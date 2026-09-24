ИИ уже может готовить финансовые отчеты. Но отвечать за них все равно вам

Что ИИ уже делает в финансах

В финансовой функции ИИ помогает автоматизировать цепочки задач, которые раньше выполнялись вручную или требовали участия нескольких специалистов. До пилота важно зафиксировать базовый уровень: сколько времени занимает процесс, сколько в нем ручных операций и ошибок, как быстро выявляются отклонения. Тогда после внедрения можно измерять не впечатление от ИИ, а изменение конкретных показателей.

На практике я бы выделил три наиболее понятных класса сценариев. Первый — управленческая отчетность: сбор данных из нескольких систем, консолидация, комментарии к отклонениям, подготовка черновика отчета. Второй — финансовые операции: сверки, обработка первичных документов и типовых запросов, где ИИ забирает рутину и передает человеку исключения. Третий — финансовый контроль: поиск нетипичных операций, отклонений от бюджета, дублирующих расходов и других сигналов, которые стоит проверить. Ценность здесь не в красивом ответе модели, а в том, что финансовая команда быстрее видит риск и успевает отреагировать.

Количество сценариев быстро растет. По данным McKinsey, в опросе 102 финансовых директоров из разных отраслей и регионов 44% респондентов в 2025 году использовали генеративный ИИ более чем в пяти сценариях — годом ранее таких было 7%. И сами сценарии усложняются. В частности, мы разработали ИИ-агента, который работает непосредственно внутри решений экосистемы «1С:Предприятие». Он позволяет ставить задачи на естественном языке: получать и анализировать информацию, искать причины отклонений и автоматизировать повторяющиеся сценарии.

Внедрять ИИ можно, даже если данные разбросаны между ERP, 1С, Excel и BI-системами. Необязательно сначала строить единую идеальную базу данных, а только потом подключать ИИ: современные интеграционные механизмы позволяют работать сразу с несколькими источниками. Но нужно заранее определить, где находится источник истины для каждого показателя, кто отвечает за данные и по каким правилам они обновляются. Если данные противоречивы, устарели или неполны, ИИ лишь быстрее масштабирует эту проблему.