Действие или бездействие: рекомендации о том, как начать делать

Со всех сторон мы слышим про мотивацию, ищем её и не находим. Давайте вместе с вами поразмышляем о мотивации и мотивах к действию

Пройдем по базовым основам

Для того чтобы взяться за любой проект нужно разобраться в своих мотивах. Человек делает только то, что он хочет. Если есть внутренний конфликт – мотивации не будет. Необходимо честно признаться самому себе в искренности мотивов, не давая им оценки, открыться хотя бы себе.

Чуть вздохнули, расслабились, прикрыли глаза и заглягнули внутрь себя. Попытаемся ответить на вопрос: «А я этого хочу? Мне это нужно? Что это даст мне?»

Хорошо, если среди ваших мотивов будут не только большие цели впереди, но и получение удовольствия от процесса. Мотивация процессом работает лучше, чем мотивация результатом.

Почувствовали возможное удовольствие?

Эффективный способ выстроить мотивы – использовать цепочку «Зачем?». Помним, что мы отвечаем честно, заглядывая в себя. Ответили на вопрос «Зачем?» Важно принять для себя решение делать то, что вы наметили. И взять ответственность за своё решение.

Это все таки действительно важно? И вы готовы делать это?

Что получилось? Ответили на все вопросы, нашли мотивы и мотивацию? Если да, то вы уже сделали первый шаг. Если не получилось, не расстраиваемся и идем дальше

А можно ли мотивацию найти, например, в офисе

Атмосферу в коллективе и командный дух невозможно измерить и посчитать, но они сильно влияют на эффективность компании. Если отношения сотрудников:

Дружественные. Доверительные. Построены на взаимном уважении,

то и работать они будут лучше.

И это все тоже можно повысить, хотя многие руководители об этом забывают, хотя базовые инструменты очень простые. Но можно не ждать руководителя, а что-то сделать самим и тем самым улучшить обстановку там, где вы проводите много времени:

Тимбилдинг – мероприятие, цель которого – сплочение коллектива. Это проведение различных игр, квестов и других активностей, на которых коллектив совместно решает головоломки, выпутывается из сложных ситуаций и просто развлекается. После таких мероприятий сотрудники лучше узнают друг друга и налаживают взаимопомощь.

Собрания в коллективе нужны не только в критических ситуациях, но и когда просто нужно обсудить что-то актуальное. Благодарность от руководства, рассказы об удачных сделках и перспективах мотивирует коллег.

Личная беседа – коммуникация между руководителем и подчиненным. Она сближает и помогает быстрее достичь целей компании. Если босс имеет представление о людях, помогает им расти, интересуется их делами, то тогда он почувствует отдачу в работе.

Коллектив должен видеть, что каждый уважаем и не обделён вниманием. Для многих из нас этот фактор не менее важен, чем достойная оплата. И тогда рабочие процессы тоже могут помочь начать выстраивать и мотивацию, и давать направления собственного движение.

Потому что главное правило, это: Действие → Вдохновение → Мотивация → Действие → Вдохновение → Мотивация.

Но вы все еще чего-то ждете: вдохновения или сильного эмоционального подъёма для того, чтобы наконец сделать важный шаг? Вы уже знаете, что мотивация не появится сама по себе! Но есть хорошая новость, наша мотивация зависит от нас самих!

И если пока ее так и не получилось найти, то целенаправленное и разумное действие, каждый шаг открывает новые возможности.

Можно просто барахтаться, как та лягушка в кадке с молоком, которая в итоге взбила масло и вылезла из бочки. Может показаться это бессмысленным, но в бессмысленном бывает много смысла, главное – присмотреться.

Например, начальник дал бессмысленную, на ваш взгляд, задачу. Вы злитесь: и домой вовремя не пришли, и над задачей не сосредоточились, сдали впопыхах. А возможно это был один из блоков очень важного отчета, который давал представление о деятельности компании. Тем самым вы пропустили возможность для себя открыть дверь и стать руководителем этого направления, или заявить о себе в другой компании.

Конечно, действие должно быть разумным и важным для вас. Если вы остались на работе, а дома нужна была ваша помощь, то, возможно, ваша дверь – это семья и доброта, что тоже прекрасно.

Вы запутались, и вам сложно понять, что для вас важно и какое из направлений ваше. Если изо дня в день вы идете на работу и не испытываете при этом ни малейшего удовольствия, вам не хватает энергии и мотивации, то практикующий психолог Татьяна Изумрудова поможет вернуться в гармоничное состояние. Поиск себя, решение сложных ситуаций на работе, развитие эмоционального равновесия и достижение ресурсного состояния. Запишитесь на вводную консультацию.

Присмотритесь к тем делам, которые подкидывает вам жизнь. Старайтесь увидеть в них возможность и действуйте. И если это правило применить к любым ситуациям, то получается, что мы всегда можем двигаться в своем направлении, принимая те решения, которые важны для нас!

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