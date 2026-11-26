Привет, на связи Авдей Мартынович, руководитель подразделения по работе с малым и средним бизнесом в ALP ITSM. До ALP я был ИТ-директором региональной компании, теперь моя команда сопровождает ИТ малого и среднего бизнеса.

В статье разберу три решения на случай сбоя, которые руководитель принимает заранее: какие процессы критичны, сколько бизнес выдержит без систем и кто что делает в первые часы. Покажу, как финансовому директору посчитать цену часа простоя по данным, которые уже есть в учете, и как бухгалтерии работать в обходном режиме, чтобы потом не восстанавливать учет по памяти.

О непрерывности бизнеса чаще пишут для ИТ-отделов и рассказывают про копии, серверы и резервные площадки. ALP ITSM занимается ИТ компаний с 1996 года, и на каждой аварии мы видим одно и то же. Системы поднимает ИТ, а сколько можно ждать и как работать руками, должен решить бизнес. Поэтому начну не с серверов, а с решений руководителя.