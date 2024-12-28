Обзор 10 систем тестирования и оценки сотрудников

StartExam — это платформа для тестирования персонала, которая позволяет автоматизировать оценку сотрудников. Тесты можно создать в умном конструкторе или импортировать в несколько кликов. Также на любом тарифе доступны готовые тесты. Всего у компании три продукта:

Система тестирования с базой готовых тестов.

Оценка «360 градусов».

Конструктор опросов сотрудников, в том числе, с предустановленными Q12 и eNPS.

Основные характеристики.

Облачная система работает через интернет и не требует установки на локальные компьютеры.

Есть возможность интеграции с HRM-системами через API для массового импорта сотрудников.

Есть антиплагиат, который проверяет тесты на уникальность, сравнивая их с другими тестами в системе.

Поддерживаются девять форматов вопросов: выбор, ввод текста, соответствие и пр.

Подробная система отчетности позволяет анализировать результаты тестирования и выявлять слабые места сотрудников.

Можно настроить дизайн тестов под бренд компании.

Есть защита от списывания.

Тарифы. Минимальный тариф — от 10 000₽ за 200 сессий. Точные расценки зависят от объема сеансов и дополнительных услуг.

Кому подходит. StartExam подходит для крупных и средних компаний, которые хотят проводить удаленное тестирование сотрудников, а также для учебных заведений.

Клиенты. «Сбер», ВТБ, МТС, «Мегафон», «Яндекс», «Сибур», «Газпромнефть».