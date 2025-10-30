Гайд по массовым выплатам самозанятым в 2025 году

Массовые выплаты — что это

Массовые выплаты — это ситуация, когда компания или ИП перечисляют деньги сразу большому числу исполнителей. Это могут быть десятки преподавателей онлайн-школы, сотни курьеров или других фрилансеров, работающих над проектами в разных городах. Массовые выплаты законом не запрещены, но на практике иногда вызывают вопросы у банков и налоговой.

Когда организация платит зарплату своим сотрудникам, рисков почти нет. С удержанием НДФЛ и страховых взносов все прозрачно, а если подключен зарплатный проект, то для банка такие операции выглядят как стандартный процесс. Но если речь идет о самозанятых или подрядчиках без статуса ИП, все становится сложнее.

Банки обязаны отслеживать операции, которые могут показаться подозрительными: например, если на счете мало собственных средств, но проходят крупные массовые платежи. Налоговая смотрит на то, не скрываются ли под договорами с самозанятыми фактически трудовые отношения. Если сотрудники компании вдруг массово уходят из штата и встают на учет как плательщики НПД — это повод для проверки.

Поэтому задача бизнеса — наладить процесс так, чтобы у контролирующих органов не было лишних вопросов. Для этого нужны правильно оформленные документы, детальное описание назначений платежей. Также заказчикам будет полезен сервис, который поможет автоматизировать рутину и снизить риски.