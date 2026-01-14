Увольнение «незаменимого» админа: как не пустить бизнес под откос

Почему нельзя «отдавать» ИТ в одни руки

Предприниматели не подозревают насколько хрупка их цифровая крепость. Вы покупаете сервера, оплачиваете лицензии, видите железки в серверной — но фактический контроль у того, кто знает все пароли, умеет «чинить» то, что сломалось и понимает, как работает система.

Это как купить дорогой автомобиль, а ключи отдать механику. Формально машина ваша, но ездить вы на ней не сможете без разрешения.

Встречаются три наиболее болезненных варианта.

1. Месть: «Я всё сломаю!»

Что происходит Чем грозит Бывший сотрудник в гневе стирает базы данных, форматирует диски, уничтожает резервные копии. Полная остановка процессов, потеря информации, убытки, которые сложно подсчитать.

2. Шантаж: «Платите — или ничего не заработает»

Что происходит Чем грозит Смена паролей, блокировка CRM, почты или других жизненно важных систем. Требование выплат за доступ. Бизнес парализован. Работать невозможно, пока условия не будут выполнены.

3. Тихое исчезновение: «Я ничего не знаю»

Что происходит Чем грозит Сотрудник уходит, не передав документацию. Пароли не работают, звонки игнорируются. Инфраструктура превращается в черный ящик. Любой мелкий сбой может стать катастрофой с многодневным восстановлением и серьезными затратами.

Даже если расставание проходит мирно, отсутствие четкой документации — это мина замедленного действия. Новому специалисту понадобятся недели, чтобы разобраться в системе, а бизнес все это время будет работать в условиях повышенной уязвимости.