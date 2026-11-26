Привет, на связи Авдей Мартынович, руководитель подразделения по работе с малым и средним бизнесом в ALP ITSM. До ALP я был ИТ-директором региональной компании, теперь моя команда сопровождает ИТ малого и среднего бизнеса.
В статье разберу три решения на случай сбоя, которые руководитель принимает заранее: какие процессы критичны, сколько бизнес выдержит без систем и кто что делает в первые часы. Покажу, как финансовому директору посчитать цену часа простоя по данным, которые уже есть в учете, и как бухгалтерии работать в обходном режиме, чтобы потом не восстанавливать учет по памяти.
О непрерывности бизнеса чаще пишут для ИТ-отделов и рассказывают про копии, серверы и резервные площадки. ALP ITSM занимается ИТ компаний с 1996 года, и на каждой аварии мы видим одно и то же. Системы поднимает ИТ, а сколько можно ждать и как работать руками, должен решить бизнес. Поэтому начну не с серверов, а с решений руководителя.
Что такое непрерывность бизнеса и зачем руководителю план
Непрерывность бизнеса означает способность компании продолжать работу после сбоя в приемлемые сроки и на заранее заданном уровне. Не «ничего никогда не ломается», а «сломалось, и мы знаем, что делаем».
Планирование непрерывности бизнеса не самодеятельность. Для него есть стандарт, ГОСТ Р ИСО 22301-2021, идентичный международному ISO 22301:2019. Стандарт добровольный, но знать о нем полезно хотя бы потому, что в нем уже продумано, из чего состоит план, и изобретать его с нуля не придется.
Чем план непрерывности бизнеса отличается от ИТ-плана
План непрерывности бизнеса (business continuity plan, BCP) описывает, как компания работает во время сбоя и как потом возвращается к обычному режиму. В стандарте он называется планом обеспечения непрерывности деятельности. У непрерывности три уровня, и каждый входит в другой.
Верхний уровень принадлежит бизнесу. Здесь решают, какие процессы критичны, сколько они могут простаивать и кто что делает при аварии. Средний принадлежит ИТ. Это план восстановления систем, где расписано, в каком порядке поднимают 1С, почту и склад. Как устроен план аварийного восстановления ИТ, мы рассказывали в отдельной статье. Нижний уровень занимает техника, площадка, куда переключаются системы.
ИТ-план отвечает на вопрос ИТ, как поднять системы после сбоя. План непрерывности бизнеса отвечает на вопрос собственника, как компания продолжает работать, пока системы поднимают. Администратор может предложить несколько схем восстановления, от простых копий до готовой площадки, но не решит за компанию, какая ей подходит и сколько платить за защиту.
Кто отвечает за управление непрерывностью бизнеса
В жизни эти решения молча отдают ИТ. По исследованию «Инфосистемы Джет» 2025 года, больше половины компаний возлагают ответственность за непрерывность бизнес-процессов только на ИТ-отдел, а согласованный с бизнесом план восстановления ИТ есть у 20%. Но отгрузки и деньги остаются за бизнесом, у ИТ только системы. Стандарт также поручает проверять систему непрерывности высшему руководству, а в небольшой компании это собственник. С него управление непрерывностью и начинается.
В обеспечении непрерывности бизнеса таких решений, которые нельзя отдать ИТ, три. Они про процессы, про деньги и про команду.
Какие процессы критичны и как сохранить непрерывность бизнес-процессов
Первое решение касается процессов. Управление ИТ-сервисами и непрерывность бизнеса связаны напрямую, ведь за каждым сервисом стоит процесс компании. Поэтому сначала думают о процессах, а о системах потом. Список «у нас есть 1С, почта и сайт» про бизнес ничего не скажет, нужен другой: компания принимает заказ, выставляет счет, отгружает, получает оплату.
Если у оптовой компании встала 1С
Вернемся к утру, с которого начиналась статья. Через час после остановки 1С становится ясно, что выставить счет и отгрузить без документов нельзя. Значит, критична не «1С целиком», а связка «заказ, счет, отгрузка», и на ней же держатся деньги компании.
Сколько эта связка может стоять, решает не администратор, а собственник или финансовый директор. Только они знают, во что обходится каждый час, когда счета не уходят клиентам и оплата не приходит. Обходной режим тоже решение бизнеса. Например, заказы принимают по телефону в таблицу, а после восстановления вносят их в 1С датой фактической операции. Если о порядке не договорились заранее, после сбоя учет восстанавливают по переписке менеджеров.
В стандарте такой разбор процессов называется анализом воздействий на деятельность, в обиходе его называют анализом влияния на бизнес (business impact analysis). Звучит академично, а смысл простой. Сначала понять, какие виды деятельности обеспечивают выпуск продукции и услуг, а потом какие ресурсы им нужны и от каких поставщиков и партнеров они зависят.
