебные курсы, тесты и другие образовательные материалы и управлять ими.
Основные характеристики.
У iSpring есть REST/SOAP API, поэтому при помощи программистов платформу можно интегрировать с любым другим ПО. Система позволяет менять домен, чтобы обеспечить бесшовный переход с одной платформы на другую.
iSpring Learn поддерживает форматы SCORM 1.2 и 2004, а также различные мультимедиа — в тестах в качестве вопросов можно использовать картинки, аудио или видео.
Есть элементы геймификации — бейджи и рейтинги пользователей.
Есть доступ к курсам через мобильное приложение с возможностью учиться оффлайн.
Подробная аналитика — в системе представлены более 20 видов отчетов, которые помогают следить за успеваемостью сотрудников: по материалам, по пользователям, тестам и заданиям. Также можно настроить уведомления о прохождении, которые будут приходить на почту.
Можно создавать интерактивные лонгриды и тесты сразу в системе.
Есть интеграция с Zoom для проведения онлайн-тренингов и мероприятий.
Учебные материалы автоматически адаптируются под разные устройства.
Данные пользователей iSpring хранятся на российских серверах и защищены внутренней системой резервного копирования.
Тарифы. Есть два основных тарифа: START и BUSINESS.
START
BUSINESS
Можно автоматически назначать курсы сотрудникам, есть мобильное приложение с возможностью учиться без интернета. Можно создавать курсы, лонгриды, тесты и траектории обучения. Есть отчеты по компании, отделам и сотрудникам. Круглосуточная техподдержка по телефону и почте.
Все, что есть на тарифе START, а также:
131₽ в месяц за пользователя
472 500₽ общая стоимость в год
171₽ в месяц за пользователя
616 000₽ общая стоимость в год
Кому подходит. iSpring Learn подходит для:
Корпоративного обучения — особенно для компаний с удаленными или распределенными командами.
Образовательных учреждений — успешно используется в вузах и центрах подготовки кадров для организации дистанционного обучения.
Непрерывного обучения — для организаций, которые стремятся постоянно развивать навыки своих сотрудников.
Клиенты. «Московская пивоваренная компания», «Северсталь», «РОСГОССТРАХ», «Сбер», «Магнит», Lamoda, «Мегафон», HeadHunter,, 2ГИС, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российский университет дружбы народов, «Аэрофлот».
iSpring Learn бесплатно на 14 дней
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StartExam
StartExam — это платформа для тестирования персонала, которая позволяет автоматизировать оценку сотрудников. Тесты можно создать в умном конструкторе или импортировать в несколько кликов. Также на любом тарифе доступны готовые тесты. Всего у компании три продукта:
Система тестирования с базой готовых тестов.
Оценка «360 градусов».
Конструктор опросов сотрудников, в том числе, с предустановленными Q12 и eNPS.
Основные характеристики.
Облачная система работает через интернет и не требует установки на локальные компьютеры.
Есть возможность интеграции с HRM-системами через API для массового импорта сотрудников.
Есть антиплагиат, который проверяет тесты на уникальность, сравнивая их с другими тестами в системе.
Поддерживаются девять форматов вопросов: выбор, ввод текста, соответствие и пр.
Подробная система отчетности позволяет анализировать результаты тестирования и выявлять слабые места сотрудников.
Можно настроить дизайн тестов под бренд компании.
Есть защита от списывания.
Тарифы. Минимальный тариф — от 10 000₽ за 200 сессий. Точные расценки зависят от объема сеансов и дополнительных услуг.
Кому подходит. StartExam подходит для крупных и средних компаний, которые хотят проводить удаленное тестирование сотрудников, а также для учебных заведений.
Клиенты. «Сбер», ВТБ, МТС, «Мегафон», «Яндекс», «Сибур», «Газпромнефть».
Skillhouse
Skillhouse — это онлайн-платформа для оценки и подбора персонала в сфере IT, которая использует современные технологии, включая генеративный искусственный интеллект. Система тестирования помогает работодателям эффективно оценивать навыки сотрудников и кандидатов, а также оптимизировать процессы подбора и обучения.
