Как рассчитать больничный лист не ниже МРОТ в 2020 году?

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 104-ФЗ установил временные особенности исчисления больничных пособий — за периоды с 1 апреля и до конца 2020 года. Давайте разбираться с этими особенностями вместе.

Как рассчитать больничный лист не ниже минимальной заработной платы

Листки нетрудоспособности, приходящиеся на период с 1 апреля, рассчитываются по новым правилам. По ним пособие должно составить не менее одного МРОТ в месяц.

Это вовсе не означает, что всем работникам обязательно надо начислять пособия в особом порядке. Особый порядок мы применяем только к тем, у кого выплаты по больничным листам получились ниже МРОТ. Как правило, это сотрудники с маленьким стажем работы или низкой зарплатой.

Что же тогда делать? Для начала рассчитываем размер пособия по стандартным правилам, т.е. на основе среднедневного заработка работника и его трудового стажа. После этого сравниваем полученную сумму среднедневного заработка с суммой среднедневного, исходя из месячного МРОТ. Если сумма больше или равна — оставляем как есть и выплачиваем пособие по общим правилам.

Если меньше — применяем особый порядок. В этом случае делим сумму МРОТ на количество дней в календарном месяце, за который рассчитываем пособие и умножаем полученный результат на количество календарных дней болезни (пункт 2 статьи 1 Закона № 104-ФЗ).

Обратите внимание, что по-прежнему учитываются районные коэффициенты и продолжительность рабочего времени, если работник работает неполный рабочий день.

Теперь давайте рассмотрим новые временные правила расчета больничных листов на примерах.

Пример 1. Сотрудник работает на полной ставке Сотрудник был принят в организацию в феврале 2020 года на полную ставку. Его страховой стаж на момент поступления составляет 3 года. Нет никакой информации о заработке с предыдущей работы. С 1 по 20 апреля человек заболел.

Расчёт в этом случае будет такой:

1. Так как у нас нет информации о заработке за предыдущие 2 года, средний дневной заработок определяем исходя из МРОТ. Он сейчас равен 12 130 рублей. От этой суммы и отталкиваемся

12 130 * 24 месяца / 730 дней = 398,79 руб.

2. Рассчитаем размер дневного пособия исходя из среднедневного заработка и стажа работы:

398,79 * 60% (коэффициент стажа) = 239,27 руб.

3. Рассчитаем размер дневного пособия за апрель исходя из МРОТ:

12 130 / 30 = 404,33 руб.

4. Сравниваем два значения и выбираем максимальное из них:

239,27 <404,33

Значит общую сумму пособия будем рассчитывать по новому алгоритму:

404,33 * 20 (количество дней на больничном) = 8086,6 руб.

Если бы мы считали пособие по стандартной схеме, то размер пособия у нас составил бы:

239,27 * 20 = 4785,4 руб.

Очевидно, что новый алгоритм выгоднее для сотрудника.

Пример 2. Работник работает полную ставку, больничный лист начался до 01.04.2020 года и продолжается в апреле Сотрудник был принят в организацию в феврале 2020 года на полную ставку. Его страховой стаж на момент поступления составляет 3 года. Нет никакой информации о заработке с предыдущей работы. С 24 марта по 10 апреля сотрудник заболел. Как считать пособие в этом случае?

1. Определяем средний дневной заработок так же, как в предыдущем примере:

12 130 * 24 месяца / 730 дней = 398,79 руб.

2. Рассчитываем размер дневного пособия исходя из среднедневного заработка и стажа работы. Эту сумму мы в любом случае будем использовать для расчёта мартовской части пособия:

398,79 * 60% (коэффициент стажа) = 239,27 руб.

3. Рассчитываем размер дневного пособия за апрель исходя из МРОТ:

12 130 / 30 = 404,33 руб.

4. Выбираем максимальное из двух значений расчёта апрельской части пособия:

239,27 <404,33

5. В итоге общая сумма пособия будет рассчитываться по такому алгоритму:

На мартовскую часть больничного листа:

239,27 (дневное до 01.04.2020) * 8 (количество больничных дней в марте) = 1914, 16 рублей.

На апрельскую часть больничного листа:

404,33 (дневное с 01.04.2020) * 10 (количество больничных дней в апреле) = 4033,3 руб.

Общая сумма пособия:

1 914,16 (мартовская часть больничного листа) 4033,3 (апрельская часть больничного листа) = 5947,46 руб.

Согласно прежней схеме расчета, размер пособия был бы:

239,27 * 18 = 4306,86 руб.