Обходной режим и облачные сервисы
Стандарт предусматривает временные меры, с них и начинается восстановление приоритетных видов деятельности компании. Поэтому для критичного процесса я советую заранее продумать обходной режим, чтобы команда не ждала починки, а переключалась. Отдельно пройдитесь по облачным сервисам. CRM, телефония и внешняя почта живут у поставщиков, собственные копии компании их не покрывают, и процессам, которые на них держатся, нужен свой обходной режим.
Сколько бизнес выдержит без систем
Второе решение касается денег. Ответ «чем быстрее, тем лучше» не годится, ведь обеспечение непрерывности бизнеса тоже не бесплатно, и каждый час, который вы хотите сократить, требует вложений в защиту. Поэтому сначала стоит посчитать, во что обходится сам простой. Финансовому директору это займет полчаса, потому что фонд оплаты труда и годовая выручка уже есть в учете.
Формула цены часа простоя
Сначала посчитайте суммарную среднюю зарплату компании за рабочий час, это нижняя граница потерь. Даже если остановку оформят как простой по вине работодателя, Трудовой кодекс обязывает оплатить это время в размере не менее двух третей среднего заработка.
Затем считаем выручку, и тут мы используем простую формулу. Годовую выручку делим на рабочие часы в году, умножаем на долю процессов, которые завязаны на пострадавшие системы, и на число часов простоя. Часы считайте до момента, когда люди вернулись к нормальной работе, а не до запуска системы. Так в расчет попадают сорванные отгрузки и заказы, ушедшие к конкуренту. Сверху добавьте штрафы по договорам и сверхурочные, которые уйдут на то, чтобы догнать учет. А потерю лояльности клиентов можно оценить только приблизительно, на допущениях о повторных продажах.
Итог расчета руководитель переводит в срок для каждого критичного процесса, допустимое время простоя с учетом потерь: до двух часов, до конца рабочего дня, до пары дней или до недели. В стандарте такой срок называется максимально допустимым периодом прерывания деятельности, а способы в него уложиться описаны как стратегии обеспечения непрерывности. ИТ подбирает их под ваш срок и бюджет.
Когда хватит копий, а когда нужна готовая площадка
Понятно, что микробизнес со штатом до 20 человек, за редким исключением, не теряет за час сотни тысяч долларов. Значит, и защита должна стоить соразмерно потерям. Если бизнес готов ждать несколько дней, может хватить копий и проверенного порядка их разворачивания.
Готовая площадка нужна там, где допустимый простой измеряется часами. Это заранее настроенные резервные серверы, на которых системы уже развернуты и ждут переключения. Такая площадка и есть теплый резерв. У ALP ITSM это выглядит так. Переключение на нее занимает по договору не дольше 12 рабочих часов, на протестированной схеме обычно 1–2 часа.
Сколько ваш бизнес выдержит без учетной системы?
До конца дня, пару дней или неделю: от ответа зависит, какая защита оправдана, а какая избыточна. Короткий тест поможет оценить, насколько компания готова к аварии.
Кто что делает в первые часы сбоя
Третье решение касается действий вашей команды. В первые часы сбоя ИТ занято системами, а у бизнеса свои задачи. Если их не распределить заранее, первый час уходит на выяснение, кто главный. Непрерывность бизнес-процессов в это время держится на людях.
Кто объявляет сбой и кто говорит с клиентами
Первая роль объявляет режим сбоя. Это право стоит заранее отдать одному человеку. Рабочая группа для этого не нужна. Руководство к стандарту допускает, что в небольшой организации назначают отдельных ответственных лиц с полномочиями.
Вторая роль держит связь с клиентами. Один сотрудник, а не все менеджеры сразу, говорит с ними и с контрагентами и передает прогноз, который дало ИТ, без собственных обещаний по срокам. Если такого человека нет, каждый менеджер обещает свое, и простой оборачивается упущенными сделками.
Что заранее знают бухгалтерия и склад
Третья группа задач у бухгалтерии и склада. Пока ИТ поднимает системы, они действуют по согласованному порядку ручной работы: где лежат бланки, в какую таблицу записывают операции и кто ее ведет. После восстановления записи вносят в учет, и чем точнее договорились заранее, тем меньше сверхурочных понадобится потом. Эти часы тоже входят в цену простоя, которую мы считали выше.
Заместители и доступы
У каждой роли есть заместитель, потому что сбой не выбирает день, когда все на месте. Чем оборачивается зависимость от одного человека в ИТ, мы разбирали в статье «Увольнение „незаменимого“ админа: как не пустить бизнес под откос». Мой принцип здесь простой: рядом с единственным носителем знаний нужен человек, который подхватит работу в базовом режиме, пока ищут замену. Для бизнес-ролей правило то же. Доступы к критичным системам стоит держать у руководителя или доверенного лица, а второго человека с таким доступом назначить заранее.
