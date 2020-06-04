Отпускные после нерабочих дней: споры вокруг расчета среднего заработка

Как известно, расчет среднего заработка для целей подсчета отпускных регламентируется «Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», утвержденным Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.

Казалось бы, что может быть проще — бухгалтеру нужно только четко следовать инструкции. В Положении все описано — что является расчетным периодом, какое время исключается из него, какие начисления учитывать, а какие нет, и т.д.

Но этот идеализм разбивается о прибрежные скалы реализма. Всем известна русская народная пословица: гладко было на бумаге, да забыли про овраги...

В предыдущем материале мы рассказывали, что пункт 9 Положения в его буквальном толковании нельзя бездумно применять при расчете выходного пособия в месяцах с малым количеством рабочих дней. Напомним, разбираться в тонкостях расчета среднего заработка пришлось Конституционному суду, который и сказал свое веское слово. Оказывается, бухгалтеры много лет неправильно считали выходное пособие. Слишком буквально трактовали нормы Постановления № 922, а нужно было вникнуть в глубинный смысл самого понятия «сохранение среднего заработка».

В этом материале расскажем о двояком толковании другой нормы вышеназванного Положения о среднем заработке.

Речь пойдет о расчете отпускных после объявленных Президентом нерабочих дней.

Как известно, в ТК отсутствует понятие нерабочих дней, поэтому у бухгалтеров возникают трудности. Как идентифицировать этот период? Если дни не являются ни рабочими, ни выходными, ни праздничными, то что это такое вообще?

И если в части оплаты непосредственно этих дней Роструд и Минтруд внесли хоть какую-то ясность, в унисон заявляя, что оплачивать их надо так, как если бы они были рабочими, то в части учета этих дней при дальнейшем расчете отпускных, в товарищах согласья нет.

Роструд дает одни разъяснения, Минтруд другие. Причем оба ведомства оперируют одними и теми же нормами законодательства, но почему-то приходят к разным выводам.

Согласно подпункту «е» пункта 5 Положения при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ.

Указами Президента № 206 от 25.03.2020, № 239 от 02.04.2020, № 294 от 28.04.2020 установлены нерабочие дни с 30.03.2020 по 30.04.2020 и с 06.05.2020 по 08.05.2020.

Роструд отмечает, что нерабочие дни не относятся к установленным ТК РФ случаям освобождения работника от работы, а значит подпункт «е» пункта 5 Положения в данном случае не применим.

Полученная работником за эти дни денежная выплата имеет статус заработной платы, в силу чего должна учитывается при исчислении средней зарплаты для оплаты отпусков.

А вот Минтруд в письме № 14-1-В-585 от 18.05.2020 указывает, что в данном случае как раз следует применить подпункт «е» пункта 5. Таким образом при расчете среднего заработка для отпускных сам период нерабочих дней и фактически начисленные за период суммы не учитываются.

Какая точка зрения в итоге будет официально признана единственно правильной, остается только догадываться. Время покажет.

Давайте проведем расчеты среднедневного заработка для отпускных двумя разными способами в двух разных ситуациях и оценим, что выгоднее для сотрудника.

Ситуация № 1

Сотрудник в нерабочие дни не работал. Его зарплата — это «голый» оклад без надбавок, премий и прочих дополнительных финансовых радостей.

В нерабочие дни работодатель, следуя Указам Президента и разъяснениям Минтруда, начислил сотруднику обычную зарплату исходя из оклада.

В июне сотрудник идет в отпуск на 28 дней.

Посчитаем отпускные двумя способами — по мнению Роструда и по мнению Минтруда.

У нас получилось, что в случае неизменности заработка в нерабочие дни по сравнению с зарплатой в обычные рабочие дни отпускные получаются даже несколько больше при способе расчета, который для бухгалтера проще, ибо не предполагает исключения периодов и сумма начисленной зарплаты.

Таким образом, посчитав отпускные упрощенным способом, как будто весь расчетный период отработан полностью, бухгалтер сотрудника не обидит.

Ситуация № 2

А теперь рассмотрим другой случай. В этом примере зарплата работника состоит из оклада 20 000 рублей и премии, которая начисляется при достижении определенных показателей. Добавим, в Определении от 27.11.2017 №?69 КГ17-22 Верховный суд пришел к выводу: если премии не носят обязательный характер, работодатель имеет право не выплачивать их.

За нерабочие дни сотруднику начислен только оклад. На практике такая ситуация, когда доход работников в нерабочие дни снизился по сравнению с докарантинным периодом — отнюдь не редкость.

В июне сотрудник идет в отпуск на 28 дней.

Посчитаем отпускные двумя способами — по мнению Роструда и по мнению Минтруда.

У нас получилось, что в случае уменьшения заработка в нерабочие дни по сравнению с зарплатой в обычные рабочие дни отпускные получаются меньше при способе расчета, который пропагандирует Роструд (когда ни дни, ни суммы не исключаются). Если же дни и суммы нерабочих периодов исключить из расчета, опускные получатся больше.

Таким образом, посчитав отпускные упрощенным способом, как будто весь расчетный период отработан полностью, бухгалтер ущемит материальные интересы сотрудника.

Мы продолжим рассматривать самые сложные и интересные случаи расчёта заработной платы в нашем блоге. Не переключайтесь.