Основные характеристики.
Оценка профессиональных навыков в автоматическом режиме.
Есть функции прокторинга, которая автоматически отслеживает действия респондентов во время выполнения заданий, чтобы обеспечить честность тестирования.
Можно использовать готовые тесты или создавать собственные задания с разными типами вопросов и уровнями сложности.
Есть структурированные отчеты по итогам выполнения заданий, в которых содержатся итоговые баллы, уровни навыков и развернутые описания результатов.
Тарифы.
Месяц: 1 000 открытий контактов — 21 000₽ за одного пользователя.
Квартал -15%: 3000 открытий контактов — 54 000₽ за одного пользователя.
Год -30%: 12 000 открытий контактов — 180 000₽ за одного пользователя.
Кому подходит. Skillhouse подходит для:
Рекрутеров и HR-специалистов, которым необходимо быстро находить и оценивать кандидатов.
Компаний разных размеров — от малого бизнеса до крупных корпораций, которые ищут эффективные решения для подбора и развития персонала.
Организаций, которые хотят оптимизировать процессы оценки сотрудников и удержания талантов.
Клиенты. «Контур», «Селигдар», «Абсолют Банк», «Синара Банк».
Proaction
Основная специализация Proaction — готовые тесты и консалтинг. В системе тестирования также есть оценка «360 градусов» и опросы. Внутри платформы находится база с готовыми тестами на 100 профилей должностей и простой конструктор, который позволяет собирать собственные задания. Приглашения на тесты рассылаются сразу из Proaction на почты участников. В системе есть HR-дашборд, который на основе коротких опросов показывает, как проходит адаптация сотрудников в компании.
Основные характеристики.
Доступны четыре типа заданий — на единственный и множественный выбор, развернутый ответ, шкала Ликерта.
Есть различные виды отчетности, которые можно выгрузить в xlsx и pdf. Есть конструктор отчетов, в котором можно выбрать только нужные поля.
Поддержка HR-экспертов — есть консультации и методическая поддержка на всех этапах работы.
Интеграции с hh.ru, E-Staff, Skillaz и SAP SuccessFactors.
Сервис доступен в облаке, совместим с Windows, Mac, Android и iOS.
Среди доступных инструментов для оценки — тестирование навыков, управление кандидатами и автоматизация мониторинга адаптации сотрудников.
Тарифы. Зависят от количества отправок тестов в день. На самом дешевом тарифе доступно 15 отправок в день за 55 000₽ на 3 месяца.
Кому подходит. Платформа подходит, если:
Нужна глубокая интеграция с сервисами для поиска кандидатов.
Нужны готовые простые тесты для кандидатов и сотрудников.
Есть база тестов, которые нужно перенести в систему.
Клиенты. «Татнефть», «Перекресток», «Мегафон», «Дикси», «Авито», ВТБ.
Beehive
В системе тестирования Beehive есть все необходимые инструменты: тесты, оценка «360 градусов», пульс-опросы и пр. Это модульная система, т.е. можно приобрести подписку как на всю систему, так и на отдельные модули: «Тестирование», «Оценка 360 и развитие», «Опросы на лояльность и благополучие», «Адаптация», «Формирование команд», «Аналитика сотрудничества», «Оценка по целям (9 BOX)».
Основные характеристики.
Можно публиковать задачи, отмечать выполненные и тем самым оценивать продуктивность сотрудников.
Анализ коммуникации — система определяет уровень взаимодействия между сотрудниками по данным почты, календаря, задачам, находит неформальных лидеров. При этом сообщения почты и другие личные данные не собирает, только оценивает активность.
Работает в браузере, не нужно устанавливать на ПК.
Есть разные типы тестов: проверка знаний, пульс-опросы, самооценка, оценка «180/360 градусов», контроль достижения рабочих целей. Для оценки «360 градусов» есть готовые наборы навыков под разные должности.
Доступно 15 типов детальных и сводных отчетов, которые можно скачать в формате Excel.
Интеграции с 1C, «Битрикс24», «Телеграм», hh.ru, Discord.
Тарифы. Цена предоставляется по запросу.