Что записать в план непрерывности бизнеса
Три решения и составляют ядро плана, поэтому планирование непрерывности бизнеса в небольшой компании обходится без толстого регламента. Документ на несколько страниц отвечает на шесть вопросов:
какие процессы критичны и сколько каждый может стоять;
от каких поставщиков и облачных сервисов они зависят;
какой обходной режим у каждого процесса и что для него нужно, от ноутбуков до бумажных бланков;
кто объявляет режим сбоя, кто говорит с клиентами и кто их заместители;
кого и как оповещают внутри компании;
как выходят из режима сбоя и возвращаются к обычной работе.
Пунктов меньше, чем в стандарте, и для старта этого достаточно. Полная система менеджмента непрерывности деятельности с политикой, целями и аудитами устроена примерно как ISO 9001 для качества, и небольшой компании она пока не нужна. К подробному составу плана обеспечения непрерывности в ГОСТе стоит вернуться, когда первая версия заработает.
Первая версия плана
Если на шесть вопросов сразу не ответить, начните с меньшего. В практике ALP такой документ на старте часто сводится к простой инструкции: если все сломалось, кто главный, кому он звонит, что чинят в первую очередь и за какое время нужно успеть. Остальное наращивают после первой проверки. И одно техническое правило: копия плана должна лежать вне корпоративной сети, иначе в день сбоя ее не открыть.
Как проверить план действий при сбое
Непроверенный план остается теорией, потому что никто не знает, сработает ли написанное.
Тестирование планов по нарастающей
Тестирование планов удобно усложнять постепенно. Начните с контрольных вопросов по плану, потом переходите к настольным учениям, когда команда разбирает сценарий на словах, ничего не отключая. Я советую хотя бы раз в год проводить полноценные учения, где вместе участвуют ИТ и бизнес.
Что вскрывается на учениях
По тому же исследованию «Инфосистемы Джет», 70% организаций тестируют планы аварийного восстановления, но почти не моделируют реальные инциденты. Техника может переключиться идеально, а люди — нет. На учениях стоит проверить именно их: знает ли менеджер, кому звонить, найдет ли бухгалтер бланк ручного режима, есть ли у заместителя доступы. Обычно вскрывается человеческое. Номер телефона ответственного устарел, инструкция лежит на том самом сервере, который упал, а заместитель о своей роли узнает на учениях впервые.
Техническую сторону проверки, от подготовки запасной площадки до теста, мы разбирали в статье «Облако отключилось вместе с бэкапами». После каждой проверки план обновляют, иначе через год он описывает компанию, которой уже нет, а при смене учетной системы или ключевых людей его стоит пересматривать сразу, не дожидаясь очередной проверки. Так процесс обеспечения непрерывности и работает, по кругу «решили, записали, проверили, поправили».
Кому еще нужен проверенный план
Проверенный план нужен не только внутри компании, но и тем, с кем вы взаимодействуете. О готовности к сбою спрашивают банки, лизинговые компании, акционеры и крупные заказчики в анкете поставщика. Рассказа о копиях им мало, нужен документ с критичными процессами, ролями и протоколом последнего теста. Если ИТ ведет подрядчик, допустимые простои по итогам тестирования удобно закрепить в договоре.
С чего начать управление непрерывностью бизнеса в небольшой компании
Первые шаги требуют времени руководителей, а не бюджета. Технику для обеспечения непрерывности бизнеса подбирают потом, под три решения. Маршрут на первую неделю:
Собрать руководителей процессов, которые приносят деньги: продаж, склада, бухгалтерии.
Ответить на три вопроса: какие процессы критичны, сколько каждый может простаивать, кто что делает в первые часы сбоя.
Назначить ответственного за объявление режима сбоя, ответственного за связь с клиентами и заместителей для каждого.
Записать решения в план обеспечения непрерывности и положить копию вне корпоративной сети.
Назначить дату первой проверки, хотя бы настольной.
Через неделю на вопрос из начала статьи у вас будет не «не знаем», а цифра и ответственный. Финансовый директор будет знать цену часа простоя, бухгалтерия — свой порядок ручной работы, а менеджеры — кто говорит с клиентами. Вложения в обеспечение непрерывности бизнеса я называю формой самострахования от операционных рисков. Мой опыт показывает, что надежда на авось и есть самая проигрышная бизнес-стратегия, ведь рано или поздно что-то случается. А у вас записано, сколько часов компания может простоять без 1С?
Решить вопрос непрерывности компании вместе с ALP ITSM
Начать можно с обследования. Инженеры ALP ITSM помогут провести анализ и подготовить компанию к работе в случае сбоя.
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