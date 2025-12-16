План аварийного восстановления (DRP): практический гайд для собственника. О чем спросить ИТ-отдел, пока все работает

Приветствую! На связи Дмитрий Бессольцев, руководитель ALP ITSM. Мы занимаемся ИТ-аутсорсингом с 1996 года и на практике знаем: отказ даже одного сервиса способен не просто остановить работу, но и обнулить прибыль целой компании.

Ранее мы уже выпустили фундаментальный разбор Disaster Recovery (DR): что это такое, чем RTO отличается от RPO и какие стратегии защиты существуют. Если вы еще не посчитали, во сколько миллионов обойдется вашей компании день простоя — рекомендуем начать с первой части.

Сегодня мы переходим от теории к практике выживания. В этой статье не будет абстрактных рассуждений. Только конкретный алгоритм действий: как проверить надежность вашей текущей системы, какие неудобные вопросы задать ИТ-директору и почему наличие бэкапов — это еще не гарантия, что ваш бизнес переживет серьезный сбой.