Классификация заявок: почему Service Desk есть, а порядка нет

Путь заявки в Service Desk: от обращения до исполнителя

У каждой заявки в Service Desk один и тот же маршрут. Сотрудник или клиент обращается по почте, телефону, через портал или чат, и его заявка регистрируется в системе, где фиксируются время, тема и автор обращения. Дальше ее классифицируют, то есть определяют тип проблемы и часто сразу присваивают уровень важности. И только потом назначают исполнителя, который берет заявку в работу и закрывает с отметкой о результате.

У каждой зарегистрированной заявки одинаковый набор атрибутов: тема, автор, способ обращения, время создания, категория, услуга, приоритет, статус, а позже и ответственный исполнитель. Эти параметры нужны не только для одной конкретной заявки: по ним потом считают количество обращений по типам и нагрузку на каждую линию поддержки. Заявки между специалистами распределяет человек-диспетчер или автоматическая маршрутизация: она смотрит не только на тип обращения, но и на то, у кого сейчас меньше открытых задач. Иначе один сотрудник тонет в очереди, а другой ждет следующего обращения.

На бумаге все просто. На практике разница между компаниями не в самой схеме, а в том, что стоит за каждым шагом. Когда мы беремся за внедрение сервисного управления у клиента, регистрация и категоризация заявок это только видимая часть работы. Внутри идет разработка процессов управления инцидентами, запросами, проектами и изменениями, правил доступа, отчетности и ведения документации. И, главное, автоматизация приема и обработки заявок. Без нее система все равно принимает заявки. Но выбирает, что с ними делать, уже не автоматика, а конкретный человек по своему усмотрению.

Так выглядит крайний случай. В ходе аудитов ALP выявляем одну из самых частых ошибок: ИТ-служба фактически замкнута на одном системном администраторе, который сам решает, что делать сначала, а что подождет. При этом руководство убеждено в стабильности ИТ, несмотря на постоянный фон из жалоб и сбоев. Пришлось заново оцифровать реальный путь заявки, чтобы найти, где он проваливается. Формально система была, а управления в ней не было.