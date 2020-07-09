Удвоение детских пособий до 1,5 лет с 2020 года. Из мечты в реальность

Среди мер, направленных на поддержку населения в связи с эпидемией коронавируса, есть и увеличение вдвое минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Это установлено Федеральным законом № 166-ФЗ от 8 июня 2020 года. Поправки, касающиеся детских выплат по уходу за ребенком, вступили в силу с 1 июня 2020 года. Согласно данным поправкам пособие по уходу за ребенком увеличивается в два раза с 3375,77 до 6752 рублей.

Выясним, кого затрагивает данное увеличение пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет в два раза. Будет ли эта мера временной или останется постоянной?

Прежде всего, три категории граждан будут ежемесячно получать выплаты по уходу до 1,5 лет в увеличенном размере с 01.06.2020, которые имеют фиксированный размер выплаты, не зависящий от средней заработной платы (даже если человек официально работал):

1. Матери, которые потеряли работу во время беременности, потому что их организация была ликвидирована. Сюда же относятся те, кто «закрыл» ИП во время беременности, отказался заниматься юридической или частной практикой в качестве нотариуса.

2. Мамы, папы или опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и не подлежащие обязательному социальному страхованию. Самый яркий пример — студенты.

3. Другие родственники, находящиеся в таком отпуске по уходу, если один или оба родителя умерли, лишены родительских прав, находятся в местах лишения свободы, не могут ухаживать за ребенком по состоянию здоровья и т.д.

Однако даже для тех, кто по умолчанию получает пособие в размере 40% от своего среднего заработка, оно может быть удвоено.

Во-первых, минимальное пособие для таких людей не может быть меньше того, что установлено для перечисленных выше категорий. Это прямо прописано в законе.

Во-вторых, принятый Думой закон перечисляет еще две категории тех, кому обычно выплачивается 40% среднего заработка в качестве пособия по уходу:

1. Матери, проходящие военную службу по контракту. А также мамы и папы, которые служат в МВД, МЧС, Федеральной службе исполнения наказаний, Росгвардии, таможне и т.д.

2. Мамы, папы, другие родственники или опекуны, которые были уволены во время отпуска по уходу за ребенком.

Хотя размер выплаты обычно равен 40% от среднего заработка по этим категориям, закон устанавливает минимальный размер пособия. И это будет зависеть от того, какова очередность рождения ребенка в семье, на которого выплачивается это пособие.

Для большинства категорий, перечисленных выше, размер пособия увеличится с 3 375 рублей до 6 752 рублей. И если раньше законом устанавливался более высокий размер выплаты за второго и последующих детей, то теперь эта норма сохраняется не для всех.

Повышенное минимальное пособие — 13 504 рубля — будут получать на второго и последующих детей две категории: родители, проходящие службу в правоохранительных органах, а также получатели пособий, потерявшие работу во время отпуска по уходу за ребенком.

Для студентов, де-факто безработных и других категорий, получающих фиксированное пособие, оно будет одинаковым независимо от того, на какого по счету ребенка необходимо выплатить пособие.

Имейте в виду, что к этой сумме применяются региональные коэффициенты. На Крайнем Севере этот коэффициент обычно увеличивает в 1,5-2 раза данное пособие. На Урале это будет дополнительно 15% к сумме, установленной законом и т.д.

Закон ничего не говорит о временном характере этих изменений. Минимальные детские пособия для детей в возрасте до 1,5 лет были удвоены на постоянной основе.

Автор: Юлия Невдах