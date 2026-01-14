Увольнение «незаменимого» админа: как не пустить бизнес под откос

Привет, на связи Дмитрий Бессольцев, руководитель ALP ITSM. Уже 30 лет мы помогаем компаниям наводить порядок в ИТ‑инфраструктуре: от аудита и восстановления после сбоев до управления рисками при увольнении ключевых специалистов. В этом материале — практический взгляд со стороны подрядчика: как устроена зависимость от «незаменимого админа» и какие шаги должен сделать собственник, чтобы увольнение ИТ‑сотрудника не остановило бизнес ни на день.
Почему нельзя «отдавать» ИТ в одни руки
Предприниматели не подозревают насколько хрупка их цифровая крепость. Вы покупаете сервера, оплачиваете лицензии, видите железки в серверной — но фактический контроль у того, кто знает все пароли, умеет «чинить» то, что сломалось и понимает, как работает система.
Это как купить дорогой автомобиль, а ключи отдать механику. Формально машина ваша, но ездить вы на ней не сможете без разрешения.
Встречаются три наиболее болезненных варианта.
1. Месть: «Я всё сломаю!»
Что происходит
Чем грозит
Бывший сотрудник в гневе стирает базы данных, форматирует диски, уничтожает резервные копии.
Полная остановка процессов, потеря информации, убытки, которые сложно подсчитать.
2. Шантаж: «Платите — или ничего не заработает»
Что происходит
Чем грозит
Смена паролей, блокировка CRM, почты или других жизненно важных систем. Требование выплат за доступ.
Бизнес парализован. Работать невозможно, пока условия не будут выполнены.
3. Тихое исчезновение: «Я ничего не знаю»
Что происходит
Чем грозит
Сотрудник уходит, не передав документацию. Пароли не работают, звонки игнорируются.
Инфраструктура превращается в черный ящик. Любой мелкий сбой может стать катастрофой с многодневным восстановлением и серьезными затратами.
Даже если расставание проходит мирно, отсутствие четкой документации — это мина замедленного действия. Новому специалисту понадобятся недели, чтобы разобраться в системе, а бизнес все это время будет работать в условиях повышенной уязвимости.
Реальная история: как один пароль чуть не остановил производство
Ситуация на предприятии развивалась следующим образом: завод, расположенный за тысячи километров от центрального офиса, внезапно потерял связь с серверами. Причиной стало увольнение системного администратора.
На первый взгляд, всё прошло гладко: администратор передал список реквизитов доступа. Но вскоре выяснилось, что 80% паролей не действуют, VPN‑туннель перестал работать, а сотрудники лишились доступа к 1С и складской системе.
Хуже того — бывший админ сохранил возможность удаленного подключения. Завод стоял, деньги утекали, а связаться с «виновником» не получалось.
Как был восстановлен доступ за сутки
Когда удаленное подключение к системам оказалось бесполезным, единственным решением стал физический контроль над оборудованием. Для этого организовали работу двух групп специалистов: одна находилась в центральном офисе, другая — на производственной площадке, одновременно.
Шаги по восстановлению контроля:
1. Физический захват оборудования.
Серверную отключили от внешней сети.
Маршрутизаторы на месте вручную перенастроили.
Обеспечили прямое управление техникой без посредников.
2. Изоляция системы.
До восстановления VPN‑туннеля все внешние соединения отключили. Так удалось исключить влияние прежнего работника и заблокировать возможность дистанционного вмешательства.
3. Возврат к заводским параметрам.
Поскольку административные пароли не работали, сетевое оборудование перевели в исходное состояние. Этот радикальный шаг позволил гарантированно получить доступ к управлению системами.
4. Восстановление связи.
На очищенном оборудовании настроили защищённое соединение между офисами.
Результаты за 24 часа
Этап 1. Экстренное восстановление
Связь с удаленной площадкой была восстановлена.
Доступ к «1С» и другим ключевым программам предоставили.
Производственные процессы и отгрузки запустили.
Этап 2. Системная стабилизация
Провели технический аудит инфраструктуры.
Выполнили инвентаризацию всего оборудования.
Составили актуальную карту сети с четкими схемами подключений.
Итоговый результат:
Компания преодолела кризис и получила прозрачную, управляемую ИТ‑инфраструктуру вместо прежнего черного ящика. Все критические системы стали доступны для контроля, а риски зависимости от одного специалиста исключили.
Ваш план действий: как расстаться без потерь
Главный урок этой истории: проблема не в сотруднике, а в отсутствии четкого процесса передачи полномочий и ответственности. Вот что нужно сделать заранее.
Чек‑лист для безопасного увольнения
1. Проверьте доступы
Убедитесь, что у вас есть root/admin‑права ко всем системам: регистратору домена, облачным сервисам, серверам и сетевому оборудованию.
Важный нюанс: если домен зарегистрирован на физлицо, он может юридически не принадлежать компании.
2. «Золотой резерв» вашей информации
Накануне разговора:
сделайте полную копию всех критических данных и конфигураций;
сохраните ее на внешнем носителе, недоступном для увольняемого.
Это ваш страховой полис на случай ЧП.
3. Действуйте синхронно
В момент уведомления об увольнении:
отключите все корпоративные учетные записи;
закройте доступ к рабочим чатам и базам знаний.
Совет: выбирайте для разговора утро вторника или среды — так у вас будет время на проверку систем.
4. Смените все пароли
Не ограничивайтесь блокировкой учетной записи. Обновите реквизиты доступа администраторов:
на серверах и роутерах;
в облачных сервисах;
в ключах API и токенах.
Многие забывают про эти «чёрные входы» в систему.
5. Наведите порядок в документации
Убедитесь что есть актуальная карта сети, перечень лицензий и подписок и инструкции по восстановлению систем.
Храните это в корпоративной базе знаний, а не в голове одного человека.
6. Проведите аудит после ухода
Проверьте работоспособность всех систем, протестируйте резервные копии и обновите план реагирования на инциденты.
ИТ‑инфраструктура как двигатель бизнеса
Грамотное управление ИТ‑активами — не просто защита от рисков, но и возможность для роста.
Ключевые выводы для предпринимателя просты. Контроль над критическими доступами должен быть у бизнеса, а не у отдельных сотрудников. Документация по ИТ‑системам — такой же актив, как оборудование, она экономит время и деньги. Резервные копии нужно не только делать, но и регулярно проверять. Проактивная подготовка к увольнению лучше, чем реакция в условиях кризиса. Знания не должны «уходить» вместе с людьми — фиксируйте их в регламентах и базе знаний. Если эти условия соблюдены, увольнение ИТ‑специалиста не станет катастрофой: инфраструктура останется под контролем, данные — защищенными, а бизнес — устойчивым к кадровым изменениям.