Кому подходит. Beehive подходит организациям любого размера и отрасли — от крупных корпораций до малых семейных предприятий. Платформа будет полезна HR-отделам, которые стремятся автоматизировать процессы оценки и развития персонала, а также компаниям, которые хотят улучшить взаимодействие с сотрудниками через регулярные опросы и обратную связь.
Клиенты. X5Group, Zenden, Habr, «Банк РНКБ», «Автомакон».
Indigo
Indigo — экономичный сервис оценки персонала. Система помогает решить множество задач: протестировать знания, определить профессиональный уровень сотрудников, подготовиться к экзаменам и переаттестации, пройти психологическое тестирование.
Основные характеристики.
Платформа поддерживает шесть типов заданий: выбор одного или нескольких вариантов ответа, ввод текста и установление соответствий и пр.
Администраторы могут добавлять пользователей вручную, импортировать их из файлов или позволять регистрироваться самостоятельно.
Можно анализировать баллы и проценты знаний, видение полной картины, допущенные ошибки. Отчеты доступны в формате XLS.
Можно устанавливать как на локальный сервер, так и использовать в облачном варианте.
Поддержка интеграции с Active Directory и 1С.
Можно работать в изолированной сети без доступа к интернету.
Тарифы. Лицензия бессрочная, цена зависит от количества пользователей. Стоимость коробочной версии начинается от 30 000₽ на 10 пользователей. Облачная версия обойдется в 1500₽ в месяц.
Кому подходит. Подходит как для образовательных учреждений, так и для корпоративного обучения, особенно организациям с ограниченным бюджетом на обучение. Не рекомендуется для компаний, которым необходима комплексная оценка сотрудников или более сложный функционал.
Клиенты. МЧС, Минстрой, РЖД, «Лукойл».
«МояКоманда»
«МояКоманда» помогает решать разные задачи, связанные с наймом, оценкой и развитием сотрудников. В подписку вместе с инструментами для оценки персонала входит полноценная LMS, чтобы обучать персонал и контролировать выполнение задач. На платформе можно тестировать кандидатов, сравнивать их результаты, создавать воронки найма, хранить в единой системе резюме под каждую вакансию, ставить задачи и отслеживать KPI.
Основные характеристики.
Можно проводить тестирование новых кандидатов, пульс-опросы, оценку компетенций методом «360 градусов». Также есть инструменты для отслеживания продуктивности персонала: достижение целей по OKR, оценка методом 9-Box и пр.
Есть развернутая аналитика по оценке, формирование отчетов. Данные можно выгрузить в PDF или Excel.
Можно подключить «1С:ЗУП», «Битрикс24», hh.ru, SuperJob и другие сервисы.
Есть возможность полностью оформить HR-платформу в стиле компании.
Доступ с любых устройств. Есть мобильное приложение для iOS и Android.
Тарифы. Минимальный пакет на 50 пользователей — 7225₽ в месяц.
Кому подходит.
Малым и средним компаниям, которые стремятся оптимизировать HR-процессы.
Крупным организациям, которым нужно комплексное решение для управления персоналом.
Компаниям, которые хотят улучшить внутренние коммуникации и повысить вовлеченность сотрудников.
Клиенты. Kufar, Quick Resto, «ИТЦ Аусферр».
Skillaz
Skillaz— это HR-система, которая помогает компаниям управлять процессами найма, обучения, оценки и увольнения сотрудников. Клиент может настроить платформу под свои потребности, что обеспечивает бесперебойные бизнес-процессы в подборе и управлении персоналом. Сервис состоит из нескольких модулей: подбор, биржа смен, адаптация, обучение, карьера, медиапланирование, обратная связь, база знаний, КЭДО.
Основные характеристики.
Автоматизация рекрутмента при помощи роботизированных технологий для подбора кандидатов. Платформа анализирует данные из различных источников, включая сайты по поиску работы и соцсети.
Оценка и тестирование, включая методику оценки «360 градусов».
Аналитика и отчеты по всем HR-процессам.
Возможность интеграции с другими HR-системами для сбора и анализа данных.