Пример 3. Сотрудник работает не полную ставку

Сотрудник был принят в организацию в феврале 2020 года на ставку 0,5. Его страховой стаж на момент поступления составляет 3 года. Нет никакой информации о заработке с предыдущей работы. С 1 по 20 апреля сотрудник заболел.

В принципе расчёт в этом случае отличается от предыдущих примеров только тем, что мы все значения умножаем на 0,5, т.к. человек работает на полставки.

1. Рассчитываем средний дневной заработок за 2 года:

12 130 * 24 месяца / 730 дней * 0,5 = 199,40 руб.

2. Рассчитываем размер дневного пособия по среднедневному заработку и стажу:

199,40 * 60% = 119,64 руб.

3. Рассчитываем размер пособия за день за апрель исходя из МРОТ пропорционально продолжительности рабочего времени:

12 130 / 30 * 0,5 = 202,17 руб.

4. Выбираем максимальное из двух значений:

119.64 < 202,17.

5. И рассчитываем общую сумму пособия по новому алгоритму:

202,17 * 20 = 4043,4 руб.

Для сравнения по стандартной схеме это было бы:

119,64 * 20 = 2392,8 руб.

Пример 4. Сотрудник работает полную ставку в организации с районным коэффициентом Сотрудник был принят в организацию в феврале 2020 года на полную ставку. Его страховой стаж на момент поступления составляет 3 года. Нет никакой информации о заработке с предыдущей работы. Работник работает в районе с районным коэффициентом 1,2. С 6 по 20 апреля сотрудник заболел.

Отличие расчёта в этом примере заключается в том, что на шагах 2 и 3 мы должны применить районный коэффициент (РК). Итак:

1. Рассчитываем средний дневной заработок за 2 года:

12 130 * 24 месяца / 730 дней = 398,79 руб.

2. Рассчитываем размер дневного пособия исходя из среднедневного заработка и стажа работы, с учётом РК:

398,79 * 60% (коэффициент стажа) * 1,2 (РК) = 287,124 руб.

3. Рассчитываем размер дневного за апрель исходя из МРОТ, с учётом РК:

12,130 * 1,2 (РК) / 30 = 485,20 руб.

4. Выбираем максимальное значение из двух возможных:

287,124 < 485,20

5. Общая сумма пособия будет рассчитываться по новому алгоритму:

485,20 (дневное) * 15 (количество дней болезни) = 7278 руб.

Согласно прежней схеме расчета, размер пособия должен был бы составить:

287 124 (дневное) * 15 (количество дней болезни) = 4306,86 руб.

Пример 5. Страховой стаж работника составляет менее 6 месяцев Сотрудник был принят в организацию на полную ставку в феврале 2020 года. Страховой стаж на момент поступления составляет 3 месяца. Работнику была предоставлена справка с предыдущего места работы и сумма заработка за 2019 год составила 650 000 рублей. С 6 по 20 апреля он заболел.

Расчёт в этом случае будет следующим:

1. Определяем средний дневной заработок исходя из заработка работника за предыдущие два года:

650 000 (заработок за предыдущие два года) / 730 дней = 890,41 руб.

Минимальный среднедневной заработок:

12 130 (минимальная заработная плата) * 24 месяца / 730 дней = 398,79 руб.

Так как фактический среднедневной заработок (890,41 руб.) > минимального среднедневного заработка (398,79 руб.), то выбираем фактический среднедневной заработок.

2. Рассчитываем размер дневного исходя из среднедневного заработка и стажа работы:

890,41 (средний дневной заработок) * 60% (коэффициент стажа) = 534,24 руб.

Однако, поскольку страховой стаж работника составляет менее 6 месяцев, размер дневного ограничен сверху суммой, рассчитанной по МРОТ:

12 130 / 30 = 404,33 руб.

В этом примере в отличие от предыдущих мы выбираем не максимальное, а минимальное из двух значений дневного. В нашем примере это будет дневное пособие, ограниченное сверху минимальной заработной платой — 403,33 рубля.

3. Рассчитывать размер дневного за апрель исходя из минимальной заработной платы мы не будем, так как уже рассчитали его на предыдущем шаге.

4. Общая сумма пособия по новой схеме и алгоритму, действующему до 01.04.2020 года, будет идентичной:

404.33 (дневное) * 15 (количество дней болезни) = 6065 руб.

Итак, подводя итоги, хочу ещё раз обратить ваше внимание на такие моменты:

В связи с пандемией COVID-19 и для поддержки тех, кто находится на больничном, изменён порядок расчёта пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

В 2020 году больничный не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Районные коэффициенты и ставка неполного рабочего времени работника по-прежнему учитываются.

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Автор Юлия Невдах

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