Новая форма СТД-Р в 2020 году: заполнение сведений о трудовой деятельности, когда и как выдавать, образец заполнения

В 2020 году у работодателей появилась новая обязанность: предоставлять по запросам сотрудников сведения о трудовой деятельности. Форма СТД-Р предоставляется работодателем по заявлению работника или при его увольнении и содержит сведения о периоде работы у данного работодателя (ст. 66.1 ТК РФ). Для оформления таких сведений нужно использовать бланк СТД-Р. Форма утверждена приказом Минтруда от 20.01.20г. № 23н, действует с 7 марта 2020 года.

С 2020 года начался переход на электронные трудовые книжки. Сразу же у сотрудников возник вопрос — а как получить данные из такой книжки?

Кто и когда заполняет СТД-Р

Согласно статье 66.1 ТК РФ, человек, заключивший трудовой договор, вправе получить сведения о своей трудовой деятельности. Запросить их можно:

у работодателя по последнему месту работы (за период работы в данной организации или у данного ИП);

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

в Пенсионном фонде;

через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Сведения по форме СТД-Р формирует, заверяет и выдаёт работодатель, а форму СТД-ПФР (сведения о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда России) — территориальный орган Пенсионного фонда.

Форма СТД-Р: заполнение

Порядок заполнения формы СТД-Р подробно прописан в Приложении N 3 к Приказу Минтруда от 20.01.2020г. N 23н. Форма заполняется индивидуально по работнику. В ней отражаются сведения о всей трудовой деятельности работника у конкретного работодателя. Эти сведения берутся из бумажной трудовой книжки, то есть имеет смысл сделать копию бумажной трудовой книжки, прежде чем отдать её работнику на руки.

Также в Сведениях по форме СТД-Р указывается дата подачи работником заявления нынешнему работодателю об отказе (о продолжении) ведения бумажной трудовой книжки. Если такое заявление подавалось ещё предыдущему работодателю, то нынешний работодатель не заполняет строку «Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности».

Включите в отчёт сведения о периоде работы только в вашей компании. Сотрудник получит все те же данные, которые вы сдаёте в Пенсионный фонд по форме СЗВ-ТД. Причём в отчёте для сотрудника отразите даже отменённые и скорректированные записи. Фактически на руки сотрудник получит аналог выписки из трудовой книжки по работе в вашей компании.

Обратите внимание, что и СЗВ-ТД и СТД-Р содержат идентичные сведения. Поэтому особенности заполнения формы, которую выдаёте сотрудникам, такие же, как и у той, которую сдаёте в ПФР.

Образец заполнения формы СТД-Р

Когда выдавать СТД-Р в 2020 году

Сразу скажу, что конкретных дат для выдачи отчёта нет. Ведь его представляют не в ПФР, а выдают сотрудникам по их запросу и при увольнении. Но это не значит, что нет практически никаких ограничений и правил.

Сотрудник может в любой момент получить у работодателя сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя. Представить сведения надо в течение трёх рабочих дней со дня подачи работником заявления. Если работник увольняется, то выписку надо предоставить в день увольнения. Когда уволенный не может или не имеет возможности получить сведения лично, работодатель должен будет направить их заказным письмом с уведомлением.

Отчёт надо предоставлять тем, кто работает у вас по трудовому договору, в том числе совместителям и дистанционным работникам.

В случае если сотрудник заметит неверную или неполную информацию в сведениях о трудовой деятельности, которые передали в ПФР, по письменному заявлению сотрудника исправьте или дополните сведения и представьте их в фонд (ч. 6 ст. 66.1 ТК).

Форма СТД-Р: как выдавать

Работники сами выбирают, в каком виде они хотят получить форму СТД-Р: на бумаге или в электронном виде. Форма СТД-Р на бумажном носителе заверяется подписью руководителя или доверенного лица и печатью организации (при наличии). Работодатель, не являющийся юридическим лицом, заверяет документы личной подписью. Во втором случае форму надо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Когда можно отказать сотруднику в выдаче СТД-Р?

У работодателя нет обязанности выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р сотрудникам, отказавшимся от электронной трудовой книжки (Письмо Минтруда от 16.06.2020 N 14-2/ООГ-8465).

Причём отказ работодателя правомерен и для СТД-Р по запросу, и для СТД-Р, выдаваемой при увольнении. Работник, решивший не расставаться с бумажной трудовой, сможет получить эти сведения в МФЦ, на портале госуслуг или в ПФР.

Заключение

Напоминаю, что форма СТД-Р утверждена Приказом Минтруда от 20.01.2020г. N 23н. В ней находит отражение информация о трудовой деятельности работника за период работы у работодателя.

Работник может подать работодателю запрос на предоставление СТД-Р или получить эти сведения при увольнении (ст. 66.1 ТК РФ). Но если он выбрал ведение трудовой книжки на бумажном бланке, работодатель вправе его запрос не выполнять.

Автор Юлия Невдах