Поддерживает различные операционные системы и доступна в облачном формате.
Тарифы. Цены доступны по запросу.
Кому подходит. Среднему бизнесу и корпорациям.
Клиенты. «Сбер», «Росатом», РЖД, «Перекресток», «Уралхим», «Мегафон», «Пятерочка», «Дикси», «М.Видео», «Магнит», «Самолет», FixPrice, «Черкизово», «Тануки», «Билайн», KFC.
Let’s test
Let’s test — это конструктор для создания тестов и платформа онлайн оценки сотрудников. Разнообразные типы вопросов и гибкая настройка оценок позволяют составлять как простые тесты для проверки знаний, так и опросники для психологического тестирования.
Основные характеристики.
Широкий выбор типов вопросов. Пользователи могут группировать вопросы по директориям и настраивать варианты ответов.
Доступно четыре типа заданий: выбор одного или нескольких вариантов из списка ответов, открытый вопрос, сортировка. В каждый вопрос можно добавить видео, картинки, файлы, а также настроить правила для оценки. Например, ограничить время на решение и число попыток.
Вопросы хранятся в личном кабинете администратора как отдельные задания, из них можно собирать новые тесты.
Страницу с вопросами можно оформить под бренд компании: добавить логотип, перекрасить иконки и кнопки в корпоративные цвета.
Сервис сам разошлет приглашение на аттестацию, проверит ответы и вручит сертификат, если задания выполнены.
Сервис работает в облаке и доступен с любого устройства без необходимости дополнительных настроек.
Администраторы могут получать детальную статистику по результатам тестов. В отчетах будет информация о том, кто из сотрудников прошел тест, за какое время, в каких вопросах допустили ошибку.
После успешного прохождения теста пользователи получают сертификат.
Тарифы. Минимальная цена — от 27 000₽ в год за 100 сеансов в месяц.
Кому подходит. Крупным компаниям и кадровым агентствам — проводить аттестацию сотрудников и отбор кандидатов. Учебным центрам и вузам — для оценки знаний студентов и организации дистанционного обучения.
Клиенты. Информация не раскрывается.
Team.Assessment
На платформе Team.Assessment можно оценить бизнес-эмоциональный интеллект (Business EQ) и выявить эмоциональные и поведенческие черты, которые способствуют успеху команды. Оценка охватывает шесть ключевых индикаторов: ясность целей команды, уровень доверия, идентичность команды, приверженность целям, способность к коммуникации и сотрудничеству.
Основные характеристики.
Есть детализированные отчеты о производительности команды с рекомендациями по улучшению. Каждый отчет включает анализ эмоционального интеллекта участников и сравнение с другими командами.
Оценки разработаны с учетом разнообразия и индивидуальных различий, что способствует развитию инклюзивной среды в командах.
Можно создавать планы действий для повышения производительности как отдельных сотрудников, так и всей команды.
Можно интегрировать с другими сервисами: есть поддержка API, совместимость с облачными сервисами и системами управления проектами.
Тарифы. Стоимость доступна по запросу.
Кому подходит. Корпорациям, небольшим компаниям, а также частным специалистам, которые занимаются управлением персонала и развитием команд.
Клиенты. Информация не раскрывается.
Резюме
Основные методы оценки персонала — интервью, тесты знаний и потенциала, опросы по методу «360 градусов», кейс-тесты.
Современные системы тестирования и оценки сотрудников позволяют автоматизировать ключевые HR-процессы, повышают объективность и эффективность работы с персоналом. Они помогают определить уровень подготовки, выявить пробелы в знаниях, оценить потенциал персонала и спланировать обучение. За счет этого повышается продуктивность сотрудников, снижаются финансовые и репутационные риски, формируется база для кадрового резерва.
Выбор системы зависит от целей компании: обучение, оценка навыков, подбор персонала или комплексное развитие. Например, iSpring Learn подходит для комплексного корпоративного обучения, StartExam фокусируется на удаленной автоматизации тестов, а Skillhouse специализируется на подборе IT-специалистов.
Использование этих решений помогает оптимизировать кадровую политику, укрепить команду и снизить затраты бизнеса.
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