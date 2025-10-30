Гайд по массовым выплатам самозанятым в 2025 году

Коротко о главном:
Массовые выплаты самозанятым не запрещены, но требуют внимательного оформления.
Основные риски связаны с признаками скрытых трудовых отношений и нарушением лимитов по НПД.
При выплатах важно правильно оформлять договоры, акты и чеки, указывать корректные назначения платежей.
Банк может запросить документы или приостановить операции, если видит подозрительные признаки.
Сервисы автоматизации помогают упростить массовые выплаты, проверить статус исполнителей и избежать претензий со стороны контролирующих органов.
Массовые выплаты — что это
Массовые выплаты — это ситуация, когда компания или ИП перечисляют деньги сразу большому числу исполнителей. Это могут быть десятки преподавателей онлайн-школы, сотни курьеров или других фрилансеров, работающих над проектами в разных городах. Массовые выплаты законом не запрещены, но на практике иногда вызывают вопросы у банков и налоговой.
Когда организация платит зарплату своим сотрудникам, рисков почти нет. С удержанием НДФЛ и страховых взносов все прозрачно, а если подключен зарплатный проект, то для банка такие операции выглядят как стандартный процесс. Но если речь идет о самозанятых или подрядчиках без статуса ИП, все становится сложнее.
Банки обязаны отслеживать операции, которые могут показаться подозрительными: например, если на счете мало собственных средств, но проходят крупные массовые платежи. Налоговая смотрит на то, не скрываются ли под договорами с самозанятыми фактически трудовые отношения. Если сотрудники компании вдруг массово уходят из штата и встают на учет как плательщики НПД — это повод для проверки.
Поэтому задача бизнеса — наладить процесс так, чтобы у контролирующих органов не было лишних вопросов. Для этого нужны правильно оформленные документы, детальное описание назначений платежей. Также заказчикам будет полезен сервис, который поможет автоматизировать рутину и снизить риски.
Массовые выплаты физическим лицам
Безналичные расчеты и электронный документооборот с исполнителями
О чем нужно помнить при сотрудничестве с самозанятыми еще до выплаты
Сотрудничество с самозанятым удобно для заказчика — не нужно удерживать налоги и перечислять взносы. Но есть несколько условий, о которых важно помнить:
Лимиты и статус. Самозанятый может получать доход до 2,4 млн рублей в год, иначе он утратит статус плательщика НПД. Если исполнитель превысил лимит или потерял статус по другой причине, платить ему как самозанятому нельзя. Придется оформлять договор как с обычным физлицом без специального статуса, перечислять НДФЛ и страховые взносы.
Чеки. Каждая выплата должна подтверждаться чеком. Самозанятый формирует его в приложении «Мой налог», а заказчик получает электронный документ. Без чека перевод может вызвать вопросы у банка или ФНС, поэтому важно проверять правильность указанных в нем данных. Также нужно следить, чтобы самозанятый не аннулировал чек после получения оплаты. Если чек отменен, операция перестает считаться подтвержденной, а компания теряет право учесть расход при расчете налога и рискует получить претензии от налоговой.
Договор. Если сотрудничество с самозанятым длительное, лучше заключить рамочный договор и оформлять задания на каждый этап работ или услуг. Это подтверждает сдельный характер сотрудничества. В договоре не должно быть признаков трудовых отношений — фиксированного графика, подчинения внутреннему распорядку или предоставления рабочего места в офисе заказчика. Иначе отношения могут признать трудовыми.
Какие риски видят банки при массовых выплатах
Даже если компания работает с самозанятыми по всем правилам, банк может насторожиться. Финансовые организации обязаны контролировать операции клиентов по закону 07.08.2001 № 115-ФЗ. Массовые переводы физлицам попадают в зону повышенного внимания.
Подозрения у банка вызывают не сами выплаты, а признаки, которые сопровождают операции. Чаще всего настораживает такие ситуации:
Признак
Почему вызывает вопросы
Отсутствие остатка или маленький остаток на счете при больших объемах операций
Банк видит несоответствие между остатком и объемом операций
Несоответствие налогов и взносов объемам выплат. Компания не уплачивает за физическое лицо НДФЛ и страховые взносы, а в договор пытается включить условие, что исполнитель обязан сделать это сам. При проверке такое условие признают недействительным, а обязанность по уплате все равно ляжет на компанию
Сигнал, что компания может уходить от налогов
Низкая налоговая нагрузка (менее 0,9% от оборота по счету)
Может выглядеть как схема ухода от обязательных платежей
Формулировки в назначении платежа в адрес самозанятых исполнителей («зарплата», «оплата услуг»)
Считаются косвенным признаком скрытых трудовых отношений
Совпадение дат выплат фрилансерам и зарплатного дня
Может выглядеть как маскировка трудовых отношений
Обычно эти признаки характерны для компаний, которые нанимают сотрудников по трудовым договорам. Поэтому у тех, кто работает с фрилансерами, но не оформляет подтверждающие документы, могут возникнуть трудности.
Если банк обнаружит несколько подозрительных сигналов, то может приостановить такую операцию и запросить документацию. При регулярных нарушениях возможна блокировка счета.
