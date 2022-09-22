Рекрутер: зачем он нужен компаниям

Рекрутер — это специалист по подбору персонала в компанию. Он, как серый кардинал у руководства, знает все, что происходит в компании, понимает миссию и генеральную цель организации и ищет людей, готовых эту цель достигать.

Его решения по выбору кандидатов иногда кажутся странными и нелогичными, но для руководства компании они, вполне обоснованы.

Рекрутер четко выполняет задачи руководства

Он ищет не просто кандидатов с нужным набором опыта и знаний, а людей подходящих для работы в конкретной компании.

Например, руководство поставило цель: снизить текучесть кадров. Кроме стандартных требований к образованию, опыту и иным знаниям рекрутер сразу формирует в себе и обратную сторону портрета будущего сотрудника. Чтобы снизить текучесть нужно принимать на работу тех, кто не захочет быстро ее сменить.

Допустим, кандидаты предпенсионного возраста будут счастливы, что их взяли на работу, потому что в других компаниях возраст играл им не на руку. Или молодые мамы, только вышедшие из декрета, но тут подстерегает опасность частых больничных и отгулов.

Рекрутеру нужно взвесить все за и против и приложить все усилия, чтобы выполнить требование руководства.

Рекрутер умеет пользоваться современными инструментами

Поиск по базе резюме, размещение вакансий на джоб-борде или через сервис размещения вакансий, ведение базы резюме, переписка в мессенджерах — все это необходимые инструменты, которыми должен ежедневно пользоваться успешный рекрутер.

В помощь рекрутерам есть множество инструментов, один из таких — сервис JOBCART.RU предназначенный для кросспостинга вакансий, поиска и подбора персонала, работы с базой резюме и кадровым резервом.

Рекрутер знает все о компании и условиях работы

Первое собеседование со специалистом по подбору персонала — это не просто интервью об опыте и знаниях, а первое знакомство с компанией. Задача рекрутера — подать свою компанию в выгодном свете.

Финансовые аспекты работы, дополнительная страховка, походы в спортзал и корпоративы — рекрутер точно знает, как заинтересовать подходящего кандидата.

И это еще не все. Рекрутер знает привычки и характер начальника отдела или подразделения, в которое нужно подобрать работника. Рекрутер может отказать кандидату потому, что понимает — с будущим шефом они не сработаются.

Рекрутер всегда заинтересован в раскрытии потенциала кандидата

Иногда рекрутер рассматривает кандидата на одну вакансию, а в итоге предлагает ему другую на другую.

Почему? А потому, что он, как профессионал, смог рассмотреть потенциал будущего работника, оценить навыки и способности и, понимая повестку компании предложил выгодную и интересную должность.

И, наоборот, бывает, что рекрутер находит классного кандидата, но не одна вакантная должность в компании ему не подходит. Тогда он включает его в резерв. Такой подход позволяет быстро закрывать потребности компании в персонале, не допускать простоев и переработок у сотрудников тех отделов, где людей не хватает.

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Почему без рекрутера не обойтись?

Представьте ситуацию, что специалисты по подбору персонала исчезли и теперь поисками занимаются руководители подразделений? Им нужно найти время на составление требований к вакансии, просмотр анкет и собеседования в огромном потоке ежедневных дел.

В такой ситуации бизнес неизбежно ждут сложности: нормальная работа подразделений будет подорвана, а сама компания будет работать в условиях острого кадрового голода.

Поэтому рекрутер — важная и нужная единица в компании. Он не просто подбирает специалистов «на свой вкус», а выбирает лучшего из всех кандидатов с использованием специальных методик. Причем рекрутер всегда может аргументировать свое решение руководству.