Jump.Finance упрощает массовые выплаты: бухгалтер загружает один реестр, а сервис формирует и отправляет отдельные платежи каждому исполнителю с расчетного счета компании. Реквизиты заполняет самозанятый при регистрации, поэтому риск ошибки в платежных данных исключен. Статус каждого исполнителя проверяется в базе ФНС до отправки денег. Сервис не пропустит платеж, если самозанятый утратил статус или превысил лимит в 2,4 млн рублей в год. Чеки формируются автоматически и передаются заказчику вместе с комплектом документов.
Также сервис распознает аннулированные чеки и направляет информацию об этом компании, а также отображает такие чеки в личном кабинете.
На что смотрит налоговая при массовых выплатах
Если выплаты самозанятым становятся регулярными и массовыми, налоговая инспекция тоже может обратить на это внимание. ФНС оценивает, не скрываются ли за договорами гражданско-правового характера фактические трудовые отношения.
Есть несколько признаков, которые особенно часто привлекают внимание налоговой. Причем сами по себе они не приводят к переквалификации договора в трудовой. ФНС смотрит на совокупность факторов и реальные правоотношения между исполнителем и компанией.
Признак
Почему настораживает
Длительное сотрудничество исполнителя с одним заказчиком
Если самозанятый получает доход только от одной компании, это выглядит как штатная работа
Фиксированная оплата без привязки к результату
Похоже на выплату зарплаты, а не вознаграждения
Компания перечисляет вознаграждение исполнителям 1–2 раза в месяц в одни и те же даты, при этом суммы повторяются
Схоже с выплатой зарплаты
Отсутствие актов или их формальное оформление (например, всегда одинаковые акты)
Отсутствует подтверждение, что исполнитель оказал услугу — это ставит под вопрос законность выплат
Совпадение функций фрилансеров с теми, которые выполняют штатные сотрудники
Если внештатник выполняет те же работы, что и штатный специалист, это тоже может указывать на подмену трудовых отношений и попытку компании уйти от налогов
Если налоговая решит, что отношения между заказчиком и исполнителем фактически трудовые, компанию обяжут оформить работников с момента начала сотрудничества.
Налоговая доначислит НДФЛ и страховые взносы, обяжет заплатить пени и штрафы. За занижение налоговой базы штраф составляет 20% неуплаченной суммы, за умышленное занижение — 40% (ст. 122 НК). Руководителю или ответственным лицам может грозить административная ответственность за нарушение ТК по ч. 4 ст. 5.27 КоАП — от 10 до 20 тыс. руб.
Как избежать рисков при массовых выплатах
Когда компания работает с десятками или сотнями самозанятых, риск привлечь внимание банков и налоговой довольно высок. Но проблемы возникают чаще всего там, где процессы не выстроены. Вот что стоит учитывать, чтобы минимизировать риски.
Чтобы избежать вопросов от банка:
Следите за налоговой нагрузкой. Если она слишком низкая, банк может посчитать операции сомнительными.
Правильно оформляйте назначения платежей. Указывайте договор, дату, объем работ и статус исполнителя. Избегайте слов «зарплата» и общих формулировок.
Храните документы. Договоры, акты и чеки помогут подтвердить законность сотрудничества с самозанятыми исполнителями, если у банка возникнут вопросы.
Разграничьте даты выплат. Не перечисляйте вознаграждения фрилансерам в тот же день, что и зарплату штатным сотрудникам.
Чтобы не возникло претензий у налоговой:
Фиксируйте результаты оказания услуг, а не процессы. В договорах (при рамочном договоре — в заданиях) и актах оказанных услуг должен быть указан конкретный результат, а не просто описание процесса и количество часов.
Избегайте «трудовых» формулировок. Не прописывайте график, правила внутреннего распорядка, подчиненность штатным сотрудникам компании.
Разделяйте функции. Штатные сотрудники отвечают за постоянные задачи, самозанятые — за проектные.
Перечисляйте вознаграждение за фактически выполненные задачи. Оплата по факту оказанной услуги выглядит естественно и снижает риск переквалификации.
Следите за статусом самозанятых. Проверяйте, не превысил ли исполнитель лимит в 2,4 млн рублей и действует ли его статус плательщика НПД, перед каждой выплатой.
Оформляйте акты и обязательно получайте чеки, проверяйте их корректность. Чек — это обязательный документ от самозанятого, он подтверждает факт оказания услуги.
Сервис Jump.Finance помогает снизить риски при массовых выплатах самозанятым. Он автоматизирует ключевые этапы взаимодействия с исполнителями и снимает рутину с бухгалтерии. Бухгалтеру не нужно формировать отдельное платежное поручение на каждого самозанятого.
Сервис автоматически проверяет статус исполнителей в базе ФНС и блокирует перевод, если после него доход превысит лимит в 2,4 млн рублей. Чек формируется автоматически и отображается в личном кабинете клиента — это гарантирует корректное подтверждение расходов в налоговой.
Сервис работает круглосуточно, поэтому заказчик может проводить массовые выплаты без задержек и в любое